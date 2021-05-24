Воронеж, , 09:45 — REGNUM Подозреваемого в убийстве и расчленении женщины задержан в Воронеже, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.

В подъезде одного из домов на улице Шишкова в Коминтерновском районе Воронежа 22 мая была обнаружена сумка с отдельными частями человеческого тела. Фрагменты тела позже были обнаружены также в лесном массиве неподалеку от дома. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Предварительно следствие установило, что останки могут принадлежать 53-летней женщине. Подозреваемого удалось оперативно задержать, им оказался 61-летний воронежцев. В рамках следствия назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.