Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее
В Якутске на 24 мая уже более 2 тыс. человек находятся на лечении.
Подробности в материале: В Якутии ковидные госпитали заполнены на 90%
В Челябинской области за 23 мая выявили ещё 89 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе обнаружили 62 424 заразившихся. Выздоровели уже 56 899.
Подробности в материале: В Челябинской области выявили ещё 89 носителей коронавируса
В Пермском крае за неделю (17−23 мая) прививку от коронавирусной инфекции сделали свыше 33 тыс. жителей: первым компонентом вакцины привиты 17 275 человек, вторым — 16 320 пермяков. Об этом сообщает краевой минздрав.
Об этом: За неделю прививку от COVID-19 в Прикамье сделали более 33 тыс. человек
За последние сутки в Петербурге обследование на наличие коронавируса прошли 14 176 человек, сообщили 24 мая в городском оперштабе. Таким образом, в воскресенье, 23 мая, было протестировано на девять тысяч человек меньше, чем было в субботу.
Подробности в материале: В Петербурге сократились объёмы тестирования на коронавирус
В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 59 новых носителей коронавируса, это на одного человека меньше, чем сутками ранее.
Читайте также: В Карелии за сутки выявили 59 новых инфицированных коронавирусом
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 24 мая, за минувшие сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 72 случая.
Об этом: За сутки в Новосибирской области скончались четыре пациента с коронавирусом
В новосибирской городской клинической больнице № 11 появилась собственная ПЦР-лаборатория. Это медицинское учреждение — самый большой в регионе инфекционный госпиталь.
«192 пробы в смену — мощности нового оборудования достаточно, чтобы полностью обеспечить потребность поликлиники и стационара больницы, который работает как сортировочный госпиталь», — рассказали в областном правительстве.
Читайте подробнее: В Новосибирской области инфекционный госпиталь получил ПЦР-лабораторию
Режим повышенной готовности, введённый в Хакасии из-за коронавируса, продлили до 27 июня включительно.
Читайте подробнее: В Хакасии из-за коронавируса продлили режим повышенной готовности
В Ленинградской области с начала пандемии от коронавирусной инфекции привилось более 172 тыс. жителей, при этом полностью завершили цикл вакцинации пока только 79% от общего числа. Об этом 24 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.
Подробности в материале: В Ленобласти от коронавируса привиты более 172 тыс. жителей
В Брянской области 24 мая выявлено 73 новых носителя коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 205 тестов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Брянской области выявлены ещё 73 носителя коронавируса
По состоянию на 24 мая в Омской области подтверждено 47 067 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявили 58 носителей SARS-CoV-2.
Читайте подробнее: В Омской области выявили уже более 47 тысяч носителей коронавируса
В Республике Крым подтвержден 91 новый случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 24 мая. Накануне, 23 мая, сообщалось о 90 новых носителях инфекции.
За последние сутки в России выявили 8406 случаев заражения коронавирусом, сообщили 24 мая в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Новые случаи зафиксированы в 82 регионах России из 85. Лидерами по числу новых заражений стали две столицы — Москва и Санкт-Петербург.
Читайте также: В России выявили 8406 случаев заражения коронавирусом
В Петербурге продолжается рост числа новых случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки выявлен 851 новый случай. Это на девять случаев больше, чем сутками ранее, и на 18 случаев больше, чем два дня назад. С 20 мая в регионе ежедневно выявляется более 800 новых случаев инфицирования.
Подробности в материале: В Петербурге выявили 851 новый случай коронавируса
В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 86 новых носителей коронавируса, что на одного человека меньше, чем сутками ранее, и на три человека меньше, чем два дня назад. При этом суточная смертность от COVID-19 остается высокой. Об этом 24 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Ленобласти снизилось число новых случаев коронавируса
В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 11 человек, сообщает региональный оперштаб 24 мая.
Читайте подробнее: Ещё 11 жителей Калмыкии заразились коронавирусом
За истекшие сутки в Москве выявили 2487 носителей коронавируса, сообщили 24 мая в оперативном штабе столицы.
«Подтверждено 2487 новых случаев заражения, госпитализированы 906 человек, скончались 59 пациентов», — рассказали в штабе.
Об этом: В Москве за сутки выявили 2487 случаев заражения коронавирусом
В Воронежской области подтверждено 142 новых случая заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 24 мая региональный оперативный штабе. Сутками ранее в региона было подтверждено 144 случая заражения.
Подробности в материале: В Воронежской области за сутки скончались девять ковид-пациентов
В Ставропольском крае пришли на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку от коронавируса, уже 242 тыс. человек. Это почти 8,7% от всего запланированного к вакцинации объема населения. Полностью провакцинированы, получив вторую дозу препарата, 183 тыс. жителей края, сообщил 22 мая губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Подробности в материале: На Ставрополье уже почти 9% населения привились от коронавируса
Прививки от коронавируса в Омской области сделали уже 198 238 человек. Об этом сообщили 24 мая в министерстве здравоохранения региона.
Читайте также: В Омской области от коронавируса привились почти 200 тысяч человек
В Краснодарском крае подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 24 мая. Это на два случая меньше, чем было зарегистрировано накануне, 23 мая.
Читайте также: В Краснодарском крае за сутки выявили 93 носителя коронавируса
В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 24 мая.
В Ставропольском крае зарегистрировано 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших за все время достигло 54 415 человек, сообщили 24 мая в региональном управлении Роспотребнадзора.
Читайте подробнее: В Ставропольском крае выявлено 44 заразившихся коронавирусом
Динамика распространения коронавирусной инфекции в Псковской области несколько снизилась, но снижение незначительное. Об этом 24 мая сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Читайте также: Динамика распространения коронавируса на Псковщине незначительно снизилась
В Чувашии выявлено ещё 49 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, также зарегистрирован один летальный исход.
В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 194 человека, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 24 мая.
Читайте также: В Ростовской области обнаружили ещё 194 носителя коронавируса
В Волгоградской области 24 мая подтверждено 88 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 85 человек, зарегистрировано семь летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Волгоградской области подтвердили ещё 88 случаев заражения коронавирусом
В Дагестане за прошедшие сутки выздоровели от COVID-19 28 человек. Днем ранее число выписанных в связи с излечением от опасной инфекции составило 30 человек. Общее число сумевших справиться с болезнью жителей Дагестана достигло 30 930 пациентов, сообщили 24 мая в федеральном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Дагестане приближается к 31 тысяче число выздоровевших от COVID-19
В Ульяновской области суточное число вылечившихся от СOVID-19 значительно превысило количество выявленных случав заражения коронавирусом, составив соответственно 98 и 80.
Подробности в материале: В Ульяновской области вылечились от COVID-19 почти 52,8 тыс. жителей
В Рязанской области 24 мая выявлено 49 носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Противоэпидемические мероприятия продолжаются в 24 образовательных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.
Об этом: В Рязанской области за сутки выявили 49 носителей коронавируса
В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано семь летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 24 мая.
Подробности в материале: В Ростовской области скончались ещё семь пациентов с коронавирусом
Первая партия вакцины «КовиВак», разработанной ФГБНУ им. М. П. Чумакова, поступила в Санкт-Петербург в количестве 9360 комплектов доз, сообщили 24 мая в пресс-службе Смольного. До этого в Северной столице прививали от коронавируса только вакцинами «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона».
Об этом: Петербург дождался поступления третьей вакцины от коронавируса
В Оренбургской области выявили 67 новых заражений коронавирусом, что на три больше, чем днём ранее, сообщает 24 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.
С начала пандемии в регионе зафиксировано 43 803 носителя коронавируса. Выздоровели 40 106 оренбуржцев.
Общее число жертв заболевания достигло 950. За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли трое пациентов.
Читайте также: В Оренбуржье число жертв COVID-19 достигло 950
В Пензенской области подтвердились 72 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки. По информации на 24 мая, всего в регионе подтверждено 46 760 случаев инфицирования. Выздоровели после болезни 44 109 пациентов, за сутки — 75 человек. Скончались от COVID-19 еще шестеро пензенцев, с начала наблюдения — 770 человек.
Читайте также: В Пензенской области выявили более 70 новых случаев заражения коронавирусом
В Саратовской области, по информации на 24 мая, от осложнений, вызванных COVID-19, всего скончались 1040 человек. За сутки жертвами нового заболевания стали двое мужчин в возрасте 57 и 63 лет.
Читайте подробнее: В Саратовской области от COVID-19 скончались ещё два пациента
В Югре за сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 24 мая региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 49 случаев.
Подробности в материале: В Югре за сутки выявлено 48 носителей коронавируса
В Татарии с начала наблюдения зарегистрировано 21 268 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили еще 33 носителя инфекции, сообщает 24 мая республиканский оперативный штаб. Всего выздоровел 18 181 ковид-пациент, за сутки выписались семь человек. Скончались за все время 490 носителей вируса. Новой жертвой COVID-19 за минувший день стал один человек.
Читайте также: В Татарии выявлено 33 случая заражения коронавирусом
В Пермском крае за сутки выявили 97 заражений коронавирусом. Это на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Общее число выявленных с начала пандемии носителей коронавируса в Прикамье достигло 56 790. Выздоровели 51 038 человек. От коронавирусной инфекции в регионе скончались 2378 человек. За последние сутки подтверждено четыре летальных исхода.
Читайте подробнее: В Прикамье выявили ещё 97 заражений коронавирусом
Школьники из Ингушетии в 2021 году не поедут отдыхать на Черноморское побережье. Такое решение приняли власти республики из-за угрозы распространения коронавируса, пишет интернет-газета «Ингушетия».
Подробности в материале: Власти Ингушетии решили не отправлять детей на отдых на Чёрное море
За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 96 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 24 мая в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Красноярском крае выявили почти 100 новых носителей коронавируса
В Кабардино-Балкарии за последние сутки прирост числа заболевших COVID-19 составил 16 человек. Это показатель является для региона минимальным за последние несколько месяцев. Он держится на данном уровне уже четвертые сутки, сообщили 24 мая в федеральном оперативном штабе.
Об этом: В Кабардино-Балкарии четвертые сутки выявляют по 16 больных COVID-19
Федеральное агентство воздушного транспорта России выдало шести авиаперевозчикам новые допуски на рейсы из Нижнего Новгорода в пять стран — Венгрию, Германию, Грецию, Египет и ОАЭ.
Читайте также: Росавиация разрешила летать из Нижнего Новгорода в пять стран
В Хабаровском крае за минувший апрель резко увеличилось количество бракосочетаний — на 114 по сравнению с 2019 годом. По мнению сотрудников краевого комитета по делам ЗАГС и архивов, всплеск свадеб произошел после послабления ковидных ограничений.
Об этом: В Хабаровском крае в апреле случился свадебный ажиотаж
В Тюменской области за сутки выявлен 61 случай заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 63 случая.
Подробности в материале: В Тюменской области за сутки коронавирус выявлен у 61 человека
В настоящее время в России полный курс вакцинации от COVID-19 прошли свыше 10 млн человек. Об этом 24 мая рассказал директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на XIII Ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского.
Подробности в материале: В России вакцинацию от COVID-19 полностью прошли свыше 10 млн человек
За последние сутки в Красноярском крае скончались девять пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в краевом оперштабе.
Читайте подробнее: В Красноярском крае скончались ещё девять пациентов с COVID-19
В Курганской области к 24 мая подтверждёны 30 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 20 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 31 случай.
Читайте также: В Курганской области за сутки выявили 30 новых ковид-пациентов
Ещё у 99 жителей Свердловской области выявили заражение вирусом SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
Для сравнения, последний раз меньше 100 случаев заражения за сутки регистрировали в области 17 мая 2021 года (тогда было зафиксировано 97 носителей коронавируса). Всего в регионе подтверждено 88 629 случаев заражения с начала пандемии.
Читайте также: В Свердловской области выявили менее 100 новых носителей коронавируса
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 48 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 24 мая. Днём ранее, 23 мая, в регионе было зарегистрировано 50 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 тыс. 326 человек.
Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 48 носителей коронавируса
В Карачаево-Черкесии за сутки зафиксировано три случая летального исхода от COVID-19. Еще пять случаев смерти произошло в предыдущие дни — за прошедшие выходные 22 и 23 мая. Такие данные привел 24 мая федеральный оперативный штаб.
Об этом: В Карачаево-Черкесии не снижается смертность от COVID-19
В Пензенской области по состоянию на 24 мая суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 72,33%. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли более 934,6 тыс. пензенцев, осуществили свыше 997,4 тыс. исследований. Под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 5514 жителей, сняли с коронавирусного учета 131 596 человек.
Об этом: В Пензенской области на коронавирус обследовали более 934,6 тыс. человек
С 1 по 20 мая от жителей Саратовской области на платформу обратной связи поступило 1836 сообщений. Наиболее популярными стали вопросы о вакцинации от COVID-19 (55,7%).
Об этом: Жителей Саратовской области больше всего интересует вакцинация от COVID-19
В Пермском крае на базе «Мотовилихинских заводов» запущено производство медицинского кислорода. Первые поставки чистого кислорода осуществят в местные больницы, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Дочерняя структура компании «Мотовилихинские заводы» сможет ежемесячно производить до 70 тонн кислорода высокой чистоты с концентрацией 99,9%. Наличие собственной системы хранения на 28 тонн позволяет создавать резервы.
Об этом: В Прикамье начали производство медицинского кислорода
На Ямале за сутки выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 21 случай.
В Вологодской области прививку от COVID-19 сделали свыше 107 тысяч человек, план по вакцинации выполнен на 20%.
Подробности в материале: Более 107 тысяч жителей Вологодчины сделали прививку от COVID-19
На сегодняшний день в России зафиксировано 14 случаев инфицирования индийским штаммом SARS-CoV-2, первые из которых произошли в начале мая. Об этом 24 мая в кулуарах ежегодной конференции по инфекционным болезням заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Читайте также: В России выявили 14 случаев заражения индейским штаммом SARS-CoV-2
В Курской области 24 мая зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе были выявлены 38 тыс. 6 заражённых коронавирусом.
Об этом: В Курской области выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом
В Курской области по состоянию на 24 мая зарегистрировано 790 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждена одна смерть.
Об этом: В Курской области скончались 790 пациентов с COVID-19
В Липецкой области 24 мая подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом — столько же было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 31 тыс. 270 положительных результатов исследований.
Об этом: В Липецкой области за сутки выявлены 57 новых носителей коронавируса
В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 730 человек.
Об этом: В Липецкой области скончались 730 пациентов с COVID-19
Во Владимирской области 24 мая подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 33 тыс. 200 носителей вируса.
Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлен 51 носитель коронавируса
В Тамбовской области 24 мая подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее. Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 485 носителей вируса.
Читайте также: В Тамбовской области за сутки выявлены 49 новых носителей коронавируса
В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончался 521 человек.
Читайте подробнее: В Тамбовской области скончались ещё два пациента с COVID-19
В Белгородской области 24 мая подтверждено 60 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы три смертельных исхода. На вакцинацию от COVID-19 записались ещё 1420 добровольцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Белгородской области подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусом
В России пока не выявлено случаев повторного заражения одним и тем же штаммом коронавирус. Об этом 24 мая сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Читайте подробнее: В России не выявлено случаев повторного заражения одним штаммом SARS-CoV-2
В Астраханской области 24 мая подтверждено 47 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе было зарегистрировано 33 тыс. 996 положительных результатов исследования. За весь период 766 человек скончались.
Об этом: В Астраханской области выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом
81 случай заражения коронавирусом выявлен за сутки в Самарской области. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
Сообщается, что всего по области выявили 64 224 случая заражения этой инфекцией. При этом в регионе скончались 1842 пациента с COVID-19.
Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили 81 случай заражения коронавирусом
Эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге остается напряженной. Суточный темп прироста инфицированных увеличился до 0,2%.
Читайте также: Эпидобстановка по коронавирусу в Петербурге медленно ухудшается
В Санкт-Петербурге отмечается утяжеление клинического течения болезни, вызываемой новой коронавирусной инфекцией, также увеличивается количество госпитализаций.
Об этом: Течение болезни у пациентов с COVID-19 в Петербурге утяжеляется
Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Петербурге за минувшую неделю выросло на 2,7%, а за две последние недели — на 30%.
Читайте подробнее: В Петербурге за неделю число носителей коронавируса выросло на 2,7%
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе остаётся стабильной, при этом, по его словам, необходимо увеличивать масштабы вакцинации.
Читайте также: Новосибирский губернатор заявил о стабильной ситуации с коронавирусом
В период нынешнего увеличения заболеваемости COVID-19 в Петербурге фиксируется в два раза меньше госпитализаций, чем было в «первую волну» — весной 2020 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 мая сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.
Читайте также: В Петербурге госпитализаций с ковидом почти вдвое меньше, чем год назад
В Санкт-Петербурге использовано 80% поставленной вакцины от коронавирусной инфекции. При этом до завтрашнего дня в 40 городских пунктов вакцинации будет поставлена первая партия вакцины «КовиВак».
Читайте подробнее: В Петербурге использовано 80% полученной вакцины от ковида
Власти Санкт-Петербурга пока не планируют стимулировать вакцинацию горожан от коронавирусной инфекции скидочными купонами или выплатой премий.
Читайте подробнее: Власти не планируют материально стимулировать петербуржцев вакцинироваться
Смольный знает об очередях из автомобилей скорой медицинской помощи в перепрофилированные под приём пациентов с ковидом стационары Петербурга, однако считает это разовым явлением.
Читайте подробнее: Комздрав Петербурга считает очереди «скорых» разовым явлением
В Санкт-Петербурге официально не зарегистрировано ни одного случая повторного заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом: В Петербурге нет ни одного случая повторного заражения COVID-19
Новых штаммов коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге не выявлялось. Об этом сообщил 24 мая председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.
Читайте также: Новых штаммов коронавируса в Петербурге не обнаружено
Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге не настолько плоха, чтобы отменять предстоящие игры чемпионата Европы по футболу (Евро-2020), говорят в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Подробности в материале: Нет причин для отмены игр Евро-2020 в Петербурге — Роспотребнадзор
Две из трех зафиксированных смертей привитых от коронавирусной инфекции жителей Петербурга точно наступили не от вакцинации. Причина третьего летального случая будет понятна в начале июня.
Читайте также: В Петербурге выяснили причины двух из трёх смертей после вакцинации
В Калуге «Почта России» предоставила своим сотрудникам и клиентам возможность вакцинироваться от COVID-19 на городском почтамте, сообщает директор УФПС Калужской области Вера Дмитриева. Мобильный пункт вакцинации был организован перед входом в центральное городское отделение «Почты России». Вакцинирование провела выездная медицинская бригада калужской городской больницы №5». Принять участие в вакцинации также могли и клиенты почтамта.
Об этом: В Калуге сотрудников почтамта вакцинировали от COVID-19 на рабочих местах
Исследование, проведённое в Аргентине, подтвердило высокую эффективность российской вакцины «Спутник V» против «бразильского» штамма коронавируса, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
Читайте также: В Аргентине оценили эффективность «Спутника V» против «бразильского» штамма
За минувшую неделю, с 17 по 23 мая, количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, в Петербурге возросло на 22,66% по сравнению с предыдущей семидневкой.
Читайте также: В Петербурге на 22% возросло число новых случаев ковида
Экономика России в 2021 году покажет рост, однако итоговый результат будет зависеть от развития пандемии COVID-19, заявил 25 мая глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью «Известиям».
Читайте подробнее: Кудрин спрогнозировал рост ВВП России на уровне «близком к 3%»
На Сахалине во время пандемии коронавируса система видеонаблюдения «Безопасный город» помогла выявить нарушителей самоизоляции.
Читайте подробнее: На Сахалине «Безопасный город» помог бороться с нарушителями самоизоляции
В Хабаровский край поступила первая партия вакцины от COVID-19 «КовиВак». Об этом 24 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
Читайте также: В Хабаровский край прибыла первая партия вакцины «КовиВак»
В Ульяновскую область поступила новая партия вакцины от COVID-19, всего передано свыше 140 тыс. комплектов.
Читайте подробнее: Более 122 тыс. жителей Ульяновской области привились от COVID-19
На Ямале, в Тарко-Салинской райбольнице, можно привиться от коронавируса круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Отныне жители Пуровского района смогут пройти вакцинацию в любое удобное время суток и без предварительной записи в приёмном отделении стационара больницы. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
Читайте также: Ямальцев от коронавируса стали прививать круглосуточно
В Бурятии за минувшие сутки выявили 73 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 38 119. Об этом утром 25 мая сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.
Читайте также: В Бурятии число больных COVID-19 выросло на 24 человека
В Приморье на 25 мая вакцинировались от коронавируса почти 140 тыс. человек — 22% от запланированного объёма.
Подробности в материале: В Приморье привились от коронавируса 22% от плановых объёмов
В Приморье за минувшие сутки выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом, накануне — 30. Специалисты отмечают стабильный рост числановых выявленных носителей SARS-CoV-2.
Читайте подробнее: В Приморье отмечается рост числа выявленных заражённых коронавирусом
В Пензенской области с начала пандемии число погибших от COVID-19, по информации на 25 мая, достигло 776 человек. За сутки от осложнений, вызванных новым заболеванием, скончались еще шестеро жителей — трое мужчин и три женщины в возрасте от 45 до 83 лет.
Читайте также: В Пензенской области COVID-19 унёс жизни ещё шестерых пациентов
В Приамурье выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 13). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2, по данным на 24 мая, лабораторно подтвердилось у 22 641 человека.
Читайте также: В Приамурье провели уже более 955 тыс. исследований на коронавирус
В Новокузнецке для проведения прививочной кампании задействовали передвижной медицинский фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает министерство здравоохранения Кемеровской области.
Об этом: В Новокузнецке заработал передвижной комплекс по вакцинации от коронавируса
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 25 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3178 человек, причём восемь из них добавили в сводку за последние сутки.
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 332 человека, +8 за последние сутки) и ОРВИ (30 012 человек, +53 за последние сутки).
Читайте также: В Алтайском крае скончались ещё восемь пациентов с COVID-19
В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 38 119.
Читайте также: В Бурятии за сутки выявили 73 новых носителя коронавируса
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 25 мая 2021 года от коронавируса привились 235 423 человека (+2625 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.
Также известно, что 45 689 человек получили первую прививку (+1280 за сутки) и 189 734 (+1345 за последние сутки) человек полностью привиты.
Об этом: На Алтае за сутки прививку от COVID-19 поставили более 2600 человек
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2540 человек, причём шестеро из них погибли только за последние сутки.
Также, судя по данным оперативного штаба на 25 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 69 311 человек (+114 за последние сутки). Госпитализированы 1164 (-16 за последние сутки).
Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё шесть человек
В Туве за минувшую неделю с 15 по 21 мая зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом со снижением на два случая по сравнению с предыдущей неделей.
Об этом: В Туве выявили 34 новых случая заражения коронавирусом
Власти Иркутской области организовали передвижные пункты для вакцинации от COVID-19. Об этом 25 мая известил глава регионального минздрава Яков Сандаков.
По его словам, поставить прививку смогут теперь жители садоводств Иркутского, Ангарского и Шелеховского районов прививают выездные бригады медицинских работников.
Об этом: В садоводствах Приангарья можно поставить прививку от COVID-19
Центр имени М.П. Чумакова направил документы о разработанной им вакцине от COVID-19 в российский Минздрав и рассчитывает начать третью фазу испытаний данного препарата через несколько недель. Об этом 25 мая рассказал директор центра Айдар Ишмухаметов в интервью «Известиям».
Подробности в материале: Директор центра Чумакова рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19
В Республике Алтай суточный прирост случаев заражения коронавирусом вновь резко снизился. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 2 новых носителя в Горно-Алтайске.
Подробности в материале: В Горном Алтае число носителей коронавируса приближается к 17 тыс
В Удмуртии по состоянию на утро 25 мая выявили 44 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 45 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 895 случаев.
Читайте подробнее: В Удмуртии подтвердили 44 новых случая заражения коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 25 мая провели 1 137 014 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2604 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 2924 исследования.
Подробности в материале: За сутки жители Удмуртии сдали более 2,5 тыс. тестов на коронавирус
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 25 мая прививку от коронавируса сделали 110 993 человека. Второй компонент препарата получили 86 256 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Об этом: В Удмуртии более 86 тыс. человек завершили вакцинацию от коронавируса
В Югре за сутки выявлено 44 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 25 мая региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 48 случаев.
В Ульяновской области предварительно выявлен ещё 81 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
Подробности в материале: В Ульяновской области выявлено ещё более 80 носителей коронавируса
В Туве по состоянию на 24 мая полный курс вакцинации прошли более 33 тыс. местных жителей или 26% от подлежащего иммунизации населения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, доля граждан старше 60 среди привитых составляет 32%.
Читайте также: Тува вышла на третье место в РФ по темпам вакцинации пожилых жителей
Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских призвал жителей не рассчитывать на «авось» и привиться от COVID-19, пригрозив со ссылкой на специалистов, что «переболеют все».
Подробности в материале: Врио губернатора пригрозил ульяновцам, что коронавирусом «переболеют все»
Глава Минздрава РФ Мурашко: ситуация с заболеваемостью СOVID-19 в регионах РФ остается напряженной, переломить ее может вакцинация.
В Саратовской области за сутки носителями коронавируса стали еще 115 человек, пневмония диагностирована у 37 из них. Всего в регионе зарегистрировано 62 044 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за все время, по информации на 25 мая, 58 347 пациентов, за сутки — 232 человека. Скончались 1040 саратовцев.
Читайте также: В Саратовской области выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом
В Туве против коронавируса по состоянию на 24 мая вакцинировано более 47 тыс. человек, в том числе 33 тыс. прошли полный курс вакцинации.
«После введения первого и второго компонентов заболели 21 человек, или 0,01% прошедших вакцинацию. Заболевание у них протекало в легкой форме, без пневмонии, и не потребовало госпитализации», — отметили в правительстве.
Читайте также: 21 человек в Туве заболел COVID-19 после завершения вакцинации
По данным Роспотребнадзора, на 25 мая проведено свыше 136,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 206 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 516 656 человек.
В Республике Алтай по итогам минувшей недели число подтверждённых случаев заражения коронавирусом выросло на 53%.
Об этом: На Алтае недельный прирост случаев COVID-19 увеличился на 53%
В Челябинской области обнаружили ещё 88 случаев заражения коронавируом. Об этом сообщает оперштаб.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирус выявили уже у 62 512 человек. Выздоровели уже 56 987 граждан.
Читайте подробнее: В Челябинской области выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Хакасии выявили 29 новых носителей коронавируса. Об этом сообщили 25 мая в правительстве республики.
Об этом: В Хакасии COVID-19 диагностировали ещё у 29 человек
В Ульяновской области ограничительные меры по борьбе с коронавирусом продлены до 30 июня.
Читайте также: В Ульяновской области продлили ограничительные меры
Оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции рассмотрел вопрос о продлении в Новосибирской области режима повышенной готовности до 30 июня.
Читайте подробнее: В Новосибирской области хотят продлить режим повышенной готовности
На Камчатке за последние сутки выявили ещё семь носителей коронавируса. За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось, по данным на 25 мая, у 14 641 человека.
Читайте также: На Камчатке выявили ещё семь носителей коронавируса
В организациях Ульяновской области доля переводимых на дистанционный режим сотрудников будет зависеть от количества вакцинированных от COVID-19.
Читайте также: Формат работы на ульяновских предприятиях будет зависеть от вакцинации
Из-за пандемии коронавируса большинство жителей России (69%) стали более внимательно относиться к своему здоровью.
Читайте также: Из-за пандемии жители РФ стали больше беспокоиться о своём здоровье
Ситуация с COVID-19 остаётся в России напряжённой, кардинально её изменить сможет только масштабная вакцинация. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил 25 мая на международной научно-практической конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России».
Читайте также: Мурашко: только вакцинация кардинально изменит эпидситуацию в РФ
В Республике Калмыкия за истекшие сутки подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 25 мая. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.
Читайте также: В Калмыкии подтвердили ещё 13 случаев заражения коронавирусом
В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 25 мая.
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 25 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 029, причём 33 из них обнаружили за последние сутки.
Вместе с тем 41 544 пациента (+27 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.
Читайте подробнее: В Забайкалье от COVID-19 скончался ещё один пациент
За последние сутки в Петербурге лабораторным путём обследовали на коронавирус 13 842 человека, сообщили 25 мая в городском оперативном штабе. Объём тестирования в понедельник, 24 мая, неожиданно оказался даже ниже, чем за день до этого, в воскресенье.
Об этом: В Петербурге за сутки проверили на коронавирус более 13 тыс. человек
На Камчатке из-за снижения уровня ежесуточно выявляемых случаев заражения коронавирусом отпала необходимость в ковидном госпитале, развёрнутом в горбольнице №1 Петропавловска-Камчатского.
Подробности в материале: На Камчатке закроют ковидный госпиталь
Специалисты не зафиксировали ни одного случая инфицирования коронавирусом в домах престарелых в Москве после завершения вакцинации — Ракова.
Эпидситуация по коронавирусу в Якутии остается сложной, продолжается рост числа новых заражённых, не уменьшается и количество тяжелых случаев, не прекращаются летальные исходы.
Читайте подробнее: В Якутии работодателям грозят крупные штрафы за непривитых сотрудников
В правительстве Забайкальского края решили возобновить работу выездных бригад, проверяющих соблюдение мер безопасности в условиях пандемии COVID-19. Как сообщает пресс-служба правительства региона, они будут инспектировать магазины, салоны красоты, кафе и рестораны.
Об этом: В Забайкалье возобновляют проверки соблюдения карантинных мер
Привившимся от коронавирусной инфекции не стоит хвастаться уровнем антител к COVID-19 после вакцинации. Об этом заявил директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.
Об этом: Учёный призвал не хвастаться уровнем антител к COVID-19
В Брянской области 25 мая подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 24 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Брянской области подтверждён 71 новый случай заболевания COVID-19
Сегодня, 25 мая, Россия возобновляет полеты в пять стран. На взаимной основе восстанавливается авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.
Работодателям Воронежской области рекомендовано предоставить дополнительный выходной с сохранением зарплаты тем сотрудникам, которые при отсутствии медицинских противопоказаний готовы пройти вакцинацию от коронавируса. Соответствующий указ 25 мая подписал губернатор Александр Гусев, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Подробности в материале: Воронежцам предоставят выходной в случае вакцинации от коронавируса
В Кемерове продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. По данным на сегодня, 25 мая, прививки от COVID-19 сделали 56 277 горожан, из них 23 717 — в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщает мэрия города.
Подробности в материале: Более 56 тысяч жителей Кемерова сделали прививку от коронавируса
В Республике Крым подтверждено 90 новых случаев заражения корнавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 25 мая. Это на одного нового носителя меньше, чем было выявлено сутками ранее.
Читайте также: В Крыму выявили 90 новых носителей коронавируса
За последние сутки, 24 мая, в России выявлено 7884 случая COVID-19 в 84 регионах, из них 935 (11,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 017 795 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 393 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 119 194 человека.
За последние сутки, 24 мая, в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 8743 человека.
Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 632 955 человек.
За последние сутки, 24 мая, в России выявлено 7884 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8743 человека.
🔸Москва — 2075
🔸Санкт-Петербург — 844
🔸Московская область — 734
🔸Ростовская область — 190
🔸Воронежская область — 148
🔸Нижегородская область — 138
🔸Саратовская область — 115
🔸Иркутская область — 110
🔸Республика Саха (Якутия) — 105
🔸Пермский край — 98
🔸Красноярский край — 95
🔸Волгоградская область — 91
🔸Свердловская область — 91
🔸Краснодарский край — 91
🔸Ленинградская область — 90
🔸Республика Крым — 90
🔸Республика Башкортостан — 90
🔸Челябинская область — 89
🔸Ульяновская область — 81
🔸Самарская область — 78
🔸Ярославская область — 77
🔸Тверская область — 77
🔸Пензенская область — 75
🔸Новосибирская область — 74
🔸Республика Бурятия — 71
🔸Брянская область — 71
🔸Архангельская область — 65
🔸Курская область — 64
🔸Оренбургская область — 64
🔸Алтайский край — 62
🔸Белгородская область — 60
🔸Республика Карелия — 59
🔸Смоленская область — 58
🔸Ивановская область — 58
🔸Липецкая область — 58
🔸Тульская область — 57
🔸Тюменская область — 56
🔸Омская область — 56
🔸Кемеровская область — 56
🔸Кировская область — 54
🔸Калининградская область — 51
🔸Орловская область — 50
🔸Республика Чувашия — 49
🔸Калужская область — 48
🔸Рязанская область — 48
🔸Тамбовская область — 47
🔸Владимирская область — 47
🔸Удмуртская Республика — 45
🔸Астраханская область — 44
🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 44
🔸Вологодская область — 41
🔸Новгородская область — 39
🔸Мурманская область — 38
🔸Республика Дагестан — 37
🔸Ставропольский край — 34
🔸Севастополь — 32
🔸Костромская область — 32
🔸Приморский край — 31
🔸Курганская область — 30
🔸Республика Татарстан — 30
🔸Республика Хакасия — 29
🔸Хабаровский край — 29
🔸Республика Мордовия — 28
🔸Республика Коми — 28
🔸Томская область — 27
🔸Псковская область — 25
🔸Забайкальский край — 25
🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 19
🔸Республика Марий Эл — 15
🔸Амурская область — 15
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 15
🔸Республика Алтай — 12
🔸Республика Калмыкия — 11
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 11
🔸Сахалинская область — 10
🔸Республика Ингушетия — 10
🔸Республика Северная Осетия — Алания — 9
🔸Республика Адыгея — 8
🔸Чеченская Республика — 8
🔸Камчатский край — 7
🔸Республика Тыва — 5
🔸Магаданская область — 4
🔸Чукотский автономный округ — 1
🔸Еврейская автономная область — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 017 795 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 119 194 летальных исхода, выздоровели 4 632 955 человек.
За последние сутки в России подтверждено 7884 случая заражения коронавирусом, сообщили 25 мая в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Новые случаи зафиксированы в 84 субъектах РФ, больше всего их в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге.
Об этом: В России за сутки выявили 7884 случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявили у 56 человек, в том числе 33 ковид-пациента лечатся амбулаторно. Об этом сообщили 25 мая в областном минздраве.
Читайте подробнее: В Омской области выявили ещё 56 носителей коронавируса
В Москве к 25 мая выздоровели ещё 2208 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 046 726. Подтверждено 2075 новых случаев заражения, госпитализированы 1082 человека, скончались 57 пациентов.
За минувшие сутки в Москве выявлено 2075 случаев заражения коронавирусом, сообщили 25 мая в оперативном штабе столицы.
За сутки скончались 57 человек, выздоровели 2208 ковид-пациентов. Госпитализация потребовалась 1082 пациентам.
Об этом: В Москве за сутки выявили 2075 случаев заражения коронавирусом
Распространение COVID-19 в Сибири на 25 мая 2021 г.
Цитата buzoters_and_crows.
Россия поддерживает снятие патентной защиты с вакцин от коронавируса — Мурашко.
За последние сутки в Петербурге выявили 844 новых случая заражения коронавирусом и констатировали 46 смертей от COVID-19. Если суточное число новых носителей снизилось на семь человек, то показатель смертности, напротив, увеличился на восемь летальных случаев.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил о возможном возврате к ограничениям из-за COVID-19. Глава региона предупредил о возможности «третьей волны» коронавируса и призвал глав районов усилить вакцинацию жителей. Если число заражённых будет расти, в регионе могут ввести ограничения на въезд туристов.
Читайте также: Костромской губернатор предупредил о третьей волне COVID-19
В Воронежской области подтверждено 148 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 25 мая. Накануне, 24 мая, сообщалось о 142 новых носителях инфекции.
Подробности в материале: В Воронежской области скончались 15 пациентов с COVID-19
Ещё 190 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 25 мая. Это на четыре случая заражения меньше, чем днём ранее.
Читайте также: В Ростовской области выявили 190 новых носителей коронавируса
В Республику Алтай прибыла первая партия вакцины «КовиВак» в количестве 780 доз. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, препарат распределён в районные больницы и республиканскую поликлинику.
Читайте также: В Республику Алтай поступила первая партия вакцины «КовиВак»
В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 12 случаев смерти среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 мая.
Об этом: Ещё 12 жителей Ростовской области стали жертвами COVID-19
В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 74 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 69 случаев.
Читайте также: Ещё пять новосибирцев стали жертвами коронавируса
В Пермском крае выявили ещё 98 заражений коронавирусом, что на один случай превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 25 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.
С начала пандемии в регионе подтверждено 56 888 случаев заражения. Оправились от болезни 51 115 пермяков. Число жертв заболевания в Пермском крае достигло 2384. За последние сутки подтверждено шесть смертей.
Читайте подробнее: В Прикамье выявили 98 новых заражений коронавирусом
В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 90 новых носителей коронавируса, что на четыре человека больше, чем сутками ранее. Примерно столько же зараженных ежедневно выявляли в начале последнего месяца весны, после чего последовали спад и новый подъём. Суточная смертность от COVID-19 в Ленобласти выросла.
Подробности в материале: Распространение коронавируса в Ленобласти вернулось к уровню начала мая
За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 95 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 72 941. Об этом сообщили 25 мая в краевом оперативном штабе.
Подробности в материале: В Красноярском крае выявили уже почти 73 тысячи носителей коронавируса
В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 62 новых носителя коронавируса, это на три человека больше, чем сутками ранее. Об этом 25 мая сообщили в региональном оперативном штабе. Также зафиксированы три летальных исхода.
Подробности в материале: В Карелии за сутки выявили 62 новых случая коронавируса
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов удостоил почетной награды республики заместителя главного врача городской клинической больницы №52 города Москвы Сергея Царенко. Ему присвоено звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесской Республики». Врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории удостоен награды северокавказской республики за большую помощь, которую он оказывает медикам Карачаево-Черкесии уже не один месяц во время пандемии коронавируса.
Читайте также: Московскому врачу присвоили звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии»
В Республике Карелия от коронавирусной инфекции можно привиться на выбор тремя видами вакцины — «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Об этом 25 мая сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.
Подробности в материале: В Карелии от коронавируса можно привиться всеми тремя видами вакцин
В Оренбургской области за сутки выявили 64 заражения коронавирусом, что на три меньше, чем днём ранее, сообщает 25 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.
Общее число выявленных носителей коронавируса в регионе достигло 43 867, из них 3657 — это дети. На 100 тыс. населения приходится 2238,20 факта заболевания.
Читайте подробнее: В Оренбуржье жертвами COVID-19 стали ещё четыре человека
За последние сутки в Красноярском крае скончались шесть человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 25 мая в оперативном штабе края.
Читайте подробнее: Жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали ещё шесть человек
ТОП-10 по максимальному количеству смертей от коронавируса по регионам РФ на 25 мая 2021 года.
(формируется по абсолютным значениям смертей)
Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии
☑️Москва +57/19 764
☑️Санкт-Петербург +46/14 123
☑️Нижегородская область +18/3 537
☑️Самарская область +15/1 857
☑️Московская область +12/6 089, Ростовская область +12/4 356, Свердловская область +12/3 355, Краснодарский край +12/2 957
☑️Воронежская область +11/2 868
☑️Ленинградская область +10/1 384
☑️Владимирская область +8/1 177
☑️Алтайский край +7/2 248, Волгоградская область +7/1 266, Тверская область +7/996
☑️Красноярский край +6/3 703, Иркутская область +6/2 432, Пермский край +6/2 384, Челябинская область +6/1 590, Ульяновская область +6/1 349, Крым +6/1 326, Пензенская область +6/776
Цитата Gubery.
ТОП-10 регионов по приросту числа носителей коронавируса на 25 мая 2021 г.
Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе
☑️Москва +2 075/1 161 601
☑️Санкт-Петербург +844/434 677
☑️Московская область +734/266 734
☑️Ростовская область +190/93 104
☑️Воронежская область +148/84 078
☑️Нижегородская область +138/117 239
☑️Саратовская область +115/62 044
☑️Иркутская область +110/69 197
☑️Якутия +105/37 821
☑️Пермский край +98/56 888
Цитата Gubery.
В Ростовской области завершили участие в прививочной кампании, получив вторую дозу антиковидной вакцины, более 312 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 мая.
Подробности в материале: В Ростовской области завершили вакцинацию более 312 тыс. человек
В Татарии с начала наблюдения зарегистрировано 21 298 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили еще 30 носителей инфекции. Всего выздоровели по состоянию на 25 мая 18 209 ковид-пациентов, за сутки выписались 28 человек. Скончались за все время 490 носителей вируса. Новых летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано.
Об этом: В Татарии за сутки выявили 30 случаев заражения коронавирусом
В Краснодарском крае подтверждён 91 новый случай заражения коронавирусом. Данные за сутки опубликованы региональным оперативным штабом 25 мая. Накануне, 24 мая, сообщалось о 93 новых носителях инфекции.
Читайте подробнее: На Кубани за сутки подтвердили 91 случай заражения коронавирусом
В Пензенской области за сутки получены 75 положительных исследований на SARS-CoV-2. Всего по состоянию на 25 мая зарегистрировано 46 835 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели после болезни 44 180 пациентов, за сутки — 71 человек. Скончались от COVID-19 еще шестеро пензенцев, с начала наблюдения — 776 человек.
Подробности в материале: В Пензенской области подтвердили ещё 75 случаев заражения коронавирусом
В Саратовской области на 25 мая всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1044 человека. За сутки жертвами нового заболевания стали трое мужчин и одна женщина в возрасте от 62 до 84 лет.
Об этом: В Саратовской области за сутки от COVID-19 скончались четыре пациента
В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 практически сравнялось с количеством выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, составив соответственно 48 и 49.
Читайте также: В Чувашии почти 25,5 тыс. жителей заразились коронавирусом
В Курской области 25 мая зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе были выявлены 38 тыс. 70 заражённых коронавирусом.
Читайте также: В Курской области выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом
В Курской области по состоянию на 25 мая зарегистрировано 793 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены три смерти.
Читайте также: В Курской области скончались ещё три пациента с COVID-19
В Псковской областиза сутки выявили 51 нового носителя коронавируса, что на 26 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 25 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Псковской области вдвое выросла суточная выявляемость коронавируса
В Липецкой области 25 мая подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 31 тыс. 328 положительных результатов исследований.
Читайте подробнее: В Липецкой области за сутки выявлены 58 новых носителей коронавируса
В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 735 человек.
Читайте также: В Липецкой области скончались ещё пять пациентов с COVID-19
В Чувашию при росте выздоравливающих от COVID-19 пациентов впервые поступил ещё один вид вакцины — «КовиВак».
Читайте также: Чувашия получила ещё один вид вакцины от COVID-19
В Забайкальском крае, где в настоящее время проходит массовая вакцинация населения от COVID-19, на горячую линию регионального министерства здравоохранения поступает достаточно много вопросов. Вице-губернатор Забайкальского края Аягма Ванчикова предложила создать чат-бот для ответов на часто задаваемые гражданами вопросы. Её слова 25 мая цитирует пресс-служба правительства региона.
Чиновница напомнила, что чат-бот с 25 мая запустило краевое министерство труда и социальной защиты населения на платформе мессенджера Telegram.
Подробности в материале: В Забайкалье для желающих привиться от COVID-19 запускают чат-бот
Во Владимирской области 25 мая подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 33 тыс. 247 носителей вируса.
Читайте также: Во Владимирской области за сутки выявлены 47 носителей коронавируса
В Якутии заявили, что выпустили постановление главного санитарного врача республики по обязательной иммунизации населения.
Во Владимирской области по состоянию на 25 мая зарегистрировано 1177 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены восемь смертей.
Об этом: Во Владимирской области скончались ещё восемь пациентов с COVID-19
В Тамбовской области 25 мая подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявлено сутками ранее. Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 532 носителя вируса.
Читайте подробнее: В Тамбовской области за сутки выявлены 47 новых носителей коронавируса
В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 523 человека.
Читайте также: В Тамбовской области скончались ещё два пациента с COVID-19
Ещё почти 14 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в Красноярск. Об этом сообщили 25 мая в правительстве Красноярского края.
Об этом: В Красноярск доставили очередную партию вакцины «Спутник V»
Треть населения России сообщила о снижении доходов в период пандемии коронавируса, причем каждый пятый утверждает, что потратил большую часть своих сбережений за год — опрос ФНИСЦ РАН.
За последние сутки в Коми скончались четыре ковид-пациента, общее число жертв коронавирусной инфекции в республике выросло до 959.
Читайте подробнее: В Коми за сутки скончались четыре ковид-пациента
В Нижегородской области по состоянию на 25 мая выявили 138 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 141 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 117 239 случаев.
Читайте подробнее: В Нижегородской области выявили 138 носителей коронавируса за сутки
Вакцинацию от коронавируса к осени должно пройти 60% взрослого населения России. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 25 мая на IX международном конгрессе «Оргздрав 2021. Эффективное управление в здравоохранении».
«60% взрослого населения должны быть привиты уже к осени», — сказал Мурашко и подчеркнул, что вакцинация сейчас — приоритетная задача.
Об этом: Мурашко: к осени 60% населения РФ следует привить против COVID-19
78 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
Сообщается, что всего в регионе было выявлено 64 302 случая заражения этой инфекцией.
Подробности в материале: В Самаркой области за сутки выявили 78 новых носителей коронавируса
В России появится двойная вакцина: от коронавируса и гриппа одновременно. Испытание чудо-препарата уже проводятся на животных и дают положительный результат.
В Чечне число граждан, принявших участие в вакцинации против коронавируса, составило более 72 тыс. человек. Это почти 13% от всего запланированного к вакцинации объема населения, сообщил глава минздрава Чечни Эльхан Сулейманов.
Читайте подробнее: В Чечне привиты от коронавируса 72 тыс. человек
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 48 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 25 мая. Днём ранее, 24 мая, в регионе было зарегистрировано 48 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 тыс. 374 человек.
Об этом: В Калужской области за сутки вновь выявлено 48 носителей коронавируса
В Астраханской области 25 мая подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 34 тыс. 45 положительных результатов исследования.
Подробности в материале: В Астраханской области выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом
В Свердловской области подтвердили ещё 91 случай заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
Нынешний прирост — минимальный за последние 12 месяцев в области. Меньше было зарегистрировано 22 мая 2020 года (90 носителей).
Подробности в материале: На Среднем Урале выявили рекордно низкое число носителей коронавируса
В Астраханской области по состоянию на 25 мая подтвержден один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 767 человек.
Читайте подробнее: В Астраханской области скончался ещё один пациент с COVID-19
За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом, сообщили 25 мая в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Томской области выявили 27 новых носителей коронавируса
В Кабардино-Балкарии за последние сутки выявлено еще 15 новых случаев заражения коронавирусом. В предыдущие четыре дня инфекцию ежедневно подтверждали у 16 жителей региона. Общее число заразившихся достигло в республике 24 240 человек, такие данные приводит 25 мая федеральный оперативный штаб.
Читайте также: В Кабардино-Балкарии выявили еще 15 заразившихся коронавирусом
Ещё пять человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Томской области. Об этом сообщили 25 мая в областном оперштабе.
Читайте подробнее: В Томской области жертвами COVID-19 стали ещё пять человек
В Кабардино-Балкарии на прививочные пункты пришли уже 33 118 жителей, получившие первую часть вакцины против коронавируса. Полностью привиты уже 26 033 человека, прошедших оба этапа вакцинации, сообщили 25 мая в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Читайте подробнее: В Кабардино-Балкарии прививку от коронавируса сделали 33118 жителей
Томская область получила очередную партию вакцины от коронавируса: 2100 доз «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и 780 доз «КовиВак».
Об этом: Томская область получила первую партию вакцины «КовиВак»
В Адыгее ежедневно подтверждается коронавирус у 7−9 жителей региона. Выздоравливают каждый день в республике от пяти до десяти пациентов. Такие данные приведены в сводной таблице, предоставленной 25 мая в федеральном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Адыгее выявили еще восемь новых случаев заражения коронавирусом
В Мордовии по состоянию на 25 мая выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 30 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 790 случаев.
Читайте подробнее: В Мордовии выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом
В Белгородской области 25 мая выявлено 60 новых носителей коронавируса — столько же, сколько было зарегистрировано сутками ранее. Выписаны после лечения ещё 65 пациентов, двое скончались. На вакцинацию от COVID-19 поданы 3726 новых заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Белгородской области выявили 60 новых носителей коронавируса
В Ингушетии, по данным оперштаба на 24 мая, госпитализирован 81 человек, у 34 из них подтвержден коронавирус. В тяжелом состоянии находятся 12 пациентов, им оказывают помощь в отделениях реанимации. Троим из них потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.
Читайте подробнее: В Ингушетии остается в ковидных госпиталях 81 пациент
В Дагестане за прошедшие сутки был подтвержден коронавирус еще у 37 жителей республики. Это на четыре человека больше, чем днем ранее. Общее число носителей новой опасной инфекции достигло в регионе 33 353 человек, сообщили 25 мая в федеральном оперативном штабе.
Читайте также: В Дагестане коронавирус подтвердился еще у 37 жителей региона
Министр образования и науки Хакасии Лариса Гимазутина 25 мая сделала прививку от COVID-19.
Читайте также: Глава минобрнауки Хакасии привилась от коронавируса
Темпы вакцинации населения Якутии следует нарастить, а также издать соответствующие нормативные акты об обязательной вакцинации в городах и районах. Об этом глава Якутии Айсен Николаев заявил 25 мая на заседании регионального оперштаба, сообщает пресс-служба главы республики.
«Ил Дархан поручил главам муниципальных образований и городских округов издать соответствующие нормативные акты об обязательной вакцинации», — говорится в сообщении.
Читайте также: Власти Якутии вводят обязательную вакцинацию от COVID-19
В Волгоградской области 25 мая подтвердили 91 случай заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 1472 человека. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались ещё семь пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Волгоградской области подтвердили ещё 91 случай заражения коронавирусом
В Ставропольском крае за прошедшие сутки зафиксировано всего 34 пациента, у которых диагностирован коронавирус. Это минимальный прирост с начала так называемой второй волны коронавируса. Такие данные приводит 25 мая федеральный оперативный штаб.
Подробности в материале: На Ставрополье зафиксирован минимальный прирост числа пациентов с COVID-19
Необходимости в развёртывании дополнительных коек во временном инфекционном госпитале «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге нет. В городских стационарах свободно 15,7% коечного фонда. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Читайте подробнее: Необходимости в новых койках в «Ленэкспо» нет — комздрав Петербурга
В отелях Петербурга на время ПМЭФ будут тестировать на коронавирус и запретят «шведский стол» — регламент.
Якутия стала первым регионом, где вакцинацию от ковида сделали обязательной. Теперь местных работодателей будут штрафовать минимум на 200к, если они не организуют вакцинацию своим сотрудникам. Работников, соответственно, могут отстранить от работы за отказ от прививки.
Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул важность иммунизации населения при текущей эпидемиологической ситуации в регионе.
Цитата телеграм-канала «Регионал».
90 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.
Сообщается, что всего в регионе выявили 37 664 пациентов с COVID-19.
Подробности в материале: В Башкирии за сутки выявили 90 новых носителей коронавируса
Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак», она же «Спутник V», заканчивается из-за роста темпов вакцинации в Забайкальском крае, сообщили 25 мая ИА «Чита.Ру» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
«Сейчас в регионе вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» заканчивается. Это связано с активным ростом вакцинации населения», — говорится в сообщении.
Главный санитарный врач Забайкальского края, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа в прямом эфире ГТРК «Чита» 23 мая сообщила, что в России вакцины проходят усиленный контроль качества, а реакции и осложнения после вакцинации от коронавируса тщательно отслеживаются.
«Такой контроль, который проходят вакцины и сыворотки в России, нужно ещё поискать. Все боятся, какие могут быть реакции, но ведь у нас в стране выстроена очень чёткая система контроля за реакциями и осложнениями от препаратов. Реакции делятся по степени — лёгкая, средняя, тяжёлая.
Если у нас появляется чуть больше какого-то количества людей с температурой тела выше 38 градусов после прививки, то сразу отслеживается, сколько людей этой серией привито и, если возникают вопросы, серия отправляется на повторный контроль. Очень чётко система ведётся», — рассказала Лапа.
Губернатор Югры Наталья Комарова предложила коллегам рассмотреть якутскую практику наказания работодателей, не обеспечивших обязательную вакцинацию от коронавируса. С инициативой глава региона выступила на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции 25 мая.
Об этом: В Югре рассмотрят опыт Якутии по обязательной вакцинации от COVID-19
В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы от СOVID-19, при этом суточное число вылечившихся превысило количество выявленных случаев заражения.
Подробности в материале: Ещё шесть пациентов с коронавирусом умерли в Ульяновской области
Власти Ярославской области пока не разработали мер поощрения для вакцинировавшихся. Существуют лишь проекты, как привлечь граждан делать прививки от коронавируса. В частности, предлагается разработать систему скидок на товары местных сельхозпроизводителей. А уполномоченный по правам человека в регионе полагает, что жителей области в пункты вакцинации нужно заманивать лотереей.
Подробности в материале: В Ярославской области власти не разработали мер стимулирования вакцинации
В Марий Эл по состоянию на 25 мая выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 16 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 428 случаев.
Читайте также: В Марий Эл выявили 15 новых носителей коронавируса
В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом летальных случаев не регистрировалось, как и в течение предыдущего дня. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 239 человек.
Об этом: Один человек за сутки скончался от COVID-19 в Марий Эл
В Рязанской области 25 мая подтверждено ещё 48 случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрировано четыре летальных исхода.
Читайте также: В Рязанской области подтвердили ещё 48 случаев заражения коронавирусом
Работники посольства Мальты в Москве привились от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Об этом 25 мая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло.
Об этом: Дипломаты посольства Мальты в РФ привились «Спутником V»
В Новосибирскую область поступило 3900 доз вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Всего регион получил 353 613 доз препаратов «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», уточнили в новосибирском минздраве.
Подробности в материале: Новосибирская облать получила первую партию вакцины «КовиВак»
Количество случаев тяжелой формы COVID-19 в Нижегородской области продолжает расти — за последние сутки к аппаратам искусственной вентиляции легких пришлось подключить 12 пациентов местных больниц.
Читайте подробнее: 333 тысячи жителей Нижегородской области вакцинированы от коронавируса
В период подготовки и проведения XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в отелях Петербурга будут введены правила, связанные с соблюдением коронавирусных ограничений. В частности, гостиницам запретили кормить своих постояльцев по системе «шведский стол».
Читайте также: В гостиницах Петербурга запретили «шведские столы» во время ПМЭФ
В детских лагерях Татарии в этом году увеличена заполняемость до 75%, разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе с участием нескольких отрядов. Действующим остается запрет на родительские дни. Сотрудники детских оздоровительных учреждений смогут покидать их, но по возвращению за три дня до начала смены они обязаны пройти тестирование на COVID-19. Руководителям лагерей рекомендовано нанимать персонал при наличии вакцинации, либо с наличием антител.
Читайте подробнее: В детских лагерях Татарии сохранят запрет на родительские дни
Правительство Воронежской области выступило с разъяснениями формулировки в указе губернатора 25 мая, рекомендующей работодателям отправить сотрудников на удалённый формат работы. Разъяснения опубликованы пресс-службой облправительства.
Читайте также: Воронежские власти разъяснили рекомендации о переводе на удаленку
Жители Санкт-Петербурга могут привиться новой вакциной от коронавируса «КовиВак» в Невском, Московском и Красногвардейском районах города. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.
Об этом: Петербуржцы могут привиться препаратом «КовиВак» в трех районах города
В Тюменской области за сутки выявлено 56 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 61 случай.
Подробности в материале: В Тюменской области за сутки скончались пять пациентов с COVID-19
Выходной в день вакцинации будет предоставляться работникам в Белгородской области. Инициативу официально закрепят в трёхстороннем соглашении между властями, профсоюзами и работодателями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в региональном оперативном штабе.
Читайте также: Официальный выходной в день вакцинации от COVID-19 могут взять белгородцы
В Курганской области к 25 мая подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом. Из них 19 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 30 случай.
Читайте подробнее: В Курганской области за сутки выявлен 31 носитель коронавируса
На Ямале за сутки выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 20 случаев.
Подробности в материале: На Ямале число заражений коронавирусом достигает 39 тысяч
Законопроект о введении в национальный календарь профилактических прививок вакцинации от коронавируса COVID-19 правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.
Об этом: Госдума обсудит включение вакцинации от коронавируса в календарь прививок
За последние семь дней общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге увеличилось на 16,48%, сообщили 25 мая в городском оперштабе. При этом число больных в стационарах возросло на 11,5%, а пациентов на амбулаторном лечении стало больше на 18%.
Читайте подробнее: Больных ковидом в Петербурге стало больше на 16%
В Свердловской области не планируется вводить обязательную вакцинацию от COVID-19. Об этом на брифинге заявил вице-губернатор региона Павел Креков.
Читайте также: Вакцинация от COVID-19 на Среднем Урале не будет обязательной
В мире за последние сутки зафиксировано 438 704 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 9322 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 438 тысяч новых случаев COVID-19
С 1 августа 2020 года в Удмуртию воздушным транспортом прибыло 23 480 человек. Из этого числа не представили результаты теста на коронавирус 562 человека или 2,4%. При этом из числа граждан, которые по приезде прошли исследования, у 218 человек был выявлен коронавирус.
Читайте также: Вернувшихся в Удмуртию без теста на COVID-19 оштрафовали на 812 тыс. рублей
В Югре с 25 мая по 30 июня продлевается действие ряда антиковидных ограничений. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Решением губернатора Югры Натальи Комаровой продлены ограничения на работу детских игровых комнат и иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых центров.
Об этом: В Югре продлены антиковидные ограничения до конца июня
На 60-м месте в мире по числу вакцинированных от COVID-19 находится Россия. Это странно и печально, считают ученые. Об этом они заявили на президиуме РАН во вторник 25 мая 2021 года. Темой докладов участников заседания стало «Российское общество в условиях пандемии: социальные, экономические и психологические аспекты».
Читайте также: Ковид в РФ: либо вакцинация, либо депрессия, либо «схлопывание перспектив»
За пять месяцев с начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировали от коронавируса 659 835 человек. Это составляет 12,2% от численности постоянного населения мегаполиса.
Читайте также: В Петербурге привили от коронавируса около 660 тыс. человек
На Сахалине за последние сутки от COVID-19 скончался ещё один пациент. С болезнью не справился житель Шахтёрска 1958 года рождения. Днём ранее от последствий коронавируса умер житель Южно-Сахалинска 1937 года рождения. Всего в островном регионе жертвами COVID-19 стали по состоянию на 25 мая 52 человека.
Читайте подробнее: На Сахалине пополнился список жертв COVID-19
Пациенты с COVID-19 рискуют столкнуться с поражением сосудов, сообщили 26 мая в пресс-службе Роспотребнадзора.
Читайте также: В Роспотребнадзоре назвали новый признак осложнений у пациентов с COVID-19
На Сахалине с каждым днём увеличивается очередь желающих привиться от коронавируса. На 25 мая записались на вакцинацию уже 42 319 человек (на 14 мая — 40 732) — за сутки очередь увеличилась на 201 сахалинца.
Читайте подробнее: На Сахалине увеличивается очередь желающих привиться от коронавируса
Власти Якутии не отменяли обязательную вакцинацию населения от коронавируса — неблагополучная эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой, нет снижения числа выявленных заражённых. Высокий уровень заболеваемости регистрируется среди трудоспособного населения. Больше всего болеют работники образования, студенты, сотрудники офисов.
Читайте подробнее: Роспотребнадзор Якутии не отменял обязательную вакцинацию от коронавируса
В 2020 году доходы бюджета Приморья составили 174 млрд рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам — 120,3 млрд рублей. Это на 5,8 млрд меньше по сравнению с 2019 годом. Снижение связано в первую очередь с уменьшением налоговых поступлений из-за сложившейся экономической ситуации, на которую повлиял COVID-19.
Читайте подробнее: Приморью за 2020 год удалось снизить госдолг
В Бурятии за минувшие сутки выявили 61 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 38 180. Об этом утром 26 мая сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.
Читайте подробнее: В Бурятии число больных COVID-19 снизилось до 522 человек
Режим повышенной готовности, введённый в Омской области из-за распространения коронавируса, продлён до конца июня.
Подробности в материале: В Омской области продлили «коронавирусный» режим повышенной готовности
В Ульяновской области выявлено ещё более 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Читайте подробнее: В Ульяновской области сделали 895 тыс. тестов на коронавирус
Ковидные страсти разгораются в Якутии — всё началось с официального релиза пресс-службы правительства республики, который был опубликован 25 мая. Суть сообщения в том, что глава Айсен Николаев заявил об обязательной вакцинации населения. Несколькими часами позже в релиз были внесены изменения: слово «обязательная» было заменено на «массовая».
Читайте подробнее: Власти Якутии открестились от обязательной вакцинации от коронавируса
В ближайшее время вводить в Ростовской области обязательную вакцинацию от COVID-19 не будут, сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре, комментируя нововведения в Якутии.
Подробности в материале: В Ростовской области обязательной вакцинации от COVID-19 пока не будет
Жители России уже могут привиться от COVID-19 несколькими отечественными вакцинами, в ближайшие недели поступит в гражданский оборот еще одна. Не исключено, что в дальнейшем в стране появятся и иностранные вакцины, но их придется ждать как минимум до 2022 года, сообщил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» (оказывает услуги по разработке, проведению исследований и подготовке к регистрации лекарственных препаратов) Николай Крючков.
На 60-м месте в мире по числу вакцинированных от COVID-19 находится Россия. Это странно и печально, считают ученые. Об этом они заявили на президиуме РАН во вторник, 25 мая 2021 года. Темой докладов участников заседания стало «Российское общество в условиях пандемии: социальные, экономические и психологические аспекты».
Читайте также: Ковид в РФ: либо вакцинация, либо депрессия, либо «схлопывание перспектив»
В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 26 мая, за прошедшие сутки было выявлено 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 55 случаев.
Читайте подробнее: В Кузбассе за сутки скончались сразу три пациента с коронавирусом
В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 38 180.
Читайте подробнее: В Бурятии выявили более 60 носителей коронавируса за сутки
В Республике Алтай зарегистрирован новый летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончалась 65-летняя жительница Майминского района.
Читайте подробнее: На Алтае скончалась ещё одна пациентка с COVID-19
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 26 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3188 человек, причём 10 из них добавили в сводку за последние сутки.
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 358 человек, +36 за последние сутки) и ОРВИ (30 044 человека, +32 за последние сутки).
Подробности в материале: В Алтайском крае жертвами COVID-19 стали ещё 10 человек
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 26 мая 2021 года от коронавируса привились 238 597 человек (+ 3174 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.
Также известно, что 46 822 человека получили первую прививку (+1133 за сутки) и 191 775 (+2041 за последние сутки) человек полностью привиты.
Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 привиты более трёх тысяч человек
В Татарии подтверждены три летальных исхода от COVID-19. В числе погибших две женщины 67 и 70 лет, а также 84-летний мужчина. Таким образом, по состоянию на 26 мая в республике от COVID-19 всего скончались 493 жителя.
Читайте также: В Татарии от COVID-19 скончались ещё три пациента
В Пензенской области с начала пандемии погибшими от COVID-19 по состоянию на 26 мая числится 781 человек. За сутки от осложнений, вызванных новым заболеванием, скончались еще пятеро жителей — трое мужчин и две женщины в возрасте от 73 до 85 лет.
Подробности в материале: В Пензенской области за сутки скончались пятеро ковид-пациентов
В Саратовской области за сутки выявили еще 116 случаев заражения коронавирусом, у 38 пациентов диагностирована пневмония. Всего в регионе, по информации на 26 мая, зарегистрировано 62 160 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за все время 58 571 пациент, за сутки — 224 человека. Скончались 1044 саратовца.
Об этом: В Саратовской области подтвердились новые случаи заражения коронавирусом
В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) завершили вакцинацию военнослужащих, не имеющих иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает пресс-служба округа, за весь период плановой вакцинации прививку против новой коронавирусной инфекции получили около 130 тыс. военнослужащих.
Всего на территории военного округа было развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых — мобильные.
В настоящий момент военные медики продолжают вакцинацию новобранцев, прибывающих в воинские части в ходе весеннего призыва. При этом учитываются показания медицинских специалистов, а также информация о ранее перенесенном инфекционном заболевании.
Кроме того, прививку против новой коронавирусной инфекции получают члены семей военнослужащих и гражданский персонал воинских частей и учреждений ЮВО.
В Магаданской области впервые за долгое время зафиксирован летальный случай от COVID-19. Всего с начала пандемии скончались 108 человек.
Подробности в материале: На Колыме от COVID-19 скончался ещё один пациент
Завод «Медсинтез» в Новоуральске (Свердловская область) приостановил работы над созданием вакцины «Урал» от коронавируса. Об этом заявил журналистам председатель совета директоров предприятия, депутат Госдумы Александр Петров («Единая Россия»).
По словам Петрова, вакцина работает, но её производство возможно лишь на лабораторном уровне.
«Мы сейчас пока на уровне лабораторной технологии, она очень сложно масштабируется, поэтому мы пока приостановили эту работу», — цитирует парламентария ТАСС.
Ранее на предприятии заявляли, что вакцина вышла на доклинический этап испытаний.
Подробности в материале: На Урале приостановили работу над собственной вакциной от коронавируса
В Саратовской области в этом сезоне детские лагеря будут работать с учетом соблюдения всех требований Роспотребнадзора, которые позволят исключить возможность распространения коронавирусной инфекции. За три дня до заезда детей сотрудники лагерей пройдут тестирование на COVID-19, к работе допустят только тех, у кого будет отрицательный результат.
Об этом: В Саратовской области проверили готовность лагерей к заезду детей
В Челябинской области обнаружили ещё 87 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе было выявлено уже 62 599 заразившихся. Выздоровели 57 072 пациента.
Читайте подробнее: В Челябинской области выздоровели уже более 57 тыс. ковид-пациентов
В Удмуртии по состоянию на утро 26 мая выявили 44 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено также 44 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 939 случаев.
Об этом: В Удмуртии вторые сутки выявляют по 44 случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе летальных случаев не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 440 человек.
Читайте также: За сутки от COVID-19 скончались трое жителей Удмуртии
В Удмуртии по состоянию на 26 мая провели 1 139 127 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2113 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2604 исследования.
Подробности в материале: Жители Удмуртии сдали больше 2 тыс. тестов на коронавирус за день
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 26 мая прививку от коронавируса сделали 113 612 человек. Второй компонент препарата получили 87 088 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Читайте также: Почти 114 тыс. жителей Удмуртии сделали прививки от коронавируса
В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.
Подробности в материале: В Горном Алтае выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом
Есть вероятность того, что у человека есть врожденный иммунитет к одному штамму коронавируса, а к другому — нет, сообщил врач-инфекционист Николай Малышев.
Читайте подробнее: Врач рассказал об особенностях врождённого иммунитета к COVID-19
Бывший главный санитарный врач России депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал инициативу Якутии о введении штрафов для работодателей, не обеспечивших вакцинацию против коронавируса.
Читайте подробнее: Ковидные страсти Якутии — «Что за накал с прививками?»
Власти Крыма планируют вакцинировать от коронавируса 90% жителей региона старше 60 лет, сообщил 26 мая на брифинге министр здравоохранения региона Александр Остапенко.
В Крым поступило около 260 тыс. доз вакцины, привито более 210 тыс. человек, в том числе вторым компонентом — свыше 150 тыс. человек.
В регионе работает более 100 стационарных пунктов вакцинации, в районах организованы выездные бригады, мобильные пункты развернуты в общественных местах в Алуште, Армянске, Джанкое, Евпатории, Керчи, в нескольких ТЦ в Симферополе.
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2545 человек, причём пятеро из них погибли только за последние сутки.
Также, судя по данным оперативного штаба на 26 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 69 428 человек (+117 за последние сутки).
Читайте подробнее: В Приангарье скончались ещё пять пациентов с COVID-19
В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 12 человек, сообщает региональный оперштаб 26 мая. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.
Подробности в материале: В Калмыкии за сутки выявили 12 носителей коронавируса
Еще два депутата Госдумы заболели коронавирусом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
Читайте также: Еще два депутата Госдумы заразились коронавирусом
В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрирован один случай смерти среди ковид-пациентов, сообщает региональный оперштаб 26 мая.
Читайте также: В Калмыкии зарегистрирован ещё один случай смерти среди ковид-пациентов
Более 20 тыс. петербуржцев нуждаются в посткоронавирусной реабилитации, уже 12 тыс. горожан успели ее пройти.
Подробности в материале: Более 20 тыс. петербуржцев ожидают посткоронавирусной реабилитации
В Брянской области 26 мая выявлено 73 носителя коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 99 пациентов, зарегистрировано семь летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Брянской области за сутки подтвердили смерть семи ковид-пациентов
За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили у 27 человек, с начала 2021 года — у 5457. Об этом сообщили 26 мая в региональном правительстве.
Читайте подробнее: В Хакасии за сутки выявили 27 носителей коронавируса
За последние сутки в России выявили 8373 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Новые случаи заражения зафиксированы в 83 субъектах Федерации, у 12,1% пациентов не оказалось клинических проявлений болезни. Среди регионов лидируют Москва и Санкт-Петербург.
Читайте также: В России выявили 8373 новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае подтверждено 93 случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщили 26 мая в региональном оперативном штабе. Это на два случая больше, чем накануне, 25 мая.
Подробности в материале: В Краснодарском крае за сутки выявили 93 носителя коронавируса
За истекшие сутки в Москве выявлено 2416 случаев заражения коронавирусом, сообщили 26 мая в столичном оперштабе.
«Подтверждено 2416 новых случаев заражения, госпитализированы 965 человек, скончались 62 пациента», — рассказали в штабе.
Об этом: В Москве за сутки выявили 2416 случаев заражения коронавирусом
За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявлено 839 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 26 мая в федеральном оперштабе. Суточная цифра новых случаев снижается в городе второй день подряд, хотя и незначительно: днем ранее было 844 случая, два дня назад — 851 случай.
Об этом: В Петербурге незначительно снизилось распространение коронавируса
В Татарии за минувший день зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 26 мая подтверждено 21 327 случаев заражения. Всего выздоровели 18 264 ковид-пациента, за сутки выписались 55 человек. Скончались с начала пандемии 493 носителя вируса, трое — за сутки.
Подробности в материале: В Татарии за сутки выявили менее 30 случаев заражения коронавирусом
В Воронежской области подтверждено ещё 147 случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликованы региональным оперативным штабом 26 мая. Сутками ранее, 25 мая, сообщалось о 148 новых носителях инфекции.
Читайте подробнее: В Воронежской области за сутки скончались 12 человек с коронавирусом
В Пензенской области из-за угрозы распространения коронавируса по 30 июня продлили режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Олег Мельниченко.
Читайте также: В Пензенской области продлили режим повышенной готовности
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 26 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 060, причём 31 из них обнаружили за последние сутки.
Об этом: В Забайкалье за сутки не случилось новых смертей от COVID-19
В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 98 новых носителей коронавируса, что на восемь человек больше, чем сутками ранее. Такое количество зараженных не выявлялось в регионе с конца марта.
Об этом: В Ленобласти впервые с марта выявили 98 инфицированных за сутки
В Нижегородской области по состоянию на 26 мая выявили 147 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 138 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 117 386 случаев.
Об этом: Ещё 147 носителей коронавируса выявили в Нижегородской области
За минувшие сутки 17 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 18 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3554 человек.
Читайте подробнее: За сутки от COVID-19 в Нижегородской области скончались 17 человек
В Пензенской области за сутки зарегистрировали 74 новых носителя SARS-CoV-2. Всего по состоянию на 26 мая подтверждено 46 909 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели после болезни 44 247 пациентов, за сутки — 67 человек. Скончались от COVID-19 еще пятеро пензенцев, с начала наблюдения — 781 человек.
Читайте подробнее: Ещё у 74 жителей Пензенской области выявили коронавирус
В Свердловской области не исключается введение обязательной вакцинации от коронавируса в отдельных муниципалитетах, заявил журналистам главный санитарный врач региона, глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.
Руководитель объяснил, что решение о вводе обязательной вакцинации в Якутии (впрочем, позже власти республики заменили слово «обязательная» на «массовая») было обосновано ухудшением ситуации с заболеваемостью в республике.
«Мы у себя смотрим ситуацию, если она будет ухудшаться, то где-то, может быть на отдельных территориях, рассмотрим этот вопрос», — сказал Козловских.
Врач добавил, что вопрос об обязательной вакцинации в регионе может быть рассмотрен, если динамика заболеваемости COVID-19 в области превысит средний уровень по России.
Подробности в материале: На Среднем Урале допустили введение обязательной вакцинации от коронавируса
В Чувашии выявлено ещё 48 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
В Мордовии по состоянию на 26 мая выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 28 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 820 случаев.
Об этом: В Мордовии выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом
В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе был зарегистрирован один летальный случай. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 274 человек.
В Марий Эл по состоянию на 26 мая выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 15 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 445 случаев.
Читайте подробнее: В Марий Эл выявили 17 новых носителей коронавируса
За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 8373 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 26 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Читайте подробнее: В России за сутки выявили 8373 новых случая заражения коронавирусом
Количество вакцины от COVID-19 оказалось на исходе в Башкирии. Эту информацию подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Сообщается, что специалисты сделали запрос на ее оперативную поставку.
Читайте подробнее: В Башкирии прошли вакцинацию от COVID-19 более 250 тыс. человек
В Чувашии свыше половины вакцинировавшихся от COVID-19 — жители старше 60 лет.
Читайте также: Доля вакцинированных пожилых жителей в Чувашии превысила 54%
В Саратовской области за сутки зарегистрировали восемь погибших среди ковид-пациентов. Жертвами нового заболевания стали один мужчина и семь женщин в возрасте от 55 до 75 лет. По состоянию на 26 мая всего в регионе произошло 1052 летальных исхода от осложнений, вызванных COVID-19.
Читайте подробнее: В Саратовской области за сутки от COVID-19 скончались восемь человек
В Египте в курортных городах — Хургаде и Шарм-эль-Шейхе — завершилась вакцинация от коронавируса работников туристической сферы.
Читайте также: В курортных городах Египта завершена вакцинация работников туризма
По состоянию на 26 мая в Красноярском крае выявлено 73 037 носителей коронавируса, сообщили в оперативном штабе региона.
Читайте также: Коронавирус выявили ещё у 96 жителей Красноярского края
В Белгородской области 26 мая подтверждено 62 новых случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 93 пациента. Записались на вакцинацию от COVID-19 ещё 965 добровольцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Белгородской области подтвердили 62 новых случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали семь человек. Об этом сообщили 26 мая в оперативном штабе региона.
Читайте подробнее: В Красноярском крае за сутки скончались семь пациентов с COVID-19
В Саратовской области прекратилось действие постановления о продлении режима самоизоляции для жителей старше 65 лет. Согласно документу, ограничения действовали до 24 мая.
Об этом: В Саратовской области не стали продлевать режим самоизоляции для пожилых
90 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.
Сообщается, что всего в регионе выявили 37 754 случая заражения коронавирусом. При этом справились с инфекцией 35 601 человек, в том числе 136 выздоровели в минувшие 24 часа.
Об этом: В Башкирии за сутки выявили 90 новых носителей коронавируса
В Тюменской области за сутки выявлено 55 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 мая сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 56 случаев.
Об этом: В Тюменской области за сутки выявлено 55 ковид-пациентов
В Рязанской области 26 мая выявлено 50 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 29 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. За минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.
Читайте подробнее: В Рязанской области коронавирусом заразились более 29 тысяч жителей
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 52 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 26 мая. Днём ранее, 25 мая, в регионе было зарегистрировано 48 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 тыс. 426 человек.
Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлены 52 носителя коронавируса
В Омской области за прошедшие сутки подтверждено 65 случаев заражения коронавирусом, в том числе 40 пациентов лечатся амбулаторно. Об этом сообщили 26 мая в областном министерстве здравоохранения.
Читайте также: За сутки в Омской области выявили 65 носителей коронавируса
К путешествиям в Россию готовы жители стран Европы, в том числе Испании и Португалии, а также стран Южной Америки, как только позволят обстоятельства.
Читайте подробнее: Туристы из каких стран приедут первыми в Россию после открытия границ
В Оренбургской области выявили 63 новых заражения коронавирусом, что на одно меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 26 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.
С начала пандемии в регионе зафиксировано 43 930 носителей коронавируса, из них 11,1% — это дети. Выздоровели 40 260 оренбуржцев. Число смертельных случаев от коронавирусной инфекции в Оренбуржье достигло 960. За последние сутки подтвердили шесть летальных исходов.
Об этом: Жертвами COVID-19 в Оренбуржье стали ещё шесть человек
В Волгоградской области 26 мая подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 89 пациентов, скончались от осложнений восемь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Волгоградской области подтвердили ещё 94 случая заражения коронавирусом
В Ростовской области за последние сутки подтвердили 185 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 26 мая. Это на пять случаев меньше, чем днём ранее.
Читайте также: В Ростовской области подтвердили ещё 185 случаев заражения коронавирусом
В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Читайте также: В Ульяновской области умерли ещё семь пациентов с коронавирусом
В Карачаево-Черкесии продолжает увеличиваться число умерших от осложнений после COVID-19 жителей. К 26 мая общая численность скончавшихся от этой опасной инфекции достигла 123 человек. За прошедшие сутки зафиксировано еще три смерти. Такие данные приводит 26 мая федеральный оперативный штаб.
Читайте также: В Карачаево-Черкесии 123 жителя скончались от COVID-19
В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 14 случаев смерти среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 26 мая.
Читайте подробнее: В Ростовской области жертвами COVID-19 стали 4370 пациентов
В Пермском крае за сутки выявлено 97 заражений коронавирусом, что на одно меньше, чем днем ранее, сообщает 26 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.
Стоит отметить, в регионе наблюдаются так называемые коронавирусные качели. С 6 мая ежесуточно выявляют менее 100 случае заражения, но в регионе происходят скачки заболеваемости. Так, с 22 мая выявляют 97 и 98 носителей коронавируса ежедневно, суточный показатель чередуется. Минимальный показатель текущего месяца приходится на 7 мая — 93 факта заражения.
Об этом: В Прикамье происходят скачки суточной заболеваемости COVID-19
В Оренбургской области антикоронавирусный режим продлён до 8 июня. Губернатор внёс изменение в указ о мерах по борьбе с COVID-19 на территории региона.
В Оренбуржье по-прежнему остается под запретом работа кальянных, ночных клубов, а также точек продажи разливных напитков.
Об этом: В Оренбуржье оставили под запретом работу кальянных и ночных клубов
В Ростовской области ещё четыре тысячи участников прививочной кампании завершили вакцинацию от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 26 мая.
Об этом: Ещё 4 тысячи жителей Ростовской области завершили вакцинацию от COVID-19
В Ростовской области сокращается количество пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация. Это следует из данных, опубликованных 26 мая на сайте донского правительства.
Читайте также: В Ростовской области количество госпитализаций с ковидом пошло на спад
В Карачаево-Черкесии к 25 мая приняли участие в вакцинации против коронавирусной инфекции 42 570 жителей республики. При этом получил уже вторую часть вакцины и считается полностью привитым 27 661 человек, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии 42570 человек привиты от коронавируса
В Мурманской области прививку от COVID-19 сделали более 88 тысяч человек, из них почти 71 тысяча — уже завершили вакцинацию.
Подробности в материале: В Мурманской области план по вакцинации от COVID-19 выполнен на 25%
За прошедшие сутки в Омской области скончались два пациента с коронавирусом. Об этом сообщили 26 мая в минздраве региона.
Читайте подробнее: В Омской области скончались уже 1430 пациентов с коронавирусом
В Югре за сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 26 мая региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 44 случая.
Читайте подробнее: В Югре за сутки выявлено 50 новых носителей коронавируса
В Свердловской области выявлены ещё 94 носителя вируса SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
Для сравнения, 25 мая 2021 года был зарегистрирован минимум новых заражённых коронавирусом за последние 12 месяцев — 90 человек. По данным штаба, всего в области подтверждено 88 814 случаев заражения.
Чуть больше половины новых носителей вируса проживают в Екатеринбурге (48 человек).
Читайте также: На Среднем Урале подтвердили ещё 94 случая заражения коронавирусом
В Бурятии решением регионального оперативного штаба режим ограничений из-за пандемии коронавируса продлён до 31 июля. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона.
Подробности в материале: В Бурятии антиковидные меры продлили до конца июля
В Коми за сутки скончались трое пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии — 962.
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает темпы вакцинации против коронавируса в республике недостаточными. Регион занимает четвертое место среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа по числу привитых. Кадыров поручил принять меры для активизации участия граждан в прививочной кампании.
«Прививочная кампания проходит очень пассивно. По имеющимся данным, СКФО находится на последнем месте в РФ по вакцинации, а наша республика — на 4-м месте в СКФО», — написал глава Чечни по итогам заседания оперштаба по борьбе с COVID-19.
В Ставропольском крае могут быть смягчены требования режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так, в регионе может быть увеличено число постояльцев гостиниц и отдыхающих в детских лагерях отдыха. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Об этом: На Ставрополье готовятся смягчить антиковидные меры
В Курской области 26 мая зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе были выявлены 38 тыс. 133 заражённых коронавирусом.
Об этом: В Курской области выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом
В Курской области по состоянию на 26 мая зарегистрировано 797 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены четыре смерти.
Подробности в материале: В Курской области скончались ещё четыре пациента с COVID-19
В Липецкой области 26 мая подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 31 тыс. 385 положительных результатов исследований.
Об этом: В Липецкой области за сутки выявлены 57 новых носителей коронавируса
В Чечне число выздоровевших после заражения коронавирусом приближается к 12 тыс. человек. По данным федерального оперативного штаба на 26 мая, на сегодняшний день уже сняты с учета 11 983 вылеченных гражданина, в том числе девять человек — за прошедший день.
Подробности в материале: В Чечне справились с коронавирусом уже почти 12 тыс. жителей
В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 739 человек.
Об этом: В Липецкой области скончались ещё четыре пациента с COVID-19
Во Владимирской области 26 мая подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 33 тыс. 297 носителей вируса.
Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлены 50 носителей коронавируса
Во Владимирской области по состоянию на 26 мая зарегистрировано 1180 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены три смерти.
Читайте также: Во Владимирской области скончались 1180 пациентов с COVID-19
В Тамбовской области 26 мая подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявлено сутками ранее. Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 583 носителя вируса.
Об этом: В Тамбовской области за сутки выявлен 51 новый носитель коронавируса
74 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
Сообщается, что всего в регионе выявили 64 376 случаев заражения этой инфекцией. При этом по области скончались 1872 пациента с COVID-19, в том числе смерть 15 таких пациентов была констатирована в минувшие 24 часа.
Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили более 70 носителей коронавируса
В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 526 человек.
Подробности в материале: В Тамбовской области скончались ещё два пациента с COVID-19
В Архангельской области план по иммунизации населения от COVID-19 выполнен почти на 17%.
Об этом: В Архангельской области вакцинацию от COVID-19 завершили 88 тысяч человек
В Астраханской области 26 мая подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом — на пять больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 34 тыс. 89 положительных результатов исследования.
Подробности в материале: В Астраханской области выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом
В Астраханской области по состоянию на 26 мая подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 769 человек.
Читайте подробнее: В Астраханской области скончались ещё два пациента с COVID-19
В торговом центре «Гулливер» города Кузнецка Пензенской области с 25 мая работает пункт вакцинации от COVID-19. Всего привили от коронавируса 10 382 жителя Кузнецкого района, полностью завершили вакцинацию 8863 человека.
Читайте подробнее: В Пензенской области открыли ещё один прививочный пункт в торговом центре
В Северной Осетии за прошедшие сутки от осложнений после заражения коронавирусом скончались еще два человека. Число случаев летального исхода в регионе за всё время пандемии достигло 208. При этом в мае 2021 года скончались уже десять жителей республики. Такие данные приводит 26 мая федеральный оперативный штаб.
Об этом: В Северной Осетии еще два человека скончались от COVID-19
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 26 мая, за минувшие сутки выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 74 случая.
Подробности в материале: В Новосибирской области 56 пациентов с COVID-19 оказались в реанимации
В Адыгее за последние сутки выздоровели от COVID-19 16 пациентов. Это самый высокий показатель за последний месяц. Днем ранее число выздоровевших составляло всего семь человек. Общее число пациентов, сумевших преодолеть болезнь, достигло 14 097 человек, сообщили 26 мая в федеральном оперативном штабе.
Читайте также: В Адыгее выздоровели от COVID-19 более 14 тыс. человек
На Ямале за сутки выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 26 мая сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 19 случаев.
Читайте также: На Ямале за сутки коронавирус выявлен у 21 человека
В Новосибирской области от коронавируса вакцинированы более 21 тысячи работников образования. Об этом сообщает региональное правительство.
«Вакцинация работников образования остаётся делом добровольным, — прокомментировала заместитель министра образования региона Мария Жафярова. — На базе ряда вузов нашего региона развернуты пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции, прививаются работники, студенты. В целом в Новосибирской области по состоянию на вчерашний день вакцинировано 21 017 работников образования, это около 27% всех работников образования».
Подробности в материале: Около 27% работников новосибирского образования вакцинированы от COVID-19
Правительство Словакии одобрило использование российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Об этом: Правительство Словакии одобрило использование вакцины «Спутник V»
Вакцинация домашних животных от коронавирусной инфекции на базе ветеринарных клиник стартовала в ряде регионов России, сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.
Подробности в материале: В России стартовала вакцинация от COVID-19 домашних животных
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в заведениях общественного питания «свободные» от коронавирусной инфекции зоны, в которые будут приходить вакцинированные посетители.
«Сделайте свободную зону от COVID-19 у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — обратился мэра к представительствам бизнес-сообщества в центре обучения «Бизнес.Техноград» на ВДНХ.
Читайте также: Собянин предложил создать в ресторанах «свободные» от COVID-19 зоны
Нельзя вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции, заявил 26 мая президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Читайте подробнее: Путин высказался против обязательной вакцинации
Вакцинация от коронавирусной инфекции должна остаться добровольной, заявил 26 мая президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», — сказал глава государства.
Подробности в материале: Путин заявил о нецелесообразности обязательной вакцинации
По официальным данным, всего в Косово выявили 107 313 случаев заражения коронавирусом. 101 877 пациентов уже здоровы. 2241 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово не умер ни один пациент с COVID-19. Лечение проходят 3195 человек.
Читайте подробнее: В Косово за сутки не умер ни один пациент с COVID-19
Подавляющее большинство студентов российских вузов проходят обучение очно или в смешанном формате, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Читайте также: Минобрнауки: менее 10% студентов в России обучаются дистанционно
В Марий Эл развернули дополнительно 30 коек инфекционного профиля для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией. Ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной.
Читайте подробнее: В Марий Эл вновь разворачивают дополнительные койки для ковид-пациентов
В Мордовии по состоянию на 26 мая привились от коронавируса 129 612 жителей республики. Из этого числа 105 317 человек получили оба компонента препарата, завершив полностью процесс вакцинации.
Подробности в материале: В Мордовии прививку от коронавируса сделали почти 130 тыс. человек
Роспотребнадзор в ходе проверки соблюдения мер профилактики COVID-19 выявил нарушения в 46 московских заведениях общественного питания Burger King и KFC, сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.
Читайте также: Нарушения мер профилактики COVID-19 выявлены в Burger King и KFC в Москве
В Вооружённых силах по состоянию на 26 мая выявлено 274 носителя коронавирусной инфекции, более 33,4 тысячи военнослужащих переболели COVID-19, cообщается в информационном бюллетене Минобороны России.
Читайте также: В Минобороны рассказали о ситуации с COVID-19 в Вооружённых силах
Губернатор Чукотки Роман Копин продлил действие ряда ограничительных мер по коронавирусу до 9 июня включительно.
Подробности в материале: На Чукотке продлили коронавирусные ограничения
Чукотка продолжает создавать коллективный иммунитет — 12 504 человека привились первым компонентом вакцины «Спутник V» от коронавируса, из них 9931 уже завершил курс.
Подробности в материале: На Чукотке вакцинировались уже более 55% взрослого населения
На утро 27 мая с начала пандемии зарегистрировано 766 носителей коронавируса, выздоровели 748 человек, не справились с болезнью восемь пациентов.
Подробности в материале: На Чукотке за сутки не выявили новых носителей коронавируса
Роспотребнадзор Приморья призывает усилить санитарно-противоэпидемические коронавирусные меры — из-за сезонной миграции, начала отпусков в крае наблюдается рост заболеваемости COVID-19.
Читайте также: В Приморье осложнилась эпидобстановка по коронавирусу
Лабораториями Приморья с начала пандемии выдано 44 240 положительных тестов на COVID-19, после лечения выздоровели 41 473 приморца, жертвами вируса стали 730 человек.
Читайте также: В Приморье COVID-19 унёс жизнь ещё одного пациента
В Приморье за два дня привились от коронавируса более четырёх тысяч человек.
Читайте подробнее: В Приморье вакцинировались от коронавируса почти 145 тыс. человек
Прививки от COVID-19 в Томской области сделали уже более 100 тысяч человек. Об этом сообщили в областной администрации.
Подробности в материале: В Томской области от коронавируса привились более 100 тысяч человек
В Ульяновской области предварительно выявлено ещё 82 носителя коронавируса.
Об этом: В пандемию под наблюдение попали 8,7 тыс. жителей Ульяновской области
На 27 мая в республике зарегистрирован 38 041 носитель коронавируса, выздоровели почти 33,5 тыс. пациентов, скончались 660 жителей Якутии.
Читайте подробнее: В Якутии от COVID-19 скончались ещё пять человек
В Бурятии за минувшие сутки выявили 73 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 38 253. Об этом утром 27 мая сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.
Подробности в материале: В Бурятии резко возросло число госпитализированных больных с COVID-19
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 27 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3196 человек, причём восемь из них добавили в сводку за последние сутки.
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 380 человек, +22 за последние сутки) и ОРВИ (30 079 человек, +35 за последние сутки).
Подробности в материале: В Алтайском крае скончались ещё восемь пациентов с COVID-19
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 27 мая 2021 года от коронавируса привились 241 275 человек (+ 2678 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.
Также известно, что 47 550 человек получили первую прививку (+728 за сутки) и 193 725 (+1950 за последние сутки) человек полностью привиты.
Об этом: На Алтае за сутки от COVID-19 привились менее трёх тысяч человек
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 27 мая, за прошедшие сутки выявлено 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 58 случаев.
Об этом: За сутки три кузбассовца стали жертвами коронавируса
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2551 человека, причём шесть из них погибли только за последние сутки.
Также, судя по данным оперативного штаба на 27 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 69 543 человека (+115 за последние сутки). Госпитализированы 1128 (-23 за последние сутки).
Читайте также: В Приангарье скончались ещё шесть пациентов с COVID-19
В Новосибирске в субботу, 29 мая, в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Берёзка» пройдёт вакцинация от коронавируса с участием мобильной бригады. Об этом сообщает мэрия города.
«Учитывая, что с наступлением дачного сезона многие горожане, особенно пожилые люди, переехали на свои дачные участки для проживания в летний период, администрация Ленинского района организовала выездную вакцинацию в СНТ «Берёзка», — уточнили в городской администрации.
Читайте также: Новосибирцы смогут сделать прививку от коронавируса на дачных участках
С начала 2021 года в Хакасии подтверждено 5483 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки в регионе выявлено 26 носителей SARS-CoV-2. Об этом сообщили 27 мая в правительстве республики.
«Коронавирусный» год стал удачным для строителей Томской области. Об этом 27 мая сообщил губернатор региона Сергей Жвачкин.
Подробности в материале: За год стройкомплекс Томской области вырос на 17%
В Республике Алтай зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончалась жительница Горно-Алтайска в возрасте 66 лет.
Подробности в материале: Число летальных случаев среди ковид-пациентов на Алтае достигло 280
В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за время пандемии достигло 38 253.
Об этом: В Бурятии за сутки выявили ещё 73 носителя коронавируса
Вакцинацию от COVID-19, скорее всего, необходимо будет проходить ежегодно, так как вакцины от нового заболевания, вероятно, нужно будет обновлять. Об этом 27 мая рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Об этом: Эпидемиолог рассказал, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 27 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 092, причём 32 из них обнаружили за последние сутки.
Об этом: В Забайкалье жертвой COVID-19 стал ещё один пациент
В Пензенской области с начала пандемии погибшими от COVID-19 числятся 786 человек. За сутки от осложнений, вызванных новым заболеванием, скончались еще пятеро жителей — трое мужчин и две женщины в возрасте от 61 года до 85 лет.
Читайте подробнее: В Пензенской области за сутки от COVID-19 скончались пять пациентов
В столице Бурятии Улан-Удэ перенесли сроки празднования Дня города по случаю 355-летия со дня его основания. Решение принято в связи с риском распространения коронавируса.
Читайте также: Празднование Дня города в Улан-Удэ перенесли на неопределённый срок
В Татарии за сутки от COVID-19 скончались 86-летняя женщина и 70-летний мужчина. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. По состоянию на 27 мая в республике с начала пандемии скончались 495 человек.
Подробности в материале: Ещё двое жителей Татарии скончались от COVID-19
Изменения в указ о режиме повышенной готовности в Башкирии внес глава республики Радий Хабиров. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.
Сообщается, что специально подготовленные пляжи могут осуществлять работу при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Отмечается, что на территории пляжей можно не носить маски.
Читайте также: Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности
В Саратовской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 113 человек, у 54 из них диагностирована пневмония. Всего в регионе по информации на 27 мая зарегистрировали 62 273 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за все время 58 782 пациента, за сутки — 211 человек. Скончались 1052 саратовца.
Подробности в материале: В Саратовской области выявили 113 новых случаев заражения коронавирусом
В Республике Алтай заболеваемость COVID-19 подскочила в полтора раза. Выявлено за минувшие сутки 18 новых случаев заражения коронавирусом.
Читайте подробнее: В Горном Алтае число случаев заражения коронавирусом превысило 17 тысяч
В Удмуртии по состоянию на утро 27 мая выявили 43 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 44 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 982 случаев.
Подробности в материале: В Удмуртии подтвердили 43 новых случая заражения коронавирусом
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 27 мая прививку от коронавируса сделали 115 136 человек. Второй компонент препарата получили 87 484 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Читайте также: Больше 115 тыс. жителей Удмуртии вакцинировались от коронавируса
В Чувашию продолжают поступать новые партии вакцины от COVID-19, при этом одновременно передаются различные виды препаратов.
Подробности в материале: Чувашия получила новые партии вакцин от коронавируса
В Перми отменили традиционное шествие ветеранов Пограничных войск по городу 28 мая. Причиной тому названа пандемия.
Из-за ограничительных мер массовых мероприятий, посвященных Дню пограничника, не будет. Однако не запрещается самостоятельное возложение цветов и венков к воинским мемориалам.
Подробности в материале: В Перми отменили шествие в честь Дня пограничника
Действие режима повышенной готовности на территории Краснодарского края продлено до 11 июня. Распоряжение об этом подписал губернатор Вениамин Кондратьев 27 мая, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Читайте также: В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности
Первую стадию вакцинации препаратом от коронавируса «КовиВак» в Петербурге прошел 131 человек, сообщили в городском оперштабе. Всего в город поступило 9360 комплектов этого препарата, ставшего третьей отечественной вакциной от ковида.
Читайте также: В Петербурге набирает обороты вакцинация препаратом «КовиВак»
В Челябинской области подтверждено заражение коронавирусом ещё 88 человек. Эти сведения приводит оперштаб.
Подробности в материале: В Челябинской области выявили ещё 88 носителей коронавируса
В Югре за сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 27 мая региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 50 случаев.
Читайте также: В Югре за сутки выявлено 54 новых ковид-пациента
За последние сутки в Петербурге у пациентов взяли 26 832 теста на наличие коронавирусной инфекции, сообщили 27 мая в городском оперштабе. Это почти на семь тысяч тестов больше, чем было сделано сутками ранее.
Читайте также: В Петербурге проверили на коронавирус почти 27 тыс. человек за сутки
Ульяновской области выделено 280 млн рублей из федерального бюджета на строительство детской инфекционной больницы.
Читайте подробнее: Ульяновская область получит 280 млн рублей на инфекционную больницу
На территории России выявляются локальные версии коронавируса с мутациями, которые характерны для его британского и южноафриканского штаммов, однако пока преждевременно говорить, что они обладают какими-то особыми свойствами для людей. Об этом 27 мая рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Об этом: В Роспотребнадзоре рассказали о выявлении новых версий коронавируса
88 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.
Сообщается, что всего в регионе выявили 37 842 случая заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 35 733 человека, в том числе 132 человека победили вирус в прошедшие 24 часа.
Читайте также: В Башкирии за сутки выявили 88 новых носителей коронавируса
В Калужскую область поступило 112 122 дозы вакцины от COVID-19, привиты 94 957 человек. Об этом 27 мая сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Высокий темп вакцинации наблюдается в Перемышльском, Тарусском и Боровском районах. В области открыто 43 стационарных пунктf вакцинации, сформировано пять мобильных пунктов и 46 выездных бригад.
Об этом: Почти 95 тыс. жителей Калужской области вакцинировались от COVID-19
В России вакцинация по законодательству не может быть обязательной, однако есть профессии, представители которых без вакцинации в условиях, если есть соответствующее постановление главного санитарного врача субъекта, работать не могут. Об этом 27 мая сообщил старший партнер юридической группы «Ремез, Печерей и Партнеры» Иван Печерей.
Читайте подробнее: Названы профессии для обязательной вакцинации от COVID-19 в России
В Брянской области 27 мая подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. Скончались от осложнений ещё шесть пациентов. Смогли «победить» инфекцию уже более 39 тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Брянской области коронавирус победили 39 тысяч жителей
В Ленинградской области после пиков заболеваемости коронавирусной инфекцией в конце декабря 2020 года и в январе 2021 года к началу весны эпидемическая ситуация стабилизировалась. Однако после длинных майских праздников в регионе вновь произошел рост заболеваемости.
Читайте подробнее: В Ленобласти ситуация с ковидом ухудшилась после майских каникул
От врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко 27 мая прозвучало поручение об усилении работы по организации прививочной кампании от COVID-19. Необходимо активизировать информационное сопровождение вакцинации, увеличить количество мобильных бригад, задействовать все организованные группы населения, трудовые коллективы всех форм собственности.
Подробности в материале: В Пензе заявили о снижении темпов вакцинации населения от коронавируса
В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили десять человек, сообщает региональный оперштаб 27 мая. Это на два случая меньше, чем днём ранее.
Об этом: Ещё десять жителей Калмыкии заразились коронавирусом
Большинство крупных компаний в мире (65%) планируют сократить расходы на содержание офисов.
Читайте также: После пандемии 65% компаний в РФ сократят расходы на офисы
В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 27 мая.
На Ямале с 1 июня 2021 года прекратят выдачу бесплатных лекарственных наборов от ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
При этом пациенты с коронавирусной инфекцией продолжат обеспечиваться лекарственными препаратами бесплатно по назначению лечащего врача.
Читайте также: На Ямале с июня прекратят выдачу бесплатных наборов от ОРВИ
В Ленинградской области после майских праздников наблюдается стойкая тенденция к увеличению заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонией, что, по словам главы управления Роспотребнадзора по региону Ольги Историк, было ожидаемо.
Подробности в материале: В Ленобласти объяснили рост заболеваемости ковидом после майских праздников
В Республике Крым за сутки подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 27 мая. Накануне, 26 мая. было подтверждено также 93 случая заражения.
Читайте подробнее: В Крыму подтвердили 93 новых случая заражения коронавирусом
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 27 мая подписал постановление регионального правительства, продлевающее режим повышенной готовности в области до 30 июня 2021 года. Одновременно до конца июня продлевается и масочный режим в общественных местах, сообщает портал правовой информации.
Читайте также: В Калужской области масочный режим продлён до конца июня
В странах Евросоюза введут цифровых ковидные паспорта (сертификаты) с 1 июля 2021 года. Это решение официально одобрил Европейский парламент.
Об этом: В ЕС назвали дату введения цифровых ковидных паспортов
Скопление людей на Олимпийских играх в Токио может породить «олимпийский» штамм COVID-19. Об этом 27 мая сообщил глава союза врачей Японии Наото Уэяма на пресс-конференции журналистам.
Читайте также: В Японии предупредили об угрозе появления «олимпийского» штамма вируса
За последние сутки в России выявлено 9039 случаев заражения коронавирусом, сообщили 27 мая в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Новые случаи выявлены в 84 регионах страны. У 14,3 процента новых пациентов отсутствуют клинические проявления болезни. Среди регионов больше всего случаев заражения подтверждено в столицах — Москве и Санкт-Петербурге.
Читайте подробнее: В России за сутки выявили 9039 случаев заражения коронавирусом
В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе администрации региона. Сутками ранее, 26 мая, сообщалось о 93 новых носителях инфекции.
Об этом: В Краснодарском крае подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторным путем подтвердили 836 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 27 мая в федеральном оперштабе. Это на три случая меньше, чем в предыдущие сутки. Незначительное снижение темпов распространения инфекции отмечается третий день подряд.
Об этом: В Петербурге подтвердили 836 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Чувашии подтверждено ещё 49 случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы новые летальные исходы.
Подробности в материале: В Чувашии умерли ещё три пациента с коронавирусом
В Воронежской области подтверждено 149 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 27 мая региональный оперативный штаб. Накануне, 26 мая, было подтверждено 147 случаев заражения
Подробности в материале: В Воронежской области COVID-19 унёс жизни ещё 11 человек
На Ямале за сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 мая сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 21 случай.
Об этом: На Ямале за сутки выявлено ещё 18 носителей коронавируса
Общая смертность от коронавирусной инфекции с начала пандемии превысила 120 тыс. человек, сообщает 27 мая оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За весь период зафиксировано 120 002 летальных исхода, выздоровели 4 651 849 человек», — рассказали в штабе.
Подробности в материале: COVID-19 унёс в России более 120 тысяч жизней
В Белгородской области 27 мая выявлено 64 новых носителя коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено ещё три смертельных случая COVID-19. На вакцинацию подано 4668 новых заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Белгородской области выявили ещё 64 носителя коронавиурса
За три недели, с 7 по 27 мая, в Ульяновской области наибольшее число суточных летальных исходов зарегистрировано 23 мая.
Подробности в материале: В Ульяновской области умерли ещё десять пациентов с коронавирусом
В Ставропольском крае за прошедшие сутки скончались от осложнений, полученных после заражения коронавирусной инфекцией, еще пять жителей региона. Общее число случаев летального исхода увеличилось до 1486, сообщили 27 мая в федеральном оперативном штабе.
Читайте также: Ставрополье вышло на первое место в СКФО по смертности от COVID-19
В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 94 новых носителя коронавируса, что на четыре человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 27 мая сообщили в федеральном оперативном штабе. Суточная смертность от ковида в регионе увеличилась.
Читайте подробнее: В Ленобласти выявили 94 новых случая заражения коронавирусом
В Ульяновской области число вылечившихся за сутки от COVID-19 практически сравнялось с количеством новых случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 81 и 82.
Об этом: В Ульяновской области COVID-19 болеют почти 1,2 тыс. пациентов
В Пензенской области за сутки зарегистрировали 73 носителя SARS-CoV-2. Всего по состоянию на 27 мая подтверждено 46 982 случая заражения коронавирусом. Выздоровели после болезни 44 317 пациентов, за сутки — 70 человек. Скончались от COVID-19 еще пятеро пензенцев, с начала наблюдения — 786 человек.
Об этом: В Пензенской области выявили 73 новых случая заражения коронавирусом
В Татарии за минувший день в ходе исследований на коронавирус зарегистрировали 33 новых случая заражения. Всего по состоянию на 27 мая выявлено 21 360 случаев инфицирования. С начала пандемии выздоровели 18 303 ковид-пациента, за сутки выписались 39 человек. Скончались за все время 495 носителей вируса, двое — за последние 24 часа.
Читайте подробнее: В Татарии подтвердили ещё 33 случая заражения коронавирусом
За истекшие сутки в Москве выявили 3105 случаев заражения коронавирусом, сообщили 27 мая в столичном оперативном штабе.
«Подтверждено 3105 новых случаев заражения, госпитализирован 971 человек, скончались 58 пациентов», — рассказали в штабе.
Читайте также: В Москве за сутки выявили 3105 случаев заражения коронавирусом
В Северной Осетии за прошедшие сутки выписаны в связи с выздоровлением после COVID-19 всего шесть человек. Днем ранее были сняты с учета пятеро жителей региона. В последние дни отмечается снижение числа выздоравливающих, сообщили 27 мая в федеральном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Северной Осетии снизилось число выздоравливающих после COVID-19
В России к настоящему моменту первым компонентом вакцин от COVID-19 привили почти 17 млн человек. Об этом 27 мая заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Читайте также: Мурашко назвал число получивших первую дозу вакцины от COVID-19
Первый компонент вакцины от коронавируса получили почти 17 миллионов граждан России, заявил 27 мая министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко журналистам.
Читайте подробнее: Мурашко назвал число получивших первую дозу вакцины от COVID-19 в России
В Новосибирской области, по данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 69 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 76 случаев.
Читайте также: В Новосибирской области за сутки скончались ещё четыре пациента с COVID-19
В Саратовской области с начала наблюдения от COVID-19 скончались 1057 человек. Жертвами коронавирусной инфекции за 26 мая стали двое мужчин и три женщины в возрасте от 50 до 91 года.
Читайте также: В Саратовской области за сутки скончались пять пациентов с коронавирусом
В Ленинградской области от коронавирусной инфекции привито 11% от численности взрослого населения региона.
Подробности в материале: В Ленобласти 11% взрослых жителей привиты от коронавируса
В Волгоградской области 27 мая выявлены 93 новых носителя коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 1410 человек. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались ещё семь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Волгоградской области выявлены ещё 93 носителя коронавируса
В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 184 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 мая. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.
Читайте подробнее: Ещё 184 жителя Ростовской области заразились коронавирусом
«Карачаево-Черкесия заняла первое место в рейтинге субъектов СКФО по доле привитых от COVID-19 относительно численности населения, подлежащей вакцинации», — говорится в сообщении минздрава региона на официальной странице в соцсети Instagram.
Подробности в материале: Карачаево-Черкесия опередила своих соседей по СКФО по темпам вакцинации
В Ленинградской области более 10 млрд рублей в 2020 году было направлено на финансирование мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Это составило почти 6% от расходной части бюджета-2020.
Подробности в материале: Ленобласть потратила на борьбу с коронавирусом почти 6% бюджета в 2020 году
В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 20 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 мая.
Об этом: Ещё 20 жителей Ростовской области скончались от COVID-19
За минувшие сутки 17 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 17 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3571 человека.
Подробности в материале: Ещё 17 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19
В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки подтверждена коронавирусная инфекция еще у 14 жителей региона. Это на два больше, чем днем ранее. Общее количество заразившихся опасной инфекцией в республике составило 20 395 человек, сообщили 27 мая в региональном минздраве.
Об этом: В Карачаево-Черкесии коронавирус подтвержден еще у 14 человек
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 51 человека за последние сутки. Днём ранее, 26 мая, в регионе было зарегистрировано 52 случая.
Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлен 51 носитель коронавируса
Темпы вакцинации жителей Ростовской области от коронавируса заметно снизились за последние дни: с 8012 за день 21 мая до 5382 человек в день 26 мая. Это следует из данных, приведённых ИА REGNUM в донском правительстве 27 мая.
Читайте подробнее: В Ростовской области вакцинация от коронавируса замедлилась
В Оренбургской области выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее, сообщает 27 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.
С начала пандемии в регионе зарегистрировано 43 995 носителей коронавируса, среди которых числится 3670 детей. На 100 тыс. населения приходится 2244,73 факта заболевания.
Подробности в материале: Число выявленных заражений коронавирусом в Оренбуржье близится к 44 тысячам
В Пермском крае за последние сутки выявлено 98 заражений коронавирусом, что на один превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 27 мая оперштаб по борьбе с COVID-2019.
С конца марта в регионе зарегистрировано 57 083 случая заражения, в том числе 30 338 случаев (53,1%) — в Перми. На 100 тыс. населения края приходится 2196,1 факта заболевания.
С начала пандемии от COVID-2019 оправились 51 318 пермяков, скончались 2400 человек. За последние сутки подтверждено восемь летальных исходов.
Подробности в материале: Число выявленных носителей коронавируса в Прикамье превысило 57 тысяч
В Свердловской области вновь подтвердили меньше 100 случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
По данным ведомства, 27 мая 2021 года зафиксировано 98 носителей вируса SARS-CoV-2 за минувшие сутки (для сравнения, 26 мая были выявлены 94 человека). Всего в области насчитывается 88 912 случаев заражения коронавирусом.
Читайте подробнее: На Среднем Урале зарегистрировали ещё 98 носителей коронавируса
Оба компонента вакцины от коронавируса в России получили около 10% населения страны. Об этом 27 мая заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин на конгрессе «Оргздрав 2021».
Об этом: Полную вакцинацию от коронавируса прошли около 10% населения России
75 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
Сообщается, что всего в регионе выявлен 64 451 случай заражения этой инфекцией.
Читайте подробнее: В Самарской области за сутки выявили 75 новых носителей коронавируса
Российское руководство надеется, что коллективный иммунитет к COVID-19 сформируется в результате добровольной вакцинации. Разъяснительная работа с населением продолжится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 мая журналистам.
Представителя Кремля спросили, удастся ли к осени привить от коронавируса более 60% взрослого населения. «Надежда, конечно, есть», — сказал Песков.
Подробности в материале: «Надежда есть» — власти РФ продолжат разъяснять важность вакцинации
На сегодняшний день 57 691 житель Кемерова привился от коронавируса, в том числе 24 091 — в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщает мэрия города.
Подробности в материале: Более 24 тысяч кемеровчан старше 60 лет сделали прививки от коронавируса
В России продолжится разъяснительная работа среди населения о необходимости и важности пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом 27 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Власти продолжат терпеливо разъяснять важность вакцинации от COVID — Кремль
Возможность «исправить» вакцину является позитивным сигналом для компании AstraZeneca, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Александр Ковалев.
Об этом: Возможность «исправить» вакцину AstraZeneca — позитивный сигнал: аналитик
Большинство москвичей (55%) не поддержали идею мэра Сергея Собянина выделить специальные места в ресторанах для привитых от коронавируса граждан.
Читайте также: Москвичи не поддержали идею создания в кафе «свободных» от COVID-19 зон
В Обнинске Калужской области принято решение о том, что осмотр терапевтом, консультация и прививка от COVID-19 пожилым людям и членам их семей могут быть выполнены на дому.
Читайте подробнее: В Обнинске ветеранов войны будут вакцинировать от COVID-19 на дому
В России полностью от COVID-19 привиты около 10% населения, сообщил глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.
Об этом: В Центре Гамалеи назвали долю полностью привитых от СOVID-19
Люди, получившие оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», не заразны для окружающих. Об этом в ходе IX международного конгресса «Оргздрав 2021. Эффективное управление в здравоохранении» заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.
Подробности в материале: Разработчик «Спутника V» назвал долю вакцинированных от COVID-19 в России
В Костромской области отменили приказ о стопроцентной вакцинации медиков от COVID-19. Об этом корреспонденту сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Вадим Смирнов. 24 мая департамент здравоохранения региона издал приказ, согласно которому главные врачи должны были обеспечить 100-процентный охват вакцинацией всех медиков, в том числе переболевших COVID-19. Врачи стали жаловаться в СМИ на давление. Спустя несколько дней приказ был отменён.
Читайте подробнее: В Костроме отменили приказ о стопроцентной вакцинации врачей от COVID-19
Привиться от коронавируса перед летним отпускным сезоном новосибирцы могут без очередей и листов ожидания. Об этом заявили в правительстве Новосибирской области.
«В настоящий момент на территории Новосибирской области эпидемиологическая ситуация стабильная. Сейчас самый хороший период для проведения массовой вакцинации — есть вакцины всех трех производителей, они распределены во все медицинские организации» — уточнила в ходе брифинга оперативного штаба сегодня, 27 мая, заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.
Читайте подробнее: Новосибирцев призвали вакцинироваться перед летними отпусками
В Нижегородской области режим самоизоляции для беременных женщин продлен до 30 июня.
«Ситуация постепенно стабилизируется, в том числе благодаря активной вакцинации населения, но важно сохранять меры предосторожности», — пояснил губернатор Глеб Никитин.
Об этом: В Нижегородской области продлили режим самоизоляции для беременных
В Тюменской области за сутки выявлено 54 случая заражения коронавирусом. Об этом 27 мая сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 55 случаев.
Читайте также: В Тюменской области за сутки скончались семеро ковид-пациентов
В Курганской области к 27 мая подтверждены 34 новых случая заражения коронавирусом. Из них 25 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 33 случая.
Читайте подробнее: В Курганской области за сутки выявлено 34 носителя коронавируса
В Мордовии по состоянию на 27 мая выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 30 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 849 случаев.
Читайте подробнее: В Мордовии выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом
В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 275 человек.
Об этом: В Мордовии от COVID-19 скончалась 29-летняя женщина
В Марий Эл по состоянию на 27 мая выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 17 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 461 случая.
Подробности в материале: В Марий Эл выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом
В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом летальных случаев не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 241 человека.
Читайте подробнее: За сутки в Марий Эл от COVID-19 скончались два человека
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Детский фонд ООН (United Nations International Children’s Emergency Fund, UNICEF) объявляют о подписании соглашения для поставок 220 миллионов доз двухкомпонентной российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для вакцинации 110 млн человек, сообщает РФПИ 27 мая.
Соглашение с UNICEF по вакцине «Спутник V» позволит расширить доступ и удовлетворить спрос на вакцины по всему миру. Поставки для UNICEF станут возможны после внесения вакцины в список продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной ситуации (Emergency Use Listing, EUL). РФПИ объявил о подаче заявки в ВОЗ на регистрацию и преквалификацию «Спутника V» в октябре 2020 года. Решение ВОЗ ожидается в ближайшем будущем.
РФПИ также проведет переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) для обсуждения возможности включения «Спутника V» в портфель коронавирусных вакцин механизма COVAX. Механизм COVAX (возглавляется GAVI, Коалицией за инновации для подготовки к эпидемиям (CEPI) и ВОЗ) совместно с UNICEF нацелен на преодоление острой фазы пандемии до конца 2021 года благодаря предоставлению быстрого и равного доступа к безопасным и эффективным вакцинам всем странам и территориям независимо от уровня доходов. Это позволит обеспечить защиту медицинских и социальных работников, а также других групп высокого риска.
Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил:
«РФПИ рад оказать поддержку международным усилиям UNICEF и партнеров для обеспечения равного и широкого доступа к коронавирусным вакцинам для всех стран. Вакцинация является главным инструментом для победы над пандемией, защиты здоровья людей, восстановления экономик и возвращения к нормальной жизни. «Спутник V» уже применяется более чем 40 странами, и их количество растет по мере того, как мы ежедневно продолжаем осуществлять поставки нашим партнерам. РФПИ ожидает успешного завершения процесса преквалификации вакцины и одобрения ВОЗ, что позволит начать поставки для UNICEF и внести вклад в спасение миллионов жизней».
РФПИ отмечает, что вакцина «СпутникV» обладает ключевыми преимуществами:
· Эффективность вакцины составляет 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.
· Вакцина «СпутникV» создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду и с которыми человечество сталкивалось на протяжении тысячелетий.
· В вакцине «СпутникV» используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
· Безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий у аденовирусных вакцин доказаны в более чем 250 клинических исследованиях на протяжении двух десятилетий.
· «СпутникV» не вызывает сильной аллергии.
Количество обращений за медицинской помощью пациентов с подтвержденным коронавирусом в Петербурге за последние семь дней выросло на 15,62%. Общее количество активно больных COVID-19 за тот же срок увеличилось на 14,63%, сообщили 27 мая в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с эпидемией.
Об этом: Угроза коронавируса в Петербурге за неделю увеличилась на 15%
Грузия открыла сухопутные границы для туристов с 1 июня, но для россиян это ничего не меняет, сообщает АТОР.
Эксперты напоминают, что выезд путешественников из России в Грузию с целью туризма закрыт российской стороной.
«Распоряжение правительства 763-р продолжает действовать, и пункты пропуска на российской границе следуют указаниям из этого распоряжения. В настоящее время какие-либо решения Оперштаба относительно возможности выездов в Грузию отсутствуют», — поясняет руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.
Политизация темы авиасообщения между РФ и Австрией недопустима. Нормализация авиаперевозок разрешима в диалоге авиационных властей двух стран. Об этом заявил 27 мая посол России в Австрии Дмитрий Любинский на фоне заявления МИД Австрии относительно отказа российской стороны выдать разрешение рейсу компании Austrian Airlines совершить полет Вена — Москва 27 мая в обход воздушного пространства Белоруссии.
По словам российского дипломата, из-за коронавирусных ограничений регулярное авиасообщение между РФ и Австрией еще не восстановлено и полеты осуществляются авиакомпаниями двух стран в режиме чартерных рейсов с определенной частотой и по согласованным маршрутам. «Их изменение является исключительной прерогативой авиационных властей, любая политизация здесь недопустима и, более того, была бы опасна с точки зрения обеспечения безопасности авиаперелетов и авиапассажиров», — говорится в заявлении посла в Facebook.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter поблагодарил жителей города за вклад в борьбу с распространением нового типа инфекции.
«Приятно оказаться на второй строчке в рейтинге глобальных мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией. Хочу сказать, что это заслуга всех москвичей», — отметил он.
Москва заняла вторую строчку в рейтинге 19 мегаполисов мира по критерию эффективности действий властей с точки зрения борьбы с пандемией. К такому выводу пришли эксперты НИУ ВШЭ.
Неохотнее всего прививаются от коронавируса работники нижегородских бизнес-компаний и самозанятые — из них охвачены вакцинацией лишь 35%.
Подробности в материале: Жители Нижегородской области стали реже вакцинироваться от коронавируса
В Еврейской автономной области за последние сутки выявили три случая заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба на 27 мая, в регионе инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 4491 человека.
Подробности в материале: В Еврейской АО выявили ещё три носителя коронавируса
Власти Еврейской АО приняли решение ослабить некоторые коронавирусные ограничения. По мнению руководителя регионального управления Роспотребнадзора Павла Копылова, полностью снимать ограничения пока рано, даже несмотря на снижение уровня заболеваемости.
Читайте также: В Еврейской АО ослабили коронавирусные ограничения
В Еврейской АО прекратили свою работу горячие линии по коронавирусу, такое решение принял оперативный штаб области 27 мая.
Подробности в материале: В Еврейской АО закрыли горячие линии по COVID-19
В Хабаровском крае за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом, двумя днями ранее — 29, выздоровели 36 человек, один пациент не справился с болезнью.
Подробности в материале: В Хабаровском крае идёт рост числа выявленных зараженных коронавирусом
В Приморье первым компонентом вакцины от коронавируса привились 146 934 человека, завершили курс иммунизации — 105 880 человек.
Об этом: В Приморье почти 147 тыс. человек привились от COVID-19
По словам уполномоченного по защите прав ребёнка в Новосибирской области Надежды Болтенко, в 2020 году пандемия наложила отпечаток и на правоприменительную деятельность по защите прав детей в регионе.
«В этот период основной упор был сделан на поддержку семей с детьми, а главное — на пропаганду ответственного отношения граждан к своему здоровью и здоровью своих детей», — отметила она.
Об этом: Пандемия сказалась на работе по защите прав детей в Новосибирской области
В Ульяновской области чуть подросло суточное число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Читайте также: В Ульяновской области стали чаще заражаться коронавирусом
В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса под наблюдением остаются более 8,7 тыс. контактных лиц.
Об этом: В Ульяновской области сделали 900 тыс. тестов на коронавирус
На 28 мая в регионе зарегистрировано 8572 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 8368 человек, скончались 109 пациентов.
Читайте подробнее: На Колыме COVID-19 унёс жизнь ещё одного пациента
В Бурятии за минувшие сутки выявили 81 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 38 334. Об этом утром 28 мая сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.
Читайте подробнее: В Бурятии продолжился рост числа больных с COVID-19
За сутки в Хакасии COVID-19 диагностировали у 27 жителей, выздоровели 43 человека. Об этом сообщили 28 мая в правительстве республики.
Подробности в материале: В Хакасии подтверждено ещё 27 случаев заражения коронавирусом
С 1 июня все 14 загородных лагерей в Хабаровском крае готовы принимать детей.
«Пока удалось договориться с Роспотребнадзором, чтобы разрешили продавать 75% путевок. Попробуем увеличить количество до 100%, но тут надо серьезнее отнестись к вакцинации. Выработка коллективного иммунитета позволит снять действующие ограничения», — сказал врио губернатора Михаил Дегтярёв.
Подробности в материале: В Хабаровском крае откроются 14 загородных лагерей для детей
Якутия на 28 мая получила 198 тыс. 544 дозы вакцины. Первым компонентом привились 157 790 жителей республики, полный курс завершили уже 108 005 человек.
Подробности в материале: В Якутии для вакцинации от COVID-19 доступны три вида препаратов
В Хакасии скончались ещё два пациента с SARS-CoV-2 — 76-летний мужчина и 82-летняя женщина.
Читайте подробнее: Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Хакасии
В Бурятии суточный прирост носителей коронавируса превысил ещё одну условную психологическую отметку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлен 81 новый носитель (27 мая прирост составил 73 новых носителя).
Читайте также: В Бурятии выявили более 80 носителей коронавируса за сутки
Ограничить продажу билетов на самолёты и поезда непривитым от коронавируса предлагает профессор, проректор, заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Читинской государственной медицинской академии, главный анестезиолог-реаниматолог Забайкальского края Константин Шаповалов. Как сообщает «Чита.ру», кроме того, врач считает справедливым, если непривитые будут компенсировать лечение в случае болезни COVID-19.
По его словам, лечение от коронавируса дорогостоящее — от 90 до 340 тысяч в зависимости от тяжести.
Об этом: Забайкальский врач предложил лечить платно непривитых от COVID-19
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 28 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3207 человек, причём 11 из них добавили в сводку за последние сутки.
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 398 человек, +18 за последние сутки) и ОРВИ (30 115 человек, +36 за последние сутки).
Подробности в материале: В Алтайском крае жертвами COVID-19 стали ещё 11 человек
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 28 мая 2021 года от коронавируса привились 244 896 человек (+3621 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.
Также известно, что 48 611 человек получили первую прививку (+1061 за сутки) и 196 285 (+2560 за последние сутки) человек полностью привиты.
Подробности в материале: На Алтае за сутки прививки от COVID-19 поставили более 3,6 тыс человек
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2557 человек, причём шесть из них погибли только за последние сутки.
Также, судя по данным оперативного штаба на 28 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 69 651 человек (+108 за последние сутки).
Подробности в материале: В Приангарье скончались ещё шесть пациентов с COVID-19
В Удмуртии по состоянию на утро 28 мая выявили 44 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 43 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 026 случаев.
Подробности в материале: В Удмуртии выявили более 34 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 28 мая провели 1 146 182 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3958 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3097 исследований.
Об этом: Жители Удмуртии сдали почти 4 тыс. тестов на коронавирус за сутки
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 28 мая прививку от коронавируса сделали 115 932 человек. Второй компонент препарата получили 88 345 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Об этом: Привились от коронавируса почти 116 тыс. жителей Удмуртии
В Пензенской области с начала пандемии по данным на 28 мая от COVID-19 умерли 792 человека, шестеро из них за последние сутки.
Подробности в материале: Ещё шесть жителей Пензенской области скончались от COVID-19
В Саратовской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 115 человек, у 64 из них диагностирована пневмония. По информации на 28 мая, всего зарегистрировано 62 388 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели с начала пандемии 58 985 пациентов, за сутки — 203 человека. Скончались 1057 саратовцев.
Подробности в материале: Еще 115 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Саратовской области
На случай, если эпидемическая ситуация по коронавирусу в Петербурге будет ухудшаться, в городе подготовлен план развертывания дополнительных инфекционных коек. Но пока необходимости в этом нет, свободных мест для пациентов с коронавирусом достаточно. Об этом заявил губернатор региона Александр Беглов.
Читайте подробнее: Беглов сообщил о плане по развертыванию новых коронавирусных коек
89 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба главы региона.
Сообщается, что всего в республике зафиксирован 37 931 случай заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 35 854 человек, в том числе 121 человек победил вирус в минувшие 24 часа.
Об этом: В Башкирии за сутки выявили 89 новых носителей коронавируса
В Кемеровской области, по данным на сегодня, 28 мая, за прошедшие сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 56 случаев.
Об этом: В Кузбассе количество выздоровевших за сутки превысило число заразившихся
В Пензенскую область поступила третья партия антиковидной вакцины «ЭпиВакКорона» в количестве 1620 доз.
Об этом: В Пензенскую область поступил новая партия вакцины «ЭпиВакКорона»
Переболевшим COVID-19 прививку от коронавируса необходимо делать через несколько месяцев после выздоровления, сообщили 28 мая в пресс-службе Роспотребнадзора.
Читайте также: Роспотребнадзор: переболевшим COVID-19 необходимо вакцинироваться
В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. В последний раз подобные показатели были достигнуты 19 марта 2021 года.
Об этом: В Горном Алтае суточный прирост носителей коронавируса достиг 20
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 28 мая, за прошедшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 69 случаев.
Читайте подробнее: В Новосибирской области за сутки выявили 75 новых носителей коронавируса
В Иркутской области в рамках массовой вакцинации от коронавируса уже привито 260 тысяч жителей. Об этом сообщил министр здравоохранения Приангарья Яков Сандаков.
«Более 260 тысяч привитого населения — значимый рубеж. Сегодня Иркутская область находится в первых 15 субъектах России по темпу вакцинации, используя всевозможные формы работы с населением. Это и мобильные пункты в торговых центрах и университетах, выездные бригады на предприятия и в садоводства», — отметил чиновник.
В Челябинской области за 27 мая обнаружили ещё 88 носителей коронавируса, Об этом сообщает оперштаб.
Об этом: В Челябинской области выявили ещё 88 носителей коронавируса
В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 14 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб 28 мая. Это на четыре случая заражения больше, чем днём ранее.
Читайте подробнее: В Калмыкии за сутки выявили 14 носителей коронавируса
В Югре за сутки выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 28 мая региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 54 случая.
Подробности в материале: В Югре за сутки выявили ещё 58 ковид-пациентов
В Брянской области 28 мая выявлено 74 носителя коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 40 тысяч. Зарегистрировано четыре летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Брянской области коронавирус выявлен уже у 40 тысяч жителей
В Республике Калмыкия за последние сутки скончался один пациент с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 28 мая.
Об этом: В Калмыкии за сутки скончался один пациент с коронавирусом
В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 58 новых носителей коронавируса, это столько же, сколько и сутками ранее. При этом с начала недели ежедневная выявляемость новых инфицированных снизилась с отметки 69.
Читайте также: Суточная выявляемость коронавируса в Карелии замерла на уровне в 58 случаев
Тем, кто переболел COVID-19, также рекомендуется пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции через несколько месяцев после перенесенного заболевания. Об этом 28 мая сообщает Роспотребнадзор.
Читайте подробнее: В Роспотребнадзоре рекомендовали вакцинироваться перенесшим COVID-19
В Республике Крым подтверждено 92 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 28 мая. Сутками ранее, 27 мая, сообщалось о 93 новых носителях инфекции.
За последние сутки в России выявили 9252 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Новые случаи зафиксированы в 83 регионах. Среди регионов лидируют Москва и Санкт-Петербург. За сутки от коронавирусной инфекции умерли 404 человека, выздоровели 9385 ковид-пациентов.
Читайте также: В России за сутки выявили 9252 случая заражения коронавирусом
За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявлено 840 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 28 мая в федеральном оперштабе. Это на четыре случая больше, чем сутками ранее. Трехдневное снижение суточной выявляемости опять сменилось пусть небольшим, но ростом ежедневного числа новых зараженных.
Читайте также: Статистика коронавируса в Петербурге вновь показывает рост
В Краснодарском крае подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 28 мая в региональном оперативном штабе. Это на два случая больше, чем было зарегистрировано 27 мая.
Читайте также: На Кубани выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом
В Нижегородской области по состоянию на 28 мая выявили 146 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 144 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 117 676 случаев.
Читайте также: В Нижегородской области выявили 146 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки 15 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 17 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3586 человек.
Читайте также: За сутки от COVID-19 скончались 15 жителей Нижегородской области
В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество подтверждённых случаев заражения, составив соответственно 51 и 49.
В Калуге руководитель областного министерства здравоохранения Константин Пахоменко ознакомился с участком, на котором строится новый COVID-госпиталь на 200 коек. Общая площадь ковидного госпиталя, который расположится на территории областной инфекционной больницы, составит шесть тысяч квадратных метров.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим ограничений в регионе до 30 июня.
Читайте подробнее: В Томской области продлили режим ограничений
В Марий Эл по состоянию на 28 мая выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 16 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 478 случаев.
Читайте подробнее: В Марий Эл подтвердили 17 новых случаев заражения коронавирусом
В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано также два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 243 человек.
Читайте также: В Марий эл за сутки от COVID-19 скончались два человека
За последние сутки в Москве выявлено 3274 случая заражения коронавирусом, сообщили 28 мая в столичном оперштабе.
Читайте также: В Москве за сутки выявили 3274 случая заражения коронавирусом
В Ленинградской области за минувшие сутки зарегистрировали столько же смертельных случаев от COVID-19, сколько и днем ранее — 11. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 1414 смертей от этого заболевания.
Читайте подробнее: В Ленобласти второй день подряд регистрируют по 11 смертей от COVID-19
В Воронежской области подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 28 мая. Сутками ранее, 27 мая, сообщалось о 149 новых случаях заражения.
Читайте также: В Воронежской области за сутки выявили 150 носителей коронавируса
В Татарии рассматривают возможность смягчения ковидных ограничений перед началом летнего туристического сезона. Окончательное решение по этому поводу примет Роспотребнадзор, заявила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.
Читайте также: В Татарии не исключили смягчения ограничений по COVID-19 перед турсезоном
В Мордовии по состоянию на 28 мая выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 877 случаев.
Читайте подробнее: В Мордовии выявили 28 новых носителей коронавируса
В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе был зарегистрирован один летальный случай. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 277 человек.
Читайте также: Oт COVID-19 скончались ещё двое жителей Мордовии
В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 182 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 мая. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.
Подробности в материале: В Ростовской области выявили ещё 182 носителя коронавируса
Вакцинация помогла увеличить продолжительность человеческой жизни на 25 лет всего за одно столетие. Об этом главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ академик РАН Николай Брико заявил 28 мая на III Международном конгрессе «Health age. Активное долголетие».
«Именно благодаря вакцинации нам удалось за прошлый век поднять, увеличить продолжительность жизни на 25 лет — за один век», — сказал Брико.
В период пандемии коронавируса вакцинация актуальна, как никогда, и является «инструментом управления демографией», добавил он.
Подробности в материале: Эпидемиолог заявил о продлении жизни людей на 25 лет из-за вакцин
В Волгоградской области 28 мая подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Завершили лечение ещё 84 человека, восемь пациентов скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Волгоградской области подтвердили 90 новых случаев COVID-19
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 28 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 126, причём 34 из них обнаружили за последние сутки.
Читайте также: В Забайкалье за сутки не случилось новых смертей от COVID-19
В Карачаево-Черкесию поступила первая партия третьей российской вакцины от коронавируса «КовиВак». Всего было поставлено 3120 ампул, сообщили 28 мая в республиканском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Подробности в материале: Карачаево-Черкесия получила первую партию вакцины «КовиВак»
В Ростовской области жертвами коронавируса за последние сутки стали 14 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 мая.
Читайте также: В Ростовской области жертвами коронавируса стали ещё 14 человек
Действие режима повышенной готовности на территории Республики Крым продлено до 1 июля, поправки в указ главы региона размещены 28 мая на сайте правительства.
Об этом: В Крыму продлили действие коронавирусных ограничений
В Марий Эл по состоянию на 27 мая прививку от коронавируса сделали 56 142 жителя, что составляет 17,7% от запланированного объема вакцинации. Всего в республике планируется привить от коронавируса 60% взрослого населения — 316 748 человек.
Подробности в материале: В Марий Эл вакцинировали от коронавируса почти 20% жителей от плана
В Рязанской области 28 мая выявлено 49 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрировано три летальных исхода.
Подробности в материале: В Рязанской области выявлено 49 новых носителей коронавируса
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 50 человека за последние сутки, сообщает федеральный штаб 28 мая. Днём ранее, 27 мая, в регионе был зарегистрирован 51 случай. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 527 человек.
Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлено 50 носителей коронавируса
В Ульяновской области победили коронавирус ещё 78 человек.
Читайте также: Ещё десять человек стали жертвами коронавируса в Ульяновской области
В Пензенской области с начала пандемии по состоянию на 28 мая подтверждено 47 054 случая заражения коронавирусом, за сутки зарегистрировали еще 72 положительных теста. Выздоровели после болезни 44 388 пациентов, за сутки — 71 человек. Скончались за минувший день от COVID-19 еще шестеро пензенцев, с начала наблюдения — 792 человека.
Об этом: Ещё 72 носителя коронавируса выявили за сутки в Пензенской области
В Саратовской области за прошлый день врачи констатировали смерть от COVID-19 еще семерых пациентов. Всего погибшими с начала пандемии числятся 1064 человека.
Подробности в материале: В Саратовской области от COVID-19 скончались ещё семь пациентов
Подготовку в Соединённых Штатах доклада о происхождении коронавирусной инфекции Китай расценивает как политическую игру. Об этом 28 мая сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.
Об этом: В Китае оценили подготовку в США доклада о происхождении коронавируса
Начальник Медицинского информационно-аналитического центра Свердловской области Сергея Тарадай скончался в одной из больниц Екатеринбурга. Соответствующую информацию подтвердили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.
По информации местных журналистов, Тарадай скончался от коронавируса в ГКБ № 40.
Где и когда состоится прощание с покойным, пока неизвестно. Чиновнику было 56 лет, он возглавлял центр с октября 2020 года. Структура занималась вопросами компьютеризации и цифровизации всей системы здравоохранения региона.
Подробности в материале: Умер глава свердловского Медицинского информационно-аналитического центра
В Оренбургской области выявлено ещё 66 заражений коронавирусом, что на один больше, чем днём ранее. Новые факты зафиксированы в 17 муниципальных образованиях, сообщает 28 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.
С конца марта 2020 года в регионе зарегистрирован 44 061 носитель коронавируса, среди которых 3671 ребенок. На 100 тыс. населения приходится 2248,10 факта заболевания.
Об этом: Число выявленных заражений коронавирусом в Оренбуржье превысило 44 тысячи
Вакцинация петербуржцев на территории садоводств в Ленинградской области начнется в субботу, 29 мая, сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. Эта мера должна помочь достижению коллективного иммунитета от COVID-19.
Читайте также: Власти Петербурга начинают вакцинацию дачников
В Пермском крае выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, что на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 28 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.
Стоит отметить, что в течение недели (с 22 мая) в регионе каждый день фиксируют то 97, то 98 случаев заражения. С конца марта 2020 года в Прикамье зарегистрировано 57 180 носителей коронавируса.
Об этом: В Прикамье жертвами COVID-19 стали ещё шесть человек
В Ставропольском крае приняли участие в вакцинации против коронавируса уже свыше 250 тысяч жителей. Второй компонент вакцины получили уже почти 200 тыс. человек. Об этом сообщили 28 мая в управлении по информполитике правительства края. Если принять во внимание, что для создания общего иммунитета должно быть привито не менее 60% населения, то на Ставрополье выполнено уже 16% плана.
Об этом: На Ставрополье прививки от коронавируса сделали 250 тыс. человек
85 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
Сообщается, что всего в регионе было выявлено 64 536 случаев заражения этой инфекцией.
Читайте также: В Самарской области за сутки выявили 85 новых носителей коронавируса
В Ставропольском крае за прошедший день подтвердился коронавирус у 60 человек. Днем раньше показатель прироста составил 62 человека, а 25 мая в крае было зафиксировано рекордно низкое число заболевших — всего 34 человека. Такие данные приводит 28 мая федеральный оперативный штаб.
Читайте подробнее: На Ставрополье вновь выявлено 60 заразившихся коронавирусом
В Екатеринбурге открыли 17 выездных пунктов вакцинации от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе Свердловской области.
Так, выездные пункты открылись на базе 15 торговых центров города: «Свердловск», «Академический», «Гринвич», «Мега», «Алатырь», «Леруа Мерлен» (на пер. Базовый и ул. Металлургов), «Дирижабль», «Сима-Ленд», «Мегаполис», «Омега», «Парк Хаус», «Максидом», «Таганский ряд» и «Карнавал». Также прививку можно поставить в аэропорту «Кольцово» и екатеринбургском цирке.
Однако в целом по Свердловской области выездных пунктов немного. Они есть ещё в Верхней Пымше (в «Кировском» на ул. Орджоникидзе, 18) и Нижнем Тагиле (ТРЦ «Депо»).
Читайте также: В Екатеринбурге открыли рекордное число пунктов вакцинации от коронавируса
Ульяновская область продолжает получать разные виды вакцин от COVID-19.
Читайте также: Ульяновская область получила новые партии двух вакцин от коронавируса
В Дагестане за прошедшие сутки выявлено еще 43 жителя, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. За последнюю неделю в регионе отмечено нарастание числа пациентов с COVID-19. Так, 24 мая было выявлено на десять заразившихся меньше. Такие данные приводит 28 мая федеральный оперативный штаб.
Подробности в материале: В Дагестане коронавирус подтвержден ещё у 43 человек
В Свердловской области зафиксированы ещё 93 носителя коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
27 мая 2021 года, для сравнения, власти зарегистрировали 98 случаев заражения, 26 мая — 94. Всего в области подтверждено 89 005 таких случаев.
Об этом: На Среднем Урале выявили уже более 89 тыс. носителей коронавируса
В Карачаево-Черкесии зафиксированы еще три смерти пациентов от осложнений в результате заболевания COVID-19. Общее число умерших от опасной инфекции достигло 128 человек, сообщили 28 мая в федеральном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии вновь скончались три COVID-пациента
В Ростовской области за последние сутки участниками прививочной кампании стали ещё пять тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 мая.
Читайте также: В Ростовской области вакцинацию завершили около 325 тысяч человек
В Ростовской области планируется сократить ковидный коечный фонд, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.
Подробности в материале: В Ростовской области сократят ковидный коечный фонд
В Татарии за минувший день зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 28 мая выявлено 21 392 случая инфицирования. С начала пандемии выздоровели 18 344 ковид-пациента, за сутки выписался 41 человек. Скончались за все время 495 носителей вируса, погибших от COVID-19 за сутки не зафиксировано.
Об этом: В Татарии выявлено ещё 32 случая заражения коронавирусом
В Татарии на 28 мая привились от коронавируса 348 038 жителей, за сутки — 5,5 тыс. человек. Второй компонент вакцины получили 243 658 жителей.
В Казани в ближайшие дни начнется вакцинация от коронавируса в садоводческих товариществах и у станций метро.
Читайте также: В Татарии могут развернуть пункты вакцинации на станциях метро и на дачах
В Псковской области за последние сутки выявили 53 новых носителя коронавируса, что на одного человека больше, чем сутками ранее. Об этом 28 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
Об этом: Суточная выявляемость ковида на Псковщине остается стабильной
Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» в России будет использоваться преимущественно для людей до 60 лет — Минздрав.
В Белгородской области 28 мая подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 114 пациентов, один человек скончался. На вакцинацию от COVID-19 записались 4462 добровольца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Белгородской области подтвердили 61 новый случай заражения коронавирусом
В настоящее время распространение избыточного веса и ожирения приобрело характер пандемии, и в результате ее последствий умирают намного чаще, чем от COVID-19. Об этом 28 мая заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Об этом: Мясников заявил о новой смертоносной пандемии, которая накрыла человечество
На Ямале за сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 28 мая сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 18 случаев.
Читайте подробнее: На Ямале число заражений коронавирусом превысило 39 тысяч
В Курганской области к 28 мая подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом. Из них 25 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 34 случая.
Об этом: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 31 человека
В основном для людей моложе 60 лет будет использоваться российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» в России, сообщил 28 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Читайте также: Мурашко назвал категорию людей, которым показан «Спутник Лайт»
Более 130 тысяч человек прошли вакцинацию от COVID-19 в Брянской области. В общей сложности в регион поступило свыше 150 тысяч доз вакцин, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе областного правительства.
Читайте подробнее: В Брянской области от COVID-19 привились свыше 130 тысяч человек
Чрезвычайный и полномочный посол Греции в России Екатерини Нассика сообщила, что прошла вакцинацию от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
Об этом: Посол Греции в России вакцинировалась «Спутником V»
Последствия гуляний в майские каникулы отразились на эпидемической ситуации и в новом постановлении, которое подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Состав районов по зонам вновь поменялся, теперь в «красной» их семь.
Подробности в материале: Районы Ленобласти вновь «поменяли цвет» из-за заболеваемости ковидом
В Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 28 мая прошли 248 273 человека. Полностью завершили иммунизацию антиковидной вакциной 187 951 человек.
Всего в Саратовскую область поступило 276 216 доз вакцины «Спутник V», 10 420 доз «ЭпиВакКороны» и 2340 компонентов «КовиВака». Организовано 96 прививочных пунктов и еще 15 работают в крупных торговых центрах. Шесть прививочных пунктов ведут прием круглосуточно.
Читайте также: В Саратовской области привиты от COVID-19 более 248 тыс. человек
В Санкт-Петербурге с начала пандемии от COVID-19 умерло 80 человек в возрасте от 18 до 25 лет.
Об этом: В Петербурге от COVID-19 погибли 80 человек в возрасте от 18 до 25 лет
Минздрав России получил данные по безопасности вакцины от коронавируса «Спутник V» для беременных, вносятся изменения в инструкцию по использованию препарата, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
Об этом: Минздрав получил данные по безопасности вакцины «Спутник V» для беременных
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга призвал вузы города повысить охват вакцинацией среди своих студентов. В настоящий момент в городе из этой категории привилось менее 3% горожан.
Читайте подробнее: Комздрав Петербурга просит вузы активней прививать студентов от ковида
В России продолжается подготовка к испытаниям вакцины от коронавируса «Спутник V» среди детей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Подробности в материале: В Минздраве рассказали о планах испытаний вакцины «Спутник V» среди детей
В Тюменской области за сутки выявлено 50 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 мая сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 54 случая.
Об этом: В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 50 человек
Министр здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики Казим Шаманов стал участником прививочной кампании против коронавируса. Глава минздрава сделал прививку и призвал жителей региона последовать его примеру. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба регионального минздрава. По данным ведомства, Казим Шаманов привился первой российской вакциной «Спутник V».
Читайте подробнее: Министр здравоохранения Карачаево-Черкесии привился от коронавируса
Заболеваемость гриппом во время эпидемии коронавируса снизилась до мизерных уровней по всему миру. Эпидемиологи предполагают, что этому помогли именно ограничительные меры, введённые для борьбы с коронавирусом, — сообщает Телеграм-канал «Рациональные числа».
За последние семь дней в Петербурге общее количество активно больных COVID-19 увеличилось на 10,89%. Остальные эпидемические показатели также ухудшились.
Читайте также: В Петербурге больных ковидом стало больше на 10%
В Челябинской области за 28 мая выявили 87 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе обнаружили уже 62 862 случая заражения. Выздоровели 57 328 пациентов.
Читайте также: В Челябинской области снова снизилось число ковид-пациентов
В Красноярском крае за последние сутки выявили 95 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 73 319. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Читайте также: В Красноярском крае за сутки выявили 95 носителей коронавируса
За прошедшие сутки в Российской Федерации от последствий коронавирусной инфекции скончался 401 человек.
Об этом: За сутки в России от последствий COVID-19 умер 401 человек
В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 9289 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Об этом: В России за сутки выявлено 9289 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Хакасии за сутки выявили 25 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе достигло 23 087 (с начала года — 5535). Об этом 29 мая сообщает пресс-служба правительства Хакасии.
Читайте подробнее: В Хакасии за сутки коронавирус выявили у 25 человек
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 49 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 29 мая. Днём ранее, 28 мая, в регионе было зарегистрировано 50 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 576 человек.
Читайте также: В Калужской области за сутки выявлено 49 носителей коронавируса
За 28 мая число носителей коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге увеличилось на 846 человек, сообщили в субботу, 29 мая, в городском оперштабе. Этот показатель — на шесть случаев больше, чем сутками ранее, и на десять случаев больше, чем два дня назад.
Читайте подробнее: В Петербурге коронавирус выявили еще у 846 человек
В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 180 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 29 мая.
Читайте подробнее: В Ростовской области за сутки обнаружили 180 носителей коронавируса
В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 18 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 29 мая.
Подробности в материале: В Ростовской области жертвами коронавируса стали ещё 18 человек
В Нижегородской области по состоянию на 29 мая выявили 149 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 146 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 117 825 случаев.
Читайте подробнее: В Нижегородской области выявили почти 150 новых носителей коронавируса
В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 15 человек, сообщает региональный оперштаб 29 мая.
Читайте также: В Калмыкии обнаружили ещё 15 носителей коронавируса
За минувшие сутки 12 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 15 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3598 человек.
Читайте подробнее: Ещё 12 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19
В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 29 мая.
Подробности в материале: В Калмыкии скончался ещё один пациент с COVID-19
В Мордовии по состоянию на 29 мая выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 28 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 906 случаев.
Об этом: В Мордовии ежедневно подтверждают около 30 случаев заражения коронавирусом
В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 278 человек.
Читайте подробнее: В Мордовии ещё один человек скончался от COVID-19
В Марий Эл по состоянию на 28 мая выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 17 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 496 случаев.
Подробности в материале: В Марий Эл выявили ещё 18 случаев заражения коронавирусом
В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано также два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 245 человек.
Читайте подробнее: В Марий Эл за сутки от COVID-19 скончались два человека
При проведении секвенирования образцов биологического материала в референс центрах выявлены индийский геновариант в двух случаях и британский вариант в трех случаях. В течение мая из-за границы в Марий Эл прибыли 348 граждан, в числе которых 49 иностранцев. Было выявлено пять случаев заражения коронавирусом — инфекция завезена из Индии, Непала и в трех случаях из Белоруссии.
Об этом: В Марий Эл выявили британский и индийский штаммы коронавируса
Марий Эл в ближайшее время ожидает поставки крупной партии вакцины от коронавируса. По словам замглавы министра здравоохранения республики Татьяны Бастраковой, ожидается поставка вакцины «Спутник V» в объеме 22,6 тыс. комплектов.
Читайте также: Марий Эл ожидает поставки ещё одной крупной партии вакцины от коронавируса
В Марий Эл по состоянию на 29 мая прививку от коронавируса сделали 56 146 человек. Из этого числа 45 927 жителей республики получили оба компонента препарата, завершив полностью процесс вакцинации.
Об этом: Почти 46 тыс. жителей Марий Эл завершили вакцинацию от коронавируса
В Марий Эл режим повышенной готовности, действующий для предотвращения и контроля за распространением коронавируса, продлён до 5 июля. По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Булатовой, эпидситуация в республике продолжает оставаться напряженной.
Подробности в материале: В Марий Эл вновь продлили режим повышенной готовности
В Свердловской области зарегистрировали ещё 96 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Всего с начала пандемии в регионе выявили уже 89 101 носителя коронавируса. Выздоровели 82 994 гражданина.
Об этом: В Свердловской области COVID-19 погубил ещё 11 человек
В Ямало-Ненецком АО зафиксировали ещё 20 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии эту инфекцию выявили уже у 39 063 человек. Выздоровели 37 848 граждан.
В Югре за 28 мая выявили ещё 55 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Больше всего (соответственно 16 и 12) оказалось в Нижневартовске и Сургуте. Всего же с начала пандемии в регионе обнаружили уже 57 404 заразившихся.
Читайте подробнее: В Югре выявили ещё 55 носителей коронавируса
В Тюменской области к утру 29 мая выявили ещё 54 носителя коронавируса. Эти данные приводит областной оперштаб.
Читайте подробнее: В Тюменской области выявили ещё 54 носителя коронавируса
За последние сутки в Петербурге количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, увеличилось на 14,28%.
Об этом: Суточное число случаев COVID-19 в Петербурге выросло на 14%
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что рост уровня заражения коронавирусом в российской столице после майских праздников объясняется сезонностью.
Об этом: Собянин объяснил всплеск COVID-19 в Москве после майских
Рост числа выявляемых в столице России случаев заражения коронавирусом весной и после майских праздников был сезонным, что является характерным для любых простудных заболеваний. Об этом 30 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
Подробности в материале: Собянин назвал сезонным весенний рост случаев заражения коронавирусом
В Челябинской области выявлено ещё 87 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Всего медики обнаружили уже 62 949 случаев заражения. Выздоровели 57 414 человек.
Читайте подробнее: В Челябинской области выявили ещё 87 носителей коронавируса
В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 9694 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Об этом: В России за сутки выявили 9694 новых случаев заражения коронавирусом
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждёны у 51 человека за последние сутки, сообщает федеральный штаб 30 мая. Днём ранее, 29 мая, в регионе было зарегистрировано 49 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 627 человек.
Читайте также: В Калужской области за сутки выявлен 51 носитель коронавируса
За субботу, 29 мая, в Петербурге зафиксировано 829 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 17 случаев меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 30 мая в городском оперштабе. До этого в течение двух дней суточная цифра новых носителей увеличивалась.
Читайте подробнее: Суточное число новых носителей коронавируса в Петербурге пошло на снижение
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что участие как можно большего числа граждан России в вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 очень важно для создания коллективного иммунитета и победы над пандемией в стране.
Подробности в материале: Мурашко призвал граждан России вакцинироваться от коронавируса
В Свердловской области выявлено ещё 99 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
48 случаев зарегистрировано в Екатеринбурге. Также они зарегистрированы в ряде других муниципалитетов, среди которых, в частности, Алапаевский район, Богданович, Берёзовский, Нижняя Тура, Первоуральск и т.д.
Читайте также: В Свердловской области выявили уже 89200 носителей коронавируса
В Свердловской области с начала пандемии выздоровели уже 83 095 пациентов, ранее заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
За сутки от COVID-19 скончались ещё 11 человек. А с начала пандемии от этого заболевания из жизни ушли уже 3414 граждан.
Об этом: В Свердловской области выздоровели уже более 83 тыс. ковид-пациентов
В Пермском крае выявлено ещё 96 случаев заражения коронавирусом. Эти данные приводит краевое управление Роспотребнадзора.
Из них 24 человека госпитализированы, а 72 лечатся амбулаторно. Всего с начала пандемии в регионе был выявлен 57 371 ковид-пациент.
Читайте подробнее: В Прикамье выявили ещё 96 носителей коронавируса
В Оренбургской области обнаружено ещё 68 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
В Ямало-Ненецком АО за 29 мая выявили ещё 19 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Подробности в материале: На Ямале выявили ещё 19 носителей коронавируса
В Югре за 29 мая обнаружили ещё 50 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Читайте подробнее: В Югре выявили ещё 50 носителей коронавируса
В Тюменской области обнаружено ещё 52 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии таких случаев выявлено уже 36 725. Выздоровели пока 35 174 гражданина.
Об этом: В Тюменской области выявили ещё 52 носителя коронавируса
В Курганской области обнаружено ещё 30 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
23 новых пациента выявлены в Кургане. Также такие случаи зарегистрированы в Шадринске, Макушинском муниципальном округе и двух районах — Кетовском и Щучанском.
Читайте также: В Зауралье выявили ещё 30 носителей коронавируса
На Сахалине за последние сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 26). За весь период пандемии в островном регионе инфицирование SARS-CoV-2 на 30 мая лабораторно подтвердилось у 22 990 человек.
Читайте также: На Сахалине выявили почти 23 тысячи случаев заражения коронавирусом
На Сахалине за прошедшую неделю, с 24 по 30 мая, привились от коронавируса 3523 человека, завершили вакцинацию, получив оба компонента препарата, ещё 4035 жителей островного региона.
Подробности в материале: На Сахалине в очереди за прививкой от COVID-19 стоят почти 43 тыс. человек
Глава Якутии Айсен Николаев продлил режим повышенной готовности для недопущения распространения коронавируса до 15 июня включительно.
Читайте также: В Якутии продлён режим коронавирусных ограничений
На Камчатке за последние сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — девять). За весь период пандемии в крае инфицирование SARS-CoV-2, по данным на 31 мая, подтвердилось у 14 688 человек.
Читайте также: На Камчатке выявили ещё восемь носителей коронавируса
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Магаданской области продлён до 30 июня включительно.
Читайте подробнее: На Колыме из-за коронавируса продлили режим повышенной готовности
В Магаданской области полный курс вакцинации от коронавируса на утро 31 мая завершили уже 18 927 человек.
Подробности в материале: На Колыме вакцинировались от COVID-19 уже более 35% взрослого населения
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 31 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3233 человека, причём 26 из них добавили в сводку за выходные дни, 29−30 мая 2021 года.
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 460 человек, +62 за выходные дни) и ОРВИ (30 217 человек, +102 за выходные дни).
Читайте также: В Алтайском крае от COVID-19 скончались ещё 26 человек
Ещё два пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии — 57-летняя и 60-летняя женщины.
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 31 мая 2021 года от коронавируса привился 248 271 человек (+ 3375 за выходные дни). Такие данные приводит оперативный штаб региона.
Также известно, что 49 524 человека получили первую прививку (+ 913 за выходные дни) и 198 747 человек (+ 2462 за выходные дни) полностью привиты.
Читайте также: На Алтае за выходные от COVID-19 привились менее четырёх тысяч человек
Количество активно больных COVID-19 в Санкт-Петербурге, по данным на 30 мая, составляет 18 076 человек. За неделю таких пациентов стало больше на 10,49%, сообщили в городском оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Петербурге больны ковидом более 18 тыс. человек
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2573 человек, причём 16 из них погибли только за выходные дни, 29−30 мая 2021 года.
Также, судя по данным оперативного штаба на 31 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 69 986 человек (+335 за выходные дни).
Читайте также: В Приангарье за выходные скончались ещё 16 пациентов с COVID-19
В Ульяновской области с начала пандемии проведено 906 839 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.
Об этом: В Ульяновской области выявлены ещё 84 носителя коронавируса
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться относительно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 31 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 228, причём 102 из них обнаружили за выходные дни, 29−30 мая 2021 года.
Подробности в материале: В Забайкалье скончались ещё два пациента с COVID-19
Высказывание президента РФ Владимира Путина о нецелесообразности обязательной вакцинации от коронавируса поддерживает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Корреспонденту ИА REGNUM он также пояснил:
«Всё дело в недостаточной изученности напряженности и продолжительности формируемого иммунитета, в связи с чем не является окончательно выясненной должная периодичность вакцинации.
Также сдерживающим фактором является отсутствие угрозы существованию народа, эпидемия не влечет высокую летальность. Вдобавок ко всему очень хорошо себя зарекомендовали простые меры профилактики заражения — использование масок и увеличение дистанции общения. Все это делает введение обязательной вакцинации чрезмерным по масштабам и экономическим затратам мероприятием».
Подробности в материале: Врач пояснил, почему вакцинация от COVID-19 не должна стать обязательной
В Бурятии суточный прирост случаев заражения коронавирусом впервые за долгое время превысил 90. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 92 человек.
Подробности в материале: В Бурятии выявили более 90 случаев заражения коронавирусом за сутки
С начала мая суточная заболеваемость COVID-19 в Бурятии выросла в четыре раза и достигла 92 по состоянию на 31 мая. В связи с этим глава региона Алексей Цыденов поручил развернуть дополнительные койки в ковидных стационарах.
Об этом: Суточная заболеваемость COVID-19 в Бурятии за месяц выросла в 4 раза
В Приморье отмечается рост числа выявленных заражённых коронавирусом — с середины мая ежедневно фиксируют более 30 новых случаев.
Читайте также: В больницах Приморья вновь массово открывают ковидные койки
В Республике Алтай подтвердили три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в мае скончались двое жителей Майминского района 69 и 84 лет, а также 83-летний житель Горно-Алтайска.
Читайте подробнее: На Алтае скончались ещё три пациента с COVID-19
В Забайкалье из-за всплеска заболеваемости COVID-19 на объектах бизнеса возобновлены проверки сфер торговли и общественного питания. Наблюдениями поделился вице-премьер правительства региона Александр Бардалеев по итогам рейда. Подробности 31 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
В ходе проверок оказалось, что наиболее злостными нарушителями являются посетители и работники торговли на центральном рынке Читы: социальная дистанция не соблюдается, почти все находятся в торговых павильонах без масок.
90 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 31 мая сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики.
По его словам, всего в регионе выявили 38 201 случай заражения коронавирусом.
Читайте подробнее: В Башкирии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
На территории Бурятии спортивные и физкультурные мероприятия будут проходить преимущественно без зрителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение принято 31 мая на заседании оперативного штаба.
Об этом: Спортивные состязания в Бурятии будут проходить без зрителей
В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусом, что на три случая меньше, чем накануне, 30 мая.
Читайте подробнее: В Горном Алтае за сутки выявили 17 новых носителей коронавируса
Все лица, которые будут контактировать с прибывшими на VI Всемирную фольклориаду в Уфу, должны быть вакцинированы от COVID-19. Об этом 31 мая сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, на прошлой неделе состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению этого мероприятия, на котором обсудили все вопросы. При этом остались некоторые нюансы, которые нужно предусмотреть.
«Коллеги из муниципалитетов, обращаю ваше внимание на то, что все те, кто имеет отношение к контакту с прибывшими в ваши районы на Фольклориаду делегациями, должны быть вакцинированы, и это обязательно. Либо должна быть ПЦР-справка, либо должны быть вакцинированы, с антителами», — заявил Хабиров.
Читайте также: В Башкирии обнародовали требования к участникам Всемирной фольклориады
Сабантуи нужно проводить трезвые в Башкирии. Об этом напомнил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, люди очень соскучились по сабантуям, поскольку их не проводили в прошлом году. В этом году санитарно-эпидемиологическая ситуация позволяет их провести, пояснил он.
Читайте подробнее: Глава Башкирии напомнил о запрете продажи алкоголя на сабантуях
Лёгкие курящих людей уже повреждены, и заболевание COVID-19 у них чаще всего протекает в тяжёлой форме. Об этом сообщает 31 мая пресс-служба Роспотребнадзора.
Организму курильщика сложнее победить респираторную болезнь. Кроме того, опасность заражения коронавирусом через рот при употреблении табака повышается.
Подробности в материале: Курильщиков предупредили о более тяжёлом течении COVID-19
В Кемеровской области, по данным на сегодня, 31 мая, за прошедшие сутки выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 57 случаев.
Читайте подробнее: В Кузбассе выявлено уже более 37 тысяч носителей коронавируса
В Челябинской области за 30 мая выявили ещё 86 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе обнаружили уже 63 035 случаев заражения. Выздоровели 57 504 пациента.
Подробности в материале: В Челябинской области выявили уже более 63 тыс. ковид-пациентов
В Ростове-на-Дону возле городской больницы № 4 произошла трагедия. На пороге лечебного учреждения скончался мужчина.
Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону на пороге больницы скончался мужчина
В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 14 человек, сообщает региональный оперштаб 31 мая.
Читайте также: В Калмыкии выявили ещё 14 носителей коронавируса
За последние сутки в Петербурге тесты на коронавирус сдали 15 928 человек, сообщили 31 мая в городском оперативном штабе. Это на 7807 человек меньше, чем сутками ранее, когда тесты сдали более 23 тыс. человек.
Подробности в материале: В Петербурге за сутки проверили на коронавирус около 16 тыс. человек
В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 31 мая.
Читайте подробнее: В Калмыкии жертвой коронавируса стал ещё один пациент
В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 58 новых носителей коронавируса, это столько же, сколько и сутками ранее. Также выписали по выздоровлении 58 человек.
Читайте подробнее: В Карелии за сутки выявили с ковидом и выписали выздоровевших по 58 человек
Пандемия коронавируса первое время была опасна отсутствием резервов и угрозой коллапса экономической системы. Об этом в интервью РБК заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
«Первая волна, которая была весной, опасна была тем, что никто ничего не понимал, и резервов не было. Когда ты не понимаешь, что будет, и у тебя нет резервов, естественно, ты стараешься и вынужден действовать самым жестким образом. Ты должен, чтобы только не случилось самое страшное. А самое страшное — это коллапс системы», — сказал Белоусов.
Читайте подробнее: Белоусов рассказал об устойчивости экономики к пандемии коронавируса
Минпросвещения РФ надеется на то, что новый учебный год в российских школах удастся начать в очном формате. Об этом журналистам заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
«Мы надеемся, эпидемиологическая ситуация позволит следующий учебный год начать в традиционном очном формате», — сказал Кравцов.
Подробности в материале: В Минпросвещения РФ надеются на очное начало учебного года
В Ульяновской области первую прививку от COVID-19 сделали 132 тыс. жителей.
Читайте также: В Ульяновской области привились от коронавируса более 100 тыс. жителей
В Брянской области 31 мая подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 173 теста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Брянской области подтвердили 75 новых случаев заражения коронавирусом
В Республике Калмыкия продлён режим коронавирусных ограничений до 20 июня. Соответствующее решение принято по итогам заседания регионального оперштаба.
Читайте подробнее: В Калмыкии продлён режим коронавирусных ограничений
В Ульяновской области для выработки коллективного иммунитета осталось привить ещё 466 тыс. жителей.
Об этом: В Ульяновской области осталось привить ещё 466 тыс. жителей
Россия в период пандемии коронавируса показала себя с положительной стороны в сфере работоспособности базовых структур, из-за чего многие смотрят на неё с этой точки зрения. Об этом в интервью РБК заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
«Многие игроки [во всём мире] стали понимать, что нужно больше диверсифицироваться: нельзя класть все яйца в одну корзину, нельзя оперировать только устоявшимися связями, нужно иметь новые связи, новые площадки и новые точки опоры. А поскольку Россия показала себя в пандемию, что бы про нас ни говорили, очень хорошо с точки зрения сохранения работоспособности базовых структур — в отличие от Европы и тех же самых Соединенных Штатов — то, конечно, сейчас многие смотрят на Россию с этой точки зрения», — сказал Белоусов.
Подробности в материале: Белоусов рассказал о роли пандемии коронавируса как триггера экономики
За минувшие сутки в России выявили 8475 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Читайте также: В России выявлено 8475 новых случаев заражения коронавирусом
В 2020 году школы вернулись к очному режиму образования, как только это позволила эпидемиологическая ситуация. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Дмитрий Кравцов.
«Мы говорили в прошлом учебном году, когда началась пандемия, что как только позволит эпидемиологическая ситуация, школы вернутся с домашнего обучения, дистанционного обучения, к очному формату. И так это и произошло — с 1 сентября школы приступили к очному режиму», — сказал Кравцов.
Читайте подробнее: Кравцов рассказал, как школы прошли пандемию коронавируса
В Республике Крым подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 31 мая. Сутками ранее было зафиксировано 98 случаев заражения.
Власти Забайкальского края профинансировали из краевого бюджета оплату доставки вакцин от коронавируса в медицинские учреждения. Как сообщает 31 мая пресс-служба правительства региона, сумма составила 5,2 миллиона рублей.
Всего в бюджете на указанные цели предусмотрено 7,5 миллиона рублей, что позволит доставить в медорганизации региона свыше 900 тысяч доз вакцин от коронавируса.
Об этом: Забайкалье выделило миллионы на доставку вакцины от COVID-19
Решение об особенностях проведения ЕГЭ в 2022 году будет приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации в стране. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Что касается следующего года, то нужно смотреть за эпидемиологической ситуацией. Решения прошлого года и этого года связаны с тем, чтобы сократить и количество сдающих экзамены», — сказал Кравцов.
Читайте подробнее: Кравцов рассказал об особенностях ЕГЭ в 2022 году
За истекшие сутки в Москве выявили 2614 случаев заражения коронавирусом, сообщили 31 мая в оперативном штабе столицы.
«Подтверждено 2614 новых случаев заражения, госпитализировали 966 человек, скончались 55 пациентов», — рассказали в штабе.
Подробности в материале: В Москве за сутки выявили 2614 случаев заражения коронавирусом
За истекшие сутки в Петербурге лабораторным путём выявили 822 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 31 мая в федеральном оперштабе. Это на семь случаев меньше, чем в субботу, 29 мая.
Подробности в материале: В Петербурге обнаружили 822 новых носителя SARS-CoV-2
Ещё 176 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 31 мая.
Подробности в материале: Ещё 176 жителей Ростовской области заразились коронавирусом
В Краснодарском крае подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 31 мая. Ранее, 30 мая, сообщалось о 94 новых случаях заражения.
Подробности в материале: В Краснодарском крае за сутки выявили 95 носителей коронавируса
В Ростовской области за последние сутки скончались четыре ковид-пациента, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 31 мая.
Читайте также: В Ростовской области скончались ещё четыре ковид-пациента
В Воронежской области подтверждено 143 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 31 мая в региональном оперативном штабе. Накануне, 30 мая, было выявлено 145 новых носителей инфекции.
Читайте также: В Воронежской области выявлены 143 новых носителя коронавируса
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 47 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 31 мая. Днём ранее, 30 мая, в регионе был зарегистрирован 51 случай. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 674 человек.
Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлены 47 носителей коронавируса
В Чувашии продолжают ежесуточно регистрировать летальные исходы от COVID-19.
Читайте также: Число жертв коронавируса в Чувашии достигло 1430 человек
В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 89 новых зараженных коронавирусом, это на один случай меньше, чем сутками ранее, при этом больше всего новых носителей выявлено в примыкающем к Петербургу городе Мурино.
Читайте подробнее: Наибольшее число зараженных в Ленобласти за сутки выявили в Мурино
В Ульяновской области зарегистрированы новые летальные исходы от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.
Читайте также: В Ульяновской области умерли ещё семь пациентов с коронавирусом
В Волгоградской области 31 мая выявлено 90 новых носителей коронавируса — на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 86 человек. От осложнений при COVID-19 скончались ещё восемь пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Волгоградской области за сутки выявили 90 носителей коронавируса
В Ставропольском крае за выходные — с 28 по 30 мая — скончались еще 14 жителей региона. Общее число случаев летального исхода за все время пандемии выросло в крае до 1508. Об этом сообщили 31 мая в федеральном оперативном штабе.
Читайте подробнее: На Ставрополье за выходные 14 человек скончались от COVID-19
В Ульяновской области выздоровели ещё более 70 пациентов, у которых ранее было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Читайте подробнее: В Ульяновской области выявили почти 56 тыс. случаев заражения коронавирусом
С призывом к жителям России сделать себе прививки от COVID-19 обратился президиум Российской академии наук (РАН). Соответствующее заявление обнародовано на сайте РАН.
Читайте подробнее: В РАН призвали жителей России пройти вакцинацию от COVID-19
Число вакцинированных от коронавируса в России превысило миллион человек. Об этом 31 мая сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы перевалили за миллион — 1 миллион 75 тысяч у нас было вакцинировано по состоянию на 28 мая», — сказал глава региона.
Подробности в материале: Свыше миллиона жителей Подмосковья вакцинировали от коронавируса
73 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
Сообщается, что всего по области было выявлено 64 776 случаев заражения этой инфекцией. При этом всего в регионе скончались 1946 пациентов с COVID-19, в том числе 14 таких пациентов скончались в минувшие 24 часа.
Об этом: В Самарской области за сутки выявили более 70 носителей коронавируса
В Карачаево-Черкесии смертность от COVID-19 продолжает расти. За прошедшие выходные скончались от осложнений после заражения коронавирусом еще семь жителей региона. Общее число случаев летального исхода от этой опасной болезни достигло 135, сообщили 31 мая в федеральном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии в мае 58 человек скончались от COVID-19
Вакцина «ЭпиВакКорона» может быть несовместима с уколом ботулотоксина, вследствие чего процедуру вакцинации следует отделить от процедуры укола ботоксом. Об этом говорится в официальном аккаунте Роспотребнадзора в Instagram.
«Учитывая, что напряженный иммунный ответ после «ЭпиВакКороны» формируется к 42 суткам после второй вакцинации, а при применении ботулотоксина у 1−5% пациентов могут вырабатываться антитела, необходимо разделить эти процедуры», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: Роспотребнадзор призвал не колоть ботокс одновременно с вакциной
В Чечне число «активных» больных с диагнозом COVID-19 составило в настоящее время 129 человек. Общее число носителей коронавируса за всё время пандемии достигло в регионе 12 293 человек. Такие данные привел 31 мая федеральный оперативный штаб.
Читайте подробнее: В Чечне осталось всего 129 пациентов с COVID-19
В Удмуртии по состоянию на утро 31 мая выявили 42 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 43 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 155 случаев.
За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 447 человек.
Читайте также: За сутки двое жителей Удмуртии скончались от COVID-19
В Удмуртии по состоянию на 31 мая провели 1 159 450 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4364 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 4553 исследования.
Читайте подробнее: В Удмуртии третий день проводят больше 4 тыс. тестов на коронавирус
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 31 мая прививку от коронавируса сделали 116 628 человек. Второй компонент препарата получили 89 034 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Читайте подробнее: Почи 117 тыс. жителей Удмуртии вакцинировались от коронавируса
Новосибирская область получила первую партию препарата, разработанного исследовательским центром имени Чумакова, — 3 900 комплектов. Это третья вакцина от коронавируса, доступная новосибирцам, отметили в региональном правительстве.
Первую партию вакцины «КовиВак» распределили во все медорганизации области. Сегодня начали прививать этим препаратом желающих.
Читайте подробнее: Новосибирцев начали прививать вакциной «КовиВак»
В Нижегородской области по состоянию на 31 мая выявили 141 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 143 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 118 109 случаев.
Подробности в материале: В Нижегородской области выявили 141 нового носителя коронавируса
За минувшие сутки 14 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 15 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3627 человек.
Подробности в материале: За сутки от COVID-19 скончались 14 жителей Нижегородской области
В Мордовии по состоянию на 31 мая выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 963 случаев.
Подробности в материале: В Мордовии подтвердили 28 новых случаев заражения коронавирусом
В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 281 человека.
В Марий Эл по состоянию на 31 мая выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 16 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 528 случаев.
Подробности в материале: В Марий Эл вновь выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом
В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано также два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 249 человек.
Об этом: Двое жителей Марий Эл за сутки скончались от COVID-19
В Пермском крае за сутки выявили 97 заражений коронавирусом, что на один больше, чем днем ранее, сообщает 31 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.
Общее число носителей коронавируса в регионе достигло 57 468. Показатель заболеваемости составил 2210,9 на 100 тыс. населения.
Читайте подробнее: В Прикамье выявили ещё 97 случаев заражения коронавирусом
В Псковской области за последние сутки выявили 20 новых носителей коронавируса, что на 15 человек меньше, чем сутками ранее. Вместе с тем региональные власти продлили действие ограничительных мер до конца июня. Об этом 31 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Псковской области до конца июня продлили коронавирусные ограничения
В Ростовской области резко сократились темпы вакцинации от COVID-19, следует из информации, опубликованной на сайте донского правительства 31 мая.
Об этом: В Ростовской области резко сократились темпы вакцинации
В Оренбургской области выявили 67 новых заражений коронавирусом, что на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 31 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.
С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 44 265 носителей коронавируса, среди которых 3678 детей. Выздоровели 40 623 оренбуржца. Жертвами коронавирусной инфекции стали 980 человек. За последние сутки подтверждено четыре летальных исхода.
В Новосибирске открылся ещё один пункт вакцинации от коронавируса. Он заработал в Новосибирском зоологическом парке имени Р. А. Шило.
Подробности в материале: В новосибирском зоопарке заработал пункт вакцинации от коронавируса
В Югре за сутки выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 31 мая региональный оперативный штаб.
Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 50 случаев.
Об этом: В Югре снижается число суточных заражений коронавирусом
В Новосибирской области, в соответствии с принятыми сегодня, 31 мая, изменениями в действующие постановления губернатора и правительства региона, масочный режим продлён по 30 июня. Об этом сообщает областное правительство.
Читайте также: В Новосибирской области масочный режим продлили ещё на месяц
В Свердловской области подтвердили ещё 95 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в профильном оперативном штабе региона.
Для сравнения, почти столько же носителей было зарегистрировано 29 мая 2021 года (96 человек), а 30 мая в области зафиксировали 99 носителей. Всего в регионе подтверждено 89 295 случаев заражения с марта 2020 года.
Читайте также: На Среднем Урале выявили ещё 95 носителей коронавируса
В Курганской области к 31 мая подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом. Из них 27 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составил в Зауралье 30 случаев.
Подробности в материале: В Курганской области за сутки выявлен 31 ковид-пациент
Роспотребнадзор: по состоянию на 31 мая 2021 года в России выявлено 5 071 917 случаев заражения коронавирусом. За весь период выписано по выздоровлении 4 684 585 человек.
В Тюменской области за сутки выявлено 53 случая заражения коронавирусом. Об этом 31 мая сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составил 52 случая.
Подробности в материале: В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 53 человек
В Белгородской области 31 мая выявлено 60 новых носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались две пенсионерки. На вакцинацию от COVID-19 за сутки записались 1908 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Белгородской области выявили 60 новых носителей коронавируса
На Ямале за сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 мая сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составил 19 случаев.
Читайте подробнее: На Ямале за сутки коронавирус выявили у 17 человек
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 31 мая, за прошедшие сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 77 случаев.
Читайте также: Ещё четыре новосибирца стали жертвами коронавируса
В Кемеровской области открылся новый пункт вакцинации от коронавируса. Теперь прививку можно сделать в недавно открывшемся ледовом дворце «Кузбасс».
Читайте также: В ледовом дворце «Кузбасс» заработал пункт вакцинации от COVID-19
В Рязанской области 31 мая подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 46 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.
Подробности в материале: В Рязанской области подтвердили ещё 49 случаев заражения коронавирусом
У людей, получивших прививку от коронавируса в Нижегородской области, не зафиксировано ни одного тяжелого осложнения или летального исхода.
Читайте подробнее: 350 тысяч нижегородцев привились от коронавируса
Власти Санкт-Петербурга увеличивают количество коек в инфекционных стационарах в связи с началом Петербургского международного экономического форума. Участники форума, у которых будет выявлен коронавирус, будут госпитализированы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 31 мая губернатор Петербурга Александр Беглов.
Читайте подробнее: В Петербурге создают резерв коек на время ПМЭФ
Турция рассчитывает на скорое возобновление авиасообщения с Россией с учётом снижения заболеваемости COVID-19 в стране, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.
Читайте подробнее: Турция надеется на возобновление авиасообщения с Россией
За последнюю неделю в Новгородской области выявлен 251 случай заболевания COVID-19. Рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 4,5%. Все действующие ограничения в регионе будут сохранены.
Читайте подробнее: В Новгородской области на 4,5% выросла заболеваемость COVID-19
В Новгородскую область поступило 780 комплектов вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной Научным центром имени М.П. Чумакова. Эта вакцина уже распределена по районам Новгородчины.
Читайте также: В Новгородской области начнут прививать «КовиВаком»
В Калужскую область в настоящее время поступило около 113 тысяч комплектов доз вакцины от COVID-19, привито 99 129 человек. Об этом 31 мая сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В области открыто 43 стационарных пункта вакцинации, сформировано пять мобильных пунктов и 46 выездных бригад.
Об этом: В Калужской области от COVID-19 привиты более 99 тыс. человек
За истекшую неделю в Петербурге количество людей, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, выросло на 11,35% по сравнению с предыдущей майской неделей. Общее количество госпитализированных пациентов с COVID-19 и пневмониями увеличилось на 2,1%.
Читайте также: Недельная заболеваемость COVID-19 в Петербурге выросла на 11%
В Кирове врачам удалось спасти восьмилетнюю девочку, которая при заболевании COVID-19 получила 100%-ное поражение лёгких.
В настоящее время состояние девочки стабилизировалось, КТ (компьютерная томография) показала положительную динамику. Ребенок переведен под амбулаторное наблюдение врачей.
Читайте также: В Кирове спасли восьмилетнюю девочку со стопроцентным поражением лёгких
В Петербурге, по данным на 31 мая, вакцинацию от коронавируса прошли 688 078 человек, в том числе 573 720 человек полностью завершили цикл вакцинации. Напомним, постоянное население Петербурга составляет 5 млн 382 тыс. человек.
Читайте подробнее: В Петербурге привили от коронавируса 688 тыс. человек
Российские власти приняли решение о продлении ограничения пассажирского авиасообщения с Турцией после 1 июня из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщает ряд федеральных СМИ со ссылкой на источники.
Читайте подробнее: Россия не возобновит полёты в Турцию с 1 июня, сообщают источники
30 мая в Санкт-Петербурге скончался один из самых ярких ярославцев — предприниматель, коллекционер, просветитель, путешественник, блогер и автор книг Ян Левин. Ранее он был госпитализирован с тяжёлой формой COVID-19. Ему было 39 лет. Горожане прощаются с Яном Александровичем в социальных сетях — своим другом его называют даже те, кто не был знаком с ним лично.
Читайте также: Ярославль прощается с Яном Левиным
Россия продлевает действие ограничений на пассажирское авиасообщение с Турцией и Танзанией до 21 июня. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Читайте подробнее: Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией
Россия в начале июня возобновит ранее приостановленное из-за коронавируса регулярное авиасообщение с Австрией, Великобританией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное авиасообщение с Албанией. Решение об этом принято на заседании оперативного штаба.
Читайте подробнее: Россия возобновляет авиасообщение ещё с девятью странами
На Чукотку поступила первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак» — теперь жителям региона доступны все три отечественных препарата: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Об этом: На Чукотке для вакцинации от коронавируса доступны три препарата
В Магаданскую область поступила первая партия вакцины от COVID-19 «КовиВак». Всего 780 доз.
Читайте также: Колыма получила почти 800 доз вакцины «КовиВак»
В Ульяновской области чуть подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом.
Читайте также: В Ульяновской области выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусом
В Бурятии за минувшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 38 677. Об этом утром 28 мая сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.
Читайте подробнее: В Бурятии число больных COVID-19 возросло почти до 700 человек
В Бурятии за прошедшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 38 677.
Об этом: В Бурятии за сутки коронавирус выявили у ещё 87 человек
В Туве за минувшую неделю с 22 по 28 мая зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала 2021 года в регионе выявлено 1162 случая инфицирования.
Читайте подробнее: Число случаев заражения коронавирусом в Туве приблизилось к 17 тыс
В Республике Алтай по итогам минувшей недели заболеваемость COVID-19 выросла на 38%. По словам главы региона Олега Хорохордина, выявлено 108 случаев заражения против 78 на предыдущей неделе.
Читайте подробнее: На Алтае назвали причину роста заболеваемости COVID-19
Почти на 32% снизилась заболеваемость COVID-19 за неделю в сравнении с предыдущей неделей в Самарской области. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба области. Так, количество инфицированных уменьшилось по всем возрастам, кроме категории 15−17 лет, в которой фиксируется небольшое увеличение.
Читайте также: В Самарской области сообщили о снижении уровня заболеваемости COVID-19
Индийский штамм коронавируса не станет причиной новой или более серьезной вспышки пандемии коронавируса. Об этом 1 июня сообщили в ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора».
Подробности в материале: В «Векторе» оценили вероятность новой пандемии из-за «индийского» штамма
Более 400 тысяч желающих поставили прививку от COVID-19 в Самарской области. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании оперативного штаба региона. Так, по области работают 168 прививочных пунктов на базе 65 медицинских учреждений. Завершили вакцинацию по области более 320 тысяч желающих, при этом около 50% от общего числа привившихся являются людьми старше 60 лет.
Об этом: В Самарской области сообщили об акциях для получивших прививку от COVID-19
В Хабаровском крае отмечается рост числа выявленных зараженных коронавирусом — за минувшую неделю зарегистрировано 256 носителей SARS-CoV-2, тогда как неделей ранее был выявлен 191 зараженный.
Подробности в материале: В Хабаровском крае от COVID-19 за неделю умерли 11 человек
В Республике Алтай по состоянию на 31 мая завершили вакцинацию от COVID-19 лишь 20,7 тыс. человек, или 24,8% от плана. Вакцинация проводится медленными темпами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Подробности в материале: Темпы вакцинации в Горном Алтае признали медленными
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 1 июня 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3241 человек, причём восемь из них добавили в сводку за последние сутки.
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 468 человек, +8 за последние сутки) и ОРВИ (30 262 человека, +45 за последние сутки).
Читайте подробнее: В Алтайском крае скончались ещё восемь пациентов с COVID-19
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 1 июня 2021 года от коронавируса привились 250 217 человек (+ 1946 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.
Также известно, что 50 684 человека получили первую прививку (+1160 за последние сутки) и 199 533 человека (+786 за последние сутки) полностью привиты.
Об этом: На Алтае за сутки от COVID-19 привили менее двух тысяч человек
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2578 человек, причём пятеро из них погибли только за последние сутки.
Также, судя по данным оперативного штаба на 1 июня 2021 года, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 70 096 человек (+110 за последние сутки).
Читайте подробнее: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё пять человек
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться относительно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 1 июня 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 269, причём 41 из них обнаружили за последние сутки.
Подробности в материале: В Забайкалье от COVID-19 скончались ещё два пациента
В Югре за сутки выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 1 июня региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 43 случая, а 30 мая — 50.
Об этом: В Югре продолжает снижаться число суточных заражений коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на утро 1 июня выявили 42 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено также 42 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 197 случаев.
Читайте также: В Удмуртии вновь выявили 42 новых носителя коронавируса
В Удмуртии по состоянию на 1 июня провели 1 161 121 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2171 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 4364 исследования.
Подробности в материале: Жители Удмуртии сдали больше 1,16 млн тестов на коронавирус
За прошедшие сутки в Хакасии выявили 26 носителей коронавируса, с начала 2021 года — 5619. Об этом сообщили 1 июня в республиканском правительстве.
Читайте также: В Хакасии выросло число ковид-пациентов на ИВЛ
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 1 июня прививку от коронавируса сделали 117 137 человек. Второй компонент препарата получили 90 587 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Подробности в материале: Больше 90 тыс. жителей Удмуртии завершили вакцинацию от коронавируса
В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 1 июня, за прошедшие сутки выявлен 51 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 53 случая.
Подробности в материале: В Кузбассе за сутки выздоровело больше пациентов с COVID-19, чем заразилось
В Красноярск доставили ещё более 10 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 1 июня сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края.
Читайте подробнее: В Красноярск прибыла очередная партия вакцины «Спутник V»
В Новосибирской области за прошедшие сутки было выявлено 76 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 74 случая.
Об этом: За сутки скончались сразу шесть новосибирцев с коронавирусом
Некоторые предприятия Иркутской области заявили о готовности предоставлять пятипроцентную скидку на свою продукцию пожилым людям, которые прошли вакцинацию от коронавируса.
Читайте подробнее: В Приангарье за прививку от COVID-19 пожилым обещана скидка
В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 1 июня. Это на один случай меньше, чем днём ранее.
В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 17 100. За минувшие сутки выявлено 19 новых носителей.
В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 1 июня.
Читайте также: Ещё один житель Калмыкии не смог победить COVID-19
Карантин оказал «омолаживающее» воздействие на жителей России. К такому выводу пришли учёные Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), изучив влияние самоизоляции на биопсихологический возраст человека.
Читайте также: Карантин оказался полезен для жителей России — учёные
За последние сутки в Санкт-Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 17 334 человека, сообщили 1 июня в городском оперштабе. Это на 1400 человек больше, чем было обследовано сутками ранее.
Об этом: В Петербурге более 17 тыс. человек за сутки проверили на коронавирус
В Якутии зафиксированы летальные исходы от COVID-19 беременных женщин, также отмечается тяжелое протекание болезни.
На одной из трамвайных остановок Екатеринбурга открыли мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.
Привиться можно на остановке «ЦПКиО» 1 июня с 9:30 до 17:00. Рядом с остановкой можно будет увидеть два вагона с надписью «Спасибо, доктор!»
Горожане смогут выбрать, какой вакциной привиться — «Спутником V» или «ЭпиВакКороной». «Предварительный осмотр врача обязателен», — уточнили в горадминистрации.
Подробности в материале: В Екатеринбурге начали прививать от коронавируса на трамвайной остановке
В Приамурье за последние сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 12). Из всех вновь выявленных носителей SARS-CoV-2 девять человек болеют ОРВИ. Ещё у пяти пациентов врачи на фоне COVID-19 диагностировали пневмонию.
Об этом: В Приамурье выявили ещё 14 случаев заражения коронавирусом
В Москве в гражданском обороте появилась вакцина от COVID-19 «КовиВак», сообщили 1 июня в департаменте здравоохранения столицы.
Об этом: Вакцина «КовиВак» поступила в Москву
Всеобщая принудительная вакцинация от коронавируса противоречит Конституции, отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).
Подробности в материале: В Госдуме оценили неосторожное высказывание Медведева о всеобщей вакцинации
В Брянской области 31 мая выявлено 77 носителей коронавируса — на два больше, чем сутками ранее. Подтверждена смерть от осложнений при COVID-19 у двух пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Брянской области за сутки выявили 77 носителей коронавируса
В Челябинской области обнаружено ещё 85 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе выявили уже 63 120 заразившихся. Выздоровели 57 598.
Подробности в материале: В Челябинской области выявили ещё 85 носителей коронавируса
За последние сутки в России выявили 9,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщает 1 июня оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Новые случаи зафиксированы в 83 регионах. Лидируют Москва (3669 выявленных заражений) и Санкт-Петербург (817). У 13,3% пациентов отсутствуют клинические проявления болезни.
Подробности в материале: В России за сутки выявили 9500 случаев заражения SARS-CoV-2
В Воронежской области подтверждено 139 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 1 июня.
Читайте также: В Воронежской области за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19
В Костромской области процесс вакцинации от COVID-19 завершили 38% медицинских работников. Прививки от коронавируса в общей сложности сделали 9,5% населения региона. Также в области снизилось число пациентов, госпитализированных в «коронавирусные» стационары после майских праздников.
Подробности в материале: В Костромской области вакцинацию от COVID-19 прошли 38% медработников
В Пермском крае выявили ещё 95 заражений коронавирусом, что на два меньше, чем днём ранее, сообщает 1 июня оперштаб по борьбе с COVID-19.
С начала пандемии в регионе зарегистрировано 57 563 случая заражения. Оправился от коронавирусной инфекции 51 801 пермяк. Жертвами заболевания стали 2438 пермяков.
Читайте также: В Прикамье выявили 95 новых заражений коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 3669 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 июня сообщили в столичном оперштабе.
«Подтверждено 3669 новых случаев заражения, госпитализировали 1113 человек, скончались 62 пациента», — рассказали в штабе.
Об этом: В Москве за сутки выявили 3669 случаев заражения коронавирусом
В Краснодарском крае подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Сутками ранее сообщалось о 95 новых носителях инфекции.
Подробности в материале: В Краснодарском крае за сутки выявили 97 носителей коронавируса
В Санкт-Петербурге третьи сутки подряд незначительно уменьшается суточное число новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа выявлено 817 новых носителей, это на пять случаев меньше, чем сутками ранее, и на 12 случаев меньше, чем два дня назад.
Читайте также: В Петербурге три дня подряд снижается число новых случаев коронавируса
В Белгородской области 1 июня подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 78 пациентов, трое скончались от осложнений. На вакцинацию от COVID-19 за сутки подано 3232 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Белгородской области подтвердили 59 новых случаев заражения коронавирусом
В Новосибирске завтра, 2 июня, будут открыты ещё два временных пункта вакцинации от COVID-19 в торговых центрах. Они заработают в Ленинском районе — в ТЦ на улицах Новосибирской и Толмачевской.
Читайте также: Ещё в двух ТЦ Новосибирска откроют пункты вакцинации от коронавируса
91 новый носитель коронавируса выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.
Сообщается, что всего в республике было выявлено 38 292 случая заражения коронавирусом.
Об этом: В Башкирии за сутки выявили 91 случай заражения коронавирусом
В Чувашии умерли ещё два пациента с коронавирусом, при этом выздоровели за сутки более 40 человек.
Читайте подробнее: В Чувашии COVID-19 болеют 800 жителей
В Чувашию поступило ещё 9 тыс. доз вакцины «Спутник V». Всего в регион поставлено свыше 140 тыс. комплектов трёх видов вакцин.
Вакцина от коронавируса «КовиВак» должна в ближайшее время стать доступной для жителей Москвы. Об этом 1 июня сообщается в исследовании РБК.
При этом на территорию столицы этот препарат поступит в ограниченном количестве. Ожидается, что в медицинские учреждения города направят всего 3 тыс. доз этой вакцины.
Подробности в материале: В Москве ожидается поставка ограниченного объёма «КовиВак»
За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявили у 99 человек, за весь период пандемии — у 73 603. Об этом сообщили 1 июня в краевом оперативном штабе.
Подробности в материале: В Красноярском крае выявили 99 новых носителей коронавируса
В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 168 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 1 июня. Это на восемь случаев заражения меньше, чем днём ранее.
Об этом: В Ростовской области обнаружили еще 168 носителей коронавируса
В Ульяновской области зарегистрированы новые летальные исходы от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.
Об этом: Жертвами коронавируса в Ульяновской области стали ещё восемь человек
В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано пять летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 1 июня.
Об этом: Ещё пять жителей Ростовской области не смогли победить COVID-19
В Нижегородской области по состоянию на 1 июня выявили 144 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 141 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 118 253 случаев.
Читайте подробнее: В Нижегородской области выявили 144 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки 17 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3644 человек.
Об этом: Ещё 17 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19
В Ульяновской области победили коронавирус ещё более 80 жителей.
Читайте подробнее: В Ульяновской области выздоровели более 95% пациентов с коронавирусом
В Мордовии по состоянию на 1 июня выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 28 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 991 случая.
Подробности в материале: В Мордовии вторые сутки выявляют 28 новых носителей коронавиуса
За последние сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали шесть человек. Об этом сообщили 1 июня в краевом оперштабе.
Об этом: В Красноярском крае скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом
В Марий Эл по состоянию на 1 июня выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 16 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 545 случаев.
Подробности в материале: В Марий Эл подтвердили 17 новых случаев заражения коронавирусом
Решение о возобновлении полётов в Турцию будет принимать оперштаб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано также два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 251 человека.
Подробности в материале: За сутки двое жителей Марий Эл скончались от COVID-19
Верховный суд Республики Алтай признал страховым случаем заболевание COVID-19 санитара морга Шебалинской районной больницы.
Подробности в материале: Заражение коронавирусом санитара морга на Алтае признали страховым случаем
В Новосибирской области стартовала летняя оздоровительная кампания. На территории региона открылись 35 лагерей с дневным пребыванием детей.
«Для обеспечения мер профилактики новой коронавирусной инфекции каждым лагерем приобретены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, кожные антисептики, бесконтактные термометры для измерения температуры тела отдыхающих и персонала, запас средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), усилен дезинфекционный режим и предусмотрен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, — отметили в региональном управлении Роспотребнадзора. — Сотрудники оздоровительных учреждений прошли гигиеническую подготовку и аттестацию, медицинский осмотр, в том числе обследование на острые кишечные инфекции вирусной этиологии и обследование на наличие заболевания новой коронавирусной инфекцией».
Подробности в материале: В Новосибирской области открылись 35 детских летних лагерей
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 49 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 1 июня. Днём ранее, 31 мая, в регионе было зарегистрировано 47 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 723 человек.
Читайте также: В Калужской области за сутки выявлены 49 носителей коронавируса
За прошедшие сутки в Омской области подтверждён 61 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили 1 июня в областном оперативном штабе.
Читайте также: В Омской области коронавирус выявили ещё у десятков человек
Холодная погода в мае оказала влияние на рост заболеваемости COVID-19 в Бурятии. Об этом заявила журналистам министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
Читайте также: Холодный май назвали одной из причин третьей волны COVID-19 в Бурятии
В Ставропольском крае за прошедшие сутки было зафиксировано еще шесть смертей пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число скончавшихся от осложнений после опасной инфекции достигло 1 514 человек, сообщили 1 июня в федеральном оперативном штабе.
Подробности в материале: На Ставрополье еще шестеро жителей края скончались от COVID-19
В Ленинградской области за истекшие сутки выявили 90 новых зараженных коронавирусом, это на один случай больше, чем сутками ранее, при этом больше всего новых носителей выявлено в старинном городе Тихвин.
Подробности в материале: В Ленобласти за сутки обнаружили 90 новых носителей коронавируса
В Новосибирске завтра, 2 июня, в специальной коррекционной школе-интернате №37 пройдёт вакцинация сотрудников от коронавируса. Прививки сделают сотрудники школ № 37 и № 84. Всего медики вакцинируют 25 человек.
Читайте также: Сотрудники школы Новосибирска сделают прививки от коронавируса
От COVID-19 привились уже 213 022 жителя Омской области. Об этом сообщили 1 июня в оперативном штабе региона.
Читайте также: В Омской области прививку от коронавируса сделали более 213 тыс. человек
В Кабардино-Балкарии к 1 июня число госпитализированных, находящихся на лечении в двух ковидных госпиталях, составило 121 человек. Среди них есть пациенты, у которых диагноз COVID-19 пока не подтвержден, сообщили в региональном минздраве.
Об этом: В Кабардино-Балкарии лечится в ковидных госпиталях всего 121 пациент
В Рязанской области 1 июня выявлено 50 новых носителей коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 330 пациентов с COVID-19. Зарегистрировано два летальных исхода.
Об этом: В Рязанской области выявили ещё 50 носителей коронавируса
В Свердловской области подтвердили за сутки ещё 96 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Для сравнения, в последний день весны, 31 мая 2021 года, в области регистрировали 95 носителей вируса SARS-CoV-2, а 30 мая — 99. Всего в регионе зафиксировали 89 391 случай заражения коронавирусом с самого начала пандемии.
Читайте подробнее: Зарегистрированы ещё 96 носителей коронавируса на Среднем Урале
Дополнительных рисков, связанных с вирусом птичьего гриппа, сейчас нет, заявили РИА Новости в центре «Вектор».
В Кабардино-Балкарии число принявших участие в прививочной кампании против коронавируса выросло до 36 287 человек, что составляет 4,14% населения региона. Оба компонента вакцины получили 27 644 жителя республики. Такие данные привел на 31 мая региональный минздрав.
Читайте подробнее: В Кабардино-Балкарии привились от коронавируса 4,14% населения
За день до начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на одном из пунктов встречи участников форума — Московском вокзале, где можно пройти обязательный ПЦР-тест для активации аккредитации на ПМЭФ, образовалась длинная очередь, передает 1 июня корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Участники ПМЭФ стоят в очереди на ПЦР-тест на Московском вокзале Петербурга
В Волгоградской области 1 июня подтверждён 91 новый случай заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 89 человек, от осложнений при COVID-19 скончались семь пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Волгоградской области подтвердили 91 новый случай заражения коронавирусом
По состоянию на 1 июня в Томской области подтверждено 32 887 случаев заражения коронавирусом.
Читайте также: В Томской области выявили уже почти 33 тысячи носителей коронавируса
Как это свойственно трудным временам, появляются прорицатели, которые рисуют всем страшные картины и безрадостное будущее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).
Комментируя заявление американского учёного о возможном появлении COVID-26 и COVID-32, он отметил:
«Вопрос о появлении новой смертоносной инфекции нашему разуму не подвластен. Всё определяется изменчивостью микроорганизмов, которая отличается спонтанностью и невозможностью прогнозирования. Поэтому любые предсказания с претензией на ту или иную точность чаще всего ошибочны. Можно с уверенностью заявить лишь о росте заболеваемости любых инфекций с увеличением человеческой популяции».
Подробности в материале: Врач отрицает вероятность появления пандемии COVID-26 и COVID-32
Заболеваемость коронавирусом в Забайкалье растет в течение последних недель. Об этом 1 июня сообщил вице-премьер правительства региона Андрей Гурулев.
Читайте подробнее: В Забайкалье увеличилось заболеваемость COVID-19
В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона граждан, на 1 июня полностью привились от COVID-19 125 611 человек. Первый компонент прививки поставили 161 134 человек. Об этом на заседании штаба по вакцинации сообщил замминистра здравоохранения Сергей Базаров.
Заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев отметил, что в последние дни темпы вакцинации в регионе замедлились.
Об этом: В Забайкалье замедлились темпы вакцинации от COVID-19
В Ростовской области из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции запретили работу палаточных лагерей. Соответствующие изменения в постановление №272 утвердил донской губернатор Василий Голубев.
Читайте подробнее: В Ростовской области из-за пандемии запретили палаточные лагеря
Порядка 30% коечного фонда для больных коронавирусом свободно в Псковской области. Вместе с тем, эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся напряжённой. Об этом 1 июня на заседании оперштаба по коронавирусу сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: На Псковщине свободно около 30% коечного фонда для больных коронавирусом
В Псковской области со 2 июня будут ослаблены некоторые коронавирусные ограничения. Например, на регистрациях брака смогут присутствовать до 30 человек, а на концертах заполняемость зала составит до 50%. Соответствующее решение было принято в рамках заседания оперативного штабе региона 1 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Псковской области со 2 июня ослабляют ряд коронавирусных ограничений
В Удмуртию поступила партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирская область). Объем поступившей партии — 21 140 комплектов вакцины.
Об этом: Удмуртия получила крупную партию вакцины от коронавируса
Эпидемиологическая ситуация в Республике Карелия стабилизировалась, за минувшие сутки в регионе было выявлено 59 новых инфицированных, что на одного человека больше, чем сутками ранее. В регионе считают, что актуальность в публикации ежедневной статистики отпала.
Подробности в материале: Эпидситуация в Карелии «стабилизировалась», и о ней решили не напоминать
В Оренбургской области выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом, что на один больше по сравнению с предыдущим суточным показателем, сообщает 1 июня оперштаб по борьбе с COVID-19.
С начала пандемии число зарегистрированных носителей коронавируса достигло 44 333. Выздоровели 40 709 пациентов, у которых было диагностировано заболевание.
Жертвами коронавирусной инфекции стали 985 оренбуржцев. За последние сутки подтвердили пять летальных исходов.
Об этом: В Оренбуржье выявили ещё 68 заражений коронавирусом
На популярном видеохостинге 1 июня появилось обращение к жителям главного врача Сараевской межрайонной больницы Рязанской области Павла Шейдорова. Медик заявил о вспышке заболевания COVID-19 и призвал всех соблюдать меры предосторожности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Рязанский главврач заявил о резком росте ковид-заболеваемости
В 2021 году 10 412 петербургских медиков, пострадавших при оказании помощи пациентам с COVID-19, получили региональные социальные выплаты по 300 тыс. рублей. Кроме того, по 1 миллиону рублей получили семьи 20 медиков, скончавшихся вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. С учетом 37 семей, получивших такие выплаты в 2020 году, общее число медиков, официально признанных умершими из-за заражения ковидом на работе, достигло 57 человек.
Читайте подробнее: Выплаты за умерших от ковида медиков в Петербурге получили 57 семей
В перепрофилированную под прием пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией Покровскую больницу Санкт-Петербурга снова выстроилась очередь из скорых. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга уточнили причину появления таких очередей.
Подробности в материале: В комздраве Петербурга объяснили появление новой очереди из «скорых»
300 тысяч человек получили защиту от коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Юбилейным добровольцем стал 20-летний студент из Волгограда Владислав Етеревсков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе администрации региона.
Читайте подробнее: В Волгограде от COVID-19 привился 300-тысячный доброволец
В Курганской области к 1 июня подтверждёно 33 новых случая заражения коронавирусом. Из них 23 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 31 случай.
Читайте подробнее: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 33 человек
В Тюменской области за сутки выявлено 49 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 июня сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 53 случая.
Читайте также: В Тюменской области за сутки выявлено 49 ковид-пациентов
На Ямале за сутки выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 1 июня сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 17 случаев.
Об этом: На Ямале за сутки выявлено 23 случая заражения коронавирусом
Власти Словакии начали регистрировать желающих вакцинироваться против COVID-19 российским препаратом «Спутник V», передает местное информационное агентство TASR. Все желающие получить российскую вакцину могут оставить заявку на правительственном сайте korona.gov.sk.
За последние сутки в Петербурге госпитализация взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на эту болезнь увеличилась на 21,85% по сравнению с данными прошлого вторника, 25 мая. За минувшие сутки в больницы доставлены 329 таких пациентов, тогда как неделю назад их было 270.
Об этом: Госпитализация больных COVID-19 в Петербурге выросла почти на 22%
В Год науки и технологий в рубрике «Женщина в науке» — Елена Ярославская, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник, врач ультразвуковой диагностики, заведующая лабораторией инструментальной диагностики научного отдела инструментальных методов исследования Тюменского кардиологического научного центра — филиала Томского НИМЦ РАН, рассказала о своем исследовании, в ходе которого изучает влияние COVID-19 на сердечно-сосудистую систему, а также о том, как врачебная практика привела ее в науку.
В связи с пандемией мероприятия, посвященные последнему звонку, в российских школах провели в разных форматах. В станице Новомарьевской на линейке построились лишь учащиеся девятых и одиннадцатых классов. В этом году для школы это пятьдесят второй выпуск, одиннадцатый класс заканчивают четыре ученика. Девятиклассники еще думают, идти ли им в десятый класс или поступать на профильно-технические специальности в колледж. Немаловажную роль играют результаты экзаменов и финансовое состояние семьи.
Читайте также: Сельское детство от звонка до звонка
На Сахалине за последние сутки выявили 28 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — девять). За весь период пандемии по состоянию на вечер 1 июня в островном регионе инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось уже у 23 027 человек.
Подробности в материале: На Сахалине резко выросло число выявляемых случаев заражения коронавирусом
На Сахалине очередь из желающих привиться от коронавируса не уменьшается, а с каждым днём увеличивается. Так, за последние сутки она выросла ещё на 162 человека. На вечер 1 июня прививки в островном регионе ожидают уже 43 313 сахалинцев.
Читайте также: На Сахалине более 43 тысяч человек ожидают вакцинации от коронавируса
В учреждениях ФСИН России на территории Свердловской области снова разрешили краткосрочные и длительные свидания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Читайте подробнее: В свердловских колониях разрешили свидания
В Ульяновской области предварительно выявлено ещё 83 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Читайте подробнее: В Ульяновской области тесты на коронавирус сдали более 870 тыс. жителей
В Магаданской области начались выплаты по одной тысяче рублей жителям старше 60 лет, которые вакцинировались от COVID-19.
Об этом: На Колыме пожилым выплачивают деньги за прививки от коронавируса
В новосибирской школе № 58 выпускной 11-й класс закрыли на карантин до 5 июня. Выяснилось, что один из учеников заразился коронавирусом. Из-за этого передвинули даты ЕГЭ.
«Дети в истерике, родители не знают, что делать. По датам ничего непонятно, когда получим аттестаты — тоже. Выпускной уже оплачен, на какую дату переносить — непонятно. Были планы на июль, но всё рушится из-за того, что нет точных дат», — рассказала «НГС Новостям» председатель родительского комитета Евгения Бухтоярова.
Подробности в материале: «Дети в истерике» — выпускников новосибирской школы отправили на карантин
В Еврейской АО за последние сутки выявили всего один новый случай заражения коронавирусом. Последний раз оперштаб области сообщал о выявлении трех носителей SARS-CoV-2 за период с 29 мая по 1 июня. За всё время пандемии по состоянию на 2 июня в регионе инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердилось у 4498 человек.
Об этом: В Еврейской АО выявляют единичные случаи заражения коронавирусом
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае несколько ухудшилась. Как сообщает оперативный штаб 2 июня 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 314, причём 45 из них обнаружили за последние сутки. Такое число заболеваний отмечалось последний раз в начале апреля 2021 года.
Подробности в материале: В Забайкалье стали выявлять больше носителей коронавируса
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2583 человек, причём пятеро из них погибли только за последние сутки.
Также, судя по данным оперативного штаба на 2 июня 2021 года, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 70 213 человека (+117 за последние сутки).
Подробности в материале: В Приангарье от COVID-19 скончались ещё пять пациентов
В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 2 июня, за прошедшие сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 51 случай.
Читайте подробнее: В Кузбассе за сутки выявили ещё 55 новых носителей коронавируса
В Новосибирской области прививку от коронавируса сделали 9,5 тысячи работников Западно-Сибирской железной дороги. Железнодорожники прививаются каждую неделю.
Подробности в материале: Более 311 тысяч новосибирцев сделали прививку от коронавируса
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 2 июня 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3248 человек, причём семерых из них добавили в сводку за последние сутки.
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 485 человек, +17 за последние сутки) и ОРВИ (30 296 человек, +34 за последние сутки).
Читайте также: В Алтайском крае от COVID-19 скончались ещё семь человек
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 2 июня 2021 года от коронавируса привились 253 440 человек (+ 3223 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.
Также известно, что 52 228 человек получили первую прививку (+ 1544 за последние сутки) и 201 212 человек (+ 1679 за последние сутки) полностью привиты.
Читайте подробнее: В Алтайском крае за сутки от COVID-19 привили более трёх тысяч человек
В Еврейской АО по состоянию на 2 июня привились от коронавируса уже более 14,5 тыс. человек. Завершили вакцинацию, поставив обе прививки, более 11 тыс. жителей области.
Читайте также: В Еврейской АО привиться от коронавируса можно в банке, МФЦ и ТЦ
В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, жертвами COVID-19 за всё время пандемии в регионе стали 900 человек.
Подробности в материале: Число жертв COVID-19 в Бурятии достигло 900
На 2 июня в Приморье зарегистрировано 44 463 носителя коронавируса, выздоровели 41 572 приморца (+25 за сутки), скончались 733 пациента.
Подробности в материале: В Приморье скончались более 700 пациентов с коронавирусом
В Приморском крае первым компонентом привились 153 262 жителя, завершили вакцинацию — 110 985 человек.
Читайте также: В Приморье фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом
В Республике Алтай заболеваемость COVID-19 продолжает расти. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом, что на пять случаев больше, чем накануне.
Подробности в материале: В Горном Алтае коронавирус выявили у ещё 24 человек
В Удмуртии по состоянию на утро 2 июня выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 42 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 238 случаев.
Читайте также: В Удмуртии выявили 41 новый случай заражения коронавирусом
Стратегия властей Москвы во время пандемии коронавирусной инфекции оказалась эффективной и оправдала себя. Такой вывод сделали аналитики из британской компании EY по итогам исследования влияния на экономику практик борьбы с COVID в девяти крупных мегаполисах мира, которое было подготовлено к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).
Подробности в материале: Аналитики высоко оценили стратегию властей Москвы по борьбе с пандемией
В Удмуртии по состоянию на 2 июня провели 1 163 811 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2190 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2171 исследование.
Читайте подробнее: В Удмуртии провели больше 2 тыс. тестов на коронавирус за сутки
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 2 июня прививку от коронавируса сделали 117 987 человек. Второй компонент препарата получили 94 209 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Читайте также: В Удмуртии привились от коронавируса почти 118 тыс. человек
За прошедшие сутки в Хакасии выявили 25 носителей коронавируса, выздоровели 38 человек. Об этом сообщили 2 июня в республиканском правительстве.
Читайте также: В Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом
В Семилукском районе Воронежской области среди жителей, привившихся от коронавируса, проведут розыгрыш автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации района.
Читайте подробнее: Под Воронежем среди привившихся от ковида разыграют автомобиль
Ещё один пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончался в Хакасии — это 63-летний мужчина.
Читайте также: В Хакасии выросло число жертв COVID-19
Ингаляционный препарат «Лейтрагин», который предназначен лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19, зарегистрирован в России. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Об этом: В РФ зарегистрировали способный смягчить осложнения от COVID-19 препарат
По данным Роспотребнадзора, на 2 июня проведено свыше 138,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 305 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 528 985 человек.
По предварительным данным, эффективность вакцины «КовиВак» составляет свыше 80% — разработчик.
Пермский край получил новую партию антиковидных вакцин: 4680 комплектов двухкомпонентной вакцины «ЭпиВакКорона» и 18 200 доз вакцины «Спутник V». Об этом 2 июня сообщает пресс-служба краевой администрации.
По данным минздрава региона, на сегодняшний день в крае для записи на вакцинацию от COVID-19 доступны свыше 47 тыс. слотов. С начала года первым компонентом привиты 240 269 жителя. Завершили курс иммунизации 184 590 пермяков.
Читайте подробнее: В Прикамье против COVID-19 вакцинировано более 240 тыс. человек
В России зарегистрировали ингаляционный препарат «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19. Об этом 2 июня сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Читайте также: Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения пневмонии при COVID-19
В Республике Крым подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 2 июня в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 1 июня, сообщалось о 96 новых случаях.
Читайте также: В Крыму за сутки выявили 99 носителей коронавируса
В Омской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 72 человек, в том числе 52 пациента лечатся амбулаторно. Выздоровели 59 человек. Об этом сообщили 2 июня в областном оперативном штабе.
Читайте также: COVID-19 диагностировали ещё у 72 жителей Омской области
Процент нежелательных реакций применения вакцин от коронавируса очень невысокий — глава Росздравнадзора.
Российская вакцина от COVID-19 «КовиВак» показывает эффективность свыше 80%, сообщили 2 июня в Центре им. Чумакова.
Подробности в материале: В Центре Чумакова оценили эффективность вакцины «КовиВак»
За прошедшие сутки в Омской области скончались два человека с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 2 июня в оперативном штабе региона.
Читайте также: В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом
В России на 2 июня выявлено 8 832 случая коронавируса — оперштаб Москвы,
За последние сутки в России выявлено 8 832 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 394 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 020 человек.
🔸Москва — 2842
🔸Санкт-Петербург — 828
🔸Московская область — 761
🔸Ростовская область — 160
🔸Нижегородская область — 151
🔸Воронежская область — 137
🔸Саратовская область — 113
🔸Иркутская область — 110
🔸Республика Саха (Якутия) — 100
🔸Республика Крым — 99
🔸Краснодарский край — 98
🔸Пермский край — 97
🔸Свердловская область — 97
🔸Красноярский край — 95
🔸Волгоградская область — 93
🔸Республика Башкортостан — 89
🔸Ленинградская область — 88
🔸Республика Бурятия — 87
🔸Челябинская область — 85
🔸Ульяновская область — 83
🔸Ярославская область — 80
🔸Новосибирская область — 79
🔸Брянская область — 76
🔸Пензенская область — 75
🔸Самарская область — 74
🔸Тверская область — 73
🔸Омская область — 72
🔸Оренбургская область — 67
🔸Смоленская область — 66
🔸Архангельская область — 66
🔸Белгородская область — 63
🔸Курская область — 62
🔸Ивановская область — 60
🔸Республика Карелия — 59
🔸Алтайский край — 57
🔸Липецкая область — 55
🔸Калининградская область — 53
🔸Рязанская область — 53
🔸Тульская область — 53
🔸Тюменская область — 53
🔸Тамбовская область — 52
🔸Калужская область — 51
🔸Кировская область — 51
🔸Владимирская область — 51
🔸Кемеровская область — 51
🔸Ставропольский край — 50
🔸Республика Дагестан — 50
🔸Псковская область — 47
🔸Орловская область — 46
🔸Республика Чувашия — 46
🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 46
🔸Приморский край — 45
🔸Мурманская область — 44
🔸Астраханская область — 43
🔸Вологодская область — 43
🔸Удмуртская Республика — 42
🔸Забайкальский край — 41
🔸Хабаровский край — 38
🔸Новгородская область — 37
🔸Республика Коми — 34
🔸Курганская область — 33
🔸Севастополь — 31
🔸Костромская область — 31
🔸Республика Мордовия — 29
🔸Республика Татарстан — 29
🔸Сахалинская область — 28
🔸Томская область — 26
🔸Республика Хакасия — 25
🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 22
🔸Республика Марий Эл — 20
🔸Республика Алтай — 19
🔸Амурская область — 16
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 14
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 14
🔸Республика Калмыкия — 13
🔸Республика Ингушетия — 12
🔸Камчатский край — 11
🔸Чеченская Республика — 11
🔸Республика Северная Осетия-Алания — 9
🔸Республика Адыгея — 8
🔸Республика Тыва — 6
🔸Магаданская область — 5
🔸Ненецкий автономный округ — 2
🔸Еврейская автономная область — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 090 249 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 122 267 летальных исходов, выздоровели 4 702 599 человек.
В Брянской области 2 июня подтверждено 76 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Брянской области за сутки скончались два пациента с COVID-19
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 2 июня, за минувшие сутки выявлено 79 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 76 случаев.
«Скончались ещё пять пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 61 год, 72 года, 80 лет и женщина в возрасте 84 года. Всего в регионе умерли 1889 человек», — сообщает оперативный штаб региона.
Подробности в материале: Ещё пять пожилых новосибирца стали жертвами коронавируса
За последние сутки в России выявили 8832 носителя коронавируса, сообщили 2 июня в оперштабе по борьбе с COVID-19.
Новые случаи выявлены в 84 регионах страны. В тройку лидеров среди субъектов РФ вошли Москва (2842 новых случая), Санкт-Петербург (828) и Подмосковье (761). У 13,1% новых пациентов отсутствуют клинические проявления болезни.
Читайте также: В России выявили 8832 новых случая заражения коронавирусом
Уровень угроз здоровью в мире в дальнейшем будет только возрастать. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Читайте также: Новые пандемии в будущем неизбежны — Попова
В Приморье с 1 июня прекращено действие режима электронных очередей для въезда на территории, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска через российско-китайскую границу. Мера, введенная год назад, позволила преодолеть кризис в трансграничных перевозках, связанный с ограничениями из-за COVID-19.
Подробности в материале: В Приморье отменили ещё одно коронавирусное ограничение
За последние сутки в Москве выявлено 2842 случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 2 июня сообщает московский оперативный штаб.
Москва оказалась лидером среди субъектов страны по числу новых подтверждённых случаев. За сутки в столице скончались от коронавирусной инфекции 60 человек, выздоровели 2567 ковид-пациентов.
Об этом: В Москве за сутки выявили 2842 случая заражения коронавирусом
Распространение коронавируса в Сибири по состоянию на 2 июня 2021 г.
Цитата buzoters_and_crows.
Оперштаб: на 2 июня ещё 2 567 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве.
В столице выздоровели ещё 2 567 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 067 425. Подтверждено 2 842 новых случая заражения, госпитализировали 1 065 человек, скончались 60 пациентов.
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 51 человека за последние сутки, сообщает федеральный штаб 2 июня. Днём ранее, 1 июня, в регионе было зарегистрировано 49 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 774 человек.
Читайте также: В Калужской области за сутки выявлен 51 носитель коронавируса
Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект об особенностях налогообложения производителей вакцины от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. Мера позволит пополнить оборотные средства производителей.
Читайте также: Госдума уточняет налогообложение производителей вакцин от коронавируса
В Республике Калмыкия положительный результат теста на коронавирус получили 12 человек, сообщает региональный оперштаб 2 июня. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.
Читайте также: В Калмыкии обнаружили ещё 12 носителей коронавируса
За минувшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 828 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на 11 случаев больше, чем в предыдущий день, сообщили 2 июня в федеральном оперштабе. Таким образом, снижение темпов распространения эпидемии, отмечавшееся в течение трех предыдущих суток, завершилось новым подъёмом.
Об этом: В Петербурге вновь началось увеличение заболеваемости COVID-19
В Краснодарском крае подтверждено 98 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 2 июня в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 1 июня, сообщалось о 97 новых носителях инфекции.
Подробности в материале: В Краснодарском крае выявили 98 носителей коронавируса
На фоне пандемии резко возросла популярность онлайн-услуг, и в этой сфере государственное регулирование пока остаётся недостаточным. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Об этом: Попова призвала защитить граждан РФ от недобросовестной интернет-торговли
Ещё один случай смерти среди пациентов с COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, сообщает региональный оперштаб 2 июня.
Читайте подробнее: В Калмыкии зарегистрирован ещё один случай смерти среди ковид-пациентов
В Нижегородской области по состоянию на 2 июня выявили 151 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 144 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 118 404 случаев.
Читайте также: В Нижегородской области выявили 151 новый случай заражения коронавирусом
За минувшие сутки 18 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 17 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3662 человек.
Об этом: За сутки 18 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19
В Ленинградской области за последние сутки лабораторно подтвердили 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 2 июня в федеральном оперштабе. Новый показатель — на два случая меньше, чем в предыдущий день, и примерно соответствует суточным показателям конца мая.
Подробности в материале: В Ленобласти снизилось число новых случаев ковида, но возросла смертность
В Мордовии по состоянию на 2 июня выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 28 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 21 020 случаев.
Об этом: Число случаев заражения коронавирусом в Мордовии превысило 21 тысячу
Перенесенная коронавирусная инфекция может привести к серьезному поражению головного мозга, сообщает минздрав Ульяновской области со ссылкой на данные Ульяновского госуниверситета.
«Негативные последствия влияния коронавируса на мозг оказались сильнее, чем предполагалось ранее», — отмечается в сообщении. По данным специалистов, коронавирус проникает в клетки человека с помощью рецептора ACE2 (АПФ2) и вызывает воспаление.
Новые пандемии неизбежны — Роспотребнадзор.
В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе летальных случаев не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 283 человек.
Читайте также: Двое жителей Мордовии скончались от COVID-19 за сутки
Попова ответила на критику, что Россия поздно закрыла границы с Китаем и ЕС во время пандемии :
«Наша страна первая, которая закрыла всю китайскую границу до того, как вирус из Уханя достиг этой границы. До сих пор режим перемещения через китайскую границу сложный. Что касается ЕС и Италии, наше законодательство и конституция не позволяет нам не впускать в страну российских граждан. В мире не осталось страны, которая не была бы заражена вирусом, и полный локдаун страны, как показывает практика, не самая эффективная мера».
Цитата канала «Вы слушали маяк».
Никакой обязательной вакцинации от коронавируса быть не может — Матвиенко.
В Белгородской области 2 июня выявлено 63 новых носителя коронавируса — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Завершили лечение 107 пациентов. На вакцинацию от COVID-19 записались 5108 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Белгородской области за сутки выявлены 63 носителя коронавируса
В Марий Эл по состоянию на 2 июня выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 17 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 565 случаев.
Читайте также: В Марий Эл прирост носителей коронавируса увеличился до 20 человек
ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых коронавирусом по постоянию на 2 июня.
Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе
☑️Москва +2 842/1 186 481
☑️Санкт-Петербург +828/441 334
☑️Московская область +761/272 713
☑️Ростовская область +160/94 518
☑️Нижегородская область +151/118 404
☑️Воронежская область +137/85 236
☑️Саратовская область +113/62 946
☑️Иркутская область +110/70 096
☑️Якутия +100/38 665
☑️Крым +99/43 677
Цитата Gubery.
ТОП-10 по максимальному количеству смертей от коронавируса по регионам России на 2 июня 201 года.
(формируется по абсолютным значениям смертей)
Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии
☑️Москва +60/20 237
☑️Санкт-Петербург +36/14 420
☑️Нижегородская область +18/3 662
☑️Ростовская область +16/4 449, Самарская область +16/1 975
☑️Воронежская область +15/2 968
☑️Свердловская область +12/3 451, Ленинградская область +12/1 457
☑️Краснодарский край +11/3 049
☑️Московская область +10/6 171, Пермский край +10/2 448
☑️Волгоградская область +8/1 327, Саратовская область +8/1 104
☑️Красноярский край +7/3 756, Алтайский край +7/2 314, Ульяновская область +7/1 412
Цитата Gubery.
В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 160 случаев заражения коронавирусом, что на восемь случаев меньше. чем днём ранее. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 июня.
Читайте также: В Ростовской области сокращается число случаев заражения коронавирусом
В Ростовской области за сутки зарегистрировано 16 случаев смерти среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 2 июня.
Подробности в материале: В Ростовской области жертвами COVID-19 стали ещё 16 человек
В Чувашии выявлено ещё 46 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, также зарегистрированы очередные летальные исходы.
Читайте подробнее: Жертвами коронавируса в Чувашии стали ещё три человека
В России большая часть тест-систем на коронавирус уже работают по единой методике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Читайте также: Попова: тест-системы на коронавирус переходят на единую систему оценки
Иммунитет после применения вакцины «ЭпиВакКорона» сохраняется предварительно в течение года — разработчик.
За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 95 случаев заражения коронавирусом, сообщили 2 июня в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Красноярском крае коронавирус выявили ещё у 95 человек
В Пермском крае за сутки выявили 97 заражений коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее, сообщает 2 июня оперштаб по борьбе с COVID-19.
Число носителей коронавируса с начала пандемии в регионе достигло 57 660. Выздоровели 51 926 пермяков.
Жертвами коронавирусной инфекции стали 2448 человек. За последние сутки подтверждено десять летальных исходов.
Читайте также: В Прикамье от COVID-19 скончались ещё десять человек
Россия своевременно закрывала границы в связи с угрозой распространения пандемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Об этом: Попова не согласилась, что Россия слишком поздно закрыла границу с Китаем
В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы от COVID-19.
Об этом: В Ульяновской области коронавирус стал причиной смерти ещё семи пациентов
В Ульяновске пункт вакцинации от COVID-19 открылся на фабрике «Русь». Он будет работать во время проведения ярмарок 2, 5, 19 и 22 июня.
В Новосибирскую область сегодня, 2 июня, поступила очередная партия вакцины «Спутник V» — 8700 доз. Также в Новосибирске открылись три новых пункта вакцинации от коронавируса: в ТК «Толмачевский», ТЦ «На Новосибирской» и Муниципальной аптеке на ул. Крылова, 15.
Об этом: В Новосибирске открыли первый пункт вакцинации от коронавируса в аптеке
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила категорически против обязательной вакцинации, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
Читайте подробнее: Матвиенко заявила о невозможности обязательной вакцинации в России
В Красноярском крае за сутки скончались семь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 2 июня в региональном оперативном штабе.
Об этом: Ещё семь пациентов с COVID-19 скончались в Красноярском крае
Правила въезда в Англию для туристов, прибывающих из России, не изменились. При въезде в другие страны Соединенного Королевства правила могут отличаться.
Читайте подробнее: Опубликованы правила для прибывающих из России в Великобританию
В Воронежской области подтверждено 137 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 2 июня. Накануне, 1 июня, сообщалось о 139 новых носителях инфекции.
Подробности в материале: В Воронежской области выявили 137 новых носителей коронавируса
В Оренбургской области выявили ещё 67 заражений коронавирусом, что на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 2 июня оперштаб по борьбе с COVID-19.
С начала пандемии число зарегистрированных заражённых оренбуржцев составило 44 400, из них 6% — это дети. Выздоровели 40 798 пациентов, переболевших COVID-19.
Число жертв заболевания в регионе достигло 989 случаев. За последние сутки зафиксировано четыре смерти.
Читайте подробнее: В Оренбуржье выявили 67 новых заражений коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин наградил медсестру из Томска Людмилу Кайбазакову за работу в период пандемии коронавируса.
Подробности в материале: Владимир Путин наградил томскую медсестру
Российские туристы вновь будут иметь возможность посещать Турцию к июлю 2021 года, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Об этом: Глава Ростуризма рассказала, когда ждать открытия Турции
Свою роль в переломе пандемии коронавируса в России сыграло умение лечить COVID-19, а также проведение вакцинации в стране. Об этом в ходе сессии «Иммунизация как точка привлечения инвестиций: как пандемия изменит в целом рынок разработки вакцин» в рамках Петербургского международного экономического форума заявил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.
«Безусловно, мы сейчас находимся на переломе пандемии, и, естественно, на это сыграло не только умение лечить это заболевание, но <…> возможность его профилактировать, и основным видом профилактики является вакцинация», — сказал Гриднев.
Об этом: В Минздраве РФ заявили о нахождении России на переломе пандемии
В Ростовской области вакцинацию от коронавируса завершили почти 340 тысяч добровольцев, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 2 июня.
Подробности в материале: В Ростовской области завершили вакцинацию почти 340 тыс. добровольцев
Больше половины граждан России (55%) не боятся заразиться коронавирусом, этот показатель не изменился с февраля 2021 года, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
Около 24% граждан России ответили, что переболели COVID-19 (в том числе 17% — без официального диагноза). Порядка 11% граждан России уже сделали прививку от коронавируса — опрос «Левада-центра».
В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 почти сравнялось с количеством вновь выявленных случаев заражения.
Читайте подробнее: В Ульяновской области переболели COVID-19 более 53,5 тыс. жителей
В Волгоградской области 2 июня выявлено 93 новых носителя коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 14 районах региона. Выписаны после лечения 87 человек, зарегистрировано восемь летальных исходов у пациентов в возрасте от 47 до 84 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Волгоградской области выявлены ещё 93 носителя коронавируса
За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 26 жителей Томской области. Об этом сообщили 2 июня в областном оперативном штабе.
Читайте также: В Томской области за сутки выявили 26 носителей SARS-CoV-2
На сегодняшний день говорить об эффективности вакцины от COVID-19 «КовиВак» пока рано. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил генеральный директор Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.
«Пока созданная нашими специалистами вакцина не пройдет третью фазу испытаний, говорить об уровне ее эффективности очень рано. Называемые сегодня цифры эффективности «КовиВак» являются всего лишь оценочными суждениями», — сказал Ишмухаметов.
Об этом: Центр Чумакова призвал не спешить с выводами об эффективности «КовиВака»
В Югре за сутки выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 2 июня региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 41 случай.
Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства лекарственных средств в течение ближайших месяцев, сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.
Россия и Венгрия могут взаимно признать сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции для поездок туристов. Об этом в интервью венгерскому интернет-порталу növekedés.hu сообщил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.
Подробности в материале: Россия и Венгрия могут взаимно признать сертификаты вакцинации от COVID-19
Жители Омской области могут получить билет в цирк при вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 2 июня в правительстве региона.
Читайте также: Омичам за прививку от коронавируса выдадут билеты в цирк
Пожилым жителям Адыгеи, пожелавшим привиться против коронавируса, предоставили транфер к месту вакцинации. Такой услугой воспользовались уже около 800 граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах республики, сообщили в министерстве труда и соцразвития Адыгеи.
Читайте подробнее: В Адыгее для жителей сел организовали трансфер на прививку
В Свердловской области зафиксировали ещё 97 носителей вируса SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
Практически столько же заражённых в области обнаружили 1 июня 2021 года (96 человек) и 31 мая (95 человек). Всего в регионе подтверждено 89 488 случаев заражения.
Подробности в материале: На Среднем Урале выявили почти 89,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Марий Эл поступила партия вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным минздрава республики, объем новой партии составил 1,5 тыс. комплектов вакцины.
Подробности в материале: Марий Эл получила новую партию вакцины от коронавируса
На сегодняшний день установлено, что вакцинами «Спутник V» и «КовиВак» можно прививать онкологических больных. Об этом «на полях» Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
«Чего удалось добиться уже точно? За три месяца и после трех месяцев специального лечения, мы поняли, что [онкологических] больных можно прививать. Теперь мы понимаем, что нужно отрабатывать дизайн исследования. Они сейчас разработаны министерством здравоохранения и вот-вот выйдут», — сказал Каприн.
Подробности в материале: Минздрав РФ изучит применение «Спутник V» и «КовиВака» у онкобольных
В Рязанской области 2 июня подтверждено 53 новых случая заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной группе. В лечебных учреждениях находятся 334 пациента с COVID-19. Скончались от осложнений ещё три человека.
Читайте также: В Рязанской области подтвердили 53 новых случая заражения коронавирусом
В текущем году в России может быть зарегистрирован ещё один препарат против коронавирусной инфекции. Речь идёт о лекарственном средстве «Мир-19», который разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Об этом 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме сообщил заместитель главы ФМБА России Игорь Борисевич.
Подробности в материале: Названы сроки регистрации в России препарата от коронавируса «Мир-19»
План по вакцинации от COVID-19 в России выполнен на четверть. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил ТАСС заместитель главы Минздрава РФ Олег Гриднев.
«Данные постоянно меняются, уже эти данные достаточно внушительные, около 25%, даже больше, от подлежащих вакцинации [уже привились]», — сказал Гриднев.
Подробности в материале: Минздрав РФ заявил о выполнении плана вакцинации на 25%
В Курганской области ко 2 июня подтверждёно 35 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 25 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 33 случая.
Подробности в материале: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 33 человек
В Красноярске в мае рабочие группы составили 244 протокола за нарушение масочного режима. Об этом сообщили 2 июня в мэрии города.
Подробности в материале: В мае на красноярских безмасочников составили 244 протокола
Данные об эффективности и безопасности вакцины от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планируется получить уже к концу текущего года. Об этом 2 июня на сессии «Иммунизация как точка привлечения инвестиций: как пандемия изменит в целом рынок разработки вакцин» в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил заместитель главы ФМБА Игорь Борисевич.
Читайте подробнее: ФМБА исследует эффективность своей вакцины от COVID-19
74 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
Сообщается, что всего в регионе выявили 64 922 случая заражения этой инфекцией. При этом по области скончались 1975 пациентов с COVID-19, в том числе в минувшие сутки была зарегистрирована смерть 16 таких пациентов.
Об этом: В Самарской области за сутки выявили 74 случая заражения коронавирусом
На Финляндском вокзале Санкт-Петербурга открылся общедоступный пункт вакцинации от COVID-19. В наличии — два вида вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».
Читайте также: На Финляндском вокзале Петербурга можно привиться от коронавируса
Туристы из России могут получить возможность отправиться на отдых в Турцию уже к июлю текущего года. Об этом 2 июня сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Об этом: Ростуризм прогнозирует возобновление сообщения с Турцией в июле
В Тюменской области за сутки выявлено 53 случая заражения коронавирусом. Об этом 2 июня сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 49 случаев.
Подробности в материале: В Тюменской области за сутки скончались пять пациентов с COVID-19
На Ямале за сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 2 июня сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 23 случая.
Читайте также: На Ямале за сутки выявлено 22 носителя коронавируса
В Ставропольском крае выздоровели после заражения коронавирусом уже 52 003 жителя региона. Только за прошедшие сутки число выписанных после излечения от опасной инфекции составило 77 человек, сообщили 2 июня в федеральном оперативном штабе.
Подробности в материале: На Ставрополье число вылечившихся от COVID-19 превысило 52 тыс. человек
Генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе полностью привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом дипломат сообщил журналистам.
По словам Крузе, ему сделали прививку уже вторым компонентом вакцины. Генконсул чувствует себя хорошо.
«Мне предложили сделать прививку здесь, в России, мне, конечно, удобно, и думаю, что эффективно и нет проблем», — сказал дипломат.
Об этом: Генконсул Германии в Екатеринбурге привился от коронавируса «Спутником V»
В России уже более 18 миллионов человек получили по меньшей мере одну прививку от коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Подробности в материале: Глава Минздрава РФ назвал число получивших первую прививку от COVID-19
В России проходят лечение в стационарах более 70 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, свыше 1,5 тысячи пациентов находятся в отделениях реанимации, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Читайте подробнее: Глава Минздрава назвал число пациентов с COVID-19 в российских стационарах
В Санкт-Петербурге зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом среди участников открывшегося 2 июня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Два десятка стационаров города готовы принять участников форума в случае необходимости.
Читайте подробнее: В Петербурге признали случаи заражения коронавирусом среди участников ПМЭФ
Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт сделал прививку от коронавируса. Священнослужитель призвал прихожан и духовенство последовать его примеру.
Подробности в материале: Костромской митрополит привился от COVID-19
Министерство здравоохранения Вьетнама достигло договорённости с Российским фондом прямых инвестиций о поставках в республику российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а также обсудило возможность создания в стране предприятия по её производству.
Подробности в материале: Вьетнам хочет производить вакцину «Спутник V» на своей территории
В Новосибирске выпускников ещё четырёх школ отправили на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает «Прецедент» со ссылкой на руководителя оперативного штаба при министерстве образования Новосибирской области Оксану Василенко.
Напомним, ранее стало известно, что в новосибирской школе № 58 выпускной 11-й класс закрыли на карантин до 5 июня — один из учеников заразился коронавирусом.
Подробности в материале: В Новосибирске выпускников пяти школ отправили на карантин из-за COVID-19
Первый этап вакцинации российским препаратом «Спутник V» прошёл находящийся в заключении в России гражданин США Пол Уилан, передаёт 2 июня CNN.
«Мне только что сделали первый укол. Второй укол, думаю, мне должны сделать через две недели».
В первые дни лета 2021 года эпидемическая ситуация по коронавирусной инфекции в Петербурге заметно ухудшилась.
Читайте подробнее: Все показатели по COVID-19 в Петербурге устремились вверх
Количество жителей Петербурга, привитых от коронавирусной инфекции хотя бы первой дозой вакцины, достигло 700 711 человек. Это составляет 13% от численности постоянного населения мегаполиса.
Читайте также: В Петербурге привили от коронавируса более 700 тысяч человек
В Русской православной церкви 4915 клириков и монашествующих перенесли коронавирусную инфекцию, 165 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщили в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.
Читайте подробнее: В РПЦ рассказали о ситуации с коронавирусом среди священнослужителей
В Еврейской АО продолжают ежесуточно выявлять единичные случаи заражения коронавирусом. За последние 24 часа в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось ещё у двух человек.
Подробности в материале: В Еврейской АО выявили 4,5 тысячи случаев заражения коронавирусом
Некоторые ограничения, введенные в России из-за пандемии COVID-19, могут быть отменены после вакцинации 60% населения от коронавируса, сообщил 2 июня журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Читайте также: Глава Минздрава РФ назвал условие отмены части ограничений из-за COVID-19
В Бурятии к оказанию помощи больным с COVID-19 средней степени тяжести подключилась Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени В. В. Ангапова (БСМП). Об этом 2 июня сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Читайте подробнее: В Бурятии больных COVID-19 начала принимать БСМП
В России не наблюдается признаков наступления третьей волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Читайте также: Мурашко заявил об отсутствии третьей волны пандемии в России
В Ульяновской области чуть подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом.
Подробности в материале: В Ульяновской области выявили ещё 85 носителей коронавируса
В Бурятии за минувшие сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 38 857. Об этом утром 3 июня сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.
Читайте также: В Бурятии резко возросло число больных COVID-19 в стационарах
В Кемерове набирает обороты массовая вакцинация от коронавируса. По данным 2 июня, прививки сделали 60 708 кемеровчан, из них 24 996 — в возрасте старше 60 лет.
Об этом: В Кемерове почти 25 тысяч горожан старше 60 лет привились от коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России завершает доклинические испытания вакцины, которая будет эффективна против любой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила первый заместитель руководителя агентства Татьяна Яковлева.
Подробности в материале: В России испытывают вакцину против любой мутации коронавируса
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 3 июня 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3257 человек, причём девять из них добавили в сводку за последние сутки.
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 508 человек, +23 за последние сутки) и ОРВИ (30 326 человек, +30 за последние сутки).
Читайте также: В Алтайском крае жертвами COVID-19 стали ещё девять пациентов
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 3 июня 2021 года от коронавируса привились 256 290 человек (+ 2850 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.
Также известно, что 52 700 человек получили первую прививку (+ 472 за последние сутки) и 203 590 человек (+ 2378 за последние сутки) полностью привиты.
Читайте подробнее: На Алтае за сутки прививки от COVID-19 сделали менее трёх тысяч человек
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2588 человек, причём пятеро из них погибли только за последние сутки.
Также, судя по данным оперативного штаба на 3 июня 2021 года, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 70 322 человека (+109 за последние сутки).
Об этом: В Приангарье скончались ещё пять пациентов с COVID-19
В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 3 июня, за прошедшие сутки выявлено 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 55 случаев.
Читайте также: В Кузбассе выявили ещё 57 носителей коронавируса
В Удмуртии по состоянию на утро 3 июня выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден также 41 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 279 случаев.
Читайте подробнее: В Удмуртии второй день выявляют 41 новый случай заражения коронавирусом
В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 38 857.
Читайте подробнее: В Бурятии выявили 92 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе летальных случаев не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 450 человек.
Об этом: В Удмуртии за сутки от COVID-19 скончались три человека
В Удмуртии по состоянию на 3 июня провели 1 167 530 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3719 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2190 исследований.
Читайте подробнее: За день почти 4 тыс. жителей Удмуртии сдали тесты на коронавирус
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 3 июня прививку от коронавируса сделали 119 257 человек. Второй компонент препарата получили 95 114 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Читайте также: Больше 95 тыс. жителей Удмуртии завершили вакцинацию от коронавируса
В Приморье продолжает увеличиваться число новых выявленных зараженных коронавирусом — за минувшие сутки лаборатории подтвердили ещё 51 случай, накануне — 45.
Об этом: Ситуация близка к критической — молодёжь Приморья тяжело переносит COVID-19
В Бурятии предприниматели и общественники, представляющие интересы бизнеса обратились к коллегам с просьбой соблюдать меры профилактики. По словам председателя местного отделения организации «Опора России» Владимира Манжуева, опыт прежних локдаунов показал, что такая мера губительна для малого и среднего бизнеса.
Читайте подробнее: «Бизнес просто не выживет» — бурятские предприниматели о новых ограничениях
Две отечественные вакцины от коронавируса в Приморье имеются в достаточном количестве. Врачи призывают приморцев пересмотреть отношение к вакцинации и сделать прививку.
Подробности в материале: В Приморье для вакцинации от коронавируса доступны два препарата
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало вакцину, которая будет эффективна против любой мутации коронавируса. Об этом заявила замруководителя организации Татьяна Яковлева.
Читайте также: Разработанная в РФ новая вакцина будет защищать от всех мутаций COVID-19
За прошедшие сутки в Хакасии выявили 27 носителей коронавируса, выздоровел 41 человек. Об этом сообщили 3 июня в правительстве региона.
Подробности в материале: В Хакасии к аппаратам ИВЛ подключены десять ковид-пациентов
В Свердловскую область поступили три партии вакцин от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
Самая большая партия состоит из 18 900 доз вакцины «Спутник V». Их уже распространяют по больницам области. Также регион получил вакцину «ЭпиВакКорона», которой можно привить 12 600 человек.
Помимо этого, в область доставили партию в 3120 доз вакцины «КовиВак» центра Чумакова.
Об этом: Свердловская область приняла сразу три партии вакцин от коронавируса
В Свердловской области полностью привили от коронавируса уже 397 936 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
По данным областного минздрава на 3 июня 2021 года, первый компонент вакцины поставил уже 477 421 человек.
Вакцинация организована в 82 медучреждениях, задействованы 155 кабинетов. Также работают 42 мобильные бригады и 32 мобильных пункта, где можно поставить прививку.
Читайте подробнее: Почти 400 тыс. жителей Среднего Урала прошли вакцинацию от коронавируса
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае несколько ухудшилась. Как сообщает оперативный штаб 3 июня 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 369, причём 55 из них обнаружили за последние сутки.
Такое число заболеваний отмечалось последний раз в начале апреля 2021 года.
Читайте также: В Забайкалье стали выявлять больше пациентов с коронавирусом
Чувашия получила более 140 тыс. комплектов вакцины от COVID-19, прививку сделали более 117 тыс. человек. Об этом заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Чувашии Олег Николаев.
Подробности в материале: Чувашия отстаёт по темпам вакцинации от российского уровня
В ковидных госпиталях Камчатки сокращается количество свободных койко мест. За последние сутки врачи направили в стационары для лечения от COVID-19 30 пациентов. Всего в госпиталях находятся 147 носителей коронавируса. Из 164 развёрнутых коек свободными на 3 июня остаются всего 17.
Читайте также: На Камчатке в ковидных госпиталях заканчиваются свободные койки
В Югре за сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 3 июня региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 46 случаев.
Стопроцентная заполняемость залов в театрах и концертных площадках может начаться уже с нового театрального сезона. Такое мнение в кулуарах Петербургского международного экономического форума ТАСС высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Хотелось бы верить, что [полная заполняемость театров зрителями начнётся] с начала нового сезона, с осени», — сказал Швыдкой.
Об этом: Швыдкой рассказал, когда в театры вернётся полная заполняемость залов
Школьный транспорт, задействованный на подвозе в пункты проведения экзаменов в Омской области, проходит дезинфекцию.
Читайте подробнее: В Омской области дезинфицируют автобусы для школьников, сдающих ЕГЭ
Глава Чувашии Олег Николаев считает удовлетворительными темпы вакцинации от COVID-19. По его мнению, нет необходимости в дополнительных мерах стимуляции. Об этом он заявил на ПМЭФ.
Подробности в материале: Глава Чувашии не «видит смысла» в поощрениях за вакцинацию
Процесс пандемии коронавируса в России будет затухать, а число заразившихся — сокращаться. Об этом РИА Новости заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Рисков какой-либо волны или всплеска на лето и на осень по текущему коронавирусу, я считаю, нет. Могут быть небольшие колебания из-за перемещения людей в рамках отпусков. Но процесс будет затухать с уменьшением количества выявленных зараженных при одинаковом количестве тестов», — сказал Жемчугов.
Читайте также: Иммунолог заявил о завершении пандемии коронавируса в России
Российские производители могут выпускать около 30 млн доз вакцин от COVID-19 «Спутник V» в месяц, сообщил 3 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Подробности в материале: Мантуров: в России могут выпускать 30 млн доз «Спутника V» в месяц
За истекшие сутки в России выявили 8933 случая заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Новые случаи зафиксированы во всех регионах страны. При этом у 15% пациентов не было обнаружено клинических проявлений болезни. Среди регионов лидируют Москва и Санкт-Петербург. Также в первой тройке оказалось Подмосковье.
Подробности в материале: В России за сутки выявили 8933 случая заражения SARS-CoV-2
В Минздраве РФ пока не приняли никаких решений по публикации статистики по вакцинированным от COVID-19. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил ТАСС замминистра здравоохранения Павел Пугачев.
«Решение пока не принято. Когда будет принято решение, начнем публиковать», — сказал Пугачёв.
Подробности в материале: Минздрав ещё не принял решения по публикации числа привитых от COVID-19
В Брянской области 3 июня выявлено 79 новых носителей коронавируса — на три больше, чем за предыдущие сутки. Скончались два ковид-пациента. Прививку от коронавирусной инфекции получили уже свыше 136 тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Брянской области за сутки выявили 79 носителей коронавируса
По состоянию на 3 июня в Омской области коронавирус выявлен у 47 698 человек, в том числе за последние сутки в регионе подтверждено 69 случаев заражения. Об этом сообщили в областном оперативном штабе.
Читайте также: В Омской области выявили 69 новых носителей коронавируса
За последние сутки в Москве выявили 2876 случаев заражения коронавирусом, сообщили 3 июля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Уточняется, что за сутки в Москве от коронавирусной инфекции скончались 57 человек, потребовалась госпитализация 1197 пациентам.
Читайте подробнее: В Москве за сутки выявили 2876 случаев заражения коронавирусом
В основную группу риска по коронавирусу входят лица с эндокринными нарушениями и пациенты с сахарным диабетом. Об этом в ходе заседания Комитета по всемирной продовольственной безопасности заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«То, что основной группой риска для нового коронавируса являются люди с нарушением эндокринной системы, с патологией эндокринной системы, высокого риска пациенты с сахарным диабетом и с другими нарушениями — это, конечно, еще раз обращает наше внимание на вопросы питания, питания безопасного и питания качественного», — сказала Попова.
Подробности в материале: Роспотребнадзор рассказал о главных группах риска по COVID-19
В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 54 и 47.
За среду, 2 июня, в Петербурге лабораторным путём зафиксирован 841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 3 июня в федеральном оперштабе. Новый уровень суточной выявляемости оказался на 13 случаев больше того, что был сутками ранее.
Читайте подробнее: В Петербурге выявили 841 новый случай заражения SARS-CoV-2
В Омской области за последние сутки скончался один пациент с диагнозом COVID-19, сообщили 3 июня в региональном оперштабе.
Читайте также: Жертвами COVID-19 в Омской области стали уже 1440 человек
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 50 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 3 июня. Днём ранее, 2 июня, в регионе был зарегистрирован 51 случай. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 824 человек.
Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлены 50 носителей коронавируса
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 3 июня, за минувшие сутки было выявлено ещё 75 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 79 случаев.
Читайте подробнее: За сутки ещё пять новосибирцев стали жертвами коронавируса
Винить в низких темпах вакцинации в России от коронавирусной инфекции нужно в том числе и врачей. Такое мнение в эфире Youtube-канала телеведущего Владимира Соловьёва высказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Читайте подробнее: Мясников объяснил причины низких темпов вакцинации в России
В Белгородской области 3 июня подтверждено 62 новых случая заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 110 пациентов, скончались женщина и мужчина. На вакцинацию от COVID-19 поданы 4997 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Белгородской области подтвердили 62 новых случая заражения коронавирусом
В Ставропольском крае за прошедшие сутки выявлено еще 59 человек, у которых подтвердились тесты на наличие коронавирусной инфекции. Это на девять заболевших больше, чем днем ранее. Общее число заразившихся за все время пандемии достигло 54 978 человек, сообщили 3 июня в федеральном оперативном штабе.
Читайте подробнее: На Ставрополье число носителей коронавируса приближается к 55 тыс. человек
На ПМЭФ на стенде Нижегородской области представляет интерес мультимедиа-инсталляция Gorky AI (проект «Симфония нового подвига»), которая посвящается подвигу врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией и памяти погибших. Аудио‑ и видеоматериалы разработаны на основе данных многофакторной модели распространения COVID-19 при участии нижегородских дата-сайнтистов, медиа-артиста, композитора и концептолога. Симфония создана на основе данных о заболевших, выздоровевших и умерших.
В Воронежской области за сутки подтвердили 141 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 3 июня. Накануне, 2 июня, сообщалось об 137 новых носителях инфекции.
Подробности в материале: В Воронежской области за сутки скончались 11 пациентов с COVID-19
91 новый носитель коронавируса выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.
Сообщается, что всего в республике выявили 38 472 случая заражения этой инфекцией. При этом справился с ней 36 481 человек, в том числе 146 человек победили в вирус в минувшие 24 часа.
Подробности в материале: В Башкирии за сутки выявили более 90 носителей коронавируса
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова подписали 3 июня на полях ПМЭФ соглашение о сотрудничестве нижегородского правительства и агентства. При этом губернатор отметил, что пандемия показала, насколько велико значение медицины и здравоохранения в современном мире.
Как отметила Вероника Скворцова, ФМБА фактически работает на территории Нижегородской области около 20 лет.
«Мы гордимся тем, что два нижегородских врача COVID-госпиталя указом президента награждены орденом Пирогова за большой вклад в борьбу с пандемией. Наша нижегородская поликлиника стала первым учреждением в системе ФМБА, успешно выполнившим условия сертификации Национального института качества Росздравнадзора. Сразу несколько подразделений ФМБА России в 2020 году вошли в топ-10 лучших государственных клиник Нижегородской области», — добавила глава агентства.
С начала пандемии в 2020-м до конца апреля 2021 года общий объем мер стимулирования экономики Нижегородской области составил 82,3 млрд рублей. По словам губернатора Глеба Никитина, большая часть финансирования (39,49 млрд рублей) была направлена на банковские кредиты на льготных условиях для бизнеса. Кроме того, значительная часть средств распределялась на целевые и нецелевые трансферты (15,81 млрд рублей). На продление сроков уплаты налогов, списание налогов и страховых платежей выделили 6,71 млрд рублей, на субсидии юрлицам — 2,06 млрд рублей, по микрозаймам и гарантиям субъектам МСП — 380 млн рублей.
В Нижегородской области по состоянию на 3 июня выявили 155 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 151 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 118 559 случаев.
Об этом: В Нижегородской области выявили ещё 155 носителей коронавируса
В Краснодарском крае подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 3 июня. Сутками ранее сообщалось о 98 новых заболевших.
Об этом: На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса
На сегодняшний день пандемия коронавирусной инфекции в России находится на стадии завершения. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Об этом: Иммунолог оценил риск третьей волны COVID-19 в России
За минувшие сутки 18 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 18 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3680 человек.
Подробности в материале: За сутки от COVID-19 скончались 18 жителей Нижегородской области
В Республике Алтай за прошедшие сутки подтверждено заражение коронавирусом 23 местных жителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, всего специалисты исследовали 421 пробу.
В течение ближайшего времени в России будет объявлено о возможности вакцинации от COVID-19 для иностранных граждан. Об этом в ходе сессии «Надолго или навсегда? Жизнь и развитие в условиях новой реальности» Петербургского международного экономического форума заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Безусловно, эта тема острая, она понятная и известная. В правительстве этот вопрос есть, и он в поле зрения [вице-премьера РФ] Татьяны Алексеевны [Голиковой] лично, она этим занимается. Я думаю, что в течение ближайшего времени мы решение по этому поводу объявим», — сказала Попова.
Подробности в материале: В России планируют начать вакцинацию иностранцев от COVID-19
Качество жизни при пандемии, при соблюдении определенных правил, измениться в худшую сторону не должно. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 3 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова на дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Чиновница сравнила эпидемические ограничения с диетой.
Читайте подробнее: Глава Роспотребнадзора сравнила ограничения из-за ковида с диетой
Российские медики не останавливаются только на уже разработанных вакцинах от коронавируса, а смотрят дальше для упреждения новых вызовов, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Подробности в материале: Медики работают на упреждение: политолог о мутации коронавируса
В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 23 человека, сообщает региональный оперштаб 3 июня. Это на 11 случаев заражения больше, чем днём ранее.
Читайте подробнее: Ещё 23 жителя Калмыкии заразились коронавирусом
В Республике Калмыкия с начала пандемии коронавирусной инфекции зарегистрировано 380 летальных исходов от COVID-19. За минувшие сутки в регионе зарегистрирована одна смерть от ковида, сообщает региональный оперштаб 3 июня.
Об этом: В Калмыкии с начала пандемии скончались 380 ковид-пациентов
В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 значительно превысило вновь выявленное количество носителей коронавируса, составив соответственно 99 и 85.
Читайте подробнее: В Ульяновской области победили коронавирус 53,6 тыс. жителей
За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 96 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 73 794. Об этом сообщили 3 июня в краевом оперштабе.
Об этом: В Красноярском крае за сутки выявили почти 100 носителей коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на мероприятии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) попросила усилить вакцинацию работников малого и среднего бизнеса (МСП) от коронавирусной инфекции
Подробности в материале: Попова просит привить от коронавируса малый и средний бизнес
В Дагестане за прошедшие сутки подтверждены тесты на коронавирус у 53 человек. За последние десять дней в республике вновь наметилась тенденция к росту больных COVID-19. Если 24 мая было выявлено 33 заразившихся коронавирусом, то к 3 июня суточный прирост числа пациентов увеличился на 20 человек. Такие данные привел федеральный оперативный штаб.
Подробности в материале: В Дагестане вновь растет суточный прирост числа ковид-пациентов
Группа специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время находится в России и изучает данные о вакцине против коронавируса «Спутник V». Об этом директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил 3 июня на полях ПМЭФ.
«Основания для оптимизма точно есть», — сказал Клюге о сертификации.
Читайте подробнее: Комиссия ВОЗ изучает в России данные о «Спутнике V»
В Москве от коронавирусной инфекции привились свыше 1,5 млн жителей, сообщил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
По его словам, которые приводит «Интерфакс», в Москве прививку от COVID-19 сделали 1,5 млн человек. При этом по состоянию на 20 мая, уточняет агентство, прививку сделали свыше 1,3 млн человек, а ежедневно в прививочные пункты приходили около 10 тыс. горожан.
Читайте также: В мэрии Москвы назвали число привитых от COVID-19
Ещё 158 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 3 июня. Это на два случая меньше, чем днём ранее.
Читайте также: В Ростовской области выявили 158 новых носителей коронавируса
В Рязанской области 3 июня выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрировано три летальных исхода.
Читайте подробнее: В Рязанской области за сутки скончались три ковид-пациента
В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрирован 21 летальный исход среди ковид-пациентов, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 3 июня.
Об этом: Ещё 21 житель Ростовской области стал жертвой коронавируса
За последние сутки жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали шесть человек. Об этом сообщили 3 июня в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: Ещё шесть пациентов с коронавирусом умерли в Красноярском крае
В Мордовии по состоянию на 3 июня выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 21 049 случаев.
Читайте подробнее: В Мордовии вторые сутки выявляют 29 новых носителей коронавируса
В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 284 человек.
Подробности в материале: Ещё один житель Мордовии скончался от COVID-19
В Марий Эл по состоянию на 3 июня выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 20 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 586 случаев.
Об этом: В Марий Эл подтвердили 21 новый случай заражения коронавирусом
В Обнинске Калужской области по состоянию на 3 июня от COVID-19 привито почти 12 тысяч жителей. Об этом заявил и.о. главного врача клинической больницы №8 Олег Ярошенко на встрече с руководителями субъектов потребительского рынка, организаций сферы культуры УК и ТОС. Сегодня в Обнинске работают как стационарные пункты вакцинации, так и мобильные бригады на улицах. На дому могут быть привиты маломобильные горожане. Всего КБ №8 организовала девять вакцинальных пунктов. Вакцинация проходит и на предприятиях.
Подробности в материале: Почти 12 тыс. жителей калужского Обнинска вакцинировались от COVID-19
Жителей Костромской области мотивируют сделать прививки от COVID-19 с помощью бесплатного проезда в общественном транспорте и «бонусов» при посещении фитнес-клубов.
Об этом: Привитым от COVID-19 костромичам обещают бесплатные занятия в фитнес-клубах
В Челябинской области выявили ещё 86 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 63 291 случай COVID-19. Выздоровел 57 801 пациент.
Подробности в материале: В Челябинской области снова уменьшилось число больных COVID-19
В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки скончались еще два жителя региона, у которых был диагностирован COVID-19. Общее число летальных исходов от опасной инфекции достигло 470, сообщили 3 июня в региональном министерстве здравоохранения.
Читайте подробнее: В Кабардино-Балкарии смертность от COVID-19 увеличилась до 470 человек
В России темпы вакцинации набирают обороты. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«У нас определенные темпы вакцинации растут. Это, безусловно, даст свой результат», — сказала Попова.
Читайте подробнее: Попова заявила о росте темпов вакцинации от COVID-19 в России
В Ростовской области увеличились темпы вакцинации, следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 3 июня.
Читайте также: Вакцинация от коронавируса в Ростовской области вновь набирает обороты
За последние сутки в Томской области подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом, сообщили 3 июня в региональном оперштабе.
Подробности в материале: В Томской области выявили 27 новых носителей коронавируса
Греция ждёт россиян на отдых.
Читайте подробнее: В Москве рассказали, как попасть на отдых в Грецию
Ещё четыре пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Томской области. Об этом сообщили 3 июня в областном оперативном штабе.
Читайте также: В Томской области скончались ещё четыре пациента с COVID-19
В Курганской области к 3 июня подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом. Из них 22 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 35 случаев.
Об этом: В Курганской области за сутки выявлен 31 носитель коронавируса
Уже с 1 июня для граждан России, которые прибывают в Турцию, власти страны упростили правила въезда. Как сообщает авиакомпания Turkish Airlines, теперь российским гражданам с прививкой от коронавирусной инфекции не нужно предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте.
Об этом: Турция упростила правила въезда для российских граждан
В Гатчинской больнице Ленинградской области добавили 62 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Также в ближайшее время могут быть открыты дополнительные койки в Бокситогорской больнице.
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В Тюменской области за сутки выявлено 55 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 июня сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 53 случая.
Подробности в материале: В Тюменской области за сутки скончались восемь ковид-пациентов
Принудительная вакцинация студентов в России не планируется, однако прорабатываются различные варианты вакцинации с учётом интересов обучающихся в вузах. Об этом «на полях» Петербургского международного экономического форума заявил Интерфаксу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
«У нас таких планов пока нет. Самые разные варианты, конечно, прорабатываются, но эту задачу каждый вуз индивидуально решает с учетом интересов студентов, их желания и возможности вуза», — сказал Фальков.
Об этом: В России не планируют принудительно прививать студентов от COVID-19
71 случай заражения коронавирусом выявлен за сутки в Самарской области. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
Сообщается, что всего в регионе выявили 64 993 случая заражения этой инфекцией. При этом по области скончались 1990 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 15 таких пациентов была констатирована в минувшие 24 часа.
Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом
В Волгоградской области 3 июня подтверждено 86 новых случаев заражения коронавирусом, что на семь меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество носителей инфекции превысило 60 тысяч. Скончались семь человек в возрасте от 41 до 82 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Волгоградской области коронавирусом заразились более 60 тыс. человек
Экономика России выходит из сложной ситуации, вызванной пандемией COVID-19. Об этом 3 июня заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания инвестсоглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Об этом: Путин: экономика России выходит из сложной ситуации после пандемии
В Оренбургской области выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем днём ранее, сообщает 3 июня оперштаб по борьбе с COVID-19.
Общее число заражённых оренбуржцев достигло 44 466. На 100 тыс. населения приходится 2268,76 факта заболевания.
Читайте также: Жертвами COVID-19 стали ещё пятеро оренбуржцев
На Ямале за сутки выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 3 июня сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 22 случая.
Читайте подробнее: На Ямале за сутки выявлено 23 носителя коронавируса
В Пермском крае за сутки выявили 98 заражений коронавирусом, что на один превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 3 июня оперштаб по борьбе с COVID-19.
С начала пандемии в Прикамье зафиксировано 57 758 носителей коронавируса. Выздоровели 52 055 пермяков.
Жертвами COVID-19 стали 2457 человек. За последние сутки подтвердили девять летальных исходов.
Читайте подробнее: От COVID-19 в Прикамье умерли ещё девять человек
В Карачаево-Черкесии скончались еще два пациента, у которых был диагностирован COVID-19. Общее число случаев летального исхода в республике достигло 141, сообщили 3 июня в федеральном оперативном штабе.
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В Свердловской области выявили ещё 99 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
Для сравнения: последние три дня в области фиксировали почти одно и то же количество носителей коронавируса (2 июня 2021 года — 97 человек, 1 июня — 96, 31 мая — 95). Всего в регионе подтверждено 89 587 случаев заражения.
Читайте также: На Среднем Урале зафиксировали почти 100 носителей коронавируса
Рисков возникновения третьей волны COVID-19 летом или осенью 2021 года в России нет, считает доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
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В Северной Осетии за прошедшие сутки число пациентов с подтвержденным коронавирусом выросло на девять человек. За последнюю неделю в регионе показатель суточного прироста не превышал этой цифры, а общее число заразившихся новой опасной инфекцией достигло 17 030 человек, сообщили 3 июня в федеральном оперативном штабе.
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