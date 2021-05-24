Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM Пассажир такси лишился дорогого телефона и получил химический ожог лица после поездки в такси в Санкт-Петербурге. Об этом 24 мая сообщает издание «Фонтанка».

Очередной инцидент с участием таксиста и пассажира произошел в центре Петербурга ранним утром 22 мая. Потерпевший, 24-летний мужчина, воспользовался услугами одного из популярных сервисов, но по пути к месту назначения он попросил таксиста остановиться, чтобы сходить в туалет. Вернувшись к машине, пассажир получил отказ в просьбе завершить поезду, а затем — струю из перцового баллончика в лицо.

О произошедшем петербуржец сообщил в полицию, уточнив, что он лишился iPhone последней модели стоимостью 80 тыс. рублей. По факту грабежа правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Отметим, это не первый случай нападения таксистов за минувшие выходные в Петербурге. Вечером 22 мая на перекрёстке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко Невского района города водитель такси стал участником дорожного конфликта в ходе которого ударил ножом в грудь оппонента. Потерпевший скончался. Таксист задержан, возбуждено дело об убийстве.

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