Москва, , 09:38 — REGNUM Правительство России намерено ограничить доступ в страну иностранным экосистемам и дать послабления отечественным. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на концепцию правительства по регулированию деятельности цифровых платформ.

Отмечается, что концепция обусловлена интересами государства в сфере безопасности, поскольку использование отечественных платформ предотвратит накопление важной информации за границей. Также, считают в правительстве, технологическая независимость РФ станет стимулом для инвестиций.

Планируется, что иностранные платформы будут допускаться в Россию в том случае, если в них будут участвовать отечественные производители товаров и услуг. Вместе с тем у российских экосистем будет преференциальное положение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры России Андрей Некрасов заявил, что число киберпреступлений в стране настолько выросло, что стало угрожать национальной безопасности.

Речь идёт о преступлениях, которые совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. За последние годы их число «возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности», отметил Некрасов.