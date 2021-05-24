Иркутск, , 10:03 — REGNUM В Иркутской области обсудили состояние коррупции. Только за 2020 год к уголовной ответственности были привлечены два должностных лица из областного правительства, а также — восемь лиц, являющихся главами или заместителями глав муниципальных образований области.

Помимо этого, под следствие попали 17 должностных лиц подведомственных учреждений муниципальных образований области. Как сообщает пресс-служба областного правительства, такие данные губернатор Приангарья Игорь Кобзев обнародовал на заседании региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Созидательная работа невозможна без искоренения коррупции, считает губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Напомним, ранее он неоднократно говорил, что неприкасаемых нет и защищать чиновников, попавшихся на разных схемах, он не собирается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший министр здравоохранения Приангарья Наталия Ледяева была задержана сегодня, 30 ноября. По месту жительства бывшей чиновницы прошли обыски. Игорь Кобзев и тогда заявил: «У нас нет неприкасаемых. Если человек виноват, он должен отвечать по закону».

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