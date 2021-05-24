Саранск, , 09:35 — REGNUM В Мордовии возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, в 2007 году должностные лица правительства Мордовии и Госкомимущества республики, действуя явно за пределами своих полномочий, неправомерно передали в залог банку здание Мордовского республиканского института образования в Саранске стоимостью более 100 млн рублей. При этом долг по кредиту банку не выплатили и проценты по нему не погасили.

На основании решения суда госимущество арестовано и передано на баланс банка. Ущерб, причиненный Мордовии, составил более 119 млн рублей.

Уточняется, что дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки об исполнении законодательства о государственной собственности.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, должностных лиц, причастных к совершению преступления, а также мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

По данным региональной прокуратуры, распоряжение о передаче здания в залог банку подписал на тот момент председатель правительства республики Владимир Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, также в республике расследуется уголовное дело о продаже имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентра» по заведомо завышенной цене. По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год подозреваемый в составе организованной преступной группы в интересах правления ОАО КБ «Мордовпромстройбанк» содействовал продаже имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентра» по заведомо завышенной цене. Таким образом, совершив хищение республиканских бюджетных денежных средств в особо крупном размере на сумму 216,941 млн рублей. В рамках расследования в январе текущего года был задержан бывший министр экономики республики.

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