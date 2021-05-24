Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM Упавший на рельсы метро Санкт-Петербурга пассажир остановил движение на четвертой («оранжевой») линии. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе метрополитена.

«На станции «Площадь Александра Невского» произошло падение пассажира на путь», — говорится в сообщении.

ЧП произошло в 09:18 мск. Из-за падения пассажира на пути движение по Линии 4 осуществляется только на участке «Улица Дыбенко» — «Площадь Александра Невского», на участке «Площадь Александра Невского» — «Спасская» движения нет.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на станции «Лиговский проспект» в сторону «Улицы Дыбенко» поезда стоят. От «Улицы Дыбенко» сейчас составы идут только до площади «Александра Невского».

«Метро «Лиговский проспект» закрыто на вход», — делятся пассажиры в соцсетях. Также закрыта на вход станция «Улица Дыбенко».