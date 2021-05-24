Пенза, , 10:08 — REGNUM В правительстве Пензенской области произошли очередные кадровые изменения. На этот раз поста лишилась Елена Петросова, которая занимала должность одного из врио заместителей министра образования. Об этом заявил 24 мая врио губернатора Олег Мельниченко.

Елена Петросова занимала должность замминистра образования Пензенской области с 2017 года. До этого она руководила управлением профобразования и молодежной политики министерства образования.

ИА REGNUM напоминает, 12 мая стало известно о назначении заместителем председателя правительства Пензенской области по цифровизации Алексея Костина. Он занялся контролем исполнения нацпроектов, транспортом и аэропортом города Пензы, формированием системы электронного правительства.

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