Москва, , 09:58 — REGNUM За первые четыре месяца 2021 года расходы на государственную программу «Социальная поддержка жителей города Москвы» составили 206,5 млрд рублей. Об этом 24 мая сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Рост расходов на эти цели составил 20,4%. Помимо этого, на 18,2% увеличились затраты на программу «Столичное образование», которые по итогам четырех месяцев текущего года составили 137,3 млрд рублей.

«Рост расходов на образование связан с увеличением темпов строительно-монтажных работ на объектах образования — школах и дошкольных учреждениях, а также уточнением объемов субсидий на выполнение государственного задания», — сказала Зяббарова.

Также она отметила, что на государственную программу «Спорт Москвы» из столичного бюджета с января по апрель направлено 19,2 млрд рублей — в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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