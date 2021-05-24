Москва, , 09:55 — REGNUM Сегодня, 24 мая, в России и Москве начались выпускные экзамены для девятиклассников. В столице на экзаменах зарегистрировались около 95 тысяч девятиклассников, сообщается на портале градоначальника.

24 и 25 мая девятиклассники сдают русский язык, 27 и 28 мая — математику. Экзамен может проходить как в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), так и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

Результаты ОГЭ по русскому языку будут известны 4 и 5 июня соответственно. Их разместят в личном кабинете на портале mos.ru. Резервные дни для сдачи выпускных экзаменов — 8, 16, 30 июня и 2 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике объявили необязательным в 2020 и 2021 году в качестве временной меры.

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