Москва, , 09:37 — REGNUM Американских военных баз на территории Таджикистана и Узбекистана не будет, этого не хочет руководство стран. Об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил об этом 24 мая в интервью газете «Известия».

Кабулов прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о планах США по размещению своих войск. По его словам, таджикские и узбекские партнёры сообщили российской стороне, что США не направляли Душанбе и Ташкенту официальные обращения о создании военных баз.

«Во-вторых, они дали понять, что это невозможно. Поэтому нам особо противодействовать этому и не приходится», — добавил спецпредставитель по Афганистану.

Он пояснил, что подобные решения в случае с Таджикистаном потребуют одобрения ОДКБ. Узбекистан в ОДКБ не входит, но заключил стратегическое партнёрство с Россией, кроме того, один из законов этой страны запрещает создание на её территории иностранных военных баз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники американского издания допустили возможность размещения в странах Центральной Азии контингента США, выведенного из Афганистана.

Читайте также: WSJ: США хотят открыть военные базы в Узбекистане и Таджикистане

А также: Нарышкин отметил «побочный эффект» вывода войск США из Афганистана