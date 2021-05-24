Москва, , 09:48 — REGNUM За сборную России на чемпионате мира по хоккею сыграет нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Кроме того, вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов, выступающие за «Вашингтон Кэпиталз», также могут пополнить состав российской команды.

«Сент-Луис» и «Вашингтон» выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде. «Блюз» проиграли в серии «Колорадо» со счётом 0:4, а «Кэпиталз» уступили «Бостону» — 1:4.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сыграет за сборную России из-за травм.

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