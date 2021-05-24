Москва, , 09:50 — REGNUM Очередной, шестнадцатый раунд консультаций между Россией и Китаем по вопросам стратегической безопасности пройдет 25 мая в Москве. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

«25 мая в Москве состоится 16-й раунд российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности», — говорится в сообщении.

Также указывается, что консультации с участием ряда министерств и ведомств двух стран будут проведены секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро Яном Цзечи.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай достигли существенных успехов во всех областях, на сегодняшний день отношения вышли на самый высокий уровень.