Нью-Дели, , 10:10 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались свыше 4,4 тыс. пациентов и потому общее число летальных исходов превысило 300 тыс. Об этом 24 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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Отмечается, что за последние 24 часа в стране от COVID-19 скончались 4454 пациента и теперь суммарное количество умерших от нового заболевания достигло 303 720.

По данным министерства, за это же время в Индии выявили 222 315 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 26 752 447.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 23 728 011 человек вылечились от нового заболевания и еще 2 720 716 находятся в настоящее время на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончался 3141 пациент.