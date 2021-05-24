Кызыл, 24 мая, 2021, 09:38 — ИА Регнум. На реках Большой Енисей, Малый Енисей и их протоках 25−27 мая ожидается формирование очередной волны весеннего половодья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской службы гражданской обороны и ЧС со ссылкой на данные Тувинского гидрометцентра.

17.mchs.gov.ru Паводок. Тува

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«Возможно затопление приусадебных участков, хозяйственных построек, жилых домов, размыв дорог, мостов», — отметили спасатели.

В связи с этим жителям рекомендовано при поступлении воды к домам выключить в доме электричество, закрыть окна и двери, перенести ценные вещи выше и быть готовыми оказать помощь престарелым и больным людям.