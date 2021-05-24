Ярославль, , 09:50 — REGNUM В Ярославле продолжается дискуссия вокруг аренды электросамокатов в центре города, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ранее в социальных сетях и СМИ жители города выступили с критикой средства передвижения. Они полагают, что электросамокаты опасны для пешеходов, автомобилистов и самих самокатчиков.

Ярославские коммунисты совершают экскурсию на электросамокатах Антон Лебедев

В защиту самокатов выступил известный предприниматель, директор завода «ПСМ» Андрей Медведев.

«На этой неделе много прочитал постов про электросамокаты от друзей по FB, и в основном, они все носили негативный окрас. Я же хочу, наоборот, сказать, что при всех минусах, я их очень люблю и это классная штука. В этом году мы катались на электросамокатах уже раз 15: в Москве, Ярославле и Сочи и это всегда было суперски. У меня на телефоне стоит 4 приложения. К сожалению, электросамокат — это пример того, как законы не успевают за техническим прогрессом», — написал на своей странице в Facebook Андрей Медведев.

Бизнесмен полагает, что о регулировании в этой сфере власти задумались слишком поздно.

«Очень много пишут про неадекватных «катальщиков», но в целом общая культура взаимного уважения у нас очень страдает (велосипедисты тоже очень не любят пешеходов например). Вот допустим, на Даманском в Ярославле или в Парке Горького по набережной ты едешь по велодорожке, но во-первых зачем-то там гуляют люди, во-вторых правила дорожного движения по направлению никто не хочет соблюдать. Есть огромная проблема во всех городах, что пешеходам, велосипедистам и самокатчикам в целом не хватает пространства для проведения выходного дня, особенно в хорошую погоду, парки просто катастрофически переполнены людьми и надо решать именно этот вопрос для комфорта горожан», — полагает Андрей Медведев.

Также с оговорками в защиту электросамокатов выступили и ярославские коммунисты. 22 мая в социальных сетях они выложили фото экскурсии по Ярославлю, которую депутаты ярославской облдумы и муниципалитета совершили вместе с гостем — саратовским депутатом Николаем Бондаренко. Экскурсию они совершали именно на электросамокатах.

«Я в первый раз встал на электросамокат. В принципе для экскурсии — было очень хорошо, удобства определённые есть. Мы ездили по исторической части. Я думаю, что здесь плюсов больше. Видно, что у людей есть потребность, спрос очень большой. У меня муж дочери в Ленинграде они живут, в Пушкино. Он каждый день на электричке едет до города, а там на работу на электросамокате и нормально добирается. Для него это вид транспорта, а не что-то такое экзотическое. У нас — это новое», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьёв.

При этом лидер коммунистов отчасти согласен и с критиками электросамокатов.

«Минус, конечно, такой, что нет общего инструктажа, объяснения правил и всего остального. Здесь должны какие-то мероприятия с людьми проводиться. Безопасность страдает. Оборудованных дорожек нет. Власти должны об этом задуматься», — сказал Александр Воробьёв.

В ближайшее время проблему планируют обсудить в муниципалитете Ярославля.

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