Ташкент, , 10:00 — REGNUM Председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов получил казахстанский орден «Достык» («Дружбы») II степени. Об этом 24 мая сообщает издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на посольство Казахстана в Ташкенте.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении 4 мая. Орденом «Достык» награждаются иностранные граждане за вклад в развитие отношений с Казахстаном, укрепление мира, дружбы и сотрудничества.

Напомним, по итогам января—апреля 2021 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил $1,2 млрд, что на 27,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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