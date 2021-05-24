Кейптаун, , 09:54 — REGNUM Компания SVI Engineering из ЮАР представила восьмиместный броневик Max 3 Troopy, созданный на основе внедорожника Toyota Land Cruiser 79. Об этом сообщается на сайте Carhanoi.

Новинка представляет собой более вместительную версию модели Max 3, премьера которой прошла в прошлом году.

Land Cruiser 79 получил модернизированную подвеску и большую грузоподъемность. Кузов бронированного автомобиля выполнен из стали и имеет класс защиты BR6. Однако покупатель за доплату может заказать машину с классом брони BR7.

В движение машину приводит 4,5-литровый дизельный мотор V8 от Land Cruiser. Максимальный крутящий момент двигателя составляет 430 Нм. Максимальная скорость — 140 км/ч.

Минимальная цена автомобиля равна 128 тыс. долларов (около 9,4 млн рублей).

Ранее стало известно, что в июне нынешнего года на международной выставке вооружений Shield Africa 2021 в Абиджане (Кот-д'Ивуар) будет представлена российская бронированная машина «Стрела».

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