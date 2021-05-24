Ярославль, , 10:09 — REGNUM НКО «Фонд развития малых исторических городов» инициировал разработку нового проекта зон охраны объектов культурного наследия Переславля-Залесского Ярославской области. Об этом стало известно 20 мая 2021 года в ходе судебного заседания по иску Переславской межрайонной прокуратуры к Департаменту охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Прокуратура в свою очередь потребовала разработать новый проект зон охраны на весь городской округ Переславль-Залесский независимо от планов НКО «Фонд развития малых исторических городов».

Плещеево озеро Национальный парк «Плещеево озеро»

В настоящий момент в границах города Переславль-Залесский и его окрестностей действует проект зон охраны, утвержденный в 1978 году. Уже не раз этот документ вставал на пути застройщиков лугов на берегах Плещеева озера — суды вплоть до Верховного признают, что этот документ имеет силу, и его положения необходимо учитывать в градостроительной деятельности.

Однако многие годы руководители Переславского района и Переславля-Залесского игнорировали требования проекта 1978 года, своими постановлениями фактически разрешая застройку исторических ландшафтов. Строительство уже ведется в разных частях побережья Плещеева озера, при этом законность указанных выше постановлений администрации Переславского района сейчас последовательно оспаривается в суде. Бывшему главе Переславского района Александру Рычкову по фактам подписания незаконных постановлений о разрешении застройки предъявлены обвинения по уголовному делу о халатности.

Несмотря на действующий проект зон охраны 1978 года, независимо друг от друга Переславская межрайонная прокуратура и НКО «Фонд развития малых исторических городов» озаботились новым проектом. Прокуратура подала иск в суд с требованием обязать Департамент охраны объектов культурного наследия разработать ПЗО на весь городской округ, а Фонд выступил заказчиком в аналогичной работе по проекту зон охраны территорий вокруг Плещеева озера. Договор на разработку уже заключен.

«В марте 2021 года администрация Переславля-Залесского письменно проинформировала департамент о намерении по разработке ПЗО с привлечением внебюджетных средств. Департамент взаимодействует с администрацией, заказчиком и разработчиком, которые в настоящее время уже известны. Договор на разработку зон охраны заключен в апреле 2021 года,» — заявила на заседании суда представитель Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

В свою очередь департамент возражает против требований прокуратуры, ссылаясь на то, что проект зон охраны уже есть, поэтому расходование бюджетных средств на новое проектирование будет нецелевым.

Против инициативы НКО «Фонд развития малых исторических городов» выступает межрегиональная организация «Родина Александра Невского».

«Полагаем, что через разработку нового проекта взамен действующего застройщики побережья решили изменить нормативную базу, включив туда положения, позволяющие продолжить распродажу земель побережья под частное коттеджное строительство. Прежде всего настораживает выбор исполнителя проектных работ — это «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий» (ИПУРГ), который в Переславле знаменит разработкой под авторством Э.А. Шевченко государственной историко-культурной экспертизы, позволяющей застраивать все окрестности Никитского источника «— рассказал координатор МОО «Родина Александра Невского» Евгений Архипов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Администрация Переславля-Залесского никак не прокомментировала процедуру разработки нового проекта зон охраны, сославшись на то, что эти вопросы курирует Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

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