Кишинёв, 24 мая, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поздравил жителей республики с Днём славянской письменности и культуры, приуроченному ко дню памяти создателей кириллического алфавита православных святых Кирилла и Мефодия. Поздравление было опубликовано 24 мая на сайте главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровью жить!

Красносельский отметил, что в ПМР официальными языками являются русский, украинский и молдавский языки. Он подчеркнул, что все эти языки функционируют на основе кириллицы. Также глава республики указал на близость приднестровцев к русской культуре.

«Будучи неотъемлемой частью славянской цивилизации, Приднестровье входит в единое пространство Русского мира, а приднестровский народ не мыслит себя вне России как культурно-исторического и духовного центра притяжения», — написал Красносельский.

Стоит отметить, что в Приднестровье День славянской письменности и культуры отмечают 24 мая. Этот праздник имеет статус официального с 1994 года.