Сеул, , 09:47 — REGNUM Саммит Южная Корея — США, состоявшейся на прошлой неделе в Вашингтоне, создал «достаточные» условия для возобновления диалога с КНДР. Об этом 24 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра объединения Южной Кореи Ли Ин Ёна.

По его словам, лидеры двух стран договорились предпринять «прагматические шаги» для снижения напряжённости на Корейском полуострове, отметив тот факт, что диалог будет основан на соглашениях КНДР и США, достигнутых в Сингапуре в 2018 году.

Он подчеркнул, что сингапурское соглашение позволит Сеулу, Пхеньяну и Вашингтону возобновить диалог и активно работать над улучшением отношений.

Ли Ин Ён также выразил надежду на то, что Пхеньян изучит результаты южнокорейско-американского саммита и примет какое-то решение.