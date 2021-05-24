Дублин, , 09:48 — REGNUM Евросоюзу следует решительно отреагировать на действия белорусских властей, принудительно посадивших в Минске самолёт ирландской компании Ryanair. Об этом министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени написал в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

Глава ирландского МИД назвал совершенно недопустимым, чтобы ирландский самолёт с гражданами ЕС на борту, совершавший перелёт между городами Евросоюза, вынудили сесть в Минске. Он согласился со словами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала к введению санкций против Белоруссии.

«Необходим решительный и согласованный ответ ЕС. Бездействие и нерешительность Евросоюза будут восприняты Белоруссией как признак слабости», — подчеркнул Коувени.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусские власти посадили иностранный самолёт, чтобы задержать основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. В США и Евросоюзе в связи с этим предложили запретить полёты над Белоруссией.

Читайте также: В США и Евросоюзе призвали ввести запрет на все полёты над Белоруссией