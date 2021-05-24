Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Большинство жителей США уверены в том, что власти страны должны продолжить шаги по предоставлению чернокожим гражданам прав наравне с ее белыми, сообщается со ссылкой на опубликованный 23 мая опрос общественного мнения The Hill.

Как показал совместный опрос Axios и Ipsos, 92% респондентов-афроамериканцев согласны с этим утверждением по сравнению с 50% белых респондентов, 65% респондентов из Латинской Америки и 70% респондентов из Азии.

Опрос также продемонстрировал, что по этому вопросу нет единства между белыми демократами и республиканцами: 87% респондентов, являющихся белыми демократами, заявили, что стране необходимо «продолжать вносить изменения, чтобы предоставить черным американцам равные права с белыми американцами». С этим согласились лишь 19% республиканцев.

В частности, опрос показал, что чернокожие американцы более чем в три раза чаще, чем белые американцы, «сообщают о том, что полицейские обнажают оружие» во время остановки на дороге. В общей сложности на эту проблему указали 14% участников исследования из числа афроамериканцев против 4% белых, 9% латиноамериканцев или 2% выходцев из Азии.