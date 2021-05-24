Москва, , 09:50 — REGNUM Развитие системы здравоохранения продолжает оставаться одним из главных приоритетов для мэрии Москвы. Об этом 24 мая заявила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

«В апреле 2020 года мы значительно увеличили бюджетные расходы на здравоохранение. Дополнительные средства направили на неотложные мероприятия по противодействию эпидемии COVID-19, строительство инфекционной больницы в поселении Вороновское и перепрофилирование лечебных учреждений для оказания медицинской помощи больным коронавирусом», — сказала чиновник.

По ее словам, 2021 году эпидемиологическая ситуация, а также имеющиеся у московской системы здравоохранения возможности и накопленные ресурсы, позволяют обеспечивать весь объем необходимой медицинской помощи без увеличения расходов бюджета на борьбу с коронавирусом.

«Развитие системы здравоохранения продолжает оставаться одним из главных приоритетов для Правительства Москвы. Отрасль самая востребованная и важная для горожан, ключевая по капитальным вложениям и затратам», — отметила Зяббарова.

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