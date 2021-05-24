24 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Международный песенный конкурс «Евровидение — 2021», проходивший в Роттердаме, вызвал шквал комментариев в соцсетях. «Каток критики» проехался не только по победителям конкурса — итальянским «рокерам», но и по исполнительнице от России Маниже. Далеко не всем пришлась по вкусу ее песня. Да и сам конкурс у многих уже давно вызывает лишь негативные эмоции.

Татьяна Иващенко, , 09:59 — REGNUM Несмотря на то, что проходивший в Роттердаме песенный конкурс «Евровидение» уже завершился, его результаты продолжают бурно обсуждать в соцсетях.

Манижа Иван Шилов © ИА REGNUM

Пользователи соцсетей «прошлись» и по конкурсу в целом, и по победителю — рок-группе Maneskin из Италии. «Досталось» и другим конкурсантам, в том числе представлявшей Россию Маниже. Как известно, она заняла девятое место.

«Это кто-то ещё смотрит?!» — оценил «Евровидение» подписчик паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Александр П.

«Полная деградация…» — пишет Александр Ж.

«Кто-то ожидал увидеть что-то стоящее? Давно уже не смотрю этот цирк. Всё ожидаемо», — подчеркнула Людмила М.

«Италия, рок… Жесть… Я бы за это голос не отдал… Да и за Россию тоже…» — высказался Алексей К.

Не услышала «рока» в номере итальянской группы и Наталья А.

«А где рок-то? Рэп недоделанный слышно, и всё», — отметила она.

«Ровно 18 лет как не смотрю это шоу», — рассказал Николай С.

Елена Г. поддержала конкурсантку от России: «Манижа классная, позитивная, очень понравилась».

Выступление Манижи на конкурсе «Eвровидение» в Роттердаме Цитата из видео на YouTube

А вот какое мнение о выступлении Манижи сложилось у подписчицы паблика «ТВК Красноярск» в соцсети «ВКонтакте» Милы Р.: «Я бы ей и девятое место не дала».

"Давно пора перестать смотреть и участвовать в этой г…», — оценил конкурс пользователь Так Н.

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Не понравилась песня Манижи жительнице Красноярского края Анастасии Н.

«Одно дело — как спела. Тут претензий нет. А вот другое дело — о чём…» — пишет она.

Как сообщало ИА REGNUM, международный песенный конкурс «Евровидение — 2021» проходил в Роттердаме. Прямая трансляция происходящего велась 23 мая на официальном сайте конкурса. От России выступала исполнительница Манижа с песней «Русская женщина». Она заняла девятое место.

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