Брянск, , 09:51 — REGNUM Единственная водяная мельница в Брянской области будет восстановлена, сообщает пресс-служба правительства региона. После реставрации здесь будут проводиться мастер-классы по народным ремёслам.

Восстановлением мельницы займётся Брянское отделение всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, которое выиграло грант Российского фонда культуры с проектом «Водяная мельница, оживи». Уникальное деревянное сооружение в Овстуге — единственное в регионе, после ремонта в мельнице создадут выставочную экспозицию, территорию вокруг благоустроят, будут проводить мастер-классы по народным ремёслам.

«Когда-то здесь, на реке Овстуженке — малом притоке Десны, стояли две водяные мельницы, принадлежавшие роду Тютчевых. Они работали до Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы. Но потом, когда на селе появилось электричество, нужда в водяных мельницах отпала», — уточнили в пресс-службе.

Работы начнутся с 1 июня 2021 года. Участие в проекте могут принять волонтёры.