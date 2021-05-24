Киев, , 10:13 — REGNUM На встрече президента России Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена может определиться круг вопросов, который позже будет обсуждаться на переговорах с участием президентов России и Украины. Об этом заявил официальный спикер делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович 23 мая в эфире телеканала «Дом».

"Не забываем, что будет встреча Байдена и Путина, на которой тоже будет решаться, в частности, украинская повестка», — напомнил он.

Арестович добавил, что США согласовывают украинскую повестку с офисом президента Украины.

«Мы в очень тесной связи с американской администрацией, обеспечиваем наши национальные интересы», — сказал представитель Украины в ТКГ.

Арестович предположил, что в ходе возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным могут быть достигнуты договорённости, которые ускорят процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Напомним, в 2014 году после госпереворота в Киеве на Украине началась гражданская война. Новые власти страны, не желая признавать свою ответственность, бездоказательно обвинили Россию в некой «агрессии». РФ не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь помогает Украине выполнить Минские соглашения и остановить войну в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал угрозой получение российского гражданства жителями ДНР и ЛНР. По его словам, это может привести к окончательной утрате Донбасса Украиной.

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