Токио, , 09:57 — REGNUM В начале 70-х годов прошлого века Советский Союз рассматривал возможность передать Японии два из четырёх островов Курильской гряды, на которые претендует Токио. Таким образом СССР планировал решить проблему мирного договора с Японией на фоне сближения между Пекином и Токио. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы, на которые ссылается агентство Kyodo.

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Уточняется, что документы, включая проект мирного договора, были составлены, когда Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза обсуждало меры по улучшению отношений с Японией 3 августа 1972 года.

Согласно документам, советский МИД, КГБ и Министерство обороны предупредили о намерении Китая осложнить любое улучшение отношений между Японией и Советским Союзом, поскольку Пекин поспешил нормализовать дипломатические отношения с Токио. В связи с этим Политбюро рассматривало подписание мирного договора с Японией как один из главных приоритетов своей дипломатии в регионе. Москва допустила передачу Японии Шикотана и Хабомаи, однако, не признала претензии Токио на крупные острова Кунашир и Итуруп.

В итоге Япония и Советский Союз не пришли к компромиссу из-за настойчивого требования Токио вернуть все четыре острова, отмечает издание.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября 1956 года была подписана Совместная декларация СССР и Японии, в девятом пункте которой СССР соглашался на «передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией». Однако мирный договор Москва и Токио после Второй мировой войны так и не заключили.

Добавим, что, согласно дипломатическим записям, сделанным в 1956 году сотрудниками министерства иностранных дел Японии, в то время в Токио на последнем этапе переговоров с СССР о восстановлении двусторонних дипломатических отношений после Второй мировой войны планировали прекратить спор о территориальный принадлежности Курил. Так, Япония была готова снять требование о продолжении переговоров о судьбе всей южной части Курил в процессе выработки мирного договора.