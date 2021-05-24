Тирасполь, , 09:50 — REGNUM В ходе 197 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 19 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 49 048 человек. Из них победили инфекцию 47 136 человек. Выздоровевшими за последние сутки врачи признали 103 человека.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1181 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток был один подобный случай.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 270 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 40 случаев заражения коронавирусом. Список выздоровевших пополнили 24 человека.

Стоит отметить, что в Приднестровье продолжает действовать масочный режим. За его нарушение грозит штраф от 92 до 460 рублей ПРМ (от $6 до $28).

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