Усть-Кут, Иркутская область, , 09:55 — REGNUM В Иркутской области подвели итоги досрочных выборов главы Усть-Кута. Победу одержалкандидат от «Единой России» Евгений Кокшаров, передаёт gorodbratsk.

Явка по итогам голосования составила 18,75%. За Кокшарова было отдано 61,69% голосов.

Необходимость в проведении выборов возникла после того, как предыдущий глава Александр Душин был арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Душин был задержан в аэропорту Иркутска 2 октября 2020 года. Он подозревается в том, что ещё в 2019 году участвовал в махинациях с муниципальным контрактом на выполнение работ по благоустройству.

По данным следствия, несмотря на то, что подрядчик выполнил работы не в полном объеме, ему на основании подложных документов из федерального, областного и местного бюджетов были оплачены работы на общую сумму более 40 млн рублей.

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