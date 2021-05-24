Москва, , 09:39 — REGNUM В Москве для самозанятых граждан на сайте «Малый бизнес Москвы» заработала новая цифровая экосистема «Все о самозанятости от, а до я», сообщается на портале градоначальника.

Онлайн-проект задуман как агрегатор эффективных мер поддержки, услуг и обучающих программ для смозанятых. Представлены различные онлайн-продукты, упрощающие ведение бизнеса.

В экосистеме «Все о самозанятости от, а до я» собраны услуги, сервисы и вся необходимая информация для самозанятых горожан и тех, кто планирует получить этот статус.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут снять ограничения с самозанятых по некоторым видам деятельности.

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