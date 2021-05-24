Москва, , 09:43 — REGNUM Кассовое исполнение расходов бюджета Москвы на 1 мая 2021 года составило 1 трлн 89,6 млрд рублей. Об этом 24 мая сообщили в столичном департаменте финансов.

Эта сумма составляет 33,5% от запланированного объема расходов на 2021 год. На программы по развитию здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной поддержке жителей города за четыре месяца текущего года выделено 582,1 млрд рублей или 53,4% всех расходов бюджета Москвы.

«На исполнение государственной программы «Столичное здравоохранение» направлено 185,1 млрд рублей, на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С учетом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования затраты на здравоохранение в Москве в январе-апреле 2021 года составили 293,5 млрд рублей», — сказано в сообщении.

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