Москва, , 09:48 — REGNUM В Москве в 2021 году благоустроят Дмитровский переулок и территорию возле флагманского центра «Моя работа» на Шаболовке. Об этом 24 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

«Сворачивая в этот переулок, москвичи словно переносятся на несколько лет назад. Узкие тротуары, отсутствие малых архитектурных форм, подвесные фонари и паутина воздушных проводов делают прогулки по нему крайне не комфортными», — написал Собянин о Дмитровском переулке, расположенном за Большим театром и неподалёку от здания мэрии Москвы.

По словам мэра, движение останется односторонним, тротуары расширят благодаря оптимизации полос. Будут сделаны парковочные карманы, в том числе для электромобилей, установят велопарковки.

Здание флагманского центра «Моя работа» на Шаболовке отремонтировали в 2020 году, сейчас планируется привести в порядок прилегающую территорию.