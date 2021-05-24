Сеул, , 09:44 — REGNUM Даже при дневном освещении полную фазу затмения Луны, которое произойдет 26 мая, можно будет наблюдать на территории России невооруженным глазом, однако астрономическое явление может помешать увидеть дождливая погода. Об этом 24 мая рассказал профессор Университета Кёнхи (Республика Корея) Евгений Зубко.

«Затмение формально будет полным. То есть в какой-то момент вся поверхность Луны погрузится в земную тень. Однако продолжительность полной фазы невелика, всего 20 минут. Но полная фаза и частичное затмение до и после полной фазы видны невооруженным глазом. В условиях дневного освещения их труднее увидеть, но все равно возможно», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, ученый уточнил, что затмение начнется в 19:50 (12:50 мск), а его полная фаза будет наблюдаться в 21:20 (14:20 мск).

«Однако ожидается дождливая погода. Это может помешать (наблюдать за затмением). Луна дальше слоя облаков, поэтому они ее скроют от наблюдателей», — отметил Зубко.

При этом он указал, что видимое «увеличение» размера Луны людям, не имеющим опята наблюдения за ней, будет заметить трудно.

«Затмения Луны происходят довольно регулярно, 2−3 раза в год. Суть явления вполне проста — обращаясь по орбите вокруг Земли, Луна попадает в ее тень. Другими словами, Солнце, Земля и Луна оказываются на одной прямой. Затмение Луны имеет ограниченную научную ценность, но может сослужить хорошую службу в образовательных целях. Например, еще древние греки, из круглой формы земной тени на поверхности Луны смогли сделать вывод о шарообразности нашей планеты. Так что наблюдение лунных затмений особенно рекомендуется «плоскоземельщикам», — также рассказал ученый.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители Дальнего Востока 26 мая смогут увидеть суперлуну — самую большую Луну в 2021 году — в этот день пройдёт полное затмение.

Напомним, с территории России в 2021 году можно будет наблюдать полное и частное затмение Луны, а также кольцеобразное затмение Солнца.