Москва, , 09:35 — REGNUM Рост поступлений в бюджет Москвы связан с быстрыми темпами восстановления столичной экономики. Об этом 24 мая заявила руководитель городского департамента финансов Елена Зяббарова.

По её словам, за первые два месяца 2021 года доходы бюджета возросли на 9,5%, за первый квартал — на 11,4% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. В период с января по апрель этот показатель в годовом выражении увеличился уже на 27%.

«Данный показатель обусловлен динамичным восстановлением московской экономики, а также эффектом низкой базы второго квартала 2020 года. Улучшение ситуации в городской экономике по итогам 2020 года и первого квартала 2021 года позволило пересмотреть прогнозные показатели бюджета на текущий год с увеличением его доходной и расходной частей на 191,3 млрд рублей», — сказала Зяббарова.

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