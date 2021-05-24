Екатеринбург, , 09:41 — REGNUM С 24 по 26 мая 2021 года в Свердловской области будет держаться аномальная жара. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

По данным синоптиков, 24 мая в регионе местами потеплеет до + 36 градусов по Цельсию. 25 мая ожидается до 33 градусов тепла, а 26 мая будет снижение до + 26 градусов.

Температура в среднем поднимется на семь градусов выше климатической нормы, а местами ещё выше, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области более чем в 10 раз увеличилась площадь лесных пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Читайте также: Ущерб от лесных пожаров в Свердловской области превысил 118 млн рублей