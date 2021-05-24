Пермь, 24 мая 2021, 09:34 — REGNUM В Перми 25 мая, День пограничника, пройдет без розничной продажи алкоголя, сообщает пресс-служба мэрии.
За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере до 40 тыс. рублей. Табу не распространяется на предприятия общепита.
Напомним, ранее краевое правительство установило дни запрета на розничную продажу алкогольных напитков в муниципалитетах в 2021 году. В начале мая 2021 года список праздничных дней, когда продажа алкогольных напитков попадает под запрет, изменился. Из прежнего перечня исключили День химика в Березниках 29 мая и масленичные народные гулянья в Краснокамске 14 марта.
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