11:09 25.05.2021

Работодателям Воронежской области рекомендовано предоставить дополнительный выходной с сохранением зарплаты тем сотрудникам, которые при отсутствии медицинских противопоказаний готовы пройти вакцинацию от коронавируса. Соответствующий указ 25 мая подписал губернатор Александр Гусев, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Подробности в материале: Воронежцам предоставят выходной в случае вакцинации от коронавируса

Подробности в материале: Более 56 тысяч жителей Кемерова сделали прививку от коронавируса

В Кемерове продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. По данным на сегодня, 25 мая, прививки от COVID-19 сделали 56 277 горожан, из них 23 717 — в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщает мэрия города.

Читайте также: В Крыму выявили 90 новых носителей коронавируса

В Республике Крым подтверждено 90 новых случаев заражения корнавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 25 мая. Это на одного нового носителя меньше, чем было выявлено сутками ранее.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 017 795 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 393 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 119 194 человека.

За последние сутки, 24 мая, в России выявлено 7884 случая COVID-19 в 84 регионах, из них 935 (11,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Лаборатория свердловского областного Центра гигиены и эпидемиологии, в которой делают анализы на коронавирус. Алексей Колчин © ИА REGNUM.

Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 632 955 человек.

За последние сутки, 24 мая, в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 8743 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 017 795 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 119 194 летальных исхода, выздоровели 4 632 955 человек.

За последние сутки, 24 мая, в России выявлено 7884 новых случая коронавируса в 84 регионах . Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8743 человека.

Об этом: В России за сутки выявили 7884 случая заражения коронавирусом

Новые случаи зафиксированы в 84 субъектах РФ, больше всего их в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге.

За последние сутки в России подтверждено 7884 случая заражения коронавирусом, сообщили 25 мая в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Читайте подробнее: В Омской области выявили ещё 56 носителей коронавируса

За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявили у 56 человек, в том числе 33 ковид-пациента лечатся амбулаторно. Об этом сообщили 25 мая в областном минздраве.

В Москве к 25 мая выздоровели ещё 2208 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 046 726 . Подтверждено 2075 новых случаев заражения, госпитализированы 1082 человека, скончались 57 пациентов.

Об этом: В Москве за сутки выявили 2075 случаев заражения коронавирусом

За сутки скончались 57 человек, выздоровели 2208 ковид-пациентов. Госпитализация потребовалась 1082 пациентам.

За минувшие сутки в Москве выявлено 2075 случаев заражения коронавирусом, сообщили 25 мая в оперативном штабе столицы.

Распространение COVID-19 в Сибири на 25 мая 2021 г.

Россия поддерживает снятие патентной защиты с вакцин от коронавируса — Мурашко.

За последние сутки в Петербурге выявили 844 новых случая заражения коронавирусом и констатировали 46 смертей от COVID-19. Если суточное число новых носителей снизилось на семь человек, то показатель смертности, напротив, увеличился на восемь летальных случаев.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил о возможном возврате к ограничениям из-за COVID-19. Глава региона предупредил о возможности «третьей волны» коронавируса и призвал глав районов усилить вакцинацию жителей. Если число заражённых будет расти, в регионе могут ввести ограничения на въезд туристов.

Подробности в материале: В Воронежской области скончались 15 пациентов с COVID-19

В Воронежской области подтверждено 148 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 25 мая. Накануне, 24 мая, сообщалось о 142 новых носителях инфекции.

Читайте также: В Ростовской области выявили 190 новых носителей коронавируса

Ещё 190 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 25 мая. Это на четыре случая заражения меньше, чем днём ранее.

В Республику Алтай прибыла первая партия вакцины «КовиВак» в количестве 780 доз. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, препарат распределён в районные больницы и республиканскую поликлинику.

В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 12 случаев смерти среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 мая.

Читайте также: Ещё пять новосибирцев стали жертвами коронавируса

В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 74 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 69 случаев.

С начала пандемии в регионе подтверждено 56 888 случаев заражения. Оправились от болезни 51 115 пермяков. Число жертв заболевания в Пермском крае достигло 2384. За последние сутки подтверждено шесть смертей.

В Пермском крае выявили ещё 98 заражений коронавирусом, что на один случай превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 25 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

Подробности в материале: Распространение коронавируса в Ленобласти вернулось к уровню начала мая

В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 90 новых носителей коронавируса, что на четыре человека больше, чем сутками ранее. Примерно столько же зараженных ежедневно выявляли в начале последнего месяца весны, после чего последовали спад и новый подъём. Суточная смертность от COVID-19 в Ленобласти выросла.

Подробности в материале: В Красноярском крае выявили уже почти 73 тысячи носителей коронавируса

За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 95 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 72 941. Об этом сообщили 25 мая в краевом оперативном штабе.

Подробности в материале: В Карелии за сутки выявили 62 новых случая коронавируса

В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 62 новых носителя коронавируса, это на три человека больше, чем сутками ранее. Об этом 25 мая сообщили в региональном оперативном штабе. Также зафиксированы три летальных исхода.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов удостоил почетной награды республики заместителя главного врача городской клинической больницы №52 города Москвы Сергея Царенко . Ему присвоено звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесской Республики». Врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории удостоен награды северокавказской республики за большую помощь, которую он оказывает медикам Карачаево-Черкесии уже не один месяц во время пандемии коронавируса.

Подробности в материале: В Карелии от коронавируса можно привиться всеми тремя видами вакцин

В Республике Карелия от коронавирусной инфекции можно привиться на выбор тремя видами вакцины — «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Об этом 25 мая сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков .

Общее число выявленных носителей коронавируса в регионе достигло 43 867, из них 3657 — это дети. На 100 тыс. населения приходится 2238,20 факта заболевания.

В Оренбургской области за сутки выявили 64 заражения коронавирусом, что на три меньше, чем днём ранее, сообщает 25 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

Разметка социальной дистанции в Соборной мечети Москвы на праздник Ураза-байрам. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM.

За последние сутки в Красноярском крае скончались шесть человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 25 мая в оперативном штабе края.

Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии

ТОП-10 по максимальному количеству смертей от коронавируса по регионам РФ на 25 мая 2021 года.

Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе

ТОП-10 регионов по приросту числа носителей коронавируса на 25 мая 2021 г.

Подробности в материале: В Ростовской области завершили вакцинацию более 312 тыс. человек

В Ростовской области завершили участие в прививочной кампании, получив вторую дозу антиковидной вакцины, более 312 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 мая.

Об этом: В Татарии за сутки выявили 30 случаев заражения коронавирусом

В Татарии с начала наблюдения зарегистрировано 21 298 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили еще 30 носителей инфекции. Всего выздоровели по состоянию на 25 мая 18 209 ковид-пациентов, за сутки выписались 28 человек. Скончались за все время 490 носителей вируса. Новых летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано.

Читайте подробнее: На Кубани за сутки подтвердили 91 случай заражения коронавирусом

В Краснодарском крае подтверждён 91 новый случай заражения коронавирусом. Данные за сутки опубликованы региональным оперативным штабом 25 мая. Накануне, 24 мая, сообщалось о 93 новых носителях инфекции.

Подробности в материале: В Пензенской области подтвердили ещё 75 случаев заражения коронавирусом

В Пензенской области за сутки получены 75 положительных исследований на SARS-CoV-2. Всего по состоянию на 25 мая зарегистрировано 46 835 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели после болезни 44 180 пациентов, за сутки — 71 человек. Скончались от COVID-19 еще шестеро пензенцев, с начала наблюдения — 776 человек.

В Саратовской области на 25 мая всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1044 человека. За сутки жертвами нового заболевания стали трое мужчин и одна женщина в возрасте от 62 до 84 лет.

В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 практически сравнялось с количеством выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, составив соответственно 48 и 49.

Читайте также: В Курской области выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом

В Курской области 25 мая зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе были выявлены 38 тыс. 70 заражённых коронавирусом.

В Курской области по состоянию на 25 мая зарегистрировано 793 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены три смерти.

Подробности в материале: В Псковской области вдвое выросла суточная выявляемость коронавируса

В Псковской областиза сутки выявили 51 нового носителя коронавируса, что на 26 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 25 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

Читайте подробнее: В Липецкой области за сутки выявлены 58 новых носителей коронавируса

В Липецкой области 25 мая подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 31 тыс. 328 положительных результатов исследований.

В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 735 человек.

В Чувашию при росте выздоравливающих от COVID-19 пациентов впервые поступил ещё один вид вакцины — «КовиВак».

Чиновница напомнила, что чат-бот с 25 мая запустило краевое министерство труда и социальной защиты населения на платформе мессенджера Telegram.

В Забайкальском крае, где в настоящее время проходит массовая вакцинация населения от COVID-19, на горячую линию регионального министерства здравоохранения поступает достаточно много вопросов. Вице-губернатор Забайкальского края А ягма Ванчикова предложила создать чат-бот для ответов на часто задаваемые гражданами вопросы. Её слова 25 мая цитирует пресс-служба правительства региона.

Читайте также: Во Владимирской области за сутки выявлены 47 носителей коронавируса

Во Владимирской области 25 мая подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 33 тыс. 247 носителей вируса.

В Якутии заявили, что выпустили постановление главного санитарного врача республики по обязательной иммунизации населения.

Во Владимирской области по состоянию на 25 мая зарегистрировано 1177 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены восемь смертей.

Читайте подробнее: В Тамбовской области за сутки выявлены 47 новых носителей коронавируса

В Тамбовской области 25 мая подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявлено сутками ранее. Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 532 носителя вируса.

В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 523 человека.

Ещё почти 14 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в Красноярск. Об этом сообщили 25 мая в правительстве Красноярского края.

Треть населения России сообщила о снижении доходов в период пандемии коронавируса, причем каждый пятый утверждает, что потратил большую часть своих сбережений за год — опрос ФНИСЦ РАН.

За последние сутки в Коми скончались четыре ковид-пациента, общее число жертв коронавирусной инфекции в республике выросло до 959.

Читайте подробнее: В Нижегородской области выявили 138 носителей коронавируса за сутки

В Нижегородской области по состоянию на 25 мая выявили 138 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 141 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 117 239 случаев.

«60% взрослого населения должны быть привиты уже к осени», — сказал Мурашко и подчеркнул, что вакцинация сейчас — приоритетная задача.

Вакцинацию от коронавируса к осени должно пройти 60% взрослого населения России. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 25 мая на IX международном конгрессе «Оргздрав 2021. Эффективное управление в здравоохранении».

Подробности в материале: В Самаркой области за сутки выявили 78 новых носителей коронавируса

Сообщается, что всего в регионе было выявлено 64 302 случая заражения этой инфекцией.

78 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

В России появится двойная вакцина: от коронавируса и гриппа одновременно. Испытание чудо-препарата уже проводятся на животных и дают положительный результат.

Перед вакцинацией от коронавируса. ЯНАО depzdrav.yanao.ru.

В Чечне число граждан, принявших участие в вакцинации против коронавируса, составило более 72 тыс. человек. Это почти 13% от всего запланированного к вакцинации объема населения, сообщил глава минздрава Чечни Эльхан Сулейманов .

Об этом: В Калужской области за сутки вновь выявлено 48 носителей коронавируса

В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 48 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 25 мая. Днём ранее, 24 мая, в регионе было зарегистрировано 48 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 тыс. 374 человек.

Подробности в материале: В Астраханской области выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом

В Астраханской области 25 мая подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 34 тыс. 45 положительных результатов исследования.

Подробности в материале: На Среднем Урале выявили рекордно низкое число носителей коронавируса

Нынешний прирост — минимальный за последние 12 месяцев в области. Меньше было зарегистрировано 22 мая 2020 года (90 носителей).

В Свердловской области подтвердили ещё 91 случай заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

В Астраханской области по состоянию на 25 мая подтвержден один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 767 человек.

Об этом: В Томской области выявили 27 новых носителей коронавируса

За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом, сообщили 25 мая в региональном оперативном штабе.

В Кабардино-Балкарии за последние сутки выявлено еще 15 новых случаев заражения коронавирусом. В предыдущие четыре дня инфекцию ежедневно подтверждали у 16 жителей региона. Общее число заразившихся достигло в республике 24 240 человек, такие данные приводит 25 мая федеральный оперативный штаб.

Ещё пять человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Томской области. Об этом сообщили 25 мая в областном оперштабе.

В Кабардино-Балкарии на прививочные пункты пришли уже 33 118 жителей, получившие первую часть вакцины против коронавируса. Полностью привиты уже 26 033 человека, прошедших оба этапа вакцинации, сообщили 25 мая в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Томская область получила очередную партию вакцины от коронавируса: 2100 доз «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и 780 доз «КовиВак».

Подробности в материале: В Адыгее выявили еще восемь новых случаев заражения коронавирусом

В Адыгее ежедневно подтверждается коронавирус у 7−9 жителей региона. Выздоравливают каждый день в республике от пяти до десяти пациентов. Такие данные приведены в сводной таблице, предоставленной 25 мая в федеральном оперативном штабе.

В Мордовии по состоянию на 25 мая выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 30 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 790 случаев.

Об этом: В Белгородской области выявили 60 новых носителей коронавируса

В Белгородской области 25 мая выявлено 60 новых носителей коронавируса — столько же, сколько было зарегистрировано сутками ранее. Выписаны после лечения ещё 65 пациентов, двое скончались. На вакцинацию от COVID-19 поданы 3726 новых заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Читайте подробнее: В Ингушетии остается в ковидных госпиталях 81 пациент

В Ингушетии, по данным оперштаба на 24 мая, госпитализирован 81 человек, у 34 из них подтвержден коронавирус. В тяжелом состоянии находятся 12 пациентов, им оказывают помощь в отделениях реанимации. Троим из них потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.

Читайте также: В Дагестане коронавирус подтвердился еще у 37 жителей региона

В Дагестане за прошедшие сутки был подтвержден коронавирус еще у 37 жителей республики. Это на четыре человека больше, чем днем ранее. Общее число носителей новой опасной инфекции достигло в регионе 33 353 человек, сообщили 25 мая в федеральном оперативном штабе.

Читайте также: Глава минобрнауки Хакасии привилась от коронавируса

Министр образования и науки Хакасии Лариса Гимазутина 25 мая сделала прививку от COVID-19.

«Ил Дархан поручил главам муниципальных образований и городских округов издать соответствующие нормативные акты об обязательной вакцинации», — говорится в сообщении.

Темпы вакцинации населения Якутии следует нарастить, а также издать соответствующие нормативные акты об обязательной вакцинации в городах и районах. Об этом глава Якутии Айсен Николаев заявил 25 мая на заседании регионального оперштаба, сообщает пресс-служба главы республики.

Об этом: В Волгоградской области подтвердили ещё 91 случай заражения коронавирусом

В Волгоградской области 25 мая подтвердили 91 случай заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 1472 человека. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались ещё семь пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Подробности в материале: На Ставрополье зафиксирован минимальный прирост числа пациентов с COVID-19

В Ставропольском крае за прошедшие сутки зафиксировано всего 34 пациента, у которых диагностирован коронавирус. Это минимальный прирост с начала так называемой второй волны коронавируса. Такие данные приводит 25 мая федеральный оперативный штаб.

Необходимости в развёртывании дополнительных коек во временном инфекционном госпитале «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге нет. В городских стационарах свободно 15,7% коечного фонда. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

В отелях Петербурга на время ПМЭФ будут тестировать на коронавирус и запретят «шведский стол» — регламент.

Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул важность иммунизации населения при текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

Якутия стала первым регионом, где вакцинацию от ковида сделали обязательной . Теперь местных работодателей будут штрафовать минимум на 200к, если они не организуют вакцинацию своим сотрудникам. Работников, соответственно, могут отстранить от работы за отказ от прививки.

Подробности в материале: В Башкирии за сутки выявили 90 новых носителей коронавируса

Сообщается, что всего в регионе выявили 37 664 пациентов с COVID-19.

90 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

«Сейчас в регионе вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» заканчивается. Это связано с активным ростом вакцинации населения», — говорится в сообщении.

Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак», она же «Спутник V», заканчивается из-за роста темпов вакцинации в Забайкальском крае, сообщили 25 мая ИА «Чита.Ру» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Если у нас появляется чуть больше какого-то количества людей с температурой тела выше 38 градусов после прививки, то сразу отслеживается, сколько людей этой серией привито и, если возникают вопросы, серия отправляется на повторный контроль. Очень чётко система ведётся», — рассказала Лапа.

« Такой контроль, который проходят вакцины и сыворотки в России, нужно ещё поискать . Все боятся, какие могут быть реакции, но ведь у нас в стране выстроена очень чёткая система контроля за реакциями и осложнениями от препаратов. Реакции делятся по степени — лёгкая, средняя, тяжёлая.

Главный санитарный врач Забайкальского края, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа в прямом эфире ГТРК «Чита» 23 мая сообщила, что в России вакцины проходят усиленный контроль качества, а реакции и осложнения после вакцинации от коронавируса тщательно отслеживаются.

Губернатор Югры Наталья Комарова предложила коллегам рассмотреть якутскую практику наказания работодателей, не обеспечивших обязательную вакцинацию от коронавируса. С инициативой глава региона выступила на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции 25 мая.

Подробности в материале: Ещё шесть пациентов с коронавирусом умерли в Ульяновской области

В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы от СOVID-19, при этом суточное число вылечившихся превысило количество выявленных случаев заражения.

Подробности в материале: В Ярославской области власти не разработали мер стимулирования вакцинации

Власти Ярославской области пока не разработали мер поощрения для вакцинировавшихся. Существуют лишь проекты, как привлечь граждан делать прививки от коронавируса. В частности, предлагается разработать систему скидок на товары местных сельхозпроизводителей. А уполномоченный по правам человека в регионе полагает, что жителей области в пункты вакцинации нужно заманивать лотереей.

Читайте также: В Марий Эл выявили 15 новых носителей коронавируса

В Марий Эл по состоянию на 25 мая выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 16 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 428 случаев.

В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом летальных случаев не регистрировалось, как и в течение предыдущего дня. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 239 человек.

Читайте также: В Рязанской области подтвердили ещё 48 случаев заражения коронавирусом

В Рязанской области 25 мая подтверждено ещё 48 случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрировано четыре летальных исхода.

Работники посольства Мальты в Москве привились от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Об этом 25 мая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло.

В Новосибирскую область поступило 3900 доз вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Всего регион получил 353 613 доз препаратов «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», уточнили в новосибирском минздраве.

Количество случаев тяжелой формы COVID-19 в Нижегородской области продолжает расти — за последние сутки к аппаратам искусственной вентиляции легких пришлось подключить 12 пациентов местных больниц.

В период подготовки и проведения XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в отелях Петербурга будут введены правила, связанные с соблюдением коронавирусных ограничений. В частности, гостиницам запретили кормить своих постояльцев по системе «шведский стол».

Читайте подробнее: В детских лагерях Татарии сохранят запрет на родительские дни

В детских лагерях Татарии в этом году увеличена заполняемость до 75%, разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе с участием нескольких отрядов. Действующим остается запрет на родительские дни. Сотрудники детских оздоровительных учреждений смогут покидать их, но по возвращению за три дня до начала смены они обязаны пройти тестирование на COVID-19. Руководителям лагерей рекомендовано нанимать персонал при наличии вакцинации, либо с наличием антител.

Читайте также: Воронежские власти разъяснили рекомендации о переводе на удаленку

Правительство Воронежской области выступило с разъяснениями формулировки в указе губернатора 25 мая, рекомендующей работодателям отправить сотрудников на удалённый формат работы. Разъяснения опубликованы пресс-службой облправительства.

Жители Санкт-Петербурга могут привиться новой вакциной от коронавируса «КовиВак» в Невском, Московском и Красногвардейском районах города. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.

Подробности в материале: В Тюменской области за сутки скончались пять пациентов с COVID-19

В Тюменской области за сутки выявлено 56 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 61 случай.

Выходной в день вакцинации будет предоставляться работникам в Белгородской области. Инициативу официально закрепят в трёхстороннем соглашении между властями, профсоюзами и работодателями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в региональном оперативном штабе.

Читайте подробнее: В Курганской области за сутки выявлен 31 носитель коронавируса

В Курганской области к 25 мая подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом. Из них 19 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 30 случай.

Указания перед входом в магазин. Дарья Драй © ИА REGNUM

Подробности в материале: На Ямале число заражений коронавирусом достигает 39 тысяч

На Ямале за сутки выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 20 случаев.

Об этом: Госдума обсудит включение вакцинации от коронавируса в календарь прививок

Законопроект о введении в национальный календарь профилактических прививок вакцинации от коронавируса COVID-19 правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

За последние семь дней общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге увеличилось на 16,48%, сообщили 25 мая в городском оперштабе. При этом число больных в стационарах возросло на 11,5%, а пациентов на амбулаторном лечении стало больше на 18%.

В Свердловской области не планируется вводить обязательную вакцинацию от COVID-19. Об этом на брифинге заявил вице-губернатор региона Павел Креков .

В мире за последние сутки зафиксировано 438 704 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 9322 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

С 1 августа 2020 года в Удмуртию воздушным транспортом прибыло 23 480 человек. Из этого числа не представили результаты теста на коронавирус 562 человека или 2,4%. При этом из числа граждан, которые по приезде прошли исследования, у 218 человек был выявлен коронавирус.

Об этом: В Югре продлены антиковидные ограничения до конца июня

Решением губернатора Югры Натальи Комаровой продлены ограничения на работу детских игровых комнат и иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых центров.

В Югре с 25 мая по 30 июня продлевается действие ряда антиковидных ограничений. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

На 60-м месте в мире по числу вакцинированных от COVID-19 находится Россия. Это странно и печально, считают ученые. Об этом они заявили на президиуме РАН во вторник 25 мая 2021 года. Темой докладов участников заседания стало «Российское общество в условиях пандемии: социальные, экономические и психологические аспекты».

За пять месяцев с начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировали от коронавируса 659 835 человек. Это составляет 12,2% от численности постоянного населения мегаполиса.

На Сахалине за последние сутки от COVID-19 скончался ещё один пациент. С болезнью не справился житель Шахтёрска 1958 года рождения. Днём ранее от последствий коронавируса умер житель Южно-Сахалинска 1937 года рождения. Всего в островном регионе жертвами COVID-19 стали по состоянию на 25 мая 52 человека.

Пациенты с COVID-19 рискуют столкнуться с поражением сосудов, сообщили 26 мая в пресс-службе Роспотребнадзора.

Читайте подробнее: На Сахалине увеличивается очередь желающих привиться от коронавируса

На Сахалине с каждым днём увеличивается очередь желающих привиться от коронавируса. На 25 мая записались на вакцинацию уже 42 319 человек (на 14 мая — 40 732) — за сутки очередь увеличилась на 201 сахалинца.

Читайте подробнее: Роспотребнадзор Якутии не отменял обязательную вакцинацию от коронавируса

Власти Якутии не отменяли обязательную вакцинацию населения от коронавируса — неблагополучная эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой, нет снижения числа выявленных заражённых. Высокий уровень заболеваемости регистрируется среди трудоспособного населения. Больше всего болеют работники образования, студенты, сотрудники офисов.

Читайте подробнее: Приморью за 2020 год удалось снизить госдолг

В 2020 году доходы бюджета Приморья составили 174 млрд рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам — 120,3 млрд рублей. Это на 5,8 млрд меньше по сравнению с 2019 годом. Снижение связано в первую очередь с уменьшением налоговых поступлений из-за сложившейся экономической ситуации, на которую повлиял COVID-19.

Пожилая женщина в маске и перчатках. Александр Куликов © ИА REGNUM

В Бурятии за минувшие сутки выявили 61 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 38 180. Об этом утром 26 мая сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Подробности в материале: В Омской области продлили «коронавирусный» режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности, введённый в Омской области из-за распространения коронавируса, продлён до конца июня.

В Ульяновской области выявлено ещё более 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Читайте подробнее: Власти Якутии открестились от обязательной вакцинации от коронавируса

Ковидные страсти разгораются в Якутии — всё началось с официального релиза пресс-службы правительства республики, который был опубликован 25 мая. Суть сообщения в том, что глава Айсен Николаев заявил об обязательной вакцинации населения. Несколькими часами позже в релиз были внесены изменения: слово «обязательная» было заменено на «массовая».

Подробности в материале: В Ростовской области обязательной вакцинации от COVID-19 пока не будет

В ближайшее время вводить в Ростовской области обязательную вакцинацию от COVID-19 не будут, сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре, комментируя нововведения в Якутии.

Жители России уже могут привиться от COVID-19 несколькими отечественными вакцинами, в ближайшие недели поступит в гражданский оборот еще одна. Не исключено, что в дальнейшем в стране появятся и иностранные вакцины, но их придется ждать как минимум до 2022 года, сообщил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» (оказывает услуги по разработке, проведению исследований и подготовке к регистрации лекарственных препаратов) Николай Крючков.

На 60-м месте в мире по числу вакцинированных от COVID-19 находится Россия. Это странно и печально, считают ученые. Об этом они заявили на президиуме РАН во вторник, 25 мая 2021 года. Темой докладов участников заседания стало «Российское общество в условиях пандемии: социальные, экономические и психологические аспекты».

Читайте подробнее: В Кузбассе за сутки скончались сразу три пациента с коронавирусом

В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 26 мая, за прошедшие сутки было выявлено 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 55 случаев.

Читайте подробнее: В Бурятии выявили более 60 носителей коронавируса за сутки

В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 38 180.

В Республике Алтай зарегистрирован новый летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончалась 65-летняя жительница Майминского района.

Подробности в материале: В Алтайском крае жертвами COVID-19 стали ещё 10 человек

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 358 человек, +36 за последние сутки) и ОРВИ (30 044 человека, +32 за последние сутки).

Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 26 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3188 человек, причём 10 из них добавили в сводку за последние сутки.

Также известно, что 46 822 человека получили первую прививку (+1133 за сутки) и 191 775 (+2041 за последние сутки) человек полностью привиты.

В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 26 мая 2021 года от коронавируса привились 238 597 человек (+ 3174 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

В Татарии подтверждены три летальных исхода от COVID-19. В числе погибших две женщины 67 и 70 лет, а также 84-летний мужчина. Таким образом, по состоянию на 26 мая в республике от COVID-19 всего скончались 493 жителя.

Подробности в материале: В Пензенской области за сутки скончались пятеро ковид-пациентов

В Пензенской области с начала пандемии погибшими от COVID-19 по состоянию на 26 мая числится 781 человек. За сутки от осложнений, вызванных новым заболеванием, скончались еще пятеро жителей — трое мужчин и две женщины в возрасте от 73 до 85 лет.

Об этом: В Саратовской области подтвердились новые случаи заражения коронавирусом

В Саратовской области за сутки выявили еще 116 случаев заражения коронавирусом, у 38 пациентов диагностирована пневмония. Всего в регионе, по информации на 26 мая, зарегистрировано 62 160 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за все время 58 571 пациент, за сутки — 224 человека. Скончались 1044 саратовца.

Кроме того, прививку против новой коронавирусной инфекции получают члены семей военнослужащих и гражданский персонал воинских частей и учреждений ЮВО.

В настоящий момент военные медики продолжают вакцинацию новобранцев, прибывающих в воинские части в ходе весеннего призыва. При этом учитываются показания медицинских специалистов, а также информация о ранее перенесенном инфекционном заболевании.

Всего на территории военного округа было развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых — мобильные.

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) завершили вакцинацию военнослужащих, не имеющих иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает пресс-служба округа, за весь период плановой вакцинации прививку против новой коронавирусной инфекции получили около 130 тыс. военнослужащих.

Подробности в материале: На Колыме от COVID-19 скончался ещё один пациент

В Магаданской области впервые за долгое время зафиксирован летальный случай от COVID-19. Всего с начала пандемии скончались 108 человек.

Подробности в материале: На Урале приостановили работу над собственной вакциной от коронавируса

Ранее на предприятии заявляли, что вакцина вышла на доклинический этап испытаний.

«Мы сейчас пока на уровне лабораторной технологии, она очень сложно масштабируется, поэтому мы пока приостановили эту работу», — цитирует парламентария ТАСС.

По словам Петрова, вакцина работает, но её производство возможно лишь на лабораторном уровне.

Завод «Медсинтез» в Новоуральске (Свердловская область) приостановил работы над созданием вакцины «Урал» от коронавируса. Об этом заявил журналистам председатель совета директоров предприятия, депутат Госдумы Александр Петров («Единая Россия»).

Об этом: В Саратовской области проверили готовность лагерей к заезду детей

В Саратовской области в этом сезоне детские лагеря будут работать с учетом соблюдения всех требований Роспотребнадзора, которые позволят исключить возможность распространения коронавирусной инфекции. За три дня до заезда детей сотрудники лагерей пройдут тестирование на COVID-19, к работе допустят только тех, у кого будет отрицательный результат.

С начала пандемии в регионе было выявлено уже 62 599 заразившихся. Выздоровели 57 072 пациента.

В Челябинской области обнаружили ещё 87 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Об этом: В Удмуртии вторые сутки выявляют по 44 случая заражения коронавирусом

В Удмуртии по состоянию на утро 26 мая выявили 44 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено также 44 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 939 случаев.

За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе летальных случаев не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 440 человек.

Подробности в материале: Жители Удмуртии сдали больше 2 тыс. тестов на коронавирус за день

В Удмуртии по состоянию на 26 мая провели 1 139 127 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2113 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2604 исследования.

В Удмуртии с момента начала вакцинации до 26 мая прививку от коронавируса сделали 113 612 человек. Второй компонент препарата получили 87 088 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Подробности в материале: В Горном Алтае выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом

В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.

Есть вероятность того, что у человека есть врожденный иммунитет к одному штамму коронавируса, а к другому — нет, сообщил врач-инфекционист Николай Малышев.

Бывший главный санитарный врач России депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал инициативу Якутии о введении штрафов для работодателей, не обеспечивших вакцинацию против коронавируса.

Власти Крыма планируют вакцинировать от коронавируса 90% жителей региона старше 60 лет, сообщил 26 мая на брифинге министр здравоохранения региона Александр Остапенко.

В регионе работает более 100 стационарных пунктов вакцинации, в районах организованы выездные бригады, мобильные пункты развернуты в общественных местах в Алуште, Армянске, Джанкое, Евпатории, Керчи, в нескольких ТЦ в Симферополе.

В Крым поступило около 260 тыс. доз вакцины, привито более 210 тыс. человек, в том числе вторым компонентом — свыше 150 тыс. человек.

Также, судя по данным оперативного штаба на 26 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 69 428 человек (+117 за последние сутки).

В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2545 человек, причём пятеро из них погибли только за последние сутки.

Подробности в материале: В Калмыкии за сутки выявили 12 носителей коронавируса

В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 12 человек, сообщает региональный оперштаб 26 мая. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Читайте также: Еще два депутата Госдумы заразились коронавирусом

Еще два депутата Госдумы заболели коронавирусом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрирован один случай смерти среди ковид-пациентов, сообщает региональный оперштаб 26 мая.

Подробности в материале: Более 20 тыс. петербуржцев ожидают посткоронавирусной реабилитации

Более 20 тыс. петербуржцев нуждаются в посткоронавирусной реабилитации, уже 12 тыс. горожан успели ее пройти.

Подробности в материале: В Брянской области за сутки подтвердили смерть семи ковид-пациентов

В Брянской области 26 мая выявлено 73 носителя коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 99 пациентов, зарегистрировано семь летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Читайте подробнее: В Хакасии за сутки выявили 27 носителей коронавируса

За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили у 27 человек, с начала 2021 года — у 5457. Об этом сообщили 26 мая в региональном правительстве.

Читайте также: В России выявили 8373 новых случая заражения коронавирусом

Новые случаи заражения зафиксированы в 83 субъектах Федерации, у 12,1% пациентов не оказалось клинических проявлений болезни. Среди регионов лидируют Москва и Санкт-Петербург.

За последние сутки в России выявили 8373 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Нельзя вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции, заявил 26 мая президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.

«Сделайте свободную зону от COVID-19 у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — обратился мэра к представительствам бизнес-сообщества в центре обучения «Бизнес.Техноград» на ВДНХ.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в заведениях общественного питания «свободные» от коронавирусной инфекции зоны, в которые будут приходить вакцинированные посетители.

Молящиеся в масках на праздник Ураза-байрам. Антон Подгайко © ИА REGNUM

Подробности в материале: В России стартовала вакцинация от COVID-19 домашних животных

Вакцинация домашних животных от коронавирусной инфекции на базе ветеринарных клиник стартовала в ряде регионов России, сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано .

Правительство Словакии одобрило использование российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Вакцинация работников образования остаётся делом добровольным, — прокомментировала заместитель министра образования региона Мария Жафярова . — На базе ряда вузов нашего региона развернуты пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции, прививаются работники, студенты. В целом в Новосибирской области по состоянию на вчерашний день вакцинировано 21 017 работников образования, это около 27% всех работников образования».

В Новосибирской области от коронавируса вакцинированы более 21 тысячи работников образования. Об этом сообщает региональное правительство.

Читайте также: На Ямале за сутки коронавирус выявлен у 21 человека

На Ямале за сутки выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 26 мая сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 19 случаев.

В Адыгее за последние сутки выздоровели от COVID-19 16 пациентов. Это самый высокий показатель за последний месяц. Днем ранее число выздоровевших составляло всего семь человек. Общее число пациентов, сумевших преодолеть болезнь, достигло 14 097 человек, сообщили 26 мая в федеральном оперативном штабе.

Подробности в материале: В Новосибирской области 56 пациентов с COVID-19 оказались в реанимации

В Новосибирской области, по данным на сегодня, 26 мая, за минувшие сутки выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 74 случая.

В Северной Осетии за прошедшие сутки от осложнений после заражения коронавирусом скончались еще два человека. Число случаев летального исхода в регионе за всё время пандемии достигло 208. При этом в мае 2021 года скончались уже десять жителей республики. Такие данные приводит 26 мая федеральный оперативный штаб.

Читайте подробнее: В Пензенской области открыли ещё один прививочный пункт в торговом центре

В торговом центре «Гулливер» города Кузнецка Пензенской области с 25 мая работает пункт вакцинации от COVID-19. Всего привили от коронавируса 10 382 жителя Кузнецкого района, полностью завершили вакцинацию 8863 человека.

В Астраханской области по состоянию на 26 мая подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 769 человек.

Подробности в материале: В Астраханской области выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом

В Астраханской области 26 мая подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом — на пять больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 34 тыс. 89 положительных результатов исследования.

В Архангельской области план по иммунизации населения от COVID-19 выполнен почти на 17%.

Подробности в материале: В Тамбовской области скончались ещё два пациента с COVID-19

В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 526 человек.

Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили более 70 носителей коронавируса

Сообщается, что всего в регионе выявили 64 376 случаев заражения этой инфекцией. При этом по области скончались 1872 пациента с COVID-19, в том числе смерть 15 таких пациентов была констатирована в минувшие 24 часа.

74 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Об этом: В Тамбовской области за сутки выявлен 51 новый носитель коронавируса

В Тамбовской области 26 мая подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявлено сутками ранее. Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 583 носителя вируса.

Во Владимирской области по состоянию на 26 мая зарегистрировано 1180 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены три смерти.

Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлены 50 носителей коронавируса

Во Владимирской области 26 мая подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 33 тыс. 297 носителей вируса.

В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 739 человек.

Подробности в материале: В Чечне справились с коронавирусом уже почти 12 тыс. жителей

В Чечне число выздоровевших после заражения коронавирусом приближается к 12 тыс. человек. По данным федерального оперативного штаба на 26 мая, на сегодняшний день уже сняты с учета 11 983 вылеченных гражданина, в том числе девять человек — за прошедший день.

Об этом: В Липецкой области за сутки выявлены 57 новых носителей коронавируса

В Липецкой области 26 мая подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 31 тыс. 385 положительных результатов исследований.

Подробности в материале: В Курской области скончались ещё четыре пациента с COVID-19

В Курской области по состоянию на 26 мая зарегистрировано 797 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены четыре смерти.

Об этом: В Курской области выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом

В Курской области 26 мая зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе были выявлены 38 тыс. 133 заражённых коронавирусом.

Об этом: На Ставрополье готовятся смягчить антиковидные меры

В Ставропольском крае могут быть смягчены требования режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так, в регионе может быть увеличено число постояльцев гостиниц и отдыхающих в детских лагерях отдыха. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Об этом: Кадыров недоволен темпами вакцинации в Чечне

«Прививочная кампания проходит очень пассивно. По имеющимся данным, СКФО находится на последнем месте в РФ по вакцинации, а наша республика — на 4-м месте в СКФО», — написал глава Чечни по итогам заседания оперштаба по борьбе с COVID-19.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает темпы вакцинации против коронавируса в республике недостаточными. Регион занимает четвертое место среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа по числу привитых. Кадыров поручил принять меры для активизации участия граждан в прививочной кампании.

В Коми за сутки скончались трое пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии — 962.

Подробности в материале: В Бурятии антиковидные меры продлили до конца июля

В Бурятии решением регионального оперативного штаба режим ограничений из-за пандемии коронавируса продлён до 31 июля. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона.

Читайте также: На Среднем Урале подтвердили ещё 94 случая заражения коронавирусом

Чуть больше половины новых носителей вируса проживают в Екатеринбурге (48 человек).

Для сравнения, 25 мая 2021 года был зарегистрирован минимум новых заражённых коронавирусом за последние 12 месяцев — 90 человек. По данным штаба, всего в области подтверждено 88 814 случаев заражения.

В Свердловской области выявлены ещё 94 носителя вируса SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Читайте подробнее: В Югре за сутки выявлено 50 новых носителей коронавируса

В Югре за сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 26 мая региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 44 случая.

Читайте подробнее: В Омской области скончались уже 1430 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Омской области скончались два пациента с коронавирусом. Об этом сообщили 26 мая в минздраве региона.

В Мурманской области прививку от COVID-19 сделали более 88 тысяч человек, из них почти 71 тысяча — уже завершили вакцинацию.

Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии 42570 человек привиты от коронавируса

В Карачаево-Черкесии к 25 мая приняли участие в вакцинации против коронавирусной инфекции 42 570 жителей республики. При этом получил уже вторую часть вакцины и считается полностью привитым 27 661 человек, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Читайте также: В Ростовской области количество госпитализаций с ковидом пошло на спад

В Ростовской области сокращается количество пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация. Это следует из данных, опубликованных 26 мая на сайте донского правительства.

В Ростовской области ещё четыре тысячи участников прививочной кампании завершили вакцинацию от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 26 мая.

Об этом: В Оренбуржье оставили под запретом работу кальянных и ночных клубов

В Оренбуржье по-прежнему остается под запретом работа кальянных, ночных клубов, а также точек продажи разливных напитков.

В Оренбургской области антикоронавирусный режим продлён до 8 июня. Губернатор внёс изменение в указ о мерах по борьбе с COVID-19 на территории региона.

Стоит отметить, в регионе наблюдаются так называемые коронавирусные качели. С 6 мая ежесуточно выявляют менее 100 случае заражения, но в регионе происходят скачки заболеваемости. Так, с 22 мая выявляют 97 и 98 носителей коронавируса ежедневно, суточный показатель чередуется. Минимальный показатель текущего месяца приходится на 7 мая — 93 факта заражения.

В Пермском крае за сутки выявлено 97 заражений коронавирусом, что на одно меньше, чем днем ранее, сообщает 26 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 14 случаев смерти среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 26 мая.

В Карачаево-Черкесии продолжает увеличиваться число умерших от осложнений после COVID-19 жителей. К 26 мая общая численность скончавшихся от этой опасной инфекции достигла 123 человек. За прошедшие сутки зафиксировано еще три смерти. Такие данные приводит 26 мая федеральный оперативный штаб.

Читайте также: В Ульяновской области умерли ещё семь пациентов с коронавирусом

В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Читайте также: В Ростовской области подтвердили ещё 185 случаев заражения коронавирусом

В Ростовской области за последние сутки подтвердили 185 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 26 мая. Это на пять случаев меньше, чем днём ранее.

Об этом: В Волгоградской области подтвердили ещё 94 случая заражения коронавирусом

В Волгоградской области 26 мая подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 89 пациентов, скончались от осложнений восемь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 43 930 носителей коронавируса, из них 11,1% — это дети. Выздоровели 40 260 оренбуржцев. Число смертельных случаев от коронавирусной инфекции в Оренбуржье достигло 960. За последние сутки подтвердили шесть летальных исходов.

В Оренбургской области выявили 63 новых заражения коронавирусом, что на одно меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 26 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

Читайте подробнее: Туристы из каких стран приедут первыми в Россию после открытия границ

К путешествиям в Россию готовы жители стран Европы, в том числе Испании и Португалии, а также стран Южной Америки, как только позволят обстоятельства.

Читайте также: За сутки в Омской области выявили 65 носителей коронавируса

В Омской области за прошедшие сутки подтверждено 65 случаев заражения коронавирусом, в том числе 40 пациентов лечатся амбулаторно. Об этом сообщили 26 мая в областном министерстве здравоохранения.

Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлены 52 носителя коронавируса

В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 52 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 26 мая. Днём ранее, 25 мая, в регионе было зарегистрировано 48 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 тыс. 426 человек.

Читайте подробнее: В Рязанской области коронавирусом заразились более 29 тысяч жителей

В Рязанской области 26 мая выявлено 50 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 29 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. За минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.

В Тюменской области за сутки выявлено 55 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 мая сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 56 случаев.

Об этом: В Башкирии за сутки выявили 90 новых носителей коронавируса

Сообщается, что всего в регионе выявили 37 754 случая заражения коронавирусом. При этом справились с инфекцией 35 601 человек, в том числе 136 выздоровели в минувшие 24 часа.

90 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

Об этом: В Саратовской области не стали продлевать режим самоизоляции для пожилых

В Саратовской области прекратилось действие постановления о продлении режима самоизоляции для жителей старше 65 лет. Согласно документу, ограничения действовали до 24 мая.

За прошедшие сутки жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали семь человек. Об этом сообщили 26 мая в оперативном штабе региона.

В Белгородской области 26 мая подтверждено 62 новых случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 93 пациента. Записались на вакцинацию от COVID-19 ещё 965 добровольцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Читайте также: Коронавирус выявили ещё у 96 жителей Красноярского края

По состоянию на 26 мая в Красноярском крае выявлено 73 037 носителей коронавируса, сообщили в оперативном штабе региона.

Читайте также: В курортных городах Египта завершена вакцинация работников туризма

В Египте в курортных городах — Хургаде и Шарм-эль-Шейхе — завершилась вакцинация от коронавируса работников туристической сферы.

В Саратовской области за сутки зарегистрировали восемь погибших среди ковид-пациентов. Жертвами нового заболевания стали один мужчина и семь женщин в возрасте от 55 до 75 лет. По состоянию на 26 мая всего в регионе произошло 1052 летальных исхода от осложнений, вызванных COVID-19.

В Чувашии свыше половины вакцинировавшихся от COVID-19 — жители старше 60 лет.

Сообщается, что специалисты сделали запрос на ее оперативную поставку.

Количество вакцины от COVID-19 оказалось на исходе в Башкирии. Эту информацию подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Читайте подробнее: В России за сутки выявили 8373 новых случая заражения коронавирусом

За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 8373 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 26 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В Марий Эл по состоянию на 26 мая выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 15 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 445 случаев.

В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе был зарегистрирован один летальный случай. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 274 человек.

Об этом: В Мордовии выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом

В Мордовии по состоянию на 26 мая выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 28 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 820 случаев.

Об этом: В Чувашии умерли ещё три пациента с коронавирусом

В Чувашии выявлено ещё 48 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Подробности в материале: На Среднем Урале допустили введение обязательной вакцинации от коронавируса

Врач добавил, что вопрос об обязательной вакцинации в регионе может быть рассмотрен, если динамика заболеваемости COVID-19 в области превысит средний уровень по России.

«Мы у себя смотрим ситуацию, если она будет ухудшаться, то где-то, может быть на отдельных территориях, рассмотрим этот вопрос», — сказал Козловских.

Руководитель объяснил, что решение о вводе обязательной вакцинации в Якутии (впрочем, позже власти республики заменили слово «обязательная» на «массовая») было обосновано ухудшением ситуации с заболеваемостью в республике.

В Свердловской области не исключается введение обязательной вакцинации от коронавируса в отдельных муниципалитетах, заявил журналистам главный санитарный врач региона, глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских .

Читайте подробнее: Ещё у 74 жителей Пензенской области выявили коронавирус

В Пензенской области за сутки зарегистрировали 74 новых носителя SARS-CoV-2. Всего по состоянию на 26 мая подтверждено 46 909 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели после болезни 44 247 пациентов, за сутки — 67 человек. Скончались от COVID-19 еще пятеро пензенцев, с начала наблюдения — 781 человек.

За минувшие сутки 17 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 18 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3554 человек.

Об этом: Ещё 147 носителей коронавируса выявили в Нижегородской области

В Нижегородской области по состоянию на 26 мая выявили 147 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 138 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 117 386 случаев.

Об этом: В Ленобласти впервые с марта выявили 98 инфицированных за сутки

В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 98 новых носителей коронавируса, что на восемь человек больше, чем сутками ранее. Такое количество зараженных не выявлялось в регионе с конца марта.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 26 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 060, причём 31 из них обнаружили за последние сутки.

Читайте также: В Пензенской области продлили режим повышенной готовности

В Пензенской области из-за угрозы распространения коронавируса по 30 июня продлили режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Олег Мельниченко.

Читайте подробнее: В Воронежской области за сутки скончались 12 человек с коронавирусом

В Воронежской области подтверждено ещё 147 случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликованы региональным оперативным штабом 26 мая. Сутками ранее, 25 мая, сообщалось о 148 новых носителях инфекции.

Подробности в материале: В Татарии за сутки выявили менее 30 случаев заражения коронавирусом

В Татарии за минувший день зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 26 мая подтверждено 21 327 случаев заражения. Всего выздоровели 18 264 ковид-пациента, за сутки выписались 55 человек. Скончались с начала пандемии 493 носителя вируса, трое — за сутки.

Об этом: В Петербурге незначительно снизилось распространение коронавируса

За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявлено 839 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 26 мая в федеральном оперштабе. Суточная цифра новых случаев снижается в городе второй день подряд, хотя и незначительно: днем ранее было 844 случая, два дня назад — 851 случай.

Об этом: В Москве за сутки выявили 2416 случаев заражения коронавирусом

«Подтверждено 2416 новых случаев заражения, госпитализированы 965 человек, скончались 62 пациента», — рассказали в штабе.

За истекшие сутки в Москве выявлено 2416 случаев заражения коронавирусом, сообщили 26 мая в столичном оперштабе.

Подробности в материале: В Краснодарском крае за сутки выявили 93 носителя коронавируса

В Краснодарском крае подтверждено 93 случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщили 26 мая в региональном оперативном штабе. Это на два случая больше, чем накануне, 25 мая.

Подробности в материале: Путин заявил о нецелесообразности обязательной вакцинации

«На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», — сказал глава государства.

Вакцинация от коронавирусной инфекции должна остаться добровольной, заявил 26 мая президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По официальным данным, всего в Косово выявили 107 313 случаев заражения коронавирусом. 101 877 пациентов уже здоровы. 2241 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово не умер ни один пациент с COVID-19. Лечение проходят 3195 человек.

Подавляющее большинство студентов российских вузов проходят обучение очно или в смешанном формате, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков .

В Марий Эл развернули дополнительно 30 коек инфекционного профиля для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией. Ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной.

Подробности в материале: В Мордовии прививку от коронавируса сделали почти 130 тыс. человек

В Мордовии по состоянию на 26 мая привились от коронавируса 129 612 жителей республики. Из этого числа 105 317 человек получили оба компонента препарата, завершив полностью процесс вакцинации.

Роспотребнадзор в ходе проверки соблюдения мер профилактики COVID-19 выявил нарушения в 46 московских заведениях общественного питания Burger King и KFC, сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

В Вооружённых силах по состоянию на 26 мая выявлено 274 носителя коронавирусной инфекции, более 33,4 тысячи военнослужащих переболели COVID-19, cообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

Подробности в материале: На Чукотке продлили коронавирусные ограничения

Губернатор Чукотки Роман Копин продлил действие ряда ограничительных мер по коронавирусу до 9 июня включительно.

Подробности в материале: На Чукотке вакцинировались уже более 55% взрослого населения

Чукотка продолжает создавать коллективный иммунитет — 12 504 человека привились первым компонентом вакцины «Спутник V» от коронавируса, из них 9931 уже завершил курс.

Подробности в материале: На Чукотке за сутки не выявили новых носителей коронавируса

На утро 27 мая с начала пандемии зарегистрировано 766 носителей коронавируса, выздоровели 748 человек, не справились с болезнью восемь пациентов.

Читайте также: В Приморье осложнилась эпидобстановка по коронавирусу

Роспотребнадзор Приморья призывает усилить санитарно-противоэпидемические коронавирусные меры — из-за сезонной миграции, начала отпусков в крае наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

Лабораториями Приморья с начала пандемии выдано 44 240 положительных тестов на COVID-19, после лечения выздоровели 41 473 приморца, жертвами вируса стали 730 человек.

В Приморье за два дня привились от коронавируса более четырёх тысяч человек.

Подробности в материале: В Томской области от коронавируса привились более 100 тысяч человек

Прививки от COVID-19 в Томской области сделали уже более 100 тысяч человек. Об этом сообщили в областной администрации.

В Ульяновской области предварительно выявлено ещё 82 носителя коронавируса.

На 27 мая в республике зарегистрирован 38 041 носитель коронавируса, выздоровели почти 33,5 тыс. пациентов, скончались 660 жителей Якутии.

Подробности в материале: В Бурятии резко возросло число госпитализированных больных с COVID-19

В Бурятии за минувшие сутки выявили 73 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 38 253. Об этом утром 27 мая сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Подробности в материале: В Алтайском крае скончались ещё восемь пациентов с COVID-19

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 380 человек, +22 за последние сутки) и ОРВИ (30 079 человек, +35 за последние сутки).

Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 27 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3196 человек, причём восемь из них добавили в сводку за последние сутки.

Также известно, что 47 550 человек получили первую прививку (+728 за сутки) и 193 725 (+1950 за последние сутки) человек полностью привиты.

В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 27 мая 2021 года от коронавируса привились 241 275 человек (+ 2678 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

Об этом: За сутки три кузбассовца стали жертвами коронавируса

В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 27 мая, за прошедшие сутки выявлено 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 58 случаев.

Также, судя по данным оперативного штаба на 27 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 69 543 человека (+115 за последние сутки). Госпитализированы 1128 (-23 за последние сутки).

В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2551 человека, причём шесть из них погибли только за последние сутки.

Читайте также: Новосибирцы смогут сделать прививку от коронавируса на дачных участках

«Учитывая, что с наступлением дачного сезона многие горожане, особенно пожилые люди, переехали на свои дачные участки для проживания в летний период, администрация Ленинского района организовала выездную вакцинацию в СНТ «Берёзка», — уточнили в городской администрации.

В Новосибирске в субботу, 29 мая, в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Берёзка» пройдёт вакцинация от коронавируса с участием мобильной бригады. Об этом сообщает мэрия города.

Об этом: В Хакасии коронавирус выявили ещё у 26 человек

С начала 2021 года в Хакасии подтверждено 5483 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки в регионе выявлено 26 носителей SARS-CoV-2. Об этом сообщили 27 мая в правительстве республики.

Подробности в материале: За год стройкомплекс Томской области вырос на 17%

«Коронавирусный» год стал удачным для строителей Томской области. Об этом 27 мая сообщил губернатор региона Сергей Жвачкин.

Подробности в материале: Число летальных случаев среди ковид-пациентов на Алтае достигло 280

В Республике Алтай зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончалась жительница Горно-Алтайска в возрасте 66 лет.

Об этом: В Бурятии за сутки выявили ещё 73 носителя коронавируса

В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за время пандемии достигло 38 253.

Вакцинацию от COVID-19, скорее всего, необходимо будет проходить ежегодно, так как вакцины от нового заболевания, вероятно, нужно будет обновлять. Об этом 27 мая рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов .

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 27 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 092, причём 32 из них обнаружили за последние сутки.

В Пензенской области с начала пандемии погибшими от COVID-19 числятся 786 человек. За сутки от осложнений, вызванных новым заболеванием, скончались еще пятеро жителей — трое мужчин и две женщины в возрасте от 61 года до 85 лет.

В столице Бурятии Улан-Удэ перенесли сроки празднования Дня города по случаю 355-летия со дня его основания. Решение принято в связи с риском распространения коронавируса.

Подробности в материале: Ещё двое жителей Татарии скончались от COVID-19

В Татарии за сутки от COVID-19 скончались 86-летняя женщина и 70-летний мужчина. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. По состоянию на 27 мая в республике с начала пандемии скончались 495 человек.

Читайте также: Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Сообщается, что специально подготовленные пляжи могут осуществлять работу при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Отмечается, что на территории пляжей можно не носить маски.

Изменения в указ о режиме повышенной готовности в Башкирии внес глава республики Радий Хабиров . Об этом 27 мая сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

Подробности в материале: В Саратовской области выявили 113 новых случаев заражения коронавирусом

В Саратовской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 113 человек, у 54 из них диагностирована пневмония. Всего в регионе по информации на 27 мая зарегистрировали 62 273 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за все время 58 782 пациента, за сутки — 211 человек. Скончались 1052 саратовца.

Читайте подробнее: В Горном Алтае число случаев заражения коронавирусом превысило 17 тысяч

В Республике Алтай заболеваемость COVID-19 подскочила в полтора раза. Выявлено за минувшие сутки 18 новых случаев заражения коронавирусом.

Подробности в материале: В Удмуртии подтвердили 43 новых случая заражения коронавирусом

В Удмуртии по состоянию на утро 27 мая выявили 43 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 44 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 982 случаев.

В Удмуртии с момента начала вакцинации до 27 мая прививку от коронавируса сделали 115 136 человек. Второй компонент препарата получили 87 484 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Подробности в материале: Чувашия получила новые партии вакцин от коронавируса

В Чувашию продолжают поступать новые партии вакцины от COVID-19, при этом одновременно передаются различные виды препаратов.

Подробности в материале: В Перми отменили шествие в честь Дня пограничника

Из-за ограничительных мер массовых мероприятий, посвященных Дню пограничника, не будет. Однако не запрещается самостоятельное возложение цветов и венков к воинским мемориалам.

В Перми отменили традиционное шествие ветеранов Пограничных войск по городу 28 мая. Причиной тому названа пандемия.

Антисептик для рук в метро Москвы. (сс) Stolbovsky

Читайте также: В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности

Действие режима повышенной готовности на территории Краснодарского края продлено до 11 июня. Распоряжение об этом подписал губернатор Вениамин Кондратьев 27 мая, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Первую стадию вакцинации препаратом от коронавируса «КовиВак» в Петербурге прошел 131 человек, сообщили в городском оперштабе. Всего в город поступило 9360 комплектов этого препарата, ставшего третьей отечественной вакциной от ковида.

Подробности в материале: В Челябинской области выявили ещё 88 носителей коронавируса

В Челябинской области подтверждено заражение коронавирусом ещё 88 человек. Эти сведения приводит оперштаб.

В Югре за сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 27 мая региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 50 случаев.

За последние сутки в Петербурге у пациентов взяли 26 832 теста на наличие коронавирусной инфекции, сообщили 27 мая в городском оперштабе. Это почти на семь тысяч тестов больше, чем было сделано сутками ранее.

Ульяновской области выделено 280 млн рублей из федерального бюджета на строительство детской инфекционной больницы.

Об этом: В Роспотребнадзоре рассказали о выявлении новых версий коронавируса

На территории России выявляются локальные версии коронавируса с мутациями, которые характерны для его британского и южноафриканского штаммов, однако пока преждевременно говорить, что они обладают какими-то особыми свойствами для людей. Об этом 27 мая рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов .

Читайте также: В Башкирии за сутки выявили 88 новых носителей коронавируса

Сообщается, что всего в регионе выявили 37 842 случая заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 35 733 человека, в том числе 132 человека победили вирус в прошедшие 24 часа.

88 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

В Калужскую область поступило 112 122 дозы вакцины от COVID-19, привиты 94 957 человек. Об этом 27 мая сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Высокий темп вакцинации наблюдается в Перемышльском, Тарусском и Боровском районах. В области открыто 43 стационарных пунктf вакцинации, сформировано пять мобильных пунктов и 46 выездных бригад.

В России вакцинация по законодательству не может быть обязательной, однако есть профессии, представители которых без вакцинации в условиях, если есть соответствующее постановление главного санитарного врача субъекта, работать не могут. Об этом 27 мая сообщил старший партнер юридической группы «Ремез, Печерей и Партнеры» Иван Печерей.

Читайте также: В Брянской области коронавирус победили 39 тысяч жителей

В Брянской области 27 мая подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. Скончались от осложнений ещё шесть пациентов. Смогли «победить» инфекцию уже более 39 тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Читайте подробнее: В Ленобласти ситуация с ковидом ухудшилась после майских каникул

В Ленинградской области после пиков заболеваемости коронавирусной инфекцией в конце декабря 2020 года и в январе 2021 года к началу весны эпидемическая ситуация стабилизировалась. Однако после длинных майских праздников в регионе вновь произошел рост заболеваемости.

Подробности в материале: В Пензе заявили о снижении темпов вакцинации населения от коронавируса

От врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко 27 мая прозвучало поручение об усилении работы по организации прививочной кампании от COVID-19. Необходимо активизировать информационное сопровождение вакцинации, увеличить количество мобильных бригад, задействовать все организованные группы населения, трудовые коллективы всех форм собственности.

Об этом: Ещё десять жителей Калмыкии заразились коронавирусом

В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили десять человек, сообщает региональный оперштаб 27 мая. Это на два случая меньше, чем днём ранее.

Большинство крупных компаний в мире (65%) планируют сократить расходы на содержание офисов.

В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 27 мая.

Читайте также: На Ямале с июня прекратят выдачу бесплатных наборов от ОРВИ

При этом пациенты с коронавирусной инфекцией продолжат обеспечиваться лекарственными препаратами бесплатно по назначению лечащего врача.

На Ямале с 1 июня 2021 года прекратят выдачу бесплатных лекарственных наборов от ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Подробности в материале: В Ленобласти объяснили рост заболеваемости ковидом после майских праздников

В Ленинградской области после майских праздников наблюдается стойкая тенденция к увеличению заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонией, что, по словам главы управления Роспотребнадзора по региону Ольги Историк , было ожидаемо.

В Республике Крым за сутки подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 27 мая. Накануне, 26 мая. было подтверждено также 93 случая заражения.

Читайте также: В Калужской области масочный режим продлён до конца июня

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 27 мая подписал постановление регионального правительства, продлевающее режим повышенной готовности в области до 30 июня 2021 года. Одновременно до конца июня продлевается и масочный режим в общественных местах, сообщает портал правовой информации.

Об этом: В ЕС назвали дату введения цифровых ковидных паспортов

В странах Евросоюза введут цифровых ковидные паспорта (сертификаты) с 1 июля 2021 года. Это решение официально одобрил Европейский парламент.

Скопление людей на Олимпийских играх в Токио может породить «олимпийский» штамм COVID-19. Об этом 27 мая сообщил глава союза врачей Японии Наото Уэяма на пресс-конференции журналистам.

Читайте подробнее: В России за сутки выявили 9039 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны. У 14,3 процента новых пациентов отсутствуют клинические проявления болезни. Среди регионов больше всего случаев заражения подтверждено в столицах — Москве и Санкт-Петербурге.

За последние сутки в России выявлено 9039 случаев заражения коронавирусом, сообщили 27 мая в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

11:39 27.05.2021

В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе администрации региона. Сутками ранее, 26 мая, сообщалось о 93 новых носителях инфекции.

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Об этом: В Краснодарском крае подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусом

11:41 27.05.2021 За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторным путем подтвердили 836 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 27 мая в федеральном оперштабе. Это на три случая меньше, чем в предыдущие сутки. Незначительное снижение темпов распространения инфекции отмечается третий день подряд. Об этом: В Петербурге подтвердили 836 новых случаев заражения SARS-CoV-2

11:42 27.05.2021 В Чувашии подтверждено ещё 49 случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы новые летальные исходы. Подробности в материале: В Чувашии умерли ещё три пациента с коронавирусом

11:47 27.05.2021 В Воронежской области подтверждено 149 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 27 мая региональный оперативный штаб. Накануне, 26 мая, было подтверждено 147 случаев заражения Подробности в материале: В Воронежской области COVID-19 унёс жизни ещё 11 человек

11:48 27.05.2021 На Ямале за сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 мая сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 21 случай. Об этом: На Ямале за сутки выявлено ещё 18 носителей коронавируса

11:48 27.05.2021 Общая смертность от коронавирусной инфекции с начала пандемии превысила 120 тыс. человек, сообщает 27 мая оперативный штаб по борьбе с инфекцией. «За весь период зафиксировано 120 002 летальных исхода, выздоровели 4 651 849 человек», — рассказали в штабе. Подробности в материале: COVID-19 унёс в России более 120 тысяч жизней

11:49 27.05.2021 В Белгородской области 27 мая выявлено 64 новых носителя коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено ещё три смертельных случая COVID-19. На вакцинацию подано 4668 новых заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Белгородской области выявили ещё 64 носителя коронавиурса

12:04 27.05.2021 За три недели, с 7 по 27 мая, в Ульяновской области наибольшее число суточных летальных исходов зарегистрировано 23 мая. Подробности в материале: В Ульяновской области умерли ещё десять пациентов с коронавирусом

12:05 27.05.2021 В Ставропольском крае за прошедшие сутки скончались от осложнений, полученных после заражения коронавирусной инфекцией, еще пять жителей региона. Общее число случаев летального исхода увеличилось до 1486, сообщили 27 мая в федеральном оперативном штабе. Читайте также: Ставрополье вышло на первое место в СКФО по смертности от COVID-19

12:10 27.05.2021 В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 94 новых носителя коронавируса, что на четыре человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 27 мая сообщили в федеральном оперативном штабе. Суточная смертность от ковида в регионе увеличилась. Читайте подробнее: В Ленобласти выявили 94 новых случая заражения коронавирусом

12:11 27.05.2021 В Ульяновской области число вылечившихся за сутки от COVID-19 практически сравнялось с количеством новых случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 81 и 82. Об этом: В Ульяновской области COVID-19 болеют почти 1,2 тыс. пациентов

12:13 27.05.2021 В Пензенской области за сутки зарегистрировали 73 носителя SARS-CoV-2. Всего по состоянию на 27 мая подтверждено 46 982 случая заражения коронавирусом. Выздоровели после болезни 44 317 пациентов, за сутки — 70 человек. Скончались от COVID-19 еще пятеро пензенцев, с начала наблюдения — 786 человек. Об этом: В Пензенской области выявили 73 новых случая заражения коронавирусом

12:14 27.05.2021 В Татарии за минувший день в ходе исследований на коронавирус зарегистрировали 33 новых случая заражения. Всего по состоянию на 27 мая выявлено 21 360 случаев инфицирования. С начала пандемии выздоровели 18 303 ковид-пациента, за сутки выписались 39 человек. Скончались за все время 495 носителей вируса, двое — за последние 24 часа. Читайте подробнее: В Татарии подтвердили ещё 33 случая заражения коронавирусом

12:22 27.05.2021 За истекшие сутки в Москве выявили 3105 случаев заражения коронавирусом, сообщили 27 мая в столичном оперативном штабе. «Подтверждено 3105 новых случаев заражения, госпитализирован 971 человек, скончались 58 пациентов», — рассказали в штабе. Читайте также: В Москве за сутки выявили 3105 случаев заражения коронавирусом

12:37 27.05.2021 В Северной Осетии за прошедшие сутки выписаны в связи с выздоровлением после COVID-19 всего шесть человек. Днем ранее были сняты с учета пятеро жителей региона. В последние дни отмечается снижение числа выздоравливающих, сообщили 27 мая в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Северной Осетии снизилось число выздоравливающих после COVID-19

12:44 27.05.2021 В России к настоящему моменту первым компонентом вакцин от COVID-19 привили почти 17 млн человек. Об этом 27 мая заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Читайте также: Мурашко назвал число получивших первую дозу вакцины от COVID-19

12:45 27.05.2021 Первый компонент вакцины от коронавируса получили почти 17 миллионов граждан России, заявил 27 мая министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко журналистам. Читайте подробнее: Мурашко назвал число получивших первую дозу вакцины от COVID-19 в России

12:54 27.05.2021 В Новосибирской области, по данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 69 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 76 случаев. Читайте также: В Новосибирской области за сутки скончались ещё четыре пациента с COVID-19

12:56 27.05.2021 В Саратовской области с начала наблюдения от COVID-19 скончались 1057 человек. Жертвами коронавирусной инфекции за 26 мая стали двое мужчин и три женщины в возрасте от 50 до 91 года. Читайте также: В Саратовской области за сутки скончались пять пациентов с коронавирусом

12:57 27.05.2021 В Ленинградской области от коронавирусной инфекции привито 11% от численности взрослого населения региона. Подробности в материале: В Ленобласти 11% взрослых жителей привиты от коронавируса

13:11 27.05.2021 В Волгоградской области 27 мая выявлены 93 новых носителя коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 1410 человек. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались ещё семь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Волгоградской области выявлены ещё 93 носителя коронавируса

13:13 27.05.2021 В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 184 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 мая. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее. Читайте подробнее: Ещё 184 жителя Ростовской области заразились коронавирусом

13:21 27.05.2021 «Карачаево-Черкесия заняла первое место в рейтинге субъектов СКФО по доле привитых от COVID-19 относительно численности населения, подлежащей вакцинации», — говорится в сообщении минздрава региона на официальной странице в соцсети Instagram. Подробности в материале: Карачаево-Черкесия опередила своих соседей по СКФО по темпам вакцинации

13:23 27.05.2021 В Ленинградской области более 10 млрд рублей в 2020 году было направлено на финансирование мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Это составило почти 6% от расходной части бюджета-2020. Подробности в материале: Ленобласть потратила на борьбу с коронавирусом почти 6% бюджета в 2020 году

13:26 27.05.2021 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 20 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 мая. Об этом: Ещё 20 жителей Ростовской области скончались от COVID-19

13:28 27.05.2021 За минувшие сутки 17 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 17 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3571 человека. Подробности в материале: Ещё 17 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19

13:30 27.05.2021 В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки подтверждена коронавирусная инфекция еще у 14 жителей региона. Это на два больше, чем днем ранее. Общее количество заразившихся опасной инфекцией в республике составило 20 395 человек, сообщили 27 мая в региональном минздраве. Об этом: В Карачаево-Черкесии коронавирус подтвержден еще у 14 человек

13:30 27.05.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 51 человека за последние сутки. Днём ранее, 26 мая, в регионе было зарегистрировано 52 случая. Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлен 51 носитель коронавируса

13:34 27.05.2021 Темпы вакцинации жителей Ростовской области от коронавируса заметно снизились за последние дни: с 8012 за день 21 мая до 5382 человек в день 26 мая. Это следует из данных, приведённых ИА REGNUM в донском правительстве 27 мая. Читайте подробнее: В Ростовской области вакцинация от коронавируса замедлилась

13:42 27.05.2021 В Оренбургской области выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее, сообщает 27 мая оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 43 995 носителей коронавируса, среди которых числится 3670 детей. На 100 тыс. населения приходится 2244,73 факта заболевания. Подробности в материале: Число выявленных заражений коронавирусом в Оренбуржье близится к 44 тысячам

13:51 27.05.2021 В Пермском крае за последние сутки выявлено 98 заражений коронавирусом, что на один превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 27 мая оперштаб по борьбе с COVID-2019. С конца марта в регионе зарегистрировано 57 083 случая заражения, в том числе 30 338 случаев (53,1%) — в Перми. На 100 тыс. населения края приходится 2196,1 факта заболевания. С начала пандемии от COVID-2019 оправились 51 318 пермяков, скончались 2400 человек. За последние сутки подтверждено восемь летальных исходов. Подробности в материале: Число выявленных носителей коронавируса в Прикамье превысило 57 тысяч

14:01 27.05.2021 В Свердловской области вновь подтвердили меньше 100 случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона. По данным ведомства, 27 мая 2021 года зафиксировано 98 носителей вируса SARS-CoV-2 за минувшие сутки (для сравнения, 26 мая были выявлены 94 человека). Всего в области насчитывается 88 912 случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: На Среднем Урале зарегистрировали ещё 98 носителей коронавируса

14:16 27.05.2021 Оба компонента вакцины от коронавируса в России получили около 10% населения страны. Об этом 27 мая заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин на конгрессе «Оргздрав 2021». Об этом: Полную вакцинацию от коронавируса прошли около 10% населения России

14:32 27.05.2021 75 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. Сообщается, что всего в регионе выявлен 64 451 случай заражения этой инфекцией. Читайте подробнее: В Самарской области за сутки выявили 75 новых носителей коронавируса

14:45 27.05.2021 Российское руководство надеется, что коллективный иммунитет к COVID-19 сформируется в результате добровольной вакцинации. Разъяснительная работа с населением продолжится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 мая журналистам. Представителя Кремля спросили, удастся ли к осени привить от коронавируса более 60% взрослого населения. «Надежда, конечно, есть», — сказал Песков. Подробности в материале: «Надежда есть» — власти РФ продолжат разъяснять важность вакцинации

14:56 27.05.2021 На сегодняшний день 57 691 житель Кемерова привился от коронавируса, в том числе 24 091 — в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщает мэрия города. Подробности в материале: Более 24 тысяч кемеровчан старше 60 лет сделали прививки от коронавируса

15:02 27.05.2021 В России продолжится разъяснительная работа среди населения о необходимости и важности пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом 27 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Власти продолжат терпеливо разъяснять важность вакцинации от COVID — Кремль

15:04 27.05.2021 Вакцина «Гам-КОВИД-Вак». russian.news.cn

15:14 27.05.2021 Возможность «исправить» вакцину является позитивным сигналом для компании AstraZeneca, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Александр Ковалев. Об этом: Возможность «исправить» вакцину AstraZeneca — позитивный сигнал: аналитик

15:41 27.05.2021 Большинство москвичей (55%) не поддержали идею мэра Сергея Собянина выделить специальные места в ресторанах для привитых от коронавируса граждан. Читайте также: Москвичи не поддержали идею создания в кафе «свободных» от COVID-19 зон

15:44 27.05.2021 В Обнинске Калужской области принято решение о том, что осмотр терапевтом, консультация и прививка от COVID-19 пожилым людям и членам их семей могут быть выполнены на дому. Читайте подробнее: В Обнинске ветеранов войны будут вакцинировать от COVID-19 на дому

15:44 27.05.2021 В России полностью от COVID-19 привиты около 10% населения, сообщил глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин. Об этом: В Центре Гамалеи назвали долю полностью привитых от СOVID-19

16:00 27.05.2021 Люди, получившие оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», не заразны для окружающих. Об этом в ходе IX международного конгресса «Оргздрав 2021. Эффективное управление в здравоохранении» заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин. Подробности в материале: Разработчик «Спутника V» назвал долю вакцинированных от COVID-19 в России

16:33 27.05.2021 В Костромской области отменили приказ о стопроцентной вакцинации медиков от COVID-19. Об этом корреспонденту сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Вадим Смирнов. 24 мая департамент здравоохранения региона издал приказ, согласно которому главные врачи должны были обеспечить 100-процентный охват вакцинацией всех медиков, в том числе переболевших COVID-19. Врачи стали жаловаться в СМИ на давление. Спустя несколько дней приказ был отменён. Читайте подробнее: В Костроме отменили приказ о стопроцентной вакцинации врачей от COVID-19

16:33 27.05.2021 Привиться от коронавируса перед летним отпускным сезоном новосибирцы могут без очередей и листов ожидания. Об этом заявили в правительстве Новосибирской области. «В настоящий момент на территории Новосибирской области эпидемиологическая ситуация стабильная. Сейчас самый хороший период для проведения массовой вакцинации — есть вакцины всех трех производителей, они распределены во все медицинские организации» — уточнила в ходе брифинга оперативного штаба сегодня, 27 мая, заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова. Читайте подробнее: Новосибирцев призвали вакцинироваться перед летними отпусками

16:36 27.05.2021 Ампулы с препаратом _Гам-КОВИД-Вак_ (Спутник V) [Дарья Драй © ИА REGNUM]

17:15 27.05.2021 В Нижегородской области режим самоизоляции для беременных женщин продлен до 30 июня. «Ситуация постепенно стабилизируется, в том числе благодаря активной вакцинации населения, но важно сохранять меры предосторожности», — пояснил губернатор Глеб Никитин. Об этом: В Нижегородской области продлили режим самоизоляции для беременных

17:47 27.05.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 54 случая заражения коронавирусом. Об этом 27 мая сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 55 случаев. Читайте также: В Тюменской области за сутки скончались семеро ковид-пациентов

17:55 27.05.2021 В Курганской области к 27 мая подтверждены 34 новых случая заражения коронавирусом. Из них 25 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 33 случая. Читайте подробнее: В Курганской области за сутки выявлено 34 носителя коронавируса

17:56 27.05.2021 Измерение температуры перед вакцинацией против коронавируса. kuzdrav.ru

18:04 27.05.2021 В Мордовии по состоянию на 27 мая выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 30 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 849 случаев. Читайте подробнее: В Мордовии выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом

18:05 27.05.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 275 человек. Об этом: В Мордовии от COVID-19 скончалась 29-летняя женщина

18:18 27.05.2021 В Марий Эл по состоянию на 27 мая выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 17 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 461 случая. Подробности в материале: В Марий Эл выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

18:20 27.05.2021 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом летальных случаев не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 241 человека. Читайте подробнее: За сутки в Марий Эл от COVID-19 скончались два человека

18:31 27.05.2021 Вакцинация против коронавируса в Новосибирской области. zdrav.nso.ru

19:22 27.05.2021 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Детский фонд ООН (United Nations International Children’s Emergency Fund, UNICEF) объявляют о подписании соглашения для поставок 220 миллионов доз двухкомпонентной российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для вакцинации 110 млн человек, сообщает РФПИ 27 мая.

19:22 27.05.2021 Соглашение с UNICEF по вакцине «Спутник V» позволит расширить доступ и удовлетворить спрос на вакцины по всему миру. Поставки для UNICEF станут возможны после внесения вакцины в список продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной ситуации (Emergency Use Listing, EUL). РФПИ объявил о подаче заявки в ВОЗ на регистрацию и преквалификацию «Спутника V» в октябре 2020 года. Решение ВОЗ ожидается в ближайшем будущем.

19:22 27.05.2021 РФПИ также проведет переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) для обсуждения возможности включения «Спутника V» в портфель коронавирусных вакцин механизма COVAX. Механизм COVAX (возглавляется GAVI, Коалицией за инновации для подготовки к эпидемиям (CEPI) и ВОЗ) совместно с UNICEF нацелен на преодоление острой фазы пандемии до конца 2021 года благодаря предоставлению быстрого и равного доступа к безопасным и эффективным вакцинам всем странам и территориям независимо от уровня доходов. Это позволит обеспечить защиту медицинских и социальных работников, а также других групп высокого риска.

19:23 27.05.2021 Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил: «РФПИ рад оказать поддержку международным усилиям UNICEF и партнеров для обеспечения равного и широкого доступа к коронавирусным вакцинам для всех стран. Вакцинация является главным инструментом для победы над пандемией, защиты здоровья людей, восстановления экономик и возвращения к нормальной жизни. «Спутник V» уже применяется более чем 40 странами, и их количество растет по мере того, как мы ежедневно продолжаем осуществлять поставки нашим партнерам. РФПИ ожидает успешного завершения процесса преквалификации вакцины и одобрения ВОЗ, что позволит начать поставки для UNICEF и внести вклад в спасение миллионов жизней».

19:25 27.05.2021 Вакцинация против коронавируса. kuzdrav.ru

19:48 27.05.2021 РФПИ отмечает, что вакцина «СпутникV» обладает ключевыми преимуществами: · Эффективность вакцины составляет 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. · Вакцина «СпутникV» создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду и с которыми человечество сталкивалось на протяжении тысячелетий. · В вакцине «СпутникV» используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов. · Безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий у аденовирусных вакцин доказаны в более чем 250 клинических исследованиях на протяжении двух десятилетий. · «СпутникV» не вызывает сильной аллергии.

20:01 27.05.2021 Количество обращений за медицинской помощью пациентов с подтвержденным коронавирусом в Петербурге за последние семь дней выросло на 15,62%. Общее количество активно больных COVID-19 за тот же срок увеличилось на 14,63%, сообщили 27 мая в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с эпидемией. Об этом: Угроза коронавируса в Петербурге за неделю увеличилась на 15%

20:21 27.05.2021 Лаборатория. permkrai.ru

21:17 27.05.2021 Грузия открыла сухопутные границы для туристов с 1 июня, но для россиян это ничего не меняет, сообщает АТОР. Эксперты напоминают, что выезд путешественников из России в Грузию с целью туризма закрыт российской стороной. «Распоряжение правительства 763-р продолжает действовать, и пункты пропуска на российской границе следуют указаниям из этого распоряжения. В настоящее время какие-либо решения Оперштаба относительно возможности выездов в Грузию отсутствуют», — поясняет руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

22:22 27.05.2021 Политизация темы авиасообщения между РФ и Австрией недопустима. Нормализация авиаперевозок разрешима в диалоге авиационных властей двух стран. Об этом заявил 27 мая посол России в Австрии Дмитрий Любинский на фоне заявления МИД Австрии относительно отказа российской стороны выдать разрешение рейсу компании Austrian Airlines совершить полет Вена — Москва 27 мая в обход воздушного пространства Белоруссии. По словам российского дипломата, из-за коронавирусных ограничений регулярное авиасообщение между РФ и Австрией еще не восстановлено и полеты осуществляются авиакомпаниями двух стран в режиме чартерных рейсов с определенной частотой и по согласованным маршрутам. «Их изменение является исключительной прерогативой авиационных властей, любая политизация здесь недопустима и, более того, была бы опасна с точки зрения обеспечения безопасности авиаперелетов и авиапассажиров», — говорится в заявлении посла в Facebook.

22:32 27.05.2021 Болельщики в масках на трибуне. Дарья Драй © ИА REGNUM

22:51 27.05.2021 Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter поблагодарил жителей города за вклад в борьбу с распространением нового типа инфекции. «Приятно оказаться на второй строчке в рейтинге глобальных мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией. Хочу сказать, что это заслуга всех москвичей», — отметил он. Москва заняла вторую строчку в рейтинге 19 мегаполисов мира по критерию эффективности действий властей с точки зрения борьбы с пандемией. К такому выводу пришли эксперты НИУ ВШЭ.

23:06 27.05.2021 Неохотнее всего прививаются от коронавируса работники нижегородских бизнес-компаний и самозанятые — из них охвачены вакцинацией лишь 35%. Подробности в материале: Жители Нижегородской области стали реже вакцинироваться от коронавируса

03:46 28.05.2021 В Еврейской автономной области за последние сутки выявили три случая заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба на 27 мая, в регионе инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 4491 человека. Подробности в материале: В Еврейской АО выявили ещё три носителя коронавируса

03:56 28.05.2021 Власти Еврейской АО приняли решение ослабить некоторые коронавирусные ограничения. По мнению руководителя регионального управления Роспотребнадзора Павла Копылова, полностью снимать ограничения пока рано, даже несмотря на снижение уровня заболеваемости. Читайте также: В Еврейской АО ослабили коронавирусные ограничения

04:12 28.05.2021 В Еврейской АО прекратили свою работу горячие линии по коронавирусу, такое решение принял оперативный штаб области 27 мая. Подробности в материале: В Еврейской АО закрыли горячие линии по COVID-19

05:26 28.05.2021 В Хабаровском крае за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом, двумя днями ранее — 29, выздоровели 36 человек, один пациент не справился с болезнью. Подробности в материале: В Хабаровском крае идёт рост числа выявленных зараженных коронавирусом

05:46 28.05.2021 В Приморье первым компонентом вакцины от коронавируса привились 146 934 человека, завершили курс иммунизации — 105 880 человек. Об этом: В Приморье почти 147 тыс. человек привились от COVID-19

06:05 28.05.2021 По словам уполномоченного по защите прав ребёнка в Новосибирской области Надежды Болтенко, в 2020 году пандемия наложила отпечаток и на правоприменительную деятельность по защите прав детей в регионе. «В этот период основной упор был сделан на поддержку семей с детьми, а главное — на пропаганду ответственного отношения граждан к своему здоровью и здоровью своих детей», — отметила она. Об этом: Пандемия сказалась на работе по защите прав детей в Новосибирской области

06:21 28.05.2021 В Ульяновской области чуть подросло суточное число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Читайте также: В Ульяновской области стали чаще заражаться коронавирусом

06:25 28.05.2021 В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса под наблюдением остаются более 8,7 тыс. контактных лиц. Об этом: В Ульяновской области сделали 900 тыс. тестов на коронавирус

06:29 28.05.2021 На 28 мая в регионе зарегистрировано 8572 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 8368 человек, скончались 109 пациентов. Читайте подробнее: На Колыме COVID-19 унёс жизнь ещё одного пациента

06:32 28.05.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 81 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 38 334. Об этом утром 28 мая сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Читайте подробнее: В Бурятии продолжился рост числа больных с COVID-19

07:04 28.05.2021 Койка. Москва. russian.news.cn

07:28 28.05.2021 За сутки в Хакасии COVID-19 диагностировали у 27 жителей, выздоровели 43 человека. Об этом сообщили 28 мая в правительстве республики. Подробности в материале: В Хакасии подтверждено ещё 27 случаев заражения коронавирусом

07:48 28.05.2021 С 1 июня все 14 загородных лагерей в Хабаровском крае готовы принимать детей. «Пока удалось договориться с Роспотребнадзором, чтобы разрешили продавать 75% путевок. Попробуем увеличить количество до 100%, но тут надо серьезнее отнестись к вакцинации. Выработка коллективного иммунитета позволит снять действующие ограничения», — сказал врио губернатора Михаил Дегтярёв. Подробности в материале: В Хабаровском крае откроются 14 загородных лагерей для детей

08:02 28.05.2021 Якутия на 28 мая получила 198 тыс. 544 дозы вакцины. Первым компонентом привились 157 790 жителей республики, полный курс завершили уже 108 005 человек. Подробности в материале: В Якутии для вакцинации от COVID-19 доступны три вида препаратов

08:07 28.05.2021 В Хакасии скончались ещё два пациента с SARS-CoV-2 — 76-летний мужчина и 82-летняя женщина. Читайте подробнее: Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Хакасии

08:10 28.05.2021 В Бурятии суточный прирост носителей коронавируса превысил ещё одну условную психологическую отметку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлен 81 новый носитель (27 мая прирост составил 73 новых носителя). Читайте также: В Бурятии выявили более 80 носителей коронавируса за сутки

08:18 28.05.2021 Ограничить продажу билетов на самолёты и поезда непривитым от коронавируса предлагает профессор, проректор, заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Читинской государственной медицинской академии, главный анестезиолог-реаниматолог Забайкальского края Константин Шаповалов. Как сообщает «Чита.ру», кроме того, врач считает справедливым, если непривитые будут компенсировать лечение в случае болезни COVID-19. По его словам, лечение от коронавируса дорогостоящее — от 90 до 340 тысяч в зависимости от тяжести. Об этом: Забайкальский врач предложил лечить платно непривитых от COVID-19

08:30 28.05.2021 Вакцинация против коронавируса на Ямале. minzdrav.gov.ru

08:31 28.05.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 28 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3207 человек, причём 11 из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 398 человек, +18 за последние сутки) и ОРВИ (30 115 человек, +36 за последние сутки). Подробности в материале: В Алтайском крае жертвами COVID-19 стали ещё 11 человек

08:36 28.05.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 28 мая 2021 года от коронавируса привились 244 896 человек (+3621 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона. Также известно, что 48 611 человек получили первую прививку (+1061 за сутки) и 196 285 (+2560 за последние сутки) человек полностью привиты. Подробности в материале: На Алтае за сутки прививки от COVID-19 поставили более 3,6 тыс человек

08:40 28.05.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2557 человек, причём шесть из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 28 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 69 651 человек (+108 за последние сутки). Подробности в материале: В Приангарье скончались ещё шесть пациентов с COVID-19

08:40 28.05.2021 В Удмуртии по состоянию на утро 28 мая выявили 44 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 43 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 026 случаев. Подробности в материале: В Удмуртии выявили более 34 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:42 28.05.2021 В Удмуртии по состоянию на 28 мая провели 1 146 182 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3958 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3097 исследований. Об этом: Жители Удмуртии сдали почти 4 тыс. тестов на коронавирус за сутки

08:43 28.05.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 28 мая прививку от коронавируса сделали 115 932 человек. Второй компонент препарата получили 88 345 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Об этом: Привились от коронавируса почти 116 тыс. жителей Удмуртии

08:49 28.05.2021 В Пензенской области с начала пандемии по данным на 28 мая от COVID-19 умерли 792 человека, шестеро из них за последние сутки. Подробности в материале: Ещё шесть жителей Пензенской области скончались от COVID-19

08:55 28.05.2021 В Саратовской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 115 человек, у 64 из них диагностирована пневмония. По информации на 28 мая, всего зарегистрировано 62 388 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели с начала пандемии 58 985 пациентов, за сутки — 203 человека. Скончались 1057 саратовцев. Подробности в материале: Еще 115 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Саратовской области

08:57 28.05.2021 На случай, если эпидемическая ситуация по коронавирусу в Петербурге будет ухудшаться, в городе подготовлен план развертывания дополнительных инфекционных коек. Но пока необходимости в этом нет, свободных мест для пациентов с коронавирусом достаточно. Об этом заявил губернатор региона Александр Беглов. Читайте подробнее: Беглов сообщил о плане по развертыванию новых коронавирусных коек

09:27 28.05.2021 89 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба главы региона. Сообщается, что всего в республике зафиксирован 37 931 случай заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 35 854 человек, в том числе 121 человек победил вирус в минувшие 24 часа. Об этом: В Башкирии за сутки выявили 89 новых носителей коронавируса

09:29 28.05.2021 Врач в защитном костюме. © Пресс-служба правительства Забайкальского края

09:35 28.05.2021 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 28 мая, за прошедшие сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 56 случаев. Об этом: В Кузбассе количество выздоровевших за сутки превысило число заразившихся

09:56 28.05.2021 В Пензенскую область поступила третья партия антиковидной вакцины «ЭпиВакКорона» в количестве 1620 доз. Об этом: В Пензенскую область поступил новая партия вакцины «ЭпиВакКорона»

09:59 28.05.2021 Переболевшим COVID-19 прививку от коронавируса необходимо делать через несколько месяцев после выздоровления, сообщили 28 мая в пресс-службе Роспотребнадзора. Читайте также: Роспотребнадзор: переболевшим COVID-19 необходимо вакцинироваться

10:44 28.05.2021 В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. В последний раз подобные показатели были достигнуты 19 марта 2021 года. Об этом: В Горном Алтае суточный прирост носителей коронавируса достиг 20

10:48 28.05.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 28 мая, за прошедшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 69 случаев. Читайте подробнее: В Новосибирской области за сутки выявили 75 новых носителей коронавируса

10:59 28.05.2021 В Иркутской области в рамках массовой вакцинации от коронавируса уже привито 260 тысяч жителей. Об этом сообщил министр здравоохранения Приангарья Яков Сандаков. «Более 260 тысяч привитого населения — значимый рубеж. Сегодня Иркутская область находится в первых 15 субъектах России по темпу вакцинации, используя всевозможные формы работы с населением. Это и мобильные пункты в торговых центрах и университетах, выездные бригады на предприятия и в садоводства», — отметил чиновник. Об этом: Приангарье увеличило темпы вакцинации от COVID-19

11:02 28.05.2021 В Челябинской области за 27 мая обнаружили ещё 88 носителей коронавируса, Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Челябинской области выявили ещё 88 носителей коронавируса

11:06 28.05.2021 В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 14 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб 28 мая. Это на четыре случая заражения больше, чем днём ранее. Читайте подробнее: В Калмыкии за сутки выявили 14 носителей коронавируса

11:08 28.05.2021 В Югре за сутки выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 28 мая региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 54 случая. Подробности в материале: В Югре за сутки выявили ещё 58 ковид-пациентов

11:09 28.05.2021 В Брянской области 28 мая выявлено 74 носителя коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 40 тысяч. Зарегистрировано четыре летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Брянской области коронавирус выявлен уже у 40 тысяч жителей

11:11 28.05.2021 В Республике Калмыкия за последние сутки скончался один пациент с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 28 мая. Об этом: В Калмыкии за сутки скончался один пациент с коронавирусом

11:20 28.05.2021 В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 58 новых носителей коронавируса, это столько же, сколько и сутками ранее. При этом с начала недели ежедневная выявляемость новых инфицированных снизилась с отметки 69. Читайте также: Суточная выявляемость коронавируса в Карелии замерла на уровне в 58 случаев

11:20 28.05.2021 Тем, кто переболел COVID-19, также рекомендуется пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции через несколько месяцев после перенесенного заболевания. Об этом 28 мая сообщает Роспотребнадзор. Читайте подробнее: В Роспотребнадзоре рекомендовали вакцинироваться перенесшим COVID-19

11:21 28.05.2021 Пункт вакцинации в Московской области. mz.mosreg.ru

11:24 28.05.2021 В Республике Крым подтверждено 92 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 28 мая. Сутками ранее, 27 мая, сообщалось о 93 новых носителях инфекции. Об этом: В Крыму за сутки выявлены 92 носителя коронавируса

11:28 28.05.2021 За последние сутки в России выявили 9252 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Новые случаи зафиксированы в 83 регионах. Среди регионов лидируют Москва и Санкт-Петербург. За сутки от коронавирусной инфекции умерли 404 человека, выздоровели 9385 ковид-пациентов. Читайте также: В России за сутки выявили 9252 случая заражения коронавирусом

11:33 28.05.2021 За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявлено 840 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 28 мая в федеральном оперштабе. Это на четыре случая больше, чем сутками ранее. Трехдневное снижение суточной выявляемости опять сменилось пусть небольшим, но ростом ежедневного числа новых зараженных. Читайте также: Статистика коронавируса в Петербурге вновь показывает рост

11:34 28.05.2021 В Краснодарском крае подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 28 мая в региональном оперативном штабе. Это на два случая больше, чем было зарегистрировано 27 мая. Читайте также: На Кубани выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом

11:34 28.05.2021 В Нижегородской области по состоянию на 28 мая выявили 146 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 144 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 117 676 случаев. Читайте также: В Нижегородской области выявили 146 новых случаев заражения коронавирусом

11:36 28.05.2021 За минувшие сутки 15 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 17 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3586 человек. Читайте также: За сутки от COVID-19 скончались 15 жителей Нижегородской области

11:41 28.05.2021 В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество подтверждённых случаев заражения, составив соответственно 51 и 49. Об этом: В Чувашии умерли ещё три пациента с коронавирусом

11:45 28.05.2021 В Калуге руководитель областного министерства здравоохранения Константин Пахоменко ознакомился с участком, на котором строится новый COVID-госпиталь на 200 коек. Общая площадь ковидного госпиталя, который расположится на территории областной инфекционной больницы, составит шесть тысяч квадратных метров.

11:45 28.05.2021 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим ограничений в регионе до 30 июня. Читайте подробнее: В Томской области продлили режим ограничений

11:45 28.05.2021 В Марий Эл по состоянию на 28 мая выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 16 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 478 случаев. Читайте подробнее: В Марий Эл подтвердили 17 новых случаев заражения коронавирусом

11:48 28.05.2021 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано также два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 243 человек. Читайте также: В Марий эл за сутки от COVID-19 скончались два человека

11:49 28.05.2021 За последние сутки в Москве выявлено 3274 случая заражения коронавирусом, сообщили 28 мая в столичном оперштабе. Читайте также: В Москве за сутки выявили 3274 случая заражения коронавирусом

11:50 28.05.2021 В Ленинградской области за минувшие сутки зарегистрировали столько же смертельных случаев от COVID-19, сколько и днем ранее — 11. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 1414 смертей от этого заболевания. Читайте подробнее: В Ленобласти второй день подряд регистрируют по 11 смертей от COVID-19

11:51 28.05.2021 В Воронежской области подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 28 мая. Сутками ранее, 27 мая, сообщалось о 149 новых случаях заражения. Читайте также: В Воронежской области за сутки выявили 150 носителей коронавируса

11:56 28.05.2021 В Татарии рассматривают возможность смягчения ковидных ограничений перед началом летнего туристического сезона. Окончательное решение по этому поводу примет Роспотребнадзор, заявила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова. Читайте также: В Татарии не исключили смягчения ограничений по COVID-19 перед турсезоном

11:57 28.05.2021 В Мордовии по состоянию на 28 мая выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 877 случаев. Читайте подробнее: В Мордовии выявили 28 новых носителей коронавируса

12:01 28.05.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе был зарегистрирован один летальный случай. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 277 человек. Читайте также: Oт COVID-19 скончались ещё двое жителей Мордовии

12:04 28.05.2021 В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 182 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 мая. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее. Подробности в материале: В Ростовской области выявили ещё 182 носителя коронавируса

12:05 28.05.2021 Дезинфекция защитного костюма перед его утилизацией. Павел Соболев © ИА REGNUM

12:11 28.05.2021 Вакцинация помогла увеличить продолжительность человеческой жизни на 25 лет всего за одно столетие. Об этом главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ академик РАН Николай Брико заявил 28 мая на III Международном конгрессе «Health age. Активное долголетие». «Именно благодаря вакцинации нам удалось за прошлый век поднять, увеличить продолжительность жизни на 25 лет — за один век», — сказал Брико. В период пандемии коронавируса вакцинация актуальна, как никогда, и является «инструментом управления демографией», добавил он. Подробности в материале: Эпидемиолог заявил о продлении жизни людей на 25 лет из-за вакцин

12:11 28.05.2021 В Волгоградской области 28 мая подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Завершили лечение ещё 84 человека, восемь пациентов скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Волгоградской области подтвердили 90 новых случаев COVID-19

12:11 28.05.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 28 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 126, причём 34 из них обнаружили за последние сутки. Читайте также: В Забайкалье за сутки не случилось новых смертей от COVID-19

12:15 28.05.2021 В Карачаево-Черкесию поступила первая партия третьей российской вакцины от коронавируса «КовиВак». Всего было поставлено 3120 ампул, сообщили 28 мая в республиканском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Подробности в материале: Карачаево-Черкесия получила первую партию вакцины «КовиВак»

12:15 28.05.2021 В Ростовской области жертвами коронавируса за последние сутки стали 14 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 мая. Читайте также: В Ростовской области жертвами коронавируса стали ещё 14 человек

12:16 28.05.2021 Действие режима повышенной готовности на территории Республики Крым продлено до 1 июля, поправки в указ главы региона размещены 28 мая на сайте правительства. Об этом: В Крыму продлили действие коронавирусных ограничений

12:18 28.05.2021 В Марий Эл по состоянию на 27 мая прививку от коронавируса сделали 56 142 жителя, что составляет 17,7% от запланированного объема вакцинации. Всего в республике планируется привить от коронавируса 60% взрослого населения — 316 748 человек. Подробности в материале: В Марий Эл вакцинировали от коронавируса почти 20% жителей от плана

12:18 28.05.2021 В Рязанской области 28 мая выявлено 49 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрировано три летальных исхода. Подробности в материале: В Рязанской области выявлено 49 новых носителей коронавируса

12:21 28.05.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 50 человека за последние сутки, сообщает федеральный штаб 28 мая. Днём ранее, 27 мая, в регионе был зарегистрирован 51 случай. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 527 человек. Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлено 50 носителей коронавируса

12:31 28.05.2021 В Ульяновской области победили коронавирус ещё 78 человек. Читайте также: Ещё десять человек стали жертвами коронавируса в Ульяновской области

12:40 28.05.2021 В Пензенской области с начала пандемии по состоянию на 28 мая подтверждено 47 054 случая заражения коронавирусом, за сутки зарегистрировали еще 72 положительных теста. Выздоровели после болезни 44 388 пациентов, за сутки — 71 человек. Скончались за минувший день от COVID-19 еще шестеро пензенцев, с начала наблюдения — 792 человека. Об этом: Ещё 72 носителя коронавируса выявили за сутки в Пензенской области

12:41 28.05.2021 В Саратовской области за прошлый день врачи констатировали смерть от COVID-19 еще семерых пациентов. Всего погибшими с начала пандемии числятся 1064 человека. Подробности в материале: В Саратовской области от COVID-19 скончались ещё семь пациентов

12:44 28.05.2021 Подготовку в Соединённых Штатах доклада о происхождении коронавирусной инфекции Китай расценивает как политическую игру. Об этом 28 мая сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня. Об этом: В Китае оценили подготовку в США доклада о происхождении коронавируса

13:03 28.05.2021 Начальник Медицинского информационно-аналитического центра Свердловской области Сергея Тарадай скончался в одной из больниц Екатеринбурга. Соответствующую информацию подтвердили журналистам в пресс-службе регионального минздрава. По информации местных журналистов, Тарадай скончался от коронавируса в ГКБ № 40. Где и когда состоится прощание с покойным, пока неизвестно. Чиновнику было 56 лет, он возглавлял центр с октября 2020 года. Структура занималась вопросами компьютеризации и цифровизации всей системы здравоохранения региона. Подробности в материале: Умер глава свердловского Медицинского информационно-аналитического центра

13:21 28.05.2021 В Оренбургской области выявлено ещё 66 заражений коронавирусом, что на один больше, чем днём ранее. Новые факты зафиксированы в 17 муниципальных образованиях, сообщает 28 мая оперштаб по борьбе с COVID-19. С конца марта 2020 года в регионе зарегистрирован 44 061 носитель коронавируса, среди которых 3671 ребенок. На 100 тыс. населения приходится 2248,10 факта заболевания. Об этом: Число выявленных заражений коронавирусом в Оренбуржье превысило 44 тысячи

13:21 28.05.2021 Видновские врачи спасли женщину с 90% поражением лёгких и тяжёлыми патологиями. mz.mosreg.ru

13:28 28.05.2021 Вакцинация петербуржцев на территории садоводств в Ленинградской области начнется в субботу, 29 мая, сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. Эта мера должна помочь достижению коллективного иммунитета от COVID-19. Читайте также: Власти Петербурга начинают вакцинацию дачников

13:29 28.05.2021 В Пермском крае выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, что на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 28 мая оперштаб по борьбе с COVID-19. Стоит отметить, что в течение недели (с 22 мая) в регионе каждый день фиксируют то 97, то 98 случаев заражения. С конца марта 2020 года в Прикамье зарегистрировано 57 180 носителей коронавируса. Об этом: В Прикамье жертвами COVID-19 стали ещё шесть человек

13:38 28.05.2021 В Ставропольском крае приняли участие в вакцинации против коронавируса уже свыше 250 тысяч жителей. Второй компонент вакцины получили уже почти 200 тыс. человек. Об этом сообщили 28 мая в управлении по информполитике правительства края. Если принять во внимание, что для создания общего иммунитета должно быть привито не менее 60% населения, то на Ставрополье выполнено уже 16% плана. Об этом: На Ставрополье прививки от коронавируса сделали 250 тыс. человек

14:00 28.05.2021 85 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. Сообщается, что всего в регионе было выявлено 64 536 случаев заражения этой инфекцией. Читайте также: В Самарской области за сутки выявили 85 новых носителей коронавируса

14:09 28.05.2021 В Ставропольском крае за прошедший день подтвердился коронавирус у 60 человек. Днем раньше показатель прироста составил 62 человека, а 25 мая в крае было зафиксировано рекордно низкое число заболевших — всего 34 человека. Такие данные приводит 28 мая федеральный оперативный штаб. Читайте подробнее: На Ставрополье вновь выявлено 60 заразившихся коронавирусом

14:10 28.05.2021 В Екатеринбурге открыли 17 выездных пунктов вакцинации от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе Свердловской области. Так, выездные пункты открылись на базе 15 торговых центров города: «Свердловск», «Академический», «Гринвич», «Мега», «Алатырь», «Леруа Мерлен» (на пер. Базовый и ул. Металлургов), «Дирижабль», «Сима-Ленд», «Мегаполис», «Омега», «Парк Хаус», «Максидом», «Таганский ряд» и «Карнавал». Также прививку можно поставить в аэропорту «Кольцово» и екатеринбургском цирке. Однако в целом по Свердловской области выездных пунктов немного. Они есть ещё в Верхней Пымше (в «Кировском» на ул. Орджоникидзе, 18) и Нижнем Тагиле (ТРЦ «Депо»). Читайте также: В Екатеринбурге открыли рекордное число пунктов вакцинации от коронавируса

14:17 28.05.2021 Ульяновская область продолжает получать разные виды вакцин от COVID-19. Читайте также: Ульяновская область получила новые партии двух вакцин от коронавируса

14:20 28.05.2021 В Дагестане за прошедшие сутки выявлено еще 43 жителя, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. За последнюю неделю в регионе отмечено нарастание числа пациентов с COVID-19. Так, 24 мая было выявлено на десять заразившихся меньше. Такие данные приводит 28 мая федеральный оперативный штаб. Подробности в материале: В Дагестане коронавирус подтвержден ещё у 43 человек

14:27 28.05.2021 В Свердловской области зафиксированы ещё 93 носителя коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона. 27 мая 2021 года, для сравнения, власти зарегистрировали 98 случаев заражения, 26 мая — 94. Всего в области подтверждено 89 005 таких случаев. Об этом: На Среднем Урале выявили уже более 89 тыс. носителей коронавируса

14:30 28.05.2021 В Карачаево-Черкесии зафиксированы еще три смерти пациентов от осложнений в результате заболевания COVID-19. Общее число умерших от опасной инфекции достигло 128 человек, сообщили 28 мая в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии вновь скончались три COVID-пациента

14:44 28.05.2021 Дополнительные койки для заболевших коронавирусной инфекцией. Санкт-Петербург gov.spb.ru

14:51 28.05.2021 В Ростовской области за последние сутки участниками прививочной кампании стали ещё пять тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 мая. Читайте также: В Ростовской области вакцинацию завершили около 325 тысяч человек

14:55 28.05.2021 В Ростовской области планируется сократить ковидный коечный фонд, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев. Подробности в материале: В Ростовской области сократят ковидный коечный фонд

14:59 28.05.2021 В Татарии за минувший день зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 28 мая выявлено 21 392 случая инфицирования. С начала пандемии выздоровели 18 344 ковид-пациента, за сутки выписался 41 человек. Скончались за все время 495 носителей вируса, погибших от COVID-19 за сутки не зафиксировано. Об этом: В Татарии выявлено ещё 32 случая заражения коронавирусом

15:01 28.05.2021 В Татарии на 28 мая привились от коронавируса 348 038 жителей, за сутки — 5,5 тыс. человек. Второй компонент вакцины получили 243 658 жителей. В Казани в ближайшие дни начнется вакцинация от коронавируса в садоводческих товариществах и у станций метро. Читайте также: В Татарии могут развернуть пункты вакцинации на станциях метро и на дачах

15:15 28.05.2021 Пункт вакцинации в ТЦ Волгоградской области. Источник: volgograd.ru

15:25 28.05.2021 В Псковской области за последние сутки выявили 53 новых носителя коронавируса, что на одного человека больше, чем сутками ранее. Об этом 28 мая сообщили в региональном оперативном штабе. Об этом: Суточная выявляемость ковида на Псковщине остается стабильной

15:46 28.05.2021 Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» в России будет использоваться преимущественно для людей до 60 лет — Минздрав.

15:53 28.05.2021 В Белгородской области 28 мая подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 114 пациентов, один человек скончался. На вакцинацию от COVID-19 записались 4462 добровольца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Белгородской области подтвердили 61 новый случай заражения коронавирусом

15:57 28.05.2021 В настоящее время распространение избыточного веса и ожирения приобрело характер пандемии, и в результате ее последствий умирают намного чаще, чем от COVID-19. Об этом 28 мая заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1». Об этом: Мясников заявил о новой смертоносной пандемии, которая накрыла человечество

16:29 28.05.2021 На Ямале за сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 28 мая сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 18 случаев. Читайте подробнее: На Ямале число заражений коронавирусом превысило 39 тысяч

17:03 28.05.2021 В Курганской области к 28 мая подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом. Из них 25 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 34 случая. Об этом: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 31 человека

17:06 28.05.2021 В основном для людей моложе 60 лет будет использоваться российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» в России, сообщил 28 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Читайте также: Мурашко назвал категорию людей, которым показан «Спутник Лайт»

17:16 28.05.2021 Вакцинация против COVID-19. Николай Хижняк © ИА REGNUM

17:28 28.05.2021 Более 130 тысяч человек прошли вакцинацию от COVID-19 в Брянской области. В общей сложности в регион поступило свыше 150 тысяч доз вакцин, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе областного правительства. Читайте подробнее: В Брянской области от COVID-19 привились свыше 130 тысяч человек

17:42 28.05.2021 Чрезвычайный и полномочный посол Греции в России Екатерини Нассика сообщила, что прошла вакцинацию от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом: Посол Греции в России вакцинировалась «Спутником V»

17:43 28.05.2021 Последствия гуляний в майские каникулы отразились на эпидемической ситуации и в новом постановлении, которое подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Состав районов по зонам вновь поменялся, теперь в «красной» их семь. Подробности в материале: Районы Ленобласти вновь «поменяли цвет» из-за заболеваемости ковидом

17:44 28.05.2021 В Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 28 мая прошли 248 273 человека. Полностью завершили иммунизацию антиковидной вакциной 187 951 человек. Всего в Саратовскую область поступило 276 216 доз вакцины «Спутник V», 10 420 доз «ЭпиВакКороны» и 2340 компонентов «КовиВака». Организовано 96 прививочных пунктов и еще 15 работают в крупных торговых центрах. Шесть прививочных пунктов ведут прием круглосуточно. Читайте также: В Саратовской области привиты от COVID-19 более 248 тыс. человек

17:52 28.05.2021 В Санкт-Петербурге с начала пандемии от COVID-19 умерло 80 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом: В Петербурге от COVID-19 погибли 80 человек в возрасте от 18 до 25 лет

17:58 28.05.2021 Минздрав России получил данные по безопасности вакцины от коронавируса «Спутник V» для беременных, вносятся изменения в инструкцию по использованию препарата, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Об этом: Минздрав получил данные по безопасности вакцины «Спутник V» для беременных

18:11 28.05.2021 Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга призвал вузы города повысить охват вакцинацией среди своих студентов. В настоящий момент в городе из этой категории привилось менее 3% горожан. Читайте подробнее: Комздрав Петербурга просит вузы активней прививать студентов от ковида

18:11 28.05.2021 В России продолжается подготовка к испытаниям вакцины от коронавируса «Спутник V» среди детей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Подробности в материале: В Минздраве рассказали о планах испытаний вакцины «Спутник V» среди детей

18:23 28.05.2021 Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона». Источник: gov39.ru

19:56 28.05.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 50 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 мая сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 54 случая. Об этом: В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 50 человек

19:57 28.05.2021 Министр здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики Казим Шаманов стал участником прививочной кампании против коронавируса. Глава минздрава сделал прививку и призвал жителей региона последовать его примеру. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба регионального минздрава. По данным ведомства, Казим Шаманов привился первой российской вакциной «Спутник V». Читайте подробнее: Министр здравоохранения Карачаево-Черкесии привился от коронавируса

19:57 28.05.2021 Койки для больных COVID-19. Источник: mosgorzdrav.ru

20:29 28.05.2021 Заболеваемость гриппом во время эпидемии коронавируса снизилась до мизерных уровней по всему миру. Эпидемиологи предполагают, что этому помогли именно ограничительные меры, введённые для борьбы с коронавирусом, — сообщает Телеграм-канал «Рациональные числа».

21:49 28.05.2021 Вакцина Гам-КОВИД-Вак. Источник: zdrav.nso.ru

22:14 28.05.2021 За последние семь дней в Петербурге общее количество активно больных COVID-19 увеличилось на 10,89%. Остальные эпидемические показатели также ухудшились. Читайте также: В Петербурге больных ковидом стало больше на 10%

22:25 28.05.2021 Вакцинация от коронавируса. Пензенская область. Источник: health.pnzreg.ru

23:00 28.05.2021 Вакцинация от коронавируса. Удмуртия. Источник: udmurt.ru

10:14 29.05.2021 В Челябинской области за 28 мая выявили 87 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе обнаружили уже 62 862 случая заражения. Выздоровели 57 328 пациентов. Читайте также: В Челябинской области снова снизилось число ковид-пациентов

11:04 29.05.2021 В Красноярском крае за последние сутки выявили 95 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 73 319. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Читайте также: В Красноярском крае за сутки выявили 95 носителей коронавируса

11:12 29.05.2021 За прошедшие сутки в Российской Федерации от последствий коронавирусной инфекции скончался 401 человек. Об этом: За сутки в России от последствий COVID-19 умер 401 человек

11:24 29.05.2021 В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 9289 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом: В России за сутки выявлено 9289 новых случаев заражения SARS-CoV-2

11:47 29.05.2021 В Хакасии за сутки выявили 25 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе достигло 23 087 (с начала года — 5535). Об этом 29 мая сообщает пресс-служба правительства Хакасии. Читайте подробнее: В Хакасии за сутки коронавирус выявили у 25 человек

13:25 29.05.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 49 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 29 мая. Днём ранее, 28 мая, в регионе было зарегистрировано 50 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 576 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки выявлено 49 носителей коронавируса

14:03 29.05.2021 За 28 мая число носителей коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге увеличилось на 846 человек, сообщили в субботу, 29 мая, в городском оперштабе. Этот показатель — на шесть случаев больше, чем сутками ранее, и на десять случаев больше, чем два дня назад. Читайте подробнее: В Петербурге коронавирус выявили еще у 846 человек

14:24 29.05.2021 В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 180 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 29 мая. Читайте подробнее: В Ростовской области за сутки обнаружили 180 носителей коронавируса

14:29 29.05.2021 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 18 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 29 мая. Подробности в материале: В Ростовской области жертвами коронавируса стали ещё 18 человек

14:33 29.05.2021 В Нижегородской области по состоянию на 29 мая выявили 149 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 146 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 117 825 случаев. Читайте подробнее: В Нижегородской области выявили почти 150 новых носителей коронавируса

14:35 29.05.2021 В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 15 человек, сообщает региональный оперштаб 29 мая. Читайте также: В Калмыкии обнаружили ещё 15 носителей коронавируса

14:35 29.05.2021 За минувшие сутки 12 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 15 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3598 человек. Читайте подробнее: Ещё 12 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19

14:41 29.05.2021 В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 29 мая. Подробности в материале: В Калмыкии скончался ещё один пациент с COVID-19

14:42 29.05.2021 В Мордовии по состоянию на 29 мая выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 28 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 906 случаев. Об этом: В Мордовии ежедневно подтверждают около 30 случаев заражения коронавирусом

14:43 29.05.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 278 человек. Читайте подробнее: В Мордовии ещё один человек скончался от COVID-19

14:47 29.05.2021 В Марий Эл по состоянию на 28 мая выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 17 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 496 случаев. Подробности в материале: В Марий Эл выявили ещё 18 случаев заражения коронавирусом

14:49 29.05.2021 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано также два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 245 человек. Читайте подробнее: В Марий Эл за сутки от COVID-19 скончались два человека

15:23 29.05.2021 При проведении секвенирования образцов биологического материала в референс центрах выявлены индийский геновариант в двух случаях и британский вариант в трех случаях. В течение мая из-за границы в Марий Эл прибыли 348 граждан, в числе которых 49 иностранцев. Было выявлено пять случаев заражения коронавирусом — инфекция завезена из Индии, Непала и в трех случаях из Белоруссии. Об этом: В Марий Эл выявили британский и индийский штаммы коронавируса

15:34 29.05.2021 Марий Эл в ближайшее время ожидает поставки крупной партии вакцины от коронавируса. По словам замглавы министра здравоохранения республики Татьяны Бастраковой, ожидается поставка вакцины «Спутник V» в объеме 22,6 тыс. комплектов. Читайте также: Марий Эл ожидает поставки ещё одной крупной партии вакцины от коронавируса

15:44 29.05.2021 В Марий Эл по состоянию на 29 мая прививку от коронавируса сделали 56 146 человек. Из этого числа 45 927 жителей республики получили оба компонента препарата, завершив полностью процесс вакцинации. Об этом: Почти 46 тыс. жителей Марий Эл завершили вакцинацию от коронавируса

15:54 29.05.2021 В Марий Эл режим повышенной готовности, действующий для предотвращения и контроля за распространением коронавируса, продлён до 5 июля. По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Булатовой, эпидситуация в республике продолжает оставаться напряженной. Подробности в материале: В Марий Эл вновь продлили режим повышенной готовности

19:45 29.05.2021 В Свердловской области зарегистрировали ещё 96 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Всего с начала пандемии в регионе выявили уже 89 101 носителя коронавируса. Выздоровели 82 994 гражданина. Об этом: В Свердловской области COVID-19 погубил ещё 11 человек

20:02 29.05.2021 В Ямало-Ненецком АО зафиксировали ещё 20 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии эту инфекцию выявили уже у 39 063 человек. Выздоровели 37 848 граждан. Об этом: На Ямале выявили ещё 20 носителей коронавируса

20:20 29.05.2021 В Югре за 28 мая выявили ещё 55 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Больше всего (соответственно 16 и 12) оказалось в Нижневартовске и Сургуте. Всего же с начала пандемии в регионе обнаружили уже 57 404 заразившихся. Читайте подробнее: В Югре выявили ещё 55 носителей коронавируса

20:27 29.05.2021 В Тюменской области к утру 29 мая выявили ещё 54 носителя коронавируса. Эти данные приводит областной оперштаб. Читайте подробнее: В Тюменской области выявили ещё 54 носителя коронавируса

22:31 29.05.2021 За последние сутки в Петербурге количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, увеличилось на 14,28%. Об этом: Суточное число случаев COVID-19 в Петербурге выросло на 14%

09:14 30.05.2021 Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что рост уровня заражения коронавирусом в российской столице после майских праздников объясняется сезонностью. Об этом: Собянин объяснил всплеск COVID-19 в Москве после майских

09:58 30.05.2021 Рост числа выявляемых в столице России случаев заражения коронавирусом весной и после майских праздников был сезонным, что является характерным для любых простудных заболеваний. Об этом 30 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». Подробности в материале: Собянин назвал сезонным весенний рост случаев заражения коронавирусом

11:00 30.05.2021 В Челябинской области выявлено ещё 87 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Всего медики обнаружили уже 62 949 случаев заражения. Выздоровели 57 414 человек. Читайте подробнее: В Челябинской области выявили ещё 87 носителей коронавируса

11:27 30.05.2021 В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 9694 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом: В России за сутки выявили 9694 новых случаев заражения коронавирусом

12:11 30.05.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждёны у 51 человека за последние сутки, сообщает федеральный штаб 30 мая. Днём ранее, 29 мая, в регионе было зарегистрировано 49 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 627 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки выявлен 51 носитель коронавируса

13:06 30.05.2021 За субботу, 29 мая, в Петербурге зафиксировано 829 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 17 случаев меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 30 мая в городском оперштабе. До этого в течение двух дней суточная цифра новых носителей увеличивалась. Читайте подробнее: Суточное число новых носителей коронавируса в Петербурге пошло на снижение

15:33 30.05.2021 Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что участие как можно большего числа граждан России в вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 очень важно для создания коллективного иммунитета и победы над пандемией в стране. Подробности в материале: Мурашко призвал граждан России вакцинироваться от коронавируса

16:52 30.05.2021 В Свердловской области выявлено ещё 99 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. 48 случаев зарегистрировано в Екатеринбурге. Также они зарегистрированы в ряде других муниципалитетов, среди которых, в частности, Алапаевский район, Богданович, Берёзовский, Нижняя Тура, Первоуральск и т.д. Читайте также: В Свердловской области выявили уже 89200 носителей коронавируса

17:25 30.05.2021 В Свердловской области с начала пандемии выздоровели уже 83 095 пациентов, ранее заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. За сутки от COVID-19 скончались ещё 11 человек. А с начала пандемии от этого заболевания из жизни ушли уже 3414 граждан. Об этом: В Свердловской области выздоровели уже более 83 тыс. ковид-пациентов

17:34 30.05.2021 В Пермском крае выявлено ещё 96 случаев заражения коронавирусом. Эти данные приводит краевое управление Роспотребнадзора. Из них 24 человека госпитализированы, а 72 лечатся амбулаторно. Всего с начала пандемии в регионе был выявлен 57 371 ковид-пациент. Читайте подробнее: В Прикамье выявили ещё 96 носителей коронавируса

18:03 30.05.2021 В Оренбургской области обнаружено ещё 68 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Оренбуржье выявили ещё 68 носителей коронавируса

18:26 30.05.2021 В Ямало-Ненецком АО за 29 мая выявили ещё 19 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: На Ямале выявили ещё 19 носителей коронавируса

19:52 30.05.2021 В Югре за 29 мая обнаружили ещё 50 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Югре выявили ещё 50 носителей коронавируса

20:30 30.05.2021 В Тюменской области обнаружено ещё 52 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии таких случаев выявлено уже 36 725. Выздоровели пока 35 174 гражданина. Об этом: В Тюменской области выявили ещё 52 носителя коронавируса

20:45 30.05.2021 В Курганской области обнаружено ещё 30 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб. 23 новых пациента выявлены в Кургане. Также такие случаи зарегистрированы в Шадринске, Макушинском муниципальном округе и двух районах — Кетовском и Щучанском. Читайте также: В Зауралье выявили ещё 30 носителей коронавируса

02:58 31.05.2021 На Сахалине за последние сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 26). За весь период пандемии в островном регионе инфицирование SARS-CoV-2 на 30 мая лабораторно подтвердилось у 22 990 человек. Читайте также: На Сахалине выявили почти 23 тысячи случаев заражения коронавирусом

03:11 31.05.2021 На Сахалине за прошедшую неделю, с 24 по 30 мая, привились от коронавируса 3523 человека, завершили вакцинацию, получив оба компонента препарата, ещё 4035 жителей островного региона. Подробности в материале: На Сахалине в очереди за прививкой от COVID-19 стоят почти 43 тыс. человек

03:12 31.05.2021 Глава Якутии Айсен Николаев продлил режим повышенной готовности для недопущения распространения коронавируса до 15 июня включительно. Читайте также: В Якутии продлён режим коронавирусных ограничений

04:59 31.05.2021 На Камчатке за последние сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — девять). За весь период пандемии в крае инфицирование SARS-CoV-2, по данным на 31 мая, подтвердилось у 14 688 человек. Читайте также: На Камчатке выявили ещё восемь носителей коронавируса

05:45 31.05.2021 Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Магаданской области продлён до 30 июня включительно. Читайте подробнее: На Колыме из-за коронавируса продлили режим повышенной готовности

06:55 31.05.2021 В Магаданской области полный курс вакцинации от коронавируса на утро 31 мая завершили уже 18 927 человек. Подробности в материале: На Колыме вакцинировались от COVID-19 уже более 35% взрослого населения

07:10 31.05.2021 Вакцинация от коронавируса. Тюменская область minzdrav.gov.ru

07:28 31.05.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 31 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3233 человека, причём 26 из них добавили в сводку за выходные дни, 29−30 мая 2021 года. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 460 человек, +62 за выходные дни) и ОРВИ (30 217 человек, +102 за выходные дни). Читайте также: В Алтайском крае от COVID-19 скончались ещё 26 человек

07:30 31.05.2021 Ещё два пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии — 57-летняя и 60-летняя женщины. Об этом: В Хакасии выявили 30 новых носителей коронавируса

07:35 31.05.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 31 мая 2021 года от коронавируса привился 248 271 человек (+ 3375 за выходные дни). Такие данные приводит оперативный штаб региона. Также известно, что 49 524 человека получили первую прививку (+ 913 за выходные дни) и 198 747 человек (+ 2462 за выходные дни) полностью привиты. Читайте также: На Алтае за выходные от COVID-19 привились менее четырёх тысяч человек

07:35 31.05.2021 Количество активно больных COVID-19 в Санкт-Петербурге, по данным на 30 мая, составляет 18 076 человек. За неделю таких пациентов стало больше на 10,49%, сообщили в городском оперативном штабе. Читайте подробнее: В Петербурге больны ковидом более 18 тыс. человек

07:41 31.05.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2573 человек, причём 16 из них погибли только за выходные дни, 29−30 мая 2021 года. Также, судя по данным оперативного штаба на 31 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 69 986 человек (+335 за выходные дни). Читайте также: В Приангарье за выходные скончались ещё 16 пациентов с COVID-19

07:46 31.05.2021 В Ульяновской области с начала пандемии проведено 906 839 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Об этом: В Ульяновской области выявлены ещё 84 носителя коронавируса

07:46 31.05.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться относительно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 31 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 228, причём 102 из них обнаружили за выходные дни, 29−30 мая 2021 года. Подробности в материале: В Забайкалье скончались ещё два пациента с COVID-19

07:54 31.05.2021 Высказывание президента РФ Владимира Путина о нецелесообразности обязательной вакцинации от коронавируса поддерживает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Корреспонденту ИА REGNUM он также пояснил: «Всё дело в недостаточной изученности напряженности и продолжительности формируемого иммунитета, в связи с чем не является окончательно выясненной должная периодичность вакцинации. Также сдерживающим фактором является отсутствие угрозы существованию народа, эпидемия не влечет высокую летальность. Вдобавок ко всему очень хорошо себя зарекомендовали простые меры профилактики заражения — использование масок и увеличение дистанции общения. Все это делает введение обязательной вакцинации чрезмерным по масштабам и экономическим затратам мероприятием». Подробности в материале: Врач пояснил, почему вакцинация от COVID-19 не должна стать обязательной

07:55 31.05.2021 В Бурятии суточный прирост случаев заражения коронавирусом впервые за долгое время превысил 90. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 92 человек. Подробности в материале: В Бурятии выявили более 90 случаев заражения коронавирусом за сутки

08:09 31.05.2021 Вакцинация от COVID-19. khabkrai.ru

08:14 31.05.2021 С начала мая суточная заболеваемость COVID-19 в Бурятии выросла в четыре раза и достигла 92 по состоянию на 31 мая. В связи с этим глава региона Алексей Цыденов поручил развернуть дополнительные койки в ковидных стационарах. Об этом: Суточная заболеваемость COVID-19 в Бурятии за месяц выросла в 4 раза

08:20 31.05.2021 В Приморье отмечается рост числа выявленных заражённых коронавирусом — с середины мая ежедневно фиксируют более 30 новых случаев. Читайте также: В больницах Приморья вновь массово открывают ковидные койки

08:32 31.05.2021 В Республике Алтай подтвердили три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в мае скончались двое жителей Майминского района 69 и 84 лет, а также 83-летний житель Горно-Алтайска. Читайте подробнее: На Алтае скончались ещё три пациента с COVID-19

08:38 31.05.2021 В Забайкалье из-за всплеска заболеваемости COVID-19 на объектах бизнеса возобновлены проверки сфер торговли и общественного питания. Наблюдениями поделился вице-премьер правительства региона Александр Бардалеев по итогам рейда. Подробности 31 мая сообщает пресс-служба правительства региона. В ходе проверок оказалось, что наиболее злостными нарушителями являются посетители и работники торговли на центральном рынке Читы: социальная дистанция не соблюдается, почти все находятся в торговых павильонах без масок. Об этом: В Забайкалье возобновили проверки масочного режима

08:44 31.05.2021 90 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 31 мая сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики. По его словам, всего в регионе выявили 38 201 случай заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Башкирии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

08:58 31.05.2021 На территории Бурятии спортивные и физкультурные мероприятия будут проходить преимущественно без зрителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение принято 31 мая на заседании оперативного штаба. Об этом: Спортивные состязания в Бурятии будут проходить без зрителей

09:03 31.05.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусом, что на три случая меньше, чем накануне, 30 мая. Читайте подробнее: В Горном Алтае за сутки выявили 17 новых носителей коронавируса

09:07 31.05.2021 Все лица, которые будут контактировать с прибывшими на VI Всемирную фольклориаду в Уфу, должны быть вакцинированы от COVID-19. Об этом 31 мая сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве. По его словам, на прошлой неделе состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению этого мероприятия, на котором обсудили все вопросы. При этом остались некоторые нюансы, которые нужно предусмотреть. «Коллеги из муниципалитетов, обращаю ваше внимание на то, что все те, кто имеет отношение к контакту с прибывшими в ваши районы на Фольклориаду делегациями, должны быть вакцинированы, и это обязательно. Либо должна быть ПЦР-справка, либо должны быть вакцинированы, с антителами», — заявил Хабиров. Читайте также: В Башкирии обнародовали требования к участникам Всемирной фольклориады

09:19 31.05.2021 Сабантуи нужно проводить трезвые в Башкирии. Об этом напомнил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве. По его словам, люди очень соскучились по сабантуям, поскольку их не проводили в прошлом году. В этом году санитарно-эпидемиологическая ситуация позволяет их провести, пояснил он. Читайте подробнее: Глава Башкирии напомнил о запрете продажи алкоголя на сабантуях

09:24 31.05.2021 Лёгкие курящих людей уже повреждены, и заболевание COVID-19 у них чаще всего протекает в тяжёлой форме. Об этом сообщает 31 мая пресс-служба Роспотребнадзора. Организму курильщика сложнее победить респираторную болезнь. Кроме того, опасность заражения коронавирусом через рот при употреблении табака повышается. Подробности в материале: Курильщиков предупредили о более тяжёлом течении COVID-19

09:35 31.05.2021 Медработник в защитном костюме в инфекционном госпитале [Александр Куликов © ИА REGNUM]

09:36 31.05.2021 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 31 мая, за прошедшие сутки выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 57 случаев. Читайте подробнее: В Кузбассе выявлено уже более 37 тысяч носителей коронавируса

10:00 31.05.2021 В Челябинской области за 30 мая выявили ещё 86 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе обнаружили уже 63 035 случаев заражения. Выздоровели 57 504 пациента. Подробности в материале: В Челябинской области выявили уже более 63 тыс. ковид-пациентов

10:01 31.05.2021 В Ростове-на-Дону возле городской больницы № 4 произошла трагедия. На пороге лечебного учреждения скончался мужчина. Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону на пороге больницы скончался мужчина

10:05 31.05.2021 В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 14 человек, сообщает региональный оперштаб 31 мая. Читайте также: В Калмыкии выявили ещё 14 носителей коронавируса

10:10 31.05.2021 За последние сутки в Петербурге тесты на коронавирус сдали 15 928 человек, сообщили 31 мая в городском оперативном штабе. Это на 7807 человек меньше, чем сутками ранее, когда тесты сдали более 23 тыс. человек. Подробности в материале: В Петербурге за сутки проверили на коронавирус около 16 тыс. человек

10:18 31.05.2021 В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 31 мая. Читайте подробнее: В Калмыкии жертвой коронавируса стал ещё один пациент

10:19 31.05.2021 В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 58 новых носителей коронавируса, это столько же, сколько и сутками ранее. Также выписали по выздоровлении 58 человек. Читайте подробнее: В Карелии за сутки выявили с ковидом и выписали выздоровевших по 58 человек

10:30 31.05.2021 Пандемия коронавируса первое время была опасна отсутствием резервов и угрозой коллапса экономической системы. Об этом в интервью РБК заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. «Первая волна, которая была весной, опасна была тем, что никто ничего не понимал, и резервов не было. Когда ты не понимаешь, что будет, и у тебя нет резервов, естественно, ты стараешься и вынужден действовать самым жестким образом. Ты должен, чтобы только не случилось самое страшное. А самое страшное — это коллапс системы», — сказал Белоусов. Читайте подробнее: Белоусов рассказал об устойчивости экономики к пандемии коронавируса

10:41 31.05.2021 Минпросвещения РФ надеется на то, что новый учебный год в российских школах удастся начать в очном формате. Об этом журналистам заявил глава ведомства Сергей Кравцов. «Мы надеемся, эпидемиологическая ситуация позволит следующий учебный год начать в традиционном очном формате», — сказал Кравцов. Подробности в материале: В Минпросвещения РФ надеются на очное начало учебного года

10:42 31.05.2021 В Ульяновской области первую прививку от COVID-19 сделали 132 тыс. жителей. Читайте также: В Ульяновской области привились от коронавируса более 100 тыс. жителей

10:45 31.05.2021 В Брянской области 31 мая подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 173 теста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Брянской области подтвердили 75 новых случаев заражения коронавирусом

10:48 31.05.2021 В Республике Калмыкия продлён режим коронавирусных ограничений до 20 июня. Соответствующее решение принято по итогам заседания регионального оперштаба. Читайте подробнее: В Калмыкии продлён режим коронавирусных ограничений

10:56 31.05.2021 В Ульяновской области для выработки коллективного иммунитета осталось привить ещё 466 тыс. жителей. Об этом: В Ульяновской области осталось привить ещё 466 тыс. жителей

10:58 31.05.2021 Вакцинация в Московской области. mz.mosreg.ru

11:08 31.05.2021 Россия в период пандемии коронавируса показала себя с положительной стороны в сфере работоспособности базовых структур, из-за чего многие смотрят на неё с этой точки зрения. Об этом в интервью РБК заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. «Многие игроки [во всём мире] стали понимать, что нужно больше диверсифицироваться: нельзя класть все яйца в одну корзину, нельзя оперировать только устоявшимися связями, нужно иметь новые связи, новые площадки и новые точки опоры. А поскольку Россия показала себя в пандемию, что бы про нас ни говорили, очень хорошо с точки зрения сохранения работоспособности базовых структур — в отличие от Европы и тех же самых Соединенных Штатов — то, конечно, сейчас многие смотрят на Россию с этой точки зрения», — сказал Белоусов. Подробности в материале: Белоусов рассказал о роли пандемии коронавируса как триггера экономики

11:21 31.05.2021 За минувшие сутки в России выявили 8475 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Читайте также: В России выявлено 8475 новых случаев заражения коронавирусом

11:23 31.05.2021 В 2020 году школы вернулись к очному режиму образования, как только это позволила эпидемиологическая ситуация. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Дмитрий Кравцов. «Мы говорили в прошлом учебном году, когда началась пандемия, что как только позволит эпидемиологическая ситуация, школы вернутся с домашнего обучения, дистанционного обучения, к очному формату. И так это и произошло — с 1 сентября школы приступили к очному режиму», — сказал Кравцов. Читайте подробнее: Кравцов рассказал, как школы прошли пандемию коронавируса

11:26 31.05.2021 В Республике Крым подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 31 мая. Сутками ранее было зафиксировано 98 случаев заражения. Об этом: В Крыму за сутки выявили 97 носителей коронавируса

11:38 31.05.2021 Власти Забайкальского края профинансировали из краевого бюджета оплату доставки вакцин от коронавируса в медицинские учреждения. Как сообщает 31 мая пресс-служба правительства региона, сумма составила 5,2 миллиона рублей. Всего в бюджете на указанные цели предусмотрено 7,5 миллиона рублей, что позволит доставить в медорганизации региона свыше 900 тысяч доз вакцин от коронавируса. Об этом: Забайкалье выделило миллионы на доставку вакцины от COVID-19

11:40 31.05.2021 Решение об особенностях проведения ЕГЭ в 2022 году будет приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации в стране. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «Что касается следующего года, то нужно смотреть за эпидемиологической ситуацией. Решения прошлого года и этого года связаны с тем, чтобы сократить и количество сдающих экзамены», — сказал Кравцов. Читайте подробнее: Кравцов рассказал об особенностях ЕГЭ в 2022 году

11:41 31.05.2021 За истекшие сутки в Москве выявили 2614 случаев заражения коронавирусом, сообщили 31 мая в оперативном штабе столицы. «Подтверждено 2614 новых случаев заражения, госпитализировали 966 человек, скончались 55 пациентов», — рассказали в штабе. Подробности в материале: В Москве за сутки выявили 2614 случаев заражения коронавирусом

11:48 31.05.2021 За истекшие сутки в Петербурге лабораторным путём выявили 822 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 31 мая в федеральном оперштабе. Это на семь случаев меньше, чем в субботу, 29 мая. Подробности в материале: В Петербурге обнаружили 822 новых носителя SARS-CoV-2

11:51 31.05.2021 Ещё 176 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 31 мая. Подробности в материале: Ещё 176 жителей Ростовской области заразились коронавирусом

11:53 31.05.2021 В Краснодарском крае подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 31 мая. Ранее, 30 мая, сообщалось о 94 новых случаях заражения. Подробности в материале: В Краснодарском крае за сутки выявили 95 носителей коронавируса

11:57 31.05.2021 Лаборатория для диагностики COVID-19. 49gov.ru

12:03 31.05.2021 В Ростовской области за последние сутки скончались четыре ковид-пациента, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 31 мая. Читайте также: В Ростовской области скончались ещё четыре ковид-пациента

12:05 31.05.2021 В Воронежской области подтверждено 143 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 31 мая в региональном оперативном штабе. Накануне, 30 мая, было выявлено 145 новых носителей инфекции. Читайте также: В Воронежской области выявлены 143 новых носителя коронавируса

12:07 31.05.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 47 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 31 мая. Днём ранее, 30 мая, в регионе был зарегистрирован 51 случай. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 674 человек. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлены 47 носителей коронавируса

12:10 31.05.2021 В Чувашии продолжают ежесуточно регистрировать летальные исходы от COVID-19. Читайте также: Число жертв коронавируса в Чувашии достигло 1430 человек

12:12 31.05.2021 В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 89 новых зараженных коронавирусом, это на один случай меньше, чем сутками ранее, при этом больше всего новых носителей выявлено в примыкающем к Петербургу городе Мурино. Читайте подробнее: Наибольшее число зараженных в Ленобласти за сутки выявили в Мурино

12:22 31.05.2021 В Ульяновской области зарегистрированы новые летальные исходы от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Читайте также: В Ульяновской области умерли ещё семь пациентов с коронавирусом

12:24 31.05.2021 В Волгоградской области 31 мая выявлено 90 новых носителей коронавируса — на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 86 человек. От осложнений при COVID-19 скончались ещё восемь пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Волгоградской области за сутки выявили 90 носителей коронавируса

12:24 31.05.2021 В Ставропольском крае за выходные — с 28 по 30 мая — скончались еще 14 жителей региона. Общее число случаев летального исхода за все время пандемии выросло в крае до 1508. Об этом сообщили 31 мая в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: На Ставрополье за выходные 14 человек скончались от COVID-19

12:30 31.05.2021 В Ульяновской области выздоровели ещё более 70 пациентов, у которых ранее было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: В Ульяновской области выявили почти 56 тыс. случаев заражения коронавирусом

12:35 31.05.2021 С призывом к жителям России сделать себе прививки от COVID-19 обратился президиум Российской академии наук (РАН). Соответствующее заявление обнародовано на сайте РАН. Читайте подробнее: В РАН призвали жителей России пройти вакцинацию от COVID-19

12:36 31.05.2021 Число вакцинированных от коронавируса в России превысило миллион человек. Об этом 31 мая сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM. «Мы перевалили за миллион — 1 миллион 75 тысяч у нас было вакцинировано по состоянию на 28 мая», — сказал глава региона. Подробности в материале: Свыше миллиона жителей Подмосковья вакцинировали от коронавируса

12:43 31.05.2021 73 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. Сообщается, что всего по области было выявлено 64 776 случаев заражения этой инфекцией. При этом всего в регионе скончались 1946 пациентов с COVID-19, в том числе 14 таких пациентов скончались в минувшие 24 часа. Об этом: В Самарской области за сутки выявили более 70 носителей коронавируса

12:45 31.05.2021 В Карачаево-Черкесии смертность от COVID-19 продолжает расти. За прошедшие выходные скончались от осложнений после заражения коронавирусом еще семь жителей региона. Общее число случаев летального исхода от этой опасной болезни достигло 135, сообщили 31 мая в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии в мае 58 человек скончались от COVID-19

12:50 31.05.2021 Вакцина «ЭпиВакКорона» может быть несовместима с уколом ботулотоксина, вследствие чего процедуру вакцинации следует отделить от процедуры укола ботоксом. Об этом говорится в официальном аккаунте Роспотребнадзора в Instagram. «Учитывая, что напряженный иммунный ответ после «ЭпиВакКороны» формируется к 42 суткам после второй вакцинации, а при применении ботулотоксина у 1−5% пациентов могут вырабатываться антитела, необходимо разделить эти процедуры», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Роспотребнадзор призвал не колоть ботокс одновременно с вакциной

13:06 31.05.2021 В Чечне число «активных» больных с диагнозом COVID-19 составило в настоящее время 129 человек. Общее число носителей коронавируса за всё время пандемии достигло в регионе 12 293 человек. Такие данные привел 31 мая федеральный оперативный штаб. Читайте подробнее: В Чечне осталось всего 129 пациентов с COVID-19

13:09 31.05.2021 В Удмуртии по состоянию на утро 31 мая выявили 42 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 43 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 155 случаев. Об этом: В Удмуртии выявили 42 новых носителя коронавируса

13:11 31.05.2021 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 447 человек. Читайте также: За сутки двое жителей Удмуртии скончались от COVID-19

13:12 31.05.2021 В Удмуртии по состоянию на 31 мая провели 1 159 450 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4364 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 4553 исследования. Читайте подробнее: В Удмуртии третий день проводят больше 4 тыс. тестов на коронавирус

13:13 31.05.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 31 мая прививку от коронавируса сделали 116 628 человек. Второй компонент препарата получили 89 034 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте подробнее: Почи 117 тыс. жителей Удмуртии вакцинировались от коронавируса

13:20 31.05.2021 Новосибирская область получила первую партию препарата, разработанного исследовательским центром имени Чумакова, — 3 900 комплектов. Это третья вакцина от коронавируса, доступная новосибирцам, отметили в региональном правительстве. Первую партию вакцины «КовиВак» распределили во все медорганизации области. Сегодня начали прививать этим препаратом желающих. Читайте подробнее: Новосибирцев начали прививать вакциной «КовиВак»

13:24 31.05.2021 В Нижегородской области по состоянию на 31 мая выявили 141 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 143 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 118 109 случаев. Подробности в материале: В Нижегородской области выявили 141 нового носителя коронавируса

13:26 31.05.2021 За минувшие сутки 14 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 15 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3627 человек. Подробности в материале: За сутки от COVID-19 скончались 14 жителей Нижегородской области

13:30 31.05.2021 В Мордовии по состоянию на 31 мая выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 963 случаев. Подробности в материале: В Мордовии подтвердили 28 новых случаев заражения коронавирусом

13:32 31.05.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 281 человека. Об этом: Ещё один житель Мордовии скончался от COVID-19

13:33 31.05.2021 Инфекционные койки для госпитализации пациентов с COVID-19. [egov-buryatia.ru]

13:36 31.05.2021 В Марий Эл по состоянию на 31 мая выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 16 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 528 случаев. Подробности в материале: В Марий Эл вновь выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

13:38 31.05.2021 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано также два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 249 человек. Об этом: Двое жителей Марий Эл за сутки скончались от COVID-19

13:45 31.05.2021 В Пермском крае за сутки выявили 97 заражений коронавирусом, что на один больше, чем днем ранее, сообщает 31 мая оперштаб по борьбе с COVID-19. Общее число носителей коронавируса в регионе достигло 57 468. Показатель заболеваемости составил 2210,9 на 100 тыс. населения. Читайте подробнее: В Прикамье выявили ещё 97 случаев заражения коронавирусом

13:52 31.05.2021 В Псковской области за последние сутки выявили 20 новых носителей коронавируса, что на 15 человек меньше, чем сутками ранее. Вместе с тем региональные власти продлили действие ограничительных мер до конца июня. Об этом 31 мая сообщили в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Псковской области до конца июня продлили коронавирусные ограничения

13:52 31.05.2021 В Ростовской области резко сократились темпы вакцинации от COVID-19, следует из информации, опубликованной на сайте донского правительства 31 мая. Об этом: В Ростовской области резко сократились темпы вакцинации

13:53 31.05.2021 В Оренбургской области выявили 67 новых заражений коронавирусом, что на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 31 мая оперштаб по борьбе с COVID-19. С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 44 265 носителей коронавируса, среди которых 3678 детей. Выздоровели 40 623 оренбуржца. Жертвами коронавирусной инфекции стали 980 человек. За последние сутки подтверждено четыре летальных исхода. Об этом: Число жертв COVID-19 в Оренбуржье достигло 980

14:00 31.05.2021 В Новосибирске открылся ещё один пункт вакцинации от коронавируса. Он заработал в Новосибирском зоологическом парке имени Р. А. Шило. Подробности в материале: В новосибирском зоопарке заработал пункт вакцинации от коронавируса

14:01 31.05.2021 В Югре за сутки выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 31 мая региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 50 случаев. Об этом: В Югре снижается число суточных заражений коронавирусом

14:09 31.05.2021 Палата для больных COVID-19. khabkrai.ru

14:09 31.05.2021 В Новосибирской области, в соответствии с принятыми сегодня, 31 мая, изменениями в действующие постановления губернатора и правительства региона, масочный режим продлён по 30 июня. Об этом сообщает областное правительство. Читайте также: В Новосибирской области масочный режим продлили ещё на месяц

14:12 31.05.2021 В Свердловской области подтвердили ещё 95 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в профильном оперативном штабе региона. Для сравнения, почти столько же носителей было зарегистрировано 29 мая 2021 года (96 человек), а 30 мая в области зафиксировали 99 носителей. Всего в регионе подтверждено 89 295 случаев заражения с марта 2020 года. Читайте также: На Среднем Урале выявили ещё 95 носителей коронавируса

14:29 31.05.2021 В Курганской области к 31 мая подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом. Из них 27 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составил в Зауралье 30 случаев. Подробности в материале: В Курганской области за сутки выявлен 31 ковид-пациент

14:51 31.05.2021 Роспотребнадзор: по состоянию на 31 мая 2021 года в России выявлено 5 071 917 случаев заражения коронавирусом. За весь период выписано по выздоровлении 4 684 585 человек.

15:01 31.05.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 53 случая заражения коронавирусом. Об этом 31 мая сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составил 52 случая. Подробности в материале: В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 53 человек

15:14 31.05.2021 В Белгородской области 31 мая выявлено 60 новых носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались две пенсионерки. На вакцинацию от COVID-19 за сутки записались 1908 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Белгородской области выявили 60 новых носителей коронавируса

15:15 31.05.2021 На Ямале за сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 мая сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составил 19 случаев. Читайте подробнее: На Ямале за сутки коронавирус выявили у 17 человек

15:21 31.05.2021 Вакцинация на Ямале. depzdrav.yanao.ru

16:28 31.05.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 31 мая, за прошедшие сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 77 случаев. Читайте также: Ещё четыре новосибирца стали жертвами коронавируса

16:35 31.05.2021 Выездная вакцинация от COVID-19 в Новосибирской филармонии. zdrav.nso.ru

17:23 31.05.2021 В Кемеровской области открылся новый пункт вакцинации от коронавируса. Теперь прививку можно сделать в недавно открывшемся ледовом дворце «Кузбасс». Читайте также: В ледовом дворце «Кузбасс» заработал пункт вакцинации от COVID-19

17:33 31.05.2021 В Рязанской области 31 мая подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 46 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Подробности в материале: В Рязанской области подтвердили ещё 49 случаев заражения коронавирусом

17:43 31.05.2021 У людей, получивших прививку от коронавируса в Нижегородской области, не зафиксировано ни одного тяжелого осложнения или летального исхода. Читайте подробнее: 350 тысяч нижегородцев привились от коронавируса

17:44 31.05.2021 Сертификат о вакцинации. © М. Денисов. Mos.ru

18:30 31.05.2021 Власти Санкт-Петербурга увеличивают количество коек в инфекционных стационарах в связи с началом Петербургского международного экономического форума. Участники форума, у которых будет выявлен коронавирус, будут госпитализированы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 31 мая губернатор Петербурга Александр Беглов. Читайте подробнее: В Петербурге создают резерв коек на время ПМЭФ

18:52 31.05.2021 Палата в больнице Петербурга. Дарья Драй ИА REGNUM

19:36 31.05.2021 Турция рассчитывает на скорое возобновление авиасообщения с Россией с учётом снижения заболеваемости COVID-19 в стране, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу. Читайте подробнее: Турция надеется на возобновление авиасообщения с Россией

19:48 31.05.2021 За последнюю неделю в Новгородской области выявлен 251 случай заболевания COVID-19. Рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 4,5%. Все действующие ограничения в регионе будут сохранены. Читайте подробнее: В Новгородской области на 4,5% выросла заболеваемость COVID-19

19:56 31.05.2021 В Новгородскую область поступило 780 комплектов вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной Научным центром имени М.П. Чумакова. Эта вакцина уже распределена по районам Новгородчины. Читайте также: В Новгородской области начнут прививать «КовиВаком»

19:57 31.05.2021 В Калужскую область в настоящее время поступило около 113 тысяч комплектов доз вакцины от COVID-19, привито 99 129 человек. Об этом 31 мая сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В области открыто 43 стационарных пункта вакцинации, сформировано пять мобильных пунктов и 46 выездных бригад. Об этом: В Калужской области от COVID-19 привиты более 99 тыс. человек

20:35 31.05.2021 За истекшую неделю в Петербурге количество людей, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, выросло на 11,35% по сравнению с предыдущей майской неделей. Общее количество госпитализированных пациентов с COVID-19 и пневмониями увеличилось на 2,1%. Читайте также: Недельная заболеваемость COVID-19 в Петербурге выросла на 11%

21:05 31.05.2021 В Кирове врачам удалось спасти восьмилетнюю девочку, которая при заболевании COVID-19 получила 100%-ное поражение лёгких. В настоящее время состояние девочки стабилизировалось, КТ (компьютерная томография) показала положительную динамику. Ребенок переведен под амбулаторное наблюдение врачей. Читайте также: В Кирове спасли восьмилетнюю девочку со стопроцентным поражением лёгких

21:22 31.05.2021 В Петербурге, по данным на 31 мая, вакцинацию от коронавируса прошли 688 078 человек, в том числе 573 720 человек полностью завершили цикл вакцинации. Напомним, постоянное население Петербурга составляет 5 млн 382 тыс. человек. Читайте подробнее: В Петербурге привили от коронавируса 688 тыс. человек

22:32 31.05.2021 Российские власти приняли решение о продлении ограничения пассажирского авиасообщения с Турцией после 1 июня из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщает ряд федеральных СМИ со ссылкой на источники. Читайте подробнее: Россия не возобновит полёты в Турцию с 1 июня, сообщают источники

22:56 31.05.2021 30 мая в Санкт-Петербурге скончался один из самых ярких ярославцев — предприниматель, коллекционер, просветитель, путешественник, блогер и автор книг Ян Левин. Ранее он был госпитализирован с тяжёлой формой COVID-19. Ему было 39 лет. Горожане прощаются с Яном Александровичем в социальных сетях — своим другом его называют даже те, кто не был знаком с ним лично. Читайте также: Ярославль прощается с Яном Левиным

23:08 31.05.2021 Россия продлевает действие ограничений на пассажирское авиасообщение с Турцией и Танзанией до 21 июня. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Читайте подробнее: Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией

23:20 31.05.2021 Россия в начале июня возобновит ранее приостановленное из-за коронавируса регулярное авиасообщение с Австрией, Великобританией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное авиасообщение с Албанией. Решение об этом принято на заседании оперативного штаба. Читайте подробнее: Россия возобновляет авиасообщение ещё с девятью странами

02:45 01.06.2021 На Чукотку поступила первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак» — теперь жителям региона доступны все три отечественных препарата: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Об этом: На Чукотке для вакцинации от коронавируса доступны три препарата

02:59 01.06.2021 В Магаданскую область поступила первая партия вакцины от COVID-19 «КовиВак». Всего 780 доз. Читайте также: Колыма получила почти 800 доз вакцины «КовиВак»

05:25 01.06.2021 В Ульяновской области чуть подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Ульяновской области выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусом

06:51 01.06.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 38 677. Об этом утром 28 мая сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Читайте подробнее: В Бурятии число больных COVID-19 возросло почти до 700 человек

07:06 01.06.2021 Вакцина ЭпиВакКорона. (сс) Olgamatveeva

08:03 01.06.2021 В Бурятии за прошедшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 38 677. Об этом: В Бурятии за сутки коронавирус выявили у ещё 87 человек

08:10 01.06.2021 В Туве за минувшую неделю с 22 по 28 мая зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала 2021 года в регионе выявлено 1162 случая инфицирования. Читайте подробнее: Число случаев заражения коронавирусом в Туве приблизилось к 17 тыс

08:32 01.06.2021 В Республике Алтай по итогам минувшей недели заболеваемость COVID-19 выросла на 38%. По словам главы региона Олега Хорохордина, выявлено 108 случаев заражения против 78 на предыдущей неделе. Читайте подробнее: На Алтае назвали причину роста заболеваемости COVID-19

08:36 01.06.2021 Почти на 32% снизилась заболеваемость COVID-19 за неделю в сравнении с предыдущей неделей в Самарской области. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба области. Так, количество инфицированных уменьшилось по всем возрастам, кроме категории 15−17 лет, в которой фиксируется небольшое увеличение. Читайте также: В Самарской области сообщили о снижении уровня заболеваемости COVID-19

08:38 01.06.2021 Индийский штамм коронавируса не станет причиной новой или более серьезной вспышки пандемии коронавируса. Об этом 1 июня сообщили в ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора». Подробности в материале: В «Векторе» оценили вероятность новой пандемии из-за «индийского» штамма

08:57 01.06.2021 Более 400 тысяч желающих поставили прививку от COVID-19 в Самарской области. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании оперативного штаба региона. Так, по области работают 168 прививочных пунктов на базе 65 медицинских учреждений. Завершили вакцинацию по области более 320 тысяч желающих, при этом около 50% от общего числа привившихся являются людьми старше 60 лет. Об этом: В Самарской области сообщили об акциях для получивших прививку от COVID-19

09:05 01.06.2021 В Хабаровском крае отмечается рост числа выявленных зараженных коронавирусом — за минувшую неделю зарегистрировано 256 носителей SARS-CoV-2, тогда как неделей ранее был выявлен 191 зараженный. Подробности в материале: В Хабаровском крае от COVID-19 за неделю умерли 11 человек

09:12 01.06.2021 В Республике Алтай по состоянию на 31 мая завершили вакцинацию от COVID-19 лишь 20,7 тыс. человек, или 24,8% от плана. Вакцинация проводится медленными темпами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Подробности в материале: Темпы вакцинации в Горном Алтае признали медленными

09:15 01.06.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 1 июня 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3241 человек, причём восемь из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 468 человек, +8 за последние сутки) и ОРВИ (30 262 человека, +45 за последние сутки). Читайте подробнее: В Алтайском крае скончались ещё восемь пациентов с COVID-19

09:18 01.06.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 1 июня 2021 года от коронавируса привились 250 217 человек (+ 1946 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона. Также известно, что 50 684 человека получили первую прививку (+1160 за последние сутки) и 199 533 человека (+786 за последние сутки) полностью привиты. Об этом: На Алтае за сутки от COVID-19 привили менее двух тысяч человек

09:24 01.06.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2578 человек, причём пятеро из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 1 июня 2021 года, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 70 096 человек (+110 за последние сутки). Читайте подробнее: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё пять человек

09:28 01.06.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться относительно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 1 июня 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 269, причём 41 из них обнаружили за последние сутки. Подробности в материале: В Забайкалье от COVID-19 скончались ещё два пациента

09:36 01.06.2021 В Югре за сутки выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 1 июня региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 43 случая, а 30 мая — 50. Об этом: В Югре продолжает снижаться число суточных заражений коронавирусом

09:38 01.06.2021 В Удмуртии по состоянию на утро 1 июня выявили 42 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено также 42 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 197 случаев. Читайте также: В Удмуртии вновь выявили 42 новых носителя коронавируса

09:39 01.06.2021 В Удмуртии по состоянию на 1 июня провели 1 161 121 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2171 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 4364 исследования. Подробности в материале: Жители Удмуртии сдали больше 1,16 млн тестов на коронавирус

09:41 01.06.2021 За прошедшие сутки в Хакасии выявили 26 носителей коронавируса, с начала 2021 года — 5619. Об этом сообщили 1 июня в республиканском правительстве. Читайте также: В Хакасии выросло число ковид-пациентов на ИВЛ

09:41 01.06.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 1 июня прививку от коронавируса сделали 117 137 человек. Второй компонент препарата получили 90 587 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Подробности в материале: Больше 90 тыс. жителей Удмуртии завершили вакцинацию от коронавируса

09:41 01.06.2021 В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 1 июня, за прошедшие сутки выявлен 51 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 53 случая. Подробности в материале: В Кузбассе за сутки выздоровело больше пациентов с COVID-19, чем заразилось

09:42 01.06.2021 В Красноярск доставили ещё более 10 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 1 июня сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края. Читайте подробнее: В Красноярск прибыла очередная партия вакцины «Спутник V»

09:47 01.06.2021 В Новосибирской области за прошедшие сутки было выявлено 76 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 74 случая. Об этом: За сутки скончались сразу шесть новосибирцев с коронавирусом

09:49 01.06.2021 Некоторые предприятия Иркутской области заявили о готовности предоставлять пятипроцентную скидку на свою продукцию пожилым людям, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Читайте подробнее: В Приангарье за прививку от COVID-19 пожилым обещана скидка

09:49 01.06.2021 В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 1 июня. Это на один случай меньше, чем днём ранее. Об этом: Ещё 13 жителей Калмыкии заразились коронавирусом

09:52 01.06.2021 В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 17 100. За минувшие сутки выявлено 19 новых носителей. Об этом: На Алтае выявили 19 новых носителей коронавируса

09:53 01.06.2021 В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 1 июня. Читайте также: Ещё один житель Калмыкии не смог победить COVID-19

10:01 01.06.2021 Карантин оказал «омолаживающее» воздействие на жителей России. К такому выводу пришли учёные Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), изучив влияние самоизоляции на биопсихологический возраст человека. Читайте также: Карантин оказался полезен для жителей России — учёные

10:14 01.06.2021 За последние сутки в Санкт-Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 17 334 человека, сообщили 1 июня в городском оперштабе. Это на 1400 человек больше, чем было обследовано сутками ранее. Об этом: В Петербурге более 17 тыс. человек за сутки проверили на коронавирус

10:20 01.06.2021 В Якутии зафиксированы летальные исходы от COVID-19 беременных женщин, также отмечается тяжелое протекание болезни. Об этом: В Якутии COVID-19 уносит жизни беременных женщин

10:31 01.06.2021 На одной из трамвайных остановок Екатеринбурга открыли мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии. Привиться можно на остановке «ЦПКиО» 1 июня с 9:30 до 17:00. Рядом с остановкой можно будет увидеть два вагона с надписью «Спасибо, доктор!» Горожане смогут выбрать, какой вакциной привиться — «Спутником V» или «ЭпиВакКороной». «Предварительный осмотр врача обязателен», — уточнили в горадминистрации. Подробности в материале: В Екатеринбурге начали прививать от коронавируса на трамвайной остановке

10:32 01.06.2021 В Приамурье за последние сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 12). Из всех вновь выявленных носителей SARS-CoV-2 девять человек болеют ОРВИ. Ещё у пяти пациентов врачи на фоне COVID-19 диагностировали пневмонию. Об этом: В Приамурье выявили ещё 14 случаев заражения коронавирусом

10:54 01.06.2021 Пункт вакцинации в Москве. (сс) Ю. Иванко. Mos.ru

11:01 01.06.2021 В Москве в гражданском обороте появилась вакцина от COVID-19 «КовиВак», сообщили 1 июня в департаменте здравоохранения столицы. Об этом: Вакцина «КовиВак» поступила в Москву

11:13 01.06.2021 Всеобщая принудительная вакцинация от коронавируса противоречит Конституции, отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»). Подробности в материале: В Госдуме оценили неосторожное высказывание Медведева о всеобщей вакцинации

11:17 01.06.2021 В Брянской области 31 мая выявлено 77 носителей коронавируса — на два больше, чем сутками ранее. Подтверждена смерть от осложнений при COVID-19 у двух пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Брянской области за сутки выявили 77 носителей коронавируса

11:36 01.06.2021 В Челябинской области обнаружено ещё 85 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе выявили уже 63 120 заразившихся. Выздоровели 57 598. Подробности в материале: В Челябинской области выявили ещё 85 носителей коронавируса

11:41 01.06.2021 За последние сутки в России выявили 9,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщает 1 июня оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Новые случаи зафиксированы в 83 регионах. Лидируют Москва (3669 выявленных заражений) и Санкт-Петербург (817). У 13,3% пациентов отсутствуют клинические проявления болезни. Подробности в материале: В России за сутки выявили 9500 случаев заражения SARS-CoV-2

11:49 01.06.2021 В Воронежской области подтверждено 139 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 1 июня. Читайте также: В Воронежской области за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19

11:50 01.06.2021 В Костромской области процесс вакцинации от COVID-19 завершили 38% медицинских работников. Прививки от коронавируса в общей сложности сделали 9,5% населения региона. Также в области снизилось число пациентов, госпитализированных в «коронавирусные» стационары после майских праздников. Подробности в материале: В Костромской области вакцинацию от COVID-19 прошли 38% медработников

11:51 01.06.2021 В Пермском крае выявили ещё 95 заражений коронавирусом, что на два меньше, чем днём ранее, сообщает 1 июня оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 57 563 случая заражения. Оправился от коронавирусной инфекции 51 801 пермяк. Жертвами заболевания стали 2438 пермяков. Читайте также: В Прикамье выявили 95 новых заражений коронавирусом

11:52 01.06.2021 За последние сутки в России подтверждено 3669 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 июня сообщили в столичном оперштабе. «Подтверждено 3669 новых случаев заражения, госпитализировали 1113 человек, скончались 62 пациента», — рассказали в штабе. Об этом: В Москве за сутки выявили 3669 случаев заражения коронавирусом

11:58 01.06.2021 В Краснодарском крае подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Сутками ранее сообщалось о 95 новых носителях инфекции. Подробности в материале: В Краснодарском крае за сутки выявили 97 носителей коронавируса

11:59 01.06.2021 В Санкт-Петербурге третьи сутки подряд незначительно уменьшается суточное число новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа выявлено 817 новых носителей, это на пять случаев меньше, чем сутками ранее, и на 12 случаев меньше, чем два дня назад. Читайте также: В Петербурге три дня подряд снижается число новых случаев коронавируса

12:02 01.06.2021 В Белгородской области 1 июня подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 78 пациентов, трое скончались от осложнений. На вакцинацию от COVID-19 за сутки подано 3232 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Белгородской области подтвердили 59 новых случаев заражения коронавирусом

12:08 01.06.2021 В Новосибирске завтра, 2 июня, будут открыты ещё два временных пункта вакцинации от COVID-19 в торговых центрах. Они заработают в Ленинском районе — в ТЦ на улицах Новосибирской и Толмачевской. Читайте также: Ещё в двух ТЦ Новосибирска откроют пункты вакцинации от коронавируса

12:08 01.06.2021 91 новый носитель коронавируса выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба оперативного штаба региона. Сообщается, что всего в республике было выявлено 38 292 случая заражения коронавирусом. Об этом: В Башкирии за сутки выявили 91 случай заражения коронавирусом

12:11 01.06.2021 В Чувашии умерли ещё два пациента с коронавирусом, при этом выздоровели за сутки более 40 человек. Читайте подробнее: В Чувашии COVID-19 болеют 800 жителей

12:12 01.06.2021 В Чувашию поступило ещё 9 тыс. доз вакцины «Спутник V». Всего в регион поставлено свыше 140 тыс. комплектов трёх видов вакцин.

12:19 01.06.2021 Вакцина от коронавируса «КовиВак» должна в ближайшее время стать доступной для жителей Москвы. Об этом 1 июня сообщается в исследовании РБК. При этом на территорию столицы этот препарат поступит в ограниченном количестве. Ожидается, что в медицинские учреждения города направят всего 3 тыс. доз этой вакцины. Подробности в материале: В Москве ожидается поставка ограниченного объёма «КовиВак»

12:22 01.06.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявили у 99 человек, за весь период пандемии — у 73 603. Об этом сообщили 1 июня в краевом оперативном штабе. Подробности в материале: В Красноярском крае выявили 99 новых носителей коронавируса

12:22 01.06.2021 В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 168 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 1 июня. Это на восемь случаев заражения меньше, чем днём ранее. Об этом: В Ростовской области обнаружили еще 168 носителей коронавируса

12:26 01.06.2021 В Ульяновской области зарегистрированы новые летальные исходы от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Об этом: Жертвами коронавируса в Ульяновской области стали ещё восемь человек

12:26 01.06.2021 В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано пять летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 1 июня. Об этом: Ещё пять жителей Ростовской области не смогли победить COVID-19

12:28 01.06.2021 В Нижегородской области по состоянию на 1 июня выявили 144 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 141 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 118 253 случаев. Читайте подробнее: В Нижегородской области выявили 144 новых случая заражения коронавирусом

12:30 01.06.2021 За минувшие сутки 17 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3644 человек. Об этом: Ещё 17 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19

12:33 01.06.2021 В Ульяновской области победили коронавирус ещё более 80 жителей. Читайте подробнее: В Ульяновской области выздоровели более 95% пациентов с коронавирусом

12:37 01.06.2021 В Мордовии по состоянию на 1 июня выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 28 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 991 случая. Подробности в материале: В Мордовии вторые сутки выявляют 28 новых носителей коронавиуса

12:42 01.06.2021 За последние сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали шесть человек. Об этом сообщили 1 июня в краевом оперштабе. Об этом: В Красноярском крае скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом

12:42 01.06.2021 В Марий Эл по состоянию на 1 июня выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 16 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 545 случаев. Подробности в материале: В Марий Эл подтвердили 17 новых случаев заражения коронавирусом

12:42 01.06.2021 Решение о возобновлении полётов в Турцию будет принимать оперштаб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12:44 01.06.2021 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано также два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 251 человека. Подробности в материале: За сутки двое жителей Марий Эл скончались от COVID-19

12:47 01.06.2021 Верховный суд Республики Алтай признал страховым случаем заболевание COVID-19 санитара морга Шебалинской районной больницы. Подробности в материале: Заражение коронавирусом санитара морга на Алтае признали страховым случаем

12:55 01.06.2021 Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: minzdrav.gov.ru

13:03 01.06.2021 В Новосибирской области стартовала летняя оздоровительная кампания. На территории региона открылись 35 лагерей с дневным пребыванием детей. «Для обеспечения мер профилактики новой коронавирусной инфекции каждым лагерем приобретены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, кожные антисептики, бесконтактные термометры для измерения температуры тела отдыхающих и персонала, запас средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), усилен дезинфекционный режим и предусмотрен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, — отметили в региональном управлении Роспотребнадзора. — Сотрудники оздоровительных учреждений прошли гигиеническую подготовку и аттестацию, медицинский осмотр, в том числе обследование на острые кишечные инфекции вирусной этиологии и обследование на наличие заболевания новой коронавирусной инфекцией». Подробности в материале: В Новосибирской области открылись 35 детских летних лагерей

13:08 01.06.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 49 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 1 июня. Днём ранее, 31 мая, в регионе было зарегистрировано 47 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 723 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки выявлены 49 носителей коронавируса

13:13 01.06.2021 За прошедшие сутки в Омской области подтверждён 61 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили 1 июня в областном оперативном штабе. Читайте также: В Омской области коронавирус выявили ещё у десятков человек

13:25 01.06.2021 Холодная погода в мае оказала влияние на рост заболеваемости COVID-19 в Бурятии. Об этом заявила журналистам министр здравоохранения республики Евгения Лудупова. Читайте также: Холодный май назвали одной из причин третьей волны COVID-19 в Бурятии

13:28 01.06.2021 В Ставропольском крае за прошедшие сутки было зафиксировано еще шесть смертей пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число скончавшихся от осложнений после опасной инфекции достигло 1 514 человек, сообщили 1 июня в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: На Ставрополье еще шестеро жителей края скончались от COVID-19

13:30 01.06.2021 В Ленинградской области за истекшие сутки выявили 90 новых зараженных коронавирусом, это на один случай больше, чем сутками ранее, при этом больше всего новых носителей выявлено в старинном городе Тихвин. Подробности в материале: В Ленобласти за сутки обнаружили 90 новых носителей коронавируса

13:34 01.06.2021 В Новосибирске завтра, 2 июня, в специальной коррекционной школе-интернате №37 пройдёт вакцинация сотрудников от коронавируса. Прививки сделают сотрудники школ № 37 и № 84. Всего медики вакцинируют 25 человек. Читайте также: Сотрудники школы Новосибирска сделают прививки от коронавируса

13:39 01.06.2021 От COVID-19 привились уже 213 022 жителя Омской области. Об этом сообщили 1 июня в оперативном штабе региона. Читайте также: В Омской области прививку от коронавируса сделали более 213 тыс. человек

13:40 01.06.2021 В Кабардино-Балкарии к 1 июня число госпитализированных, находящихся на лечении в двух ковидных госпиталях, составило 121 человек. Среди них есть пациенты, у которых диагноз COVID-19 пока не подтвержден, сообщили в региональном минздраве. Об этом: В Кабардино-Балкарии лечится в ковидных госпиталях всего 121 пациент

13:40 01.06.2021 В Рязанской области 1 июня выявлено 50 новых носителей коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 330 пациентов с COVID-19. Зарегистрировано два летальных исхода. Об этом: В Рязанской области выявили ещё 50 носителей коронавируса

13:41 01.06.2021 В Свердловской области подтвердили за сутки ещё 96 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Для сравнения, в последний день весны, 31 мая 2021 года, в области регистрировали 95 носителей вируса SARS-CoV-2, а 30 мая — 99. Всего в регионе зафиксировали 89 391 случай заражения коронавирусом с самого начала пандемии. Читайте подробнее: Зарегистрированы ещё 96 носителей коронавируса на Среднем Урале

13:49 01.06.2021 Дополнительных рисков, связанных с вирусом птичьего гриппа, сейчас нет, заявили РИА Новости в центре «Вектор».

14:00 01.06.2021 В Кабардино-Балкарии число принявших участие в прививочной кампании против коронавируса выросло до 36 287 человек, что составляет 4,14% населения региона. Оба компонента вакцины получили 27 644 жителя республики. Такие данные привел на 31 мая региональный минздрав. Читайте подробнее: В Кабардино-Балкарии привились от коронавируса 4,14% населения

14:06 01.06.2021 За день до начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на одном из пунктов встречи участников форума — Московском вокзале, где можно пройти обязательный ПЦР-тест для активации аккредитации на ПМЭФ, образовалась длинная очередь, передает 1 июня корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Участники ПМЭФ стоят в очереди на ПЦР-тест на Московском вокзале Петербурга

14:18 01.06.2021 В Волгоградской области 1 июня подтверждён 91 новый случай заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 89 человек, от осложнений при COVID-19 скончались семь пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Волгоградской области подтвердили 91 новый случай заражения коронавирусом

14:28 01.06.2021 По состоянию на 1 июня в Томской области подтверждено 32 887 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Томской области выявили уже почти 33 тысячи носителей коронавируса

14:37 01.06.2021 Вакцинация против COVID-19 в Магаданской области. Фото: 49gov.ru

14:41 01.06.2021 Как это свойственно трудным временам, появляются прорицатели, которые рисуют всем страшные картины и безрадостное будущее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя заявление американского учёного о возможном появлении COVID-26 и COVID-32, он отметил: «Вопрос о появлении новой смертоносной инфекции нашему разуму не подвластен. Всё определяется изменчивостью микроорганизмов, которая отличается спонтанностью и невозможностью прогнозирования. Поэтому любые предсказания с претензией на ту или иную точность чаще всего ошибочны. Можно с уверенностью заявить лишь о росте заболеваемости любых инфекций с увеличением человеческой популяции». Подробности в материале: Врач отрицает вероятность появления пандемии COVID-26 и COVID-32

15:07 01.06.2021 Заболеваемость коронавирусом в Забайкалье растет в течение последних недель. Об этом 1 июня сообщил вице-премьер правительства региона Андрей Гурулев. Читайте подробнее: В Забайкалье увеличилось заболеваемость COVID-19

15:14 01.06.2021 В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона граждан, на 1 июня полностью привились от COVID-19 125 611 человек. Первый компонент прививки поставили 161 134 человек. Об этом на заседании штаба по вакцинации сообщил замминистра здравоохранения Сергей Базаров. Заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев отметил, что в последние дни темпы вакцинации в регионе замедлились. Об этом: В Забайкалье замедлились темпы вакцинации от COVID-19

15:18 01.06.2021 Вакцинация против COVID-19 в Магаданской области. minzdrav.49gov.ru

15:33 01.06.2021 В Ростовской области из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции запретили работу палаточных лагерей. Соответствующие изменения в постановление №272 утвердил донской губернатор Василий Голубев. Читайте подробнее: В Ростовской области из-за пандемии запретили палаточные лагеря

16:06 01.06.2021 Порядка 30% коечного фонда для больных коронавирусом свободно в Псковской области. Вместе с тем, эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся напряжённой. Об этом 1 июня на заседании оперштаба по коронавирусу сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: На Псковщине свободно около 30% коечного фонда для больных коронавирусом

16:10 01.06.2021 В Псковской области со 2 июня будут ослаблены некоторые коронавирусные ограничения. Например, на регистрациях брака смогут присутствовать до 30 человек, а на концертах заполняемость зала составит до 50%. Соответствующее решение было принято в рамках заседания оперативного штабе региона 1 июня, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Псковской области со 2 июня ослабляют ряд коронавирусных ограничений

16:12 01.06.2021 В Удмуртию поступила партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирская область). Объем поступившей партии — 21 140 комплектов вакцины. Об этом: Удмуртия получила крупную партию вакцины от коронавируса

16:15 01.06.2021 Вакцина «Гам-КОВИД-Вак». minzdrav.gov.ru

16:48 01.06.2021 Эпидемиологическая ситуация в Республике Карелия стабилизировалась, за минувшие сутки в регионе было выявлено 59 новых инфицированных, что на одного человека больше, чем сутками ранее. В регионе считают, что актуальность в публикации ежедневной статистики отпала. Подробности в материале: Эпидситуация в Карелии «стабилизировалась», и о ней решили не напоминать

16:53 01.06.2021 В Оренбургской области выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом, что на один больше по сравнению с предыдущим суточным показателем, сообщает 1 июня оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии число зарегистрированных носителей коронавируса достигло 44 333. Выздоровели 40 709 пациентов, у которых было диагностировано заболевание. Жертвами коронавирусной инфекции стали 985 оренбуржцев. За последние сутки подтвердили пять летальных исходов. Об этом: В Оренбуржье выявили ещё 68 заражений коронавирусом

17:21 01.06.2021 Помещения для вакцинации против COVID-19 в магазине ГУМ. (сс) Alexey V. Kurochkin

17:22 01.06.2021 На популярном видеохостинге 1 июня появилось обращение к жителям главного врача Сараевской межрайонной больницы Рязанской области Павла Шейдорова. Медик заявил о вспышке заболевания COVID-19 и призвал всех соблюдать меры предосторожности, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Рязанский главврач заявил о резком росте ковид-заболеваемости

17:24 01.06.2021 В 2021 году 10 412 петербургских медиков, пострадавших при оказании помощи пациентам с COVID-19, получили региональные социальные выплаты по 300 тыс. рублей. Кроме того, по 1 миллиону рублей получили семьи 20 медиков, скончавшихся вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. С учетом 37 семей, получивших такие выплаты в 2020 году, общее число медиков, официально признанных умершими из-за заражения ковидом на работе, достигло 57 человек. Читайте подробнее: Выплаты за умерших от ковида медиков в Петербурге получили 57 семей

17:29 01.06.2021 В перепрофилированную под прием пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией Покровскую больницу Санкт-Петербурга снова выстроилась очередь из скорых. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга уточнили причину появления таких очередей. Подробности в материале: В комздраве Петербурга объяснили появление новой очереди из «скорых»

17:53 01.06.2021 300 тысяч человек получили защиту от коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Юбилейным добровольцем стал 20-летний студент из Волгограда Владислав Етеревсков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе администрации региона. Читайте подробнее: В Волгограде от COVID-19 привился 300-тысячный доброволец

18:07 01.06.2021 Вакцина Гам-КОВИД-Вак. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

18:18 01.06.2021 В Курганской области к 1 июня подтверждёно 33 новых случая заражения коронавирусом. Из них 23 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 31 случай. Читайте подробнее: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 33 человек

18:27 01.06.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 49 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 июня сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 53 случая. Читайте также: В Тюменской области за сутки выявлено 49 ковид-пациентов

18:38 01.06.2021 На Ямале за сутки выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 1 июня сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 17 случаев. Об этом: На Ямале за сутки выявлено 23 случая заражения коронавирусом

19:03 01.06.2021 Мобильный пункт вакцинацци в Тюмени. (сс) RG72

20:06 01.06.2021 Власти Словакии начали регистрировать желающих вакцинироваться против COVID-19 российским препаратом «Спутник V», передает местное информационное агентство TASR. Все желающие получить российскую вакцину могут оставить заявку на правительственном сайте korona.gov.sk.

20:52 01.06.2021 За последние сутки в Петербурге госпитализация взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на эту болезнь увеличилась на 21,85% по сравнению с данными прошлого вторника, 25 мая. За минувшие сутки в больницы доставлены 329 таких пациентов, тогда как неделю назад их было 270. Об этом: Госпитализация больных COVID-19 в Петербурге выросла почти на 22%

21:03 01.06.2021 В Год науки и технологий в рубрике «Женщина в науке» — Елена Ярославская, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник, врач ультразвуковой диагностики, заведующая лабораторией инструментальной диагностики научного отдела инструментальных методов исследования Тюменского кардиологического научного центра — филиала Томского НИМЦ РАН, рассказала о своем исследовании, в ходе которого изучает влияние COVID-19 на сердечно-сосудистую систему, а также о том, как врачебная практика привела ее в науку.

21:44 01.06.2021 Москва в период коронавируса. russian.news.cn

22:06 01.06.2021 В связи с пандемией мероприятия, посвященные последнему звонку, в российских школах провели в разных форматах. В станице Новомарьевской на линейке построились лишь учащиеся девятых и одиннадцатых классов. В этом году для школы это пятьдесят второй выпуск, одиннадцатый класс заканчивают четыре ученика. Девятиклассники еще думают, идти ли им в десятый класс или поступать на профильно-технические специальности в колледж. Немаловажную роль играют результаты экзаменов и финансовое состояние семьи. Читайте также: Сельское детство от звонка до звонка

22:52 01.06.2021 Пункт мобильной вакцинации в Фудмолл Депо. Москва. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

03:07 02.06.2021 На Сахалине за последние сутки выявили 28 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — девять). За весь период пандемии по состоянию на вечер 1 июня в островном регионе инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось уже у 23 027 человек. Подробности в материале: На Сахалине резко выросло число выявляемых случаев заражения коронавирусом

03:19 02.06.2021 На Сахалине очередь из желающих привиться от коронавируса не уменьшается, а с каждым днём увеличивается. Так, за последние сутки она выросла ещё на 162 человека. На вечер 1 июня прививки в островном регионе ожидают уже 43 313 сахалинцев. Читайте также: На Сахалине более 43 тысяч человек ожидают вакцинации от коронавируса

05:17 02.06.2021 В учреждениях ФСИН России на территории Свердловской области снова разрешили краткосрочные и длительные свидания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. Читайте подробнее: В свердловских колониях разрешили свидания

06:05 02.06.2021 В Ульяновской области предварительно выявлено ещё 83 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: В Ульяновской области тесты на коронавирус сдали более 870 тыс. жителей

06:43 02.06.2021 В Магаданской области начались выплаты по одной тысяче рублей жителям старше 60 лет, которые вакцинировались от COVID-19. Об этом: На Колыме пожилым выплачивают деньги за прививки от коронавируса

06:50 02.06.2021 В новосибирской школе № 58 выпускной 11-й класс закрыли на карантин до 5 июня. Выяснилось, что один из учеников заразился коронавирусом. Из-за этого передвинули даты ЕГЭ. «Дети в истерике, родители не знают, что делать. По датам ничего непонятно, когда получим аттестаты — тоже. Выпускной уже оплачен, на какую дату переносить — непонятно. Были планы на июль, но всё рушится из-за того, что нет точных дат», — рассказала «НГС Новостям» председатель родительского комитета Евгения Бухтоярова. Подробности в материале: «Дети в истерике» — выпускников новосибирской школы отправили на карантин

07:00 02.06.2021 Пункт вакцинации в Нижневартовске. minzdrav.gov.ru.

07:08 02.06.2021 В Еврейской АО за последние сутки выявили всего один новый случай заражения коронавирусом. Последний раз оперштаб области сообщал о выявлении трех носителей SARS-CoV-2 за период с 29 мая по 1 июня. За всё время пандемии по состоянию на 2 июня в регионе инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердилось у 4498 человек. Об этом: В Еврейской АО выявляют единичные случаи заражения коронавирусом

07:12 02.06.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае несколько ухудшилась. Как сообщает оперативный штаб 2 июня 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 314, причём 45 из них обнаружили за последние сутки. Такое число заболеваний отмечалось последний раз в начале апреля 2021 года. Подробности в материале: В Забайкалье стали выявлять больше носителей коронавируса

07:19 02.06.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2583 человек, причём пятеро из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 2 июня 2021 года, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 70 213 человека (+117 за последние сутки). Подробности в материале: В Приангарье от COVID-19 скончались ещё пять пациентов

07:19 02.06.2021 В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 2 июня, за прошедшие сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 51 случай. Читайте подробнее: В Кузбассе за сутки выявили ещё 55 новых носителей коронавируса

07:42 02.06.2021 В Новосибирской области прививку от коронавируса сделали 9,5 тысячи работников Западно-Сибирской железной дороги. Железнодорожники прививаются каждую неделю. Подробности в материале: Более 311 тысяч новосибирцев сделали прививку от коронавируса

07:44 02.06.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 2 июня 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3248 человек, причём семерых из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 485 человек, +17 за последние сутки) и ОРВИ (30 296 человек, +34 за последние сутки). Читайте также: В Алтайском крае от COVID-19 скончались ещё семь человек

07:51 02.06.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 2 июня 2021 года от коронавируса привились 253 440 человек (+ 3223 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона. Также известно, что 52 228 человек получили первую прививку (+ 1544 за последние сутки) и 201 212 человек (+ 1679 за последние сутки) полностью привиты. Читайте подробнее: В Алтайском крае за сутки от COVID-19 привили более трёх тысяч человек

07:51 02.06.2021 В Еврейской АО по состоянию на 2 июня привились от коронавируса уже более 14,5 тыс. человек. Завершили вакцинацию, поставив обе прививки, более 11 тыс. жителей области. Читайте также: В Еврейской АО привиться от коронавируса можно в банке, МФЦ и ТЦ

07:54 02.06.2021 Бесплатная вакцинация от коронавируса. sobyanin.ru.

08:01 02.06.2021 В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, жертвами COVID-19 за всё время пандемии в регионе стали 900 человек. Подробности в материале: Число жертв COVID-19 в Бурятии достигло 900

08:31 02.06.2021 На 2 июня в Приморье зарегистрировано 44 463 носителя коронавируса, выздоровели 41 572 приморца (+25 за сутки), скончались 733 пациента. Подробности в материале: В Приморье скончались более 700 пациентов с коронавирусом

08:37 02.06.2021 В Приморском крае первым компонентом привились 153 262 жителя, завершили вакцинацию — 110 985 человек. Читайте также: В Приморье фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом

08:41 02.06.2021 В Республике Алтай заболеваемость COVID-19 продолжает расти. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом, что на пять случаев больше, чем накануне. Подробности в материале: В Горном Алтае коронавирус выявили у ещё 24 человек

09:12 02.06.2021 В Удмуртии по состоянию на утро 2 июня выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 42 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 238 случаев. Читайте также: В Удмуртии выявили 41 новый случай заражения коронавирусом

09:12 02.06.2021 Стратегия властей Москвы во время пандемии коронавирусной инфекции оказалась эффективной и оправдала себя. Такой вывод сделали аналитики из британской компании EY по итогам исследования влияния на экономику практик борьбы с COVID в девяти крупных мегаполисах мира, которое было подготовлено к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Подробности в материале: Аналитики высоко оценили стратегию властей Москвы по борьбе с пандемией

09:15 02.06.2021 В Удмуртии по состоянию на 2 июня провели 1 163 811 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2190 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2171 исследование. Читайте подробнее: В Удмуртии провели больше 2 тыс. тестов на коронавирус за сутки

09:17 02.06.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 2 июня прививку от коронавируса сделали 117 987 человек. Второй компонент препарата получили 94 209 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте также: В Удмуртии привились от коронавируса почти 118 тыс. человек

09:21 02.06.2021 Сертификат о прививках [Дарья Драй © ИА REGNUM].

09:32 02.06.2021 За прошедшие сутки в Хакасии выявили 25 носителей коронавируса, выздоровели 38 человек. Об этом сообщили 2 июня в республиканском правительстве. Читайте также: В Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом

09:42 02.06.2021 В Семилукском районе Воронежской области среди жителей, привившихся от коронавируса, проведут розыгрыш автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации района. Читайте подробнее: Под Воронежем среди привившихся от ковида разыграют автомобиль

09:54 02.06.2021 Ещё один пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончался в Хакасии — это 63-летний мужчина. Читайте также: В Хакасии выросло число жертв COVID-19

10:03 02.06.2021 Ингаляционный препарат «Лейтрагин», который предназначен лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19, зарегистрирован в России. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом: В РФ зарегистрировали способный смягчить осложнения от COVID-19 препарат

10:06 02.06.2021 По данным Роспотребнадзора, на 2 июня проведено свыше 138,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 305 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 528 985 человек.

10:21 02.06.2021 По предварительным данным, эффективность вакцины «КовиВак» составляет свыше 80% — разработчик.

10:22 02.06.2021 Вакцинация на Сахалине. sakhalin.gov.ru.

10:22 02.06.2021 Пермский край получил новую партию антиковидных вакцин: 4680 комплектов двухкомпонентной вакцины «ЭпиВакКорона» и 18 200 доз вакцины «Спутник V». Об этом 2 июня сообщает пресс-служба краевой администрации. По данным минздрава региона, на сегодняшний день в крае для записи на вакцинацию от COVID-19 доступны свыше 47 тыс. слотов. С начала года первым компонентом привиты 240 269 жителя. Завершили курс иммунизации 184 590 пермяков. Читайте подробнее: В Прикамье против COVID-19 вакцинировано более 240 тыс. человек

10:31 02.06.2021 В России зарегистрировали ингаляционный препарат «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19. Об этом 2 июня сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Читайте также: Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения пневмонии при COVID-19

10:34 02.06.2021 В Республике Крым подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 2 июня в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 1 июня, сообщалось о 96 новых случаях. Читайте также: В Крыму за сутки выявили 99 носителей коронавируса

10:45 02.06.2021 В Омской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 72 человек, в том числе 52 пациента лечатся амбулаторно. Выздоровели 59 человек. Об этом сообщили 2 июня в областном оперативном штабе. Читайте также: COVID-19 диагностировали ещё у 72 жителей Омской области

10:47 02.06.2021 Процент нежелательных реакций применения вакцин от коронавируса очень невысокий — глава Росздравнадзора.

10:51 02.06.2021 Вакцина от коронавируса. Минобороны России.

10:56 02.06.2021 Российская вакцина от COVID-19 «КовиВак» показывает эффективность свыше 80%, сообщили 2 июня в Центре им. Чумакова. Подробности в материале: В Центре Чумакова оценили эффективность вакцины «КовиВак»

11:01 02.06.2021 За прошедшие сутки в Омской области скончались два человека с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 2 июня в оперативном штабе региона. Читайте также: В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

11:15 02.06.2021 В России на 2 июня выявлено 8 832 случая коронавируса — оперштаб Москвы, За последние сутки в России выявлено 8 832 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 394 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 020 человек. 🔸Москва — 2842 🔸Санкт-Петербург — 828 🔸Московская область — 761 🔸Ростовская область — 160 🔸Нижегородская область — 151 🔸Воронежская область — 137 🔸Саратовская область — 113 🔸Иркутская область — 110 🔸Республика Саха (Якутия) — 100 🔸Республика Крым — 99 🔸Краснодарский край — 98 🔸Пермский край — 97 🔸Свердловская область — 97 🔸Красноярский край — 95 🔸Волгоградская область — 93 🔸Республика Башкортостан — 89 🔸Ленинградская область — 88 🔸Республика Бурятия — 87 🔸Челябинская область — 85 🔸Ульяновская область — 83 🔸Ярославская область — 80 🔸Новосибирская область — 79 🔸Брянская область — 76 🔸Пензенская область — 75 🔸Самарская область — 74 🔸Тверская область — 73 🔸Омская область — 72 🔸Оренбургская область — 67 🔸Смоленская область — 66 🔸Архангельская область — 66 🔸Белгородская область — 63 🔸Курская область — 62 🔸Ивановская область — 60 🔸Республика Карелия — 59 🔸Алтайский край — 57 🔸Липецкая область — 55 🔸Калининградская область — 53 🔸Рязанская область — 53 🔸Тульская область — 53 🔸Тюменская область — 53 🔸Тамбовская область — 52 🔸Калужская область — 51 🔸Кировская область — 51 🔸Владимирская область — 51 🔸Кемеровская область — 51 🔸Ставропольский край — 50 🔸Республика Дагестан — 50 🔸Псковская область — 47 🔸Орловская область — 46 🔸Республика Чувашия — 46 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 46 🔸Приморский край — 45 🔸Мурманская область — 44 🔸Астраханская область — 43 🔸Вологодская область — 43 🔸Удмуртская Республика — 42 🔸Забайкальский край — 41 🔸Хабаровский край — 38 🔸Новгородская область — 37 🔸Республика Коми — 34 🔸Курганская область — 33 🔸Севастополь — 31 🔸Костромская область — 31 🔸Республика Мордовия — 29 🔸Республика Татарстан — 29 🔸Сахалинская область — 28 🔸Томская область — 26 🔸Республика Хакасия — 25 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 22 🔸Республика Марий Эл — 20 🔸Республика Алтай — 19 🔸Амурская область — 16 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 14 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 14 🔸Республика Калмыкия — 13 🔸Республика Ингушетия — 12 🔸Камчатский край — 11 🔸Чеченская Республика — 11 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 9 🔸Республика Адыгея — 8 🔸Республика Тыва — 6 🔸Магаданская область — 5 🔸Ненецкий автономный округ — 2 🔸Еврейская автономная область — 1 Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 090 249 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 122 267 летальных исходов, выздоровели 4 702 599 человек.

11:17 02.06.2021 В Брянской области 2 июня подтверждено 76 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Брянской области за сутки скончались два пациента с COVID-19

11:20 02.06.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 2 июня, за минувшие сутки выявлено 79 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 76 случаев. «Скончались ещё пять пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 61 год, 72 года, 80 лет и женщина в возрасте 84 года. Всего в регионе умерли 1889 человек», — сообщает оперативный штаб региона. Подробности в материале: Ещё пять пожилых новосибирца стали жертвами коронавируса

11:21 02.06.2021 За последние сутки в России выявили 8832 носителя коронавируса, сообщили 2 июня в оперштабе по борьбе с COVID-19. Новые случаи выявлены в 84 регионах страны. В тройку лидеров среди субъектов РФ вошли Москва (2842 новых случая), Санкт-Петербург (828) и Подмосковье (761). У 13,1% новых пациентов отсутствуют клинические проявления болезни. Читайте также: В России выявили 8832 новых случая заражения коронавирусом

11:23 02.06.2021 Уровень угроз здоровью в мире в дальнейшем будет только возрастать. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте также: Новые пандемии в будущем неизбежны — Попова

11:24 02.06.2021 В Приморье с 1 июня прекращено действие режима электронных очередей для въезда на территории, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска через российско-китайскую границу. Мера, введенная год назад, позволила преодолеть кризис в трансграничных перевозках, связанный с ограничениями из-за COVID-19. Подробности в материале: В Приморье отменили ещё одно коронавирусное ограничение

11:26 02.06.2021 За последние сутки в Москве выявлено 2842 случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 2 июня сообщает московский оперативный штаб. Москва оказалась лидером среди субъектов страны по числу новых подтверждённых случаев. За сутки в столице скончались от коронавирусной инфекции 60 человек, выздоровели 2567 ковид-пациентов. Об этом: В Москве за сутки выявили 2842 случая заражения коронавирусом

11:27 02.06.2021 Распространение коронавируса в Сибири по состоянию на 2 июня 2021 г. Цитата buzoters_and_crows.

11:28 02.06.2021 Оперштаб: на 2 июня ещё 2 567 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. В столице выздоровели ещё 2 567 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 067 425. Подтверждено 2 842 новых случая заражения, госпитализировали 1 065 человек, скончались 60 пациентов.

11:28 02.06.2021 Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»).

11:30 02.06.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 51 человека за последние сутки, сообщает федеральный штаб 2 июня. Днём ранее, 1 июня, в регионе было зарегистрировано 49 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 774 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки выявлен 51 носитель коронавируса

11:30 02.06.2021 Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект об особенностях налогообложения производителей вакцины от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. Мера позволит пополнить оборотные средства производителей. Читайте также: Госдума уточняет налогообложение производителей вакцин от коронавируса

11:30 02.06.2021 В Республике Калмыкия положительный результат теста на коронавирус получили 12 человек, сообщает региональный оперштаб 2 июня. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее. Читайте также: В Калмыкии обнаружили ещё 12 носителей коронавируса