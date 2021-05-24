п. Парфеновка, , 09:49 — REGNUM Проект строительства туберкулезной больницы на 600 мест будет реализован в поселке Парфеновка Уриковского муниципального образования Иркутской области. Об этом сообщает канал OkoloBaikala.

Прорабатывается вопрос о финансировании строительства, в том числе, инженерных сетей. Отмечается также, что в Приангарье заболеваемость туберкулезом в 1,5 раза превышает общероссийские показатели, в стационары каждый год госпитализируются более пяти тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года высокая заболеваемость туберкулезом была отмечена в Новосибирской области (87,7 случая на 100 тыс. населения), Хабаровском крае (80 случаев), Астраханской области (77,9 случая), Алтайском крае (77,6 случая) и Иркутской области (74,1 случая).

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