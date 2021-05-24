Москва, , 10:09 — REGNUM Выгоды от обязательной маркировки в России по-прежнему неочевидны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявила старший научный сотрудник Центра региональной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Галина Баландина.

«Вероятно, выгоды от введения маркировки пока неочевидны, а затраты на выполнение требований чувствительны, — сказала Баландина. — Предприниматели, оказывающие посреднические услуги по маркировке, производители оборудования и программного обеспечения для маркировки, операторы, конечно, приветствуют новые виды бизнеса. Но для производителей, импортеров, торговых компаний маркировка является обременительным административным барьером, требующим дополнительных затрат, увеличивающим издержки и себестоимость».

Как подчеркнула Баландина, пока система маркировки не встроена в полной мере в систему государственного контроля, включая фискальный, она не предотвращает незаконный импорт и оборот товаров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что власти РФ выбрали не самое удачное время для внедрения обязательной маркировки товаров.

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