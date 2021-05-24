Москва, , 09:58 — REGNUM Более 40 млн просмотров в интернете собрал просветительский марафон «Новое знание», проходивший с 20 по 22 мая на площадках восьми российских городов. Об этом сообщают 24 мая организаторы мероприятия.

«Трансляции марафона в интернете набрали более 40 миллионов просмотров. «Охват — беспрецедентный!» — приводятся слова гендиректора Российского общества «Знание» Максима Древаля в телеграм-канале марафона.

Организаторы отметили, что видеозаписи лекций, интервью, дискуссий и мастер-классов, проведённых спикерами марафона, будут доступны в сети. Это более 120 часов контента.

В ходе марафона выступили 176 спикеров, к мероприятию подключились более 300 вузов и 20 тыс. школ. В числе спикеров были глава МИД России Сергей Лавров, председатель правительства Михаил Мишустин, американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск и другие.

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