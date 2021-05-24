Чита, , 09:38 — REGNUM Власти Забайкалья известили, что уже с 1 июня в регионе стартует плановая летняя оздоровительная кампания. Как пояснила министр образования и науки Забайкальского края Наталья Бянкина, к открытию планируется 540 лагерей разного типа, в их числе — 47 загородных стационарных лагерей, четыре лагеря при учреждениях с круглосуточным пребыванием, 480 лагерей с дневным пребыванием детей, шесть санаторно-оздоровительных учреждений круглогодичного действия, семь стационарных палаточных лагерей.

На проведение летней оздоровительной кампании выделено 350 миллионов рублей, из них 50 миллионов рублей предусмотрено для учреждений социальной защиты. В этом году для родителей по распоряжению президента России появилось новшество — возмещение 50% стоимости путевки.

По требованию Роспотребнадзора, работники загородных лагерей пройдут тест на COVID-19. По словам Натальи Бянкиной, на сегодняшний день школьные лагеря готовы, сотрудники проходят стандартный медицинский осмотр, для работы созданы все условия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, в Забайкальском крае было решено не начинать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июля, как планировалось. На тот момент COVID-19 болели порядка 300 детей в возрасте от 7 до 14 лет.

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