24 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Артисты и спортсмены при их гонорарах и заработках далеки от народа — так считает большинство пользователей социальных сетей.

Елена Миронова, , 11:23 — REGNUM Артисты и спортсмены при их гонорарах и заработках далеки от народа — так считает большинство пользователей социальных сетей.

Государственная дума РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, который в сентябре вновь будет баллотироваться в Государственную думу РФ восьмого созыва от Тюменской области, Югры и Ямала, о необходимости наличия спортсменов в качестве депутатов в парламенте страны не поддержали в сети.

«Спорт — это умение ответственно относиться к порученному делу, умение отстаивать свою позицию, быть независимым. Спортсмены играют очень активную роль в депутатской деятельности и многое делают», — считает Анатолий Карпов, который с 2011 года избирается в Госдуму по спискам и состоит во фракции «Единой России».

Ответственность и напор в отстаивании собственной точки зрения перед множеством людей — это прекрасно. Но этого мало, чтобы «рулить» государством и заниматься законотворческой деятельностью, отмечает большинство комментаторов мнения Анатолия Карпова. Спортсменов в качестве народных представителей, судя по комментариям, жители России в Госдуме особо видеть не хотят.

«Независимость решений? Не смешите мои тапочки! Фракция решила — спортсмен проголосовал. Артисты и спортсмены набираются в Госдуму не для того, чтобы они думали, а для массовости в принятии решений «Единой Россией». В жизни за них продюсеры и тренеры думают. Анатолий Евгеньевич, правда, исключение, он представитель интеллектуального спорта. Но у нас в Госдуме не шахматисты сидят — сплошные борцы, гимнастки, лыжники, биатлонисты. Поэтому у нас и цирк с конями в спортзале, а не парламент», — отметил комментатор, подписавшийся Сергеем Ивановичем.

Государственная дума РФ Duma.gov.ru

Ряд комментаторов высказал мнение, что само выражение «спортсмен в Госдуме» звучит как насмешка.

«Нет вопросов, когда в Госдуму баллотируется экономист. Но когда идёт гора мышц со светом упёртости во лбу — только кресло медийным лицом занять», — полагает Екатерина Д.

Прозвучали в комментариях и обидные слова для спортсменов, стремящихся заниматься государственной деятельностью.

«Профессиональный спортсмен — это продажная проститутка, торгующая физическими возможностями своего тела за деньги. Кто больше заплатит, тот «спортсмена и танцует». Тому доказательство — история с издевательством над Россией в Олимпийском комитете, когда даже российский гимн под запретом, а они прутся за личной медалью на эту проклятую Олимпиаду. Такие продажные шкуры потом дружно нам повышают налоги и пенсионный возраст», — возмущается Михаил П.

«В Госдуме устроили синекуру для олимпийских чемпионов. Лучше платите им пенсии достойные. Если им кушать после спортивной карьеры нечего, то найдите другой выход — тренерская рабата, например. Зачем ими думу забивать? Спортсмены и всякие селебрити лишь доказывают, что Госдума — тупо отстойник для бесполезных людей», — высказывается Александр Ф.

Вместе с тем заявления чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова идут вразрез с установками сенатора, замглавы генсовета «Единой России» Сергея Перминова о том, что «Единая Россия» отказывается от выдвижения в Госдуму артистов, спортсменов и музыкантов. Данное заявление он делал в интервью изданию Ura.ru ещё осенью 2020 года.

Анатолий Карпов Duma.gov.ru

«Социология показывает, что избиратели хотят видеть в лице депутатов тех людей, которые обладают профессиональными компетенциями в различных сферах, которые могут принести практическую пользу. Ориентация на таких людей — это не какая-то специальная установка партии, а здравый смысл. Это запрос, который есть в обществе», — заявлял Сергей Перминов.

При этом он подчеркивал, что все кандидаты пройдут через праймериз. Напомним, поддержать участников предварительного голосования можно с 24 по 30 мая 2021 года онлайн или на избирательном участке. Выборы в Госдуму РФ восьмого созыва пройдут 13 сентября.

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