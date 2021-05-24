Воронеж, , 10:08 — REGNUM Доход руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Александра Щукина за 2020 год составил 6,96 млн рублей. Это следует из опубликованной на сайте департамента декларации.

В «допандемийном» 2019 году доходы Щукина составили 3,1 млн рублей. При этом состав недвижимости Щукина по сравнению с 2019 годом в 2020-м не изменился: он по-прежнему владеет одной четвертью квартиры, гаражом, двумя парковочными местами, автомобилем Toyota Land Cruiser 200, судном Grand Marine Group G480HGEF, автоприцепом и лодочным мотором. Доход супруги Щукина составил около 870 тыс. рублей, в 2019 году она заработала около 2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее отчитался о получении дохода в 5 млн 457 тыс. за 2020 год.