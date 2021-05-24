Санкт-Петербург, 24 мая, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Упавший утром 24 мая на рельсы Петербургского метрополитена пассажир выжил. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Дарья Драй ИА REGNUM 6 Метро

Напомним, ЧП произошло в 09:18 на станции «Площадь Александра Невского» четвертой («оранжевой») линии метро. В результате чего движение на участке между станциями «Площадь Александра Невского» и «Спасская» было полностью остановлено, а вход на несколько станций временно закрыт.

В 09:38 мск пассажир был извлечен из-под состава живым.

«Движение на Линии 4 осуществляется в полном объеме, интервал движения восстанавливается», — добавили в пресс-службе подземки.