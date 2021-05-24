Москва, 24 мая, 2021, 10:06 — ИА Регнум. На опережающее строительство дорог будет выделено 100 млрд рублей, сообщает 24 мая сайт правительства России.

Строительство дороги

Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам ежегодного отчёта правительства в Государственной думе Министерству финансов России. Средства необходимо выделить до 10 июня.

«В своей речи председатель правительства также обратился к инфраструктурной проблематике. Как и было отмечено в выступлении, на опережающее строительство дорог дополнительно направят 100 млрд рублей», — говорится в сообщении.