Пермь, , 09:54 — REGNUM В Пермском крае за неделю (17−23 мая) прививку от коронавирусной инфекции сделали свыше 33 тыс. жителей: первым компонентом вакцины привиты 17 275 человек, вторым — 16 320 пермяков. Об этом сообщает краевой минздрав.

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С начала 2021 года в Прикамье вакцинировано 217 566 человек, из них 170 600 завершили курс иммунизации. По данным министерства здравоохранения, в процессе активно участвуют пожилые люди. Из данной группы риска прививку сделали уже более 100 тыс. человек.

В рамках проведения массовой вакцинации от COVID-19 Пермский края получил в общей сложности 258 402 комплектов двухкомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции: 30 680 доз препарта «ЭпиВакКорона», 1 560 доз — «КовиВак», 221 962 доз — «Спутник V», включая поставленные ранее 3 700 комплектов в Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства России (ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА»), а также 500 комплектов — в медсанчасть МВД России по Пермскому краю. Прививончые кабинеты развёрнуты на базе 55 медооргазацией.

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