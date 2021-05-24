Джакарта, , 09:58 — REGNUM В парламенте Индонезии призвали правительство бойкотировать израильские продукты, сообщает Antara.

«Мы просим правительство бойкотировать израильские товары. Их продукция больше не может ввозиться в Индонезию», — заявил член парламента Индонезии Яндри Сусанто.

Политик также призвал правительство Индонезии не открывать дипломатические отношения с Израилем.

Яндри Сусанто призвал весь индонезийский народ бойкотировать продукцию, произведенную в США и Израиле, для защиты палестинского народа.

Индонезия и Израиль по-прежнему поддерживают торговые отношения, хотя официально стороны не заключили дипломатических отношений.

Центральное статистическое агентство Индонезии зафиксировало, что в первом квартале 2021 года Индонезия импортировала из Израиля 144 тонны товаров на сумму $1,7 млн. Индонезия экспортировала в Израиль более 11 000 тонн товаров, стоимость которых достигла $30,9 млн.