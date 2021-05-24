Иерусалим, , 09:59 — REGNUM При падении фуникулера в горах на севере Италии погибли пятеро израильтян и в том числе — один двухлетний ребенок. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба МИД Израиля.

«В результате аварии на канатной дороге над Альпами на севере Италии погибли 14 человек, в том числе пятеро израильтян», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что все погибшие были членами одной семьи и это «семейная пара, учившаяся и работавшая в Италии, и их сын (два года)», а также приехавшие в Италию их навестить бабушка и дедушка жены.

«Гражданин Израиля — ребенок пяти лет — получил серьезные травмы и в настоящее время находится на лечении в больнице», — добавляется в сообщении израильского МИД и отмечается, что посольство страны в Риме помогает в вопросе доставки тел погибших в Израиль.

Как передавало ИА REGNUM, 23 мая в результате обрыва каната в горах на севере Италии с высоты около 20 метров упала одна кабина фуникулера, в которой находились как минимум 15 человек.