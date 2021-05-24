Махачкала, , 09:48 — REGNUM В Дагестане произошло ДТП с участием двух легковых автомашин. В результате столкновения пострадали семь человек, в том числе двое малолетних детей. Пострадавшие госпитализированы с больницу города Буйнакска, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел в ночь на 22 мая на 32-м километре автодороги «Буйнакск — Кизилюрт». Находившийся за рулем «ВАЗ-2114» 29-летний житель Ботлихского района, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «ВАЗ-2112» под управлением 64-летнего жителя Буйнакского района.⠀В результате столкновения пострадали все находившиеся в тот момент в обоих автомобилях. Травмы получили водитель «ВАЗ-2114», его жена, сестра и двое его сыновей двух и четырех лет, а также водитель и 20-летний пассажир «ВАЗ-2112». В настоящее время устанавливаются причины аварии и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили в ГИБДД, в Дагестане за прошлую неделю произошло 24 ДТП, в которых погиб один человек, 38 граждан, в том числе трое детей, получили ранения различной степени тяжести.