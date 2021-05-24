Уфа, , 09:53 — REGNUM 1302 выпускника отказались от сдачи ЕГЭ в Башкирии. Об этом 24 мая сообщил министр образования и науки региона Айбулат Хажин на оперативном совещании в правительстве республики.

Хажин отметил, что эти выпускники не намерены поступать в вузы, поэтому будут сдавать государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике.

Отмечается, что в текущем году в регионе экзамены по программам среднего общего образования планируют принять сдавать свыше 19 тысяч человек: выпускники 11 классов, прошлых лет, а также студенты колледжей.

Министр отметил, что ЕГЭ в 2021 году намерены сдавать 17 690 человек. При этом наиболее популярными предметами являются профильная математика (ее будут сдавать более 11 тысяч человек), обществознание (6 920 человек), физика (4 467 человек), биология (3 991).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2020 году в Башкирии увеличилось количество стобалльников во время сдачи ЕГЭ: так, в 2019 году в регионе было 111 стобальников, а в прошлом году — 127.